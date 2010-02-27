Российский ритейл переходит на онлайн-кассы и тестирует блокчейн

По итогам 2016 г. оборот розничной торговли в России сократился на 5%. В то же время, крупнейшие торговые сети отчитались о росте выручки в среднем на 10-20%. Текущий год несет с собой сразу два технологических тренда. Первый – самый массовый – переход на онлайн-кассы, должен быть реализован к лету 2017 г. Второй – блокчейн – только завоевывает рынок, но может стать причиной технологической революции в ритейле.

По данным Росcтата, в 2016 г. оборот розничной торговли сократился на 5,2% по сравнению с 2015 г. и составил ₽28 137,1 млрд. На продажи продуктов питания пришлось ₽13 710,4 млрд, что составляет 94,7% от уровня 2015 г. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в 2016 г. находился на уровне 94,9% от соответствующего показателя 2015 г. и составил ₽14 426,7 млрд.

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Готовые кассы для ритейла: простое решение сложных проблем

В середине 2016 г. группа компаний «Пилот» представила рынку новую линейку кассового оборудования под брендом SKY-POS. Устройства SKY-POS ориентированы как на крупный сетевой ритейл, так и на небольшие магазины формата «у дома». Отличительными особенностями входящего в него оборудования являются высокая надежность и конкурентоспособная цена.

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Как торговый холдинг «Форвард» использует большие данные

В ходе проекта, реализованного компанией Ansoft, поставщиком системы AVARDA, в торговом холдинге «Форвард», объем базы данных был сокращен с 1,5 Тб до 500 Гб без потери информации. Это позволило снизить требования к ИТ-инфраструктуре магазинов и обеспечить удобство и легкость ее администрирования. Была достигнута главная цель – обеспечена надежная и прогнозируемая работа главной информационной системы холдинга «Форвард» на годы вперед, без значительных инвестиций в новое оборудование и без изменений устоявшихся бизнес-процессов действующей компании.

«Форвард» – крупнейший игрок рынка FMCG Республики Башкортостан. Помимо оптовой торговли, компания занимается розничным бизнесом, управляя сетями универсамов «Полушка» и супермаркетов «Йомарт». География присутствия розничных объектов охватывает Республику Башкортостан и Оренбургскую область. В этих регионах расположено свыше 220 магазинов «Форварда».

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Алексей Шабанов
Группа компаний «Пилот»

Главное – подходить к вопросу перехода на 54-ФЗ с умом, без излишней спешки

Какие изменения принес в российский ритейл 54-ФЗ? Какое новое оборудование и программное обеспечение появилось на рынке после выхода нового закона? Что будет с ЦТО после 1 июля 2017 года? На эти и другие вопросы в интервью CNews отвечает Алексей Шабанов, ведущий менеджер по продукции группы компаний «Пилот».

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Инновационный ритейл: что взять на вооружение уже сегодня?

В эпоху цифровой экономики у представителей розничного бизнеса возникают различные опасения. Одним из них является то, что с появлением интернет-технологий и развитием мобильных каналов продаж розничный сегмент потеряет долю клиентов и вообще придет в упадок. Однако в реальности этого не происходит, наоборот, интернет становится источником дополнительного трафика для магазинов. Во многом этому способствуют инновационные решения, облегчающие жизнь как продавцам, так и покупателям.

Варианты действий покупателя сегодня разнообразны. Человек может приобретать что-то только в магазине, а может выбрать вариант покупок онлайн. Но появился и третий вариант, который объединяет в себе уже описанные ранее – изучение товара онлайн и дальнейшая его оплата в магазине.

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