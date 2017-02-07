Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации

Рынок ИТ для транспортной отрасли начинает выходить из стагнации. Основным двигателем его развития в 2016 г. стала подготовка к Кубку конфедераций 2017 и Чемпионату мира 2018. В отрасли уже активно используются инновации. Впереди – сверхскоростные поезда, беспилотные поезда и автомобили.

По данным Минтранса России, в 2016 г. объем инвестиций в транспортную отрасль вырос на 5% и превысил ₽1,5 трлн, что сопоставимо с докризисными показателями. Примерно в том же темпе развивается и рынок ИТ в этом сегменте. По мнению Дмитрия Трофимова, заместителя руководителя коммерческой дирекции «Астерос», 2016 г. стал годом плавного выхода из стагнации, однако о достижении объемов 2013-2014 гг. говорить пока рано.

«Транспортная отрасль сегодня является одной из наиболее стабильных в разрезе инфраструктурных ИТ-проектов», – говорит Михаил Головачев, заместитель генерального директора «Амтел-Сервис». «Однако, получение ИТ-бюджета сейчас – очень сложная задача, которая требует обоснования», – уточняет Дмитрий Трофимов.

CNews Analytics: Рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний 2016

№ 2016 Компания Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2016 г., ₽тыс. Рост выручки 2016/2015
1 Luxoft* 7 030 120 н/д
2 Техносерв 3 773 002 -5,2%
3 Крок 3 420 583 8,2%
4 Астерос 1 841 619 -12,4%
5 ЗащитаИнфоТранс 1 782 049 42,5%

CNews Analytics, 2017

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Поставки ИТ для транспорта: рост на 45%

Небывалый рост продемонстрировали в 2016 г. участники подготовленного CNews рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний – их совокупная выручка увеличилась по сравнению с 2015 г. на 45,6% и достигла ₽29,3 млрд. Существенно вырос и порог входа в рейтинг – с ₽7 млн в 2015 г. до ₽23 млн в 2016 г. На первом месте компания Luxoft, которая разработала ПО для предприятий транспортной отрасли на сумму более ₽7 млрд. За ней следует первая тройка прошлого года – интеграторы «Техносерв» (₽3,8 млрд), «Крок» (₽3,4 млрд) и «Астерос» (₽1,8 млрд). На 5 месте постоянный участник рейтинга «ЗащитаИнфоТранс» с показателем ₽1,8 млрд.

Наиболее впечатляющие результаты роста выручки в 2016 г. от проектов в транспортной отрасли продемонстрировали «Корус консалтинг» (рост на 638%), «Лантер» (229%), «Бриз технологии» (148%) и «Амтел-Сервис» (122%).

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Источник фото photogenica.ru

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