Информатизация ритейла в кризис: «латание дыр» быстро и недорого
Российский рынок розничной торговли в 2015 г. сократился на 10%. Ритейлеры отказались от долгосрочных ИТ-проектов, но продолжили инвестировать в небольшие решения, способные принести пользу уже завтра. Среди них бизнес-аналитика, облака, мобильные технологии, программы лояльности, управление логистикой, ассортиментом и ценообразованием, оптимизация уже имеющейся ИТ-инфраструктуры.
Согласно данным Росстата, по итогам 2015 г. оборот розничной торговли в России составил p27 575,7 млрд против p26 356,2 млрд в 2014 г. В сопоставимых ценах (с учетом инфляции) в 2015 г. российский рынок розничной торговли сократился на 10%. На продовольственные товары, напитки и табак пришлось p13 410 млрд – в сопоставимых ценах этот сегмент в 2015 г. упал на 9,2%. Непродовольственных товаров было продано на p14 165,7 млрд – на 10,7% меньше, чем годом ранее в сопоставимых ценах. На сегмент общественного питания пришлось p1 293,4 млрд, что на 6% меньше, чем в 2014 г. в сопоставимых ценах.Подробнее