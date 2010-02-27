Под знаком секвестирования

По данным опроса Vademecum, в котором участвовало 100 представителей государственных органов здравоохранения, крупнейших игроков этого рынка, и по результатам анализа информации, размещенной на портале государственных закупок, по итогам 2014 г. объем финансирования ИТ-проектов в этой сфере превысил i6,5 млрд.

ИТ-затраты федерального уровня издание Vademecum оценивает в i745 млн, i315 млн из которых получила корпорация «Ростех», по i200 млн досталось НИИ «Восход» и «Ростелекому». «Ростех» отвечает за развитие интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК) и федеральной электронной регистратуры (ФЭР). НИИ «Восход» и «Ростелеком» обеспечивают работу основного и резервного ЦОДов. Как сообщила изданию Елена Бойко, руководитель департамента информационных технологий и связи Минздрава, в системе интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК) уже находится 21,6 млн электронных медицинских карт. До конца 2015 г. их число увеличится до 38 млн. Сама ИЭМК занимает 20% мощностей ЦОДа, а на 80% будут размещены другие федеральные компоненты ЕГИСЗ (единая государственная информационная система здравоохранения).

Российские регионы израсходовали на информатизацию здравоохранения в общей сложности около i5,8 млрд. Одновременно 19 субъектов федерации в 2014 г. не потратили на ИТ в здравоохранении ни копейки, переложив обязанность финансировать ИТ-проекты на сами медицинские учреждения.

Отдельной статьей в 2014 г. финансировались мероприятия по информатизации здравоохранения в Крыму. Из федерального бюджета на развитие ИТ в медучреждениях Севастополя было выделено i30,3 млн, еще 1,6 млн на это потратил сам город. Работы по созданию регионального сегмента ЕГИСЗ в Крыму, на которые в соответствии с ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 г.» планировалось направить i149 млн, были перенесены на 2015 г.

В наступившем 2015 г. ИТ-бюджет здравоохранения, как и других отраслей, был секвестрирован, однако оценить масштабы секвестра пока сложно. «Всем, кто работает в сегменте B2G, известно о сокращении бюджетов в 2015 г., в том числе и на информатизацию здравоохранения, – говорит Елена Штыкова, директор бизнес-центра «Медицина» компании «Барс Груп». – На B2B-рынке кризис тоже сказывается: клиники, которые планировали в 2015 г. расходы на информатизацию, их сократили или заморозили, ожидая уменьшения доходов вследствие снижения платежеспособности граждан».

По оценкам Алексея Карпинского, заместителя генерального директора компании iCore, бюджеты коммерческого сектора здравоохранения сократились до 50% в рублях. «Многие функции заказчики пытаются выполнить собственными силами. Большинство планов развития замораживаются, – уточняет он. – Данный тренд не касается только верхнего люксового сегмента, таких клиник как «Мать и Дитя» и EMC, так как их клиенты пока наименее восприимчивы к кризису и не готовы жертвовать своим здоровьем ради мнимой экономии». Что касается государственных медучреждений, то их ИТ-бюджеты пока сократились не столь явно и скорее всего будут исполнены. Однако Александр Гусев, заместитель директора по развитию «К-Мис», отмечает появление рисков задержек или сокращения финансирования по уже заключенным контрактам на техническую поддержку и развитие имеющихся проектов информатизации медицины.