Начался второй этап информатизации российского здравоохранения. В 2011–2012 гг. медицинские учреждения активно оснащались современным оборудованием, высокоскоростными сетями, подключались к интернету. Люди получили возможность дистанционно записаться на прием к врачу. В 2013–2014 гг. основные расходы по информатизации здравоохранения несли регионы. Сегодня в их задачу входит дальнейшее расширение и усовершенствование уже имеющихся и внедрение новых систем, интеграция их как на региональном, так и на федеральном уровне, переход к использованию единой электронной медицинской карты, развитие телемедицины. Одновременно в наиболее прогрессивных учреждениях здравоохранения начали появляться решения в сфере бизнес-аналитики, удаленного мониторинга здоровья. По итогам 2014 г. объем финансирования ИТ-проектов в здравоохранении превысил i6,5 млрд. В 2015 г. денег стало меньше, однако заказчики не собираются полностью отказываться от запланированных ранее работ, а лишь более внимательно оценивают их эффективность. Рынок ИТ в здравоохранении по-прежнему остается одним из самых непростых, консервативных, но одновременно и перспективных.
20.08.2015
По данным опроса Vademecum, в котором участвовало 100 представителей государственных органов здравоохранения, крупнейших игроков этого рынка, и по результатам анализа информации, размещенной на портале государственных закупок, по итогам 2014 г. объем финансирования ИТ-проектов в этой сфере превысил i6,5 млрд.
ИТ-затраты федерального уровня издание Vademecum оценивает в i745 млн, i315 млн из которых получила корпорация «Ростех», по i200 млн досталось НИИ «Восход» и «Ростелекому». «Ростех» отвечает за развитие интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК) и федеральной электронной регистратуры (ФЭР). НИИ «Восход» и «Ростелеком» обеспечивают работу основного и резервного ЦОДов. Как сообщила изданию Елена Бойко, руководитель департамента информационных технологий и связи Минздрава, в системе интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК) уже находится 21,6 млн электронных медицинских карт. До конца 2015 г. их число увеличится до 38 млн. Сама ИЭМК занимает 20% мощностей ЦОДа, а на 80% будут размещены другие федеральные компоненты ЕГИСЗ (единая государственная информационная система здравоохранения).
Российские регионы израсходовали на информатизацию здравоохранения в общей сложности около i5,8 млрд. Одновременно 19 субъектов федерации в 2014 г. не потратили на ИТ в здравоохранении ни копейки, переложив обязанность финансировать ИТ-проекты на сами медицинские учреждения.
Отдельной статьей в 2014 г. финансировались мероприятия по информатизации здравоохранения в Крыму. Из федерального бюджета на развитие ИТ в медучреждениях Севастополя было выделено i30,3 млн, еще 1,6 млн на это потратил сам город. Работы по созданию регионального сегмента ЕГИСЗ в Крыму, на которые в соответствии с ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 г.» планировалось направить i149 млн, были перенесены на 2015 г.
В наступившем 2015 г. ИТ-бюджет здравоохранения, как и других отраслей, был секвестрирован, однако оценить масштабы секвестра пока сложно. «Всем, кто работает в сегменте B2G, известно о сокращении бюджетов в 2015 г., в том числе и на информатизацию здравоохранения, – говорит Елена Штыкова, директор бизнес-центра «Медицина» компании «Барс Груп». – На B2B-рынке кризис тоже сказывается: клиники, которые планировали в 2015 г. расходы на информатизацию, их сократили или заморозили, ожидая уменьшения доходов вследствие снижения платежеспособности граждан».
