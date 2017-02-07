Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации
Рынок ИТ для транспортной отрасли начинает выходить из стагнации. Основным двигателем его развития в 2016 г. стала подготовка к Кубку конфедераций 2017 и Чемпионату мира 2018. В отрасли уже активно используются инновации. Впереди – сверхскоростные поезда, беспилотные поезда и автомобили.
По данным Минтранса России, в 2016 г. объем инвестиций в транспортную отрасль вырос на 5% и превысил ₽1,5 трлн, что сопоставимо с докризисными показателями. Примерно в том же темпе развивается и рынок ИТ в этом сегменте. По мнению Дмитрия Трофимова, заместителя руководителя коммерческой дирекции «Астерос», 2016 г. стал годом плавного выхода из стагнации, однако о достижении объемов 2013-2014 гг. говорить пока рано.
«Транспортная отрасль сегодня является одной из наиболее стабильных в разрезе инфраструктурных ИТ-проектов», – говорит Михаил Головачев, заместитель генерального директора «Амтел-Сервис». «Однако, получение ИТ-бюджета сейчас – очень сложная задача, которая требует обоснования», – уточняет Дмитрий Трофимов.