ИТ в транспортной отрасли 2017

По данным Минтранса России, в 2016 г. объем инвестиций в транспортную отрасль вырос на 5% и превысил ₽1,5 трлн. Одновременно начал выходить из стагнации рынок ИТ на транспорте – совокупная выручка участников подготовленного CNews рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний увеличилась по сравнению с 2015 г. на 37,2% и достигла ₽27,6 млрд. Большая часть ИТ-затрат традиционно приходится на сегменты железных дорог и воздушного транспорта. Активным игроком рынка по-прежнему остается государство, которое принимает участие в проектах, имеющих непосредственное отношение к имиджу страны, таких как Кубок конфедераций 2017, Чемпионат мира 2018, а также строительство моста в Крым. Все более реальным выглядит появление на российских дорогах сверхскоростных поездов и беспилотных автомобилей.

31.05.2017