По оценкам Алексея Карпинского, заместителя генерального директора компании iCore, бюджеты коммерческого сектора здравоохранения сократились до 50% в рублях. «Многие функции заказчики пытаются выполнить собственными силами. Большинство планов развития замораживаются, – уточняет он. – Данный тренд не касается только верхнего люксового сегмента, таких клиник как «Мать и Дитя» и EMC, так как их клиенты пока наименее восприимчивы к кризису и не готовы жертвовать своим здоровьем ради мнимой экономии». Что касается государственных медучреждений, то их ИТ-бюджеты пока сократились не столь явно и скорее всего будут исполнены. Однако Александр Гусев, заместитель директора по развитию «К-Мис», отмечает появление рисков задержек или сокращения финансирования по уже заключенным контрактам на техническую поддержку и развитие имеющихся проектов информатизации медицины.
|№
|Компания
|Количество внедрений за период
|2014
|2013
|Прогноз роста 2015, %
|1
|Барс Груп
|800
|716
|35
|2
|Сван
|185
|412
|10
|3
|СП.Арм
|133
|60
|н/д
|4
|Смарт Дельта Системс Плюс
|236
|349
|12
|5
|Пост Модерн Текнолоджи
|30
|145
|н/д
Источник: CNews Analytics, 2015
Рынок ИТ в здравоохранении меняется на наших глазах – электронные медицинские карты и запись к врачу через интернет стали частью нашей жизни. Меняется отношение и к пациенту, вокруг которого выстраивается вся система оказания врачебной помощи. Однако вместе с тем медицина превращается в бизнес.читать полное интервью
Топ-10 регионов по объему затрат на ИТ в здравоохранении, 2014
|Регион
|Затраты на ИТ в здравоохранении, iмлн
|Москва
|3 500
|Московская область
|272
|Новосибирская область
|200
|Брянская область
|180
|Санкт-Петербург
|113
|Красноярский край
|107
|Челябинская область
|90
|Белгородская область
|81
|Камчатский край
|75
|Сахалинская область
|64
Источник: Vademecum, 2015
Топ-5 регионов по объемам передаваемых данных в ИЭМК, 2015
|Регион
|Доля передаваемых данных в общем объеме, %
|Республика Алтай
|26
|Калининградская область
|24
|Тамбовская область
|17
|Республика Адыгея
|9
|Ульяновская область
|5
Источник: Минздрав, 2015
Согласно планам Минздрава, 2014 г. должен был принести здравоохранению развитие уже имеющихся и появление новых ИТ-сервисов. Однако этим планам не суждено было сбыться. На федеральном уровне новых решений не появилось – «Ростех», «Ростелеком» и НИИ «Восход» посвятили прошедший год поддержке уже созданных систем.
Не удалось добиться и существенного сдвига на пути интеграции федеральных и региональных сервисов. Тестовые работы по интеграции с ИЭМК и ФЭР провели 90% регионов, однако работают с ними только 20%. По состоянию на апрель 2015 г. к ИЭМК было подключено 4459 из более чем 20 тыс. организаций здравоохранения. Среди лидеров по числу подключений Москва (380 ЛПУ), Краснодарский край (307 ЛПУ), Алтайский край (209 ЛПУ), Пермский край (178 ЛПУ), Нижегородская область (168 ЛПУ). Наиболее активно использует ИЭМК Республика Алтай – регион передает в федеральный ресурс 26% от запланированного объема данных. За ней следуют Калининградская область с показателем 24%, Тамбовская область (17%), Республика Адыгея (9%), Ульяновская область (5%).
Рабочие места медиков обеспечены необходимым оборудованием на 56%, почти во всех медицинских организациях, которые участвовали в программе модернизации здравоохранения, ведется электронное расписание работы врачей, во всех регионах заработал сервис удаленной записи на прием. Электронная медицинская карта доступна 15% пациентов. В Москве, Тюмени и Омске стартовали пилотные проекты по внедрению электронного рецепта, к выдаче электронного больничного переходят учреждения Москвы, Астраханской и Белгородской областей.
Несмотря на то что функционал внедряемых решений позволяет формировать всевозможные статистические отчеты, значительная часть из них по-прежнему создается вручную и сдается в бумажном виде. ЛПУ фактически «утопают» в кипах бумаг, которые они обязаны сдавать в Пенсионный фонд, налоговую службу, Минфин, Росстат, страховые фонды и другие структуры при том, что существенная часть содержащейся в них информации дублируется. Также в бумажном виде ведутся и медицинские карты пациентов, выписываются назначения и рецепты.
