Информатизация ритейла в кризис: «латание дыр» быстро и недорого

Российский рынок розничной торговли в 2015 г. сократился на 10%. Ритейлеры отказались от долгосрочных ИТ-проектов, но продолжили инвестировать в небольшие решения, способные принести пользу уже завтра. Среди них бизнес-аналитика, облака, мобильные технологии, программы лояльности, управление логистикой, ассортиментом и ценообразованием, оптимизация уже имеющейся ИТ-инфраструктуры.

Согласно данным Росстата, по итогам 2015 г. оборот розничной торговли в России составил p27 575,7 млрд против p26 356,2 млрд в 2014 г. В сопоставимых ценах (с учетом инфляции) в 2015 г. российский рынок розничной торговли сократился на 10%. На продовольственные товары, напитки и табак пришлось p13 410 млрд – в сопоставимых ценах этот сегмент в 2015 г. упал на 9,2%. Непродовольственных товаров было продано на p14 165,7 млрд – на 10,7% меньше, чем годом ранее в сопоставимых ценах. На сегмент общественного питания пришлось p1 293,4 млрд, что на 6% меньше, чем в 2014 г. в сопоставимых ценах.

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Крупнейшие поставщики ИТ в рознице 2015

Название компании Город Совокупная выручка от проектов в рознице в 2015 г., с НДС, pтыс. Совокупная выручка от проектов в рознице в 2014 г., с НДС, pтыс. Рост выручки 2015/2014, %
1 Softline Москва 8 717 787 7 325 871 19
2 Maykor Москва 5 299 553 5 265 534 1
3 Крок Москва 3 436 614 2 902 082 18
4 Атол Москва 3 179 318 2 468 763 29
5 ЦФТ Москва 2 751 147 2 107 359 31
6 Инфосистемы Джет Москва 2 299 817 2 450 737 -6
7 Техносерв Москва 1 553 585 1 539 744 1

CNews Analytics, 2016

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Динамика рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в ритейл»

Итоги рейтинга CNews: Ритейл сохраняет спрос на ИТ

Совокупная выручка 20 участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в ритейл по итогам 2015 г. увеличилась почти на 12%. Последние пять лет рост выручки постоянно снижается – со 129,4% в 2011 г. до 11,6% в прошедшем.

По итогам 2015 г. совокупная выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ в ритейл выросла на 11,6% с p32076 млн в 2014 г. до p35783 млн в прошедшем. Последние пять лет рост постоянно снижается. Если в 2011 г. выручка топ-20 увеличилась по сравнению с 2010 г. на 129,4%, то в 2012 г. – на 105,6%, в 2013 г. – уже на 41,3%, в 2014 г. на 25,4%.

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Алкогольная зависимость: второе пришествие ЕГАИС в розницу

Неудачный запуск ЕГАИС в 2006 г. почти на полгода парализовал работу алкогольного рынка. В 2015 г. было принято решение распространить систему на оптовую и розничную торговлю. Информация об этом вызвала панику среди продавцов. Однако второе пришествие ЕГАИС происходило уже совсем по-другому сценарию.

Идея о том, чтобы распространить Единую государственную автоматизированную информационную систему государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) на предприятия оптовой и розничной торговли, впервые была озвучена еще в 2006 г. Именно тогда в интервью газете «Известия» генеральный конструктор системы Владимир Богданов сообщил, что ФГУП НТЦ «Атлас» рассматривает возможность создания версии ЕГАИС для розницы, которая позволит потребителю или кассиру «провести штрих-код через кассовый аппарат (стационарный сканер) и узнать, не «левая» ли это бутылка». 

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Инфографика

В2В-порталы для цифрового ритейла: стартующий спрос

Ритейл активно использует различные цифровые решения, повышая качество как внешних коммуникаций, так и внутренних процессов. Интернет-площадкам нужно настраивать эффективное взаимодействие не только с потребителями, но с партнерами – дистрибьюторами. В2В-порталы – тот инструмент, который позволяет оптимизировать расходы и быстрее наращивать объем продаж. В парадигме цифровых маркетплейсов, в которую сегодня смещаются самые разные диджитализирующиеся отрасли – не только ритейл, но и банки, телеком и пр. – его востребованность будет с каждым годом расти.

В России В2В-порталы для интернет-розницы сегодня только начинают проникновение. Собственно, и уровень распространения электронной торговли в сегменте В2С в России пока ниже, чем в Европе или США. Как показал опрос CNews, использование таких инструментов характеризует определенную зрелость цифрового интернет-магазина (т.е. онлайн-провайдера ноутбуков, смартфонов, планшетов и других мобильных устройств).

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Роман Алексеев
CUSTIS

Фокус сместился с экспансии на эффективность, но ИТ остаются ключевым инструментом изменений

О новых приоритетах в автоматизации торговых сетей, способах повышения эффективности операционной деятельности и о том, почему модные решения для ритейла еще не получили массового распространения в российских магазинах, в интервью CNews рассказал Роман Алексеев, руководитель портфеля проектов направления «Торговые сети» группы компаний CUSTIS.

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Исследование CNews: Лидеры интеграции SAP for Retail 2016

CNews Analytics собрал данные более чем о 100 проектах внедрения решений SAP в розничной отрасли. В числе интеграторов, которым удалось реализовать наибольшее число проектов у крупнейших заказчиков решений SAP, компании Novardis, «Эвола», «Сапран», Maykor-GMCS. Среди наиболее масштабных внедрений по числу пользователей проекты Novardis, «Эвола», «Сапран» – на долю этих интеграторов приходится около 60% всех автоматизированных с помощью решений SAP рабочих мест. Крупнейшие проекты по объемам охваченных торговых площадей заказчика реализованы компаниями Novardis, «Эвола» и «Сапран».

Крупнейшим поставщиком систем управления предприятием в России на протяжении многих лет является компания SAP – сегодня она занимает около 50% рынка. По оценке SAP, ее доля в топ-50 компаний розничной торговли в России составляет 27%, что делает ее первой среди вендоров и второй по доле решений на российском рынке (после in-house). CNews Analytics собрал данные более чем о 100 проектах внедрения решений SAP в розничной отрасли. Полученные в ходе исследования данные позволили оценить расстановку сил на рынке внедрения SAP в российском ритейле и представить их в виде Мишени – визуальной модели оценки поставщиков решений SAP for Retail. Мишень пересекают по центру две прямых: горизонтальная прямая «качество – стоимость решения» и вертикальная прямая «масштаб проекта – отраслевой опыт».

Мишень CNews «Ведущие интеграторы SAP for Retail»

Источник: CNews Analytics, 2016

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Источник фото photogenica.ru

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