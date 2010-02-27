Российский ритейл переходит на онлайн-кассы и тестирует блокчейн
По итогам 2016 г. оборот розничной торговли в России сократился на 5%. В то же время, крупнейшие торговые сети отчитались о росте выручки в среднем на 10-20%. Текущий год несет с собой сразу два технологических тренда. Первый – самый массовый – переход на онлайн-кассы, должен быть реализован к лету 2017 г. Второй – блокчейн – только завоевывает рынок, но может стать причиной технологической революции в ритейле.
По данным Росcтата, в 2016 г. оборот розничной торговли сократился на 5,2% по сравнению с 2015 г. и составил ₽28 137,1 млрд. На продажи продуктов питания пришлось ₽13 710,4 млрд, что составляет 94,7% от уровня 2015 г. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в 2016 г. находился на уровне 94,9% от соответствующего показателя 2015 г. и составил ₽14 426,7 млрд.Подробнее