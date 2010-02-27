ИТ в ритейле 2017

Падение рынка розничной торговли замедлилось с 10% в 2015 г. до 5% в 2016 г. С рынка постепенно вытесняются мелкие игроки, а их место занимают крупнейшие торговые сети, чья выручка за прошедший год увеличилась в среднем на 10–20%. Важнейшим технологическим событием 2016 г. стало начало повсеместного перехода ритейлеров на онлайн-кассы, способные формировать электронные кассовые чеки и передавать их в режиме онлайн в Федеральную налоговую службу через операторов фискальных данных. В числе докатившихся до России мировых трендов – блокчейн, способный коренным образом изменить сложившийся порядок заключения и контроля исполнения контрактов и взаимодействия с госорганами.

31.03.2017