ИТ в ритейле 2016

Российский рынок розничной торговли по итогам 2015 г. сократился на 10%, что привело к снижению расходов на ИТ, которые составляют около 1,5–2% от прибыли ритейлеров. Совокупная выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ в ритейл, которая традиционно растет существенно быстрее рынка в целом, увеличилась на 11,6% по сравнению с 2014 г. Этот показатель стал самым низким за последние 5 лет. На место масштабных закупок иностранного оборудования и ПО, существенно подорожавшего из-за падения курса национальной валюты, пришли проекты, способные доказать свою эффективность в кратчайшие сроки – облака, мобильность, аналитика, управление лояльностью, ассортиментом, логистикой и ценообразованием. По-прежнему высок спрос на решения для оптимизации ИТ-инфраструктуры и снижения расходов на ее поддержание.

27.04.2016