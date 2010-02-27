Российские «облака»: экономическая целесообразность победила

Сложности в экономике подталкивают клиентов к миграции в облака, благо за последние годы бизнес успел достаточно ознакомиться с данной моделью потребления ИТ. В тоже время неравномерное развитие различных секторов экономики ведет к перекосу в структуре российского рынка облаков в пользу продажи «сырой» инфраструктуры IaaS крупным компаниям. В развитых странах главным облачным товаром являются готовые приложения (SaaS), потребляемые СМБ. Однако в ближайшие несколько лет Россия и лидирующие рынки «поменяются трендами»: в мире будет активнее развиваться IaaS, а в России – SaaS.

В то время как глобальный ИТ-рынок пребывает в стагнации, сегмент облаков продолжает развиваться высокими темпами. По данным Gartner, в 2016 г. облачный рынок вырастет на 16,5% с $175 млрд до $203,9 млрд. Примерно такую же динамику предсказывают аналитики IDC: по их мнению, глобальные траты на публичные облачные сервисы в 2016–2019 гг. будут расти на 19,4%, что в шесть раз опережает динамику мирового рынка ИТ. В общей сложности в 2015 г. на сервисы из облаков было потрачено $70 млрд, а в 2019 г. этот показатель превысит $141 млрд, утверждают в IDC.

Крупнейшие поставщики SaaS в России 2016

№ 2015 Название компании Город Выручка от оказания услуг SaaS в 2015 г., ₽тыс., включая НДС Рост выручки 2015/2014, в %
1 СКБ Контур (1) Екатеринбург 6 970 000 27%
2 Манго Телеком Москва 1 808 000 34%
3 B2B-Center Москва 1 163 300 1%
4 Барс Груп Казань 1 074 000 18%
5 Sofline** (2) Москва 1 034 000 63%
6 Корус Консалтинг СНГ Санкт-Петербург 783 511 32%
7 Terrasoft Москва 657 654 38%

CNews Analytics, 2016

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Крупнейшие поставщики услуг ЦОД 2016

# 2016 Название компании Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест, все ЦОД Количество стоек, реально размещенных/ арендованных клиентами Загруженность мощностей дата-центров (по стойкам)
1 Ростелеком 3 900 3 432 88%
2 DataLine* 3 703 2 988 81%
3 DataPro 3 000 н/д н/д
4 Linxtelecom 2 040 н/д н/д
5 Selectel 1 500 1 200 80%
6 Stack Group 1 400 854 61%
7 Ай-Теко 1 200 960 80%

CNews Analytics, 2016

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На рынке останется 3-5 крупных провайдеров услуг ЦОД

На российском рынке заметны первые признаки консолидации активов – под брендом «Ростелекома» объединилось сразу несколько больших дата-центров. Процесс укрупнения провайдеров идет в различных регионах мира, но в России ему также способствуют переизбыток мощностей и ценовые войны поставщиков. В конец концов, на рынке останется 3-5 крупных компаний.

Консолидация ресурсов ЦОД является общемировым трендом. Укрупнение дата-центров и объединение площадок под единым руководством позволяют снизить издержки на эксплуатацию и управление, добиться более выгодных цен при закупке борудования (экономия на масштабе), увеличить «плотность» использования ресурсов ЦОД. Данная тенденция характерна как для коммерческих дата-центров, так и для частных и государственных площадок. Главные изменения на российском рынке коммерческих ЦОД по итогам 2015 г. оказались связаны именно с консолидацией отрасли.

Поставки SaaS/IaaS: рост двузначными темпами

По итогам 2015 г. CNews Analytics впервые составил рейтинг крупнейших поставщиков IaaS. В исследовании приняли 14 компаний, совокупная выручка которых составила p3,8 млрд. По сравнению с 2014 г. участники заработали на 63% больше (по итогам 2014 г. совокупный оборот от IaaS тех же компаний составил p2,35 млрд). Все участники рейтинга продемонстрировали положительную динамику за исключением компании Inoventica (-3%). Высокие темпы роста свидетельствуют о том, что рынок IaaS находится в начале своего становления. «Рост выручки от IaaS мы связываем с двумя ключевыми факторами. Это увеличение количества иностранных заказчиков, вызванное изменениями в законодательстве, а также общее усложнение требований к услугам со стороны заказчиков, растущее стремление к кастомизации сервисов», – объясняет Максим Березин, руководитель виртуального дата-центра «Крок».

Многие участники рейтинга вышли на этот рынок только в 2014-2015 г., чем объяснятся наличие большого числа компаний с ростом более в чем 3 раза: StackGroup (+733%), 1Cloud.ru (+911%), CaravanAero (+1220%).

Крупнейшие поставщики IaaS в России 2016

#2015 Название компании Выручка от оказания услуг IaaS в 2015 г., ₽ тыс., включая НДС Рост выручки 2015/2014, в % Количество клиентов IaaS
1 ИТ-Град 857 245 139% 1 617
2 Крок 667 609 52% 146
3 Ай-Теко 618 500 9,3% 577
4 DataLine 500 960 40% 224
5 Softline* 367 000 141% н/д
6 Cloud4Y 304 600 13,9% 743
7 Stack Group 182 900 733% н/д

CNews Analytics, 2016

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Хостинг и облака: Не все то золото, что блестит

Принимая решение о внедрении той или иной технологии, стоит руководствоваться не модой, а соображениями увеличения прибыли. Сегодня облачные технологии планомерно завоевывают ИТ-пространство. Однако подходят они не всем. В данной статье рассматривается конкретная сфера бизнеса – хостинг. Как сