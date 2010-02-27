Облачные сервисы 2016

Рынок облаков растет двузначными темпами, а термины IaaS и SaaS превратились из предметов обсуждения на семинарах в реально работающие бизнес-модели. Сложности в экономике создают дополнительный стимул для перехода на облачные модели как для крупного бизнеса, так и для сегмента СМБ. При этом на рынке ЦОД наблюдается переизбыток мощностей, что ведет к снижению цен, повышая привлекательность услуг дата-центров для конечных пользователей.

30.11.2016