Российские «облака»: экономическая целесообразность победила
Сложности в экономике подталкивают клиентов к миграции в облака, благо за последние годы бизнес успел достаточно ознакомиться с данной моделью потребления ИТ. В тоже время неравномерное развитие различных секторов экономики ведет к перекосу в структуре российского рынка облаков в пользу продажи «сырой» инфраструктуры IaaS крупным компаниям. В развитых странах главным облачным товаром являются готовые приложения (SaaS), потребляемые СМБ. Однако в ближайшие несколько лет Россия и лидирующие рынки «поменяются трендами»: в мире будет активнее развиваться IaaS, а в России – SaaS.
В то время как глобальный ИТ-рынок пребывает в стагнации, сегмент облаков продолжает развиваться высокими темпами. По данным Gartner, в 2016 г. облачный рынок вырастет на 16,5% с $175 млрд до $203,9 млрд. Примерно такую же динамику предсказывают аналитики IDC: по их мнению, глобальные траты на публичные облачные сервисы в 2016–2019 гг. будут расти на 19,4%, что в шесть раз опережает динамику мирового рынка ИТ. В общей сложности в 2015 г. на сервисы из облаков было потрачено $70 млрд, а в 2019 г. этот показатель превысит $141 млрд, утверждают в IDC.