Работы по интеграции с МИС (медицинской информационной системой) оборудования носят единичный характер. Не до конца решены вопросы, связанные с защитой информации о состоянии здоровья пациентов и порядком обеспечения доступа к ней. В медицинских учреждениях практически отсутствуют системы поддержки принятия решений как для врачей, так и для руководителей здравоохранения.
В каталоге Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ) в настоящее время зарегистрировано более 50 комплексных МИС многопрофильных медорганизаций (поликлиник, диагностических центров, стационаров, клиник и др.) (КМИС), 11 информационных систем стоматологических медорганизаций (СтомИС), 12 МИС специализированных медорганизаций и подразделений (СпецМИС), 11 лабораторных информационных систем (ЛИС), 7 радиологических информационных систем (РИС).
Несмотря на кажущееся разнообразие решений, круг компаний, работающих на рынке здравоохранения, согласно данным CNews, постепенно сужается. Так, в рейтинге проектов, реализованных в 2010-2011 гг., принимали участие более 30 интеграторов. В 2012 г. их число сократилось до 21, в 2013 г. – до 13, а в 2014 г. осталось 12, среди которых как давно работающие и ориентированные в основном на рынок ИТ в здравоохранении компании «Пост Модерн Текнолоджи», «СП.АРМ», «Комплексные медицинские информационные системы» («К-Мис»), «Смарт Дельта Системс», «Сван», «СофТраст», «Комтек», так и интеграторы широкого профиля, активно развивающие у себя направление автоматизации медицины – «Форс», «Барс Груп» и др.
Пик реализации проектов в сфере информатизации здравоохранения пришелся на 2012 г. Тогда, согласно данным CNews, участниками рейтинга было внедрено около 3,5 тыс. решений, охватывающих около 150 тыс. рабочих мест. Начиная с 2012 г. CNews просил участников рейтинга уточнять, системы какого типа были ими внедрены. Cогласно полученным данным, наибольшее число комплексных МИС (1969) было внедрено в том же 2012 г. При этом одно внедрение в среднем охватывало 26 рабочих мест. К 2014 г. число внедрений комплексных МИС сократилось более чем в 2 раза до 905, однако они стали более масштабными (до 33 рабочих мест).
2012 г. также стал годом массового внедрения системы дистанционной записи на прием к врачу («Электронная регистратура»). Участники рейтинга CNews внедрили 567 таких решений и автоматизировали более 6200 рабочих мест. В последующие годы число таких внедрений резко сократилось, а в 2014 г. к «Электронной регистратуре» было подключено чуть более 1200 пользователей.
|№
|Компания
|Количество внедрений за период
|2014
|Всего на 01.01.2015
|1
|Барс Груп
|800
|2 977
|2
|Сван
|185
|1 417
|3
|СП.Арм
|133
|356
|4
|Смарт Дельта Системс Плюс
|236
|2 257
|5
|Пост Модерн Текнолоджи
|30
|880
|6
|К-Мис
|4
|312
|7
|Комтек*
|14
|178
|8
|Форс
|7
|26
|9
|СофТраст
|171
|2 612
|10
|МедСофт
|5
|54
|11
|Нетрика
|4
|7
Источник: CNews Analytics, 2015
Согласно утвержденной в декабре 2014 г. «Концепции информатизации регионов», к 2018 г. в субъектах федерации должны появиться системы поддержки принятия врачебных решений и контроля за исполнением стандартов медицинской помощи, в том числе получения врачами и пациентами дистанционных медицинских консультаций, системы учета оказываемой помощи и дистанционной записи на прием к врачу, а также системы удаленного доступа к медицинской информации и сведениям о полученных услугах. Доступ к всевозможным медицинским ИТ-сервисам должен осуществляться через личный кабинет на ЕПГУ (единый портал государственных услуг), а сами сервисы планируется предоставлять по облачной модели.
Повышению эффективности работы российского здравоохранения должно способствовать внедрение систем анализа информации, содержащейся в региональных сегментах ЕГИСЗ. На уровне медицинских учреждений должны быть внедрены системы электронных рецептов, интегрированные с системами поддержки принятия решений в сфере фармакологии, электронные медицинские карты, системы управления деятельностью ЛПУ, доступ к которым необходимо обеспечить при помощи ЭЦП (электронной цифровой подписи). Кроме того, перед Минздравом стоит задача перевода всей необходимой отчетности в электронную форму и полного отказа от ее дублирования на бумажных носителях.
|№
|Компания
|Выручка от проектов в области здравоохранения (с НДС), iмлн
|Структура выручки по направлениям, %
|2014
|2013
|Прогноз роста 2015, %
|ИТ-услуги (консалтинг, техподдержка, обучение, НИОКР и т.п.)
|ПО
|АО, расходные материалы
|1
|Барс Груп
|384
|356
|35
|90
|10
|2
|Сван
|н/д
|н/д
|н/д
|65
|23
|12
|3
|СП.Арм
|241,7
|257,2
|15
|20
|75
|5
|4
|Смарт Дельта Системс Плюс
|152
|185
|30
|55
|45
|5
|Пост Модерн Текнолоджи
|н/д
|н/д
|н/д
|40
|60
Источник: CNews Analytics, 2015
Суждено ли сбыться этим планам в новых экономических и политических условиях? По мнению участников рынка, кризис не оказал негативного влияния на потребности заказчиков ИТ-решений для здравоохранения. Скорее, наоборот. «Когда денег в экономике, в том числе и в здравоохранении, много, они зачастую расходуются сумбурно, без четкой расстановки приоритетов и планирования возврата на сделанные инвестиции, – комментирует Александр Антипов, директор по маркетингу и развитию бизнеса компании «Ай-Форс». – А сложная рыночная ситуация мобилизует управление здравоохранением и способствует тому, что заказчики подходят к выбору решений более осознанно». «Клиенты теперь гораздо четче понимают, зачем им нужна информатизация, и действительно начинают использовать МИС как инструмент управления ресурсами, а не только как средство перевода бумаги в байты», – согласен с ним Игорь Игнатущенко, генеральный директор «Пост Модерн Текнолоджи».
По мнению Александра Гусева, единственное изменение, которое постепенно начинает проявляться и, возможно, усилит свой вес в дальнейшем, – это импортозамещение. Кроме того, как и представители других отраслей, руководители учреждений здравоохранения все чаще стали принимать решение о реализации того или иного ИТ-проекта на основании оценки его эффективности. «Если решение дает реальное улучшение качества лечения или уровня сервиса (для коммерческих структур), и при этом срок окупаемости не больше года, то такие проекты финансируются из текущих операционных бюджетов, – рассказывает Алексей Карпинский. – Если срок окупаемости больше или прозрачной связи между инвестицией и отдачей не прослеживается, то проект, как правило, мусолится несколько лет и в итоге ничем не заканчивается».
Опрошенные CNews эксперты отмечают, что несмотря на объективные сложности, спрос на медицинские информационные системы со стороны медучреждений сохраняется. Интересуются заказчики и PACs-системами (Picture Archiving and Communication System, системы архивации и передачи изображений), а также телемедицинскими решениями. «Перед самыми крупными и продвинутыми встают вопросы о внедрении лабораторных и радиологических информационных систем, но это уже следующий уровень информатизации медицинской организации», – продолжает Алексей Карпинский.
В сфере бюджетного здравоохранения растет интерес к задачам по комплексному управлению медицинским учреждением, финансовому планированию, бюджетированию. «Такие системы позволяют руководителям учреждений лучше контролировать и снижать затраты, оптимизировать стоимость предлагаемых услуг, повышая, тем самым, эффективность работы всего учреждения», – говорит Александр Антипов.
Все более популярными становятся интеграционные решения, позволяющие передать на аутсорсинг основные бизнес-процессы и более эффективно управлять расходами. Спектр довольно велик: от внешних лабораторий до внешнего маркетинга, продолжает Игорь Игнатущенко. Также, по его наблюдениям, в новых условиях заказчики все чаще стали «уходить в ритейл» в связи с проседанием рынка ДМС – их все больше интересуют инструменты привлечения и удержания пациента «с улицы». Постоянным спросом пользуются решения в сфере обеспечения безопасности персональных данных. Только ждет своего часа новая волна интереса к телемедицинским технологиям. На стадии формирования находится и спрос на всевозможные системы дистанционного мониторинга состояния здоровья – большинство подобных проектов пока находится в стадии пилотирования. На региональном уровне ощущается потребность в создании нормативно-справочных информационных ресурсов, классификаторов и регистров.
Александр Гусев добавляет к уже перечисленным технологиям региональные сервисы, такие как запись к врачу через интернет, аналитические системы и мониторинг отдельных направлений работы системы здравоохранения. По мнению Елены Штыковой, настало время оснастить отрасль надежными и прозрачными инструментами управления: снабдить руководителей профильных органов исполнительной власти, главных онкологов, кардиологов, офтальмологов системами поддержки принятия решений.
Показательно, что среди сложностей, с которыми интеграторы сталкиваются в процессе информатизации здравоохранения, сегодня никто не называет недостаток финансирования. Зато так и не решенная проблема отсутствия хорошо проработанных стандартов или их фактического невыполнения, в частности, в области взаимодействия с территориальными фондами ОМС, волнует многих. По-прежнему нуждается в доработке и нормативная база, например, в области легитимности электронного документооборота. «Тяжело принимаются организационные решения на уровне субъектов, что зачастую очень тормозит региональную информатизацию», – отмечает Елена Штыкова.
Отрадно, что, по словам Александра Гусева, в настоящее время работа Минздрава по регуляции рынка и стимуляции процессов информатизации постепенно выправляется и улучшается. Разработаны и утверждены типовые требования к МИС, работает портал информационного взаимодействия участников ЕГИСЗ, усиливается работа по мониторингу работы и развития региональных сегментов ЕГИСЗ, создан проектный офис по управлению и развитию ЕГИСЗ. «Все эти меры толкают рынок в сторону развития и усиления имеющихся проектов», – говорит он.
Вообще, все опрошенные CNews эксперты оценивают рынок ИТ в здравоохранении как один из самых непростых, консервативных, но одновременно и перспективных. «ИТ предлагают ему новое качество, новую скорость принятия решений, новые виды услуг и возможности реализации имеющегося потенциала», – говорит Александр Антипов.
Конечно, дальнейшее развитие сегмента во многом зависит от экономической ситуации в стране. По мнению Александра Гусева, в ближайшее время его в лучшем случае ждет стагнация, а в худшем – продолжение отрицательной динамики финансирования проектов. «Наступает период «затягивания поясов», в который возможно дальнейшее сокращение участников рынка информатизации медицины», – говорит он. Однако «рынок становится более зрелым, заказчики и поставщики начинают все лучше друг друга понимать – это вселяет осторожный оптимизм», – уверен Игорь Игнатущенко.
По мнению Елены Штыковой, 2015 г. станет годом диспетчеризации скорой помощи и подключения всех ЛПУ к ИЭМК, в 2016 г. медучреждения перейдут к внедрению специализированных систем (для лабораторных исследований, инструментальной диагностики), а в 2017-2018 гг. у них появится возможность проводить удаленные консультации и использовать средства дистанционного мониторинга. Существенную роль в развитии рынка ИТ в здравоохранении, по мнению Алексея Карпинского, может сыграть программа импортозамещения, а также сами потребители, которые все больше начинают самостоятельно заботиться о своем здоровье.
О современных технологиях диагностики в онкологии и о том, как они используются в российских лечебных учреждениях, в интервью CNews рассказал Михаил Долгушин, доктор медицинских наук, профессор кафедры РМАПО, заведующий отделением Позитронной эмиссионной томографии ФГБНУ «Российский онкологический научный центр имени Н. Н. Блохина».читать полное интервью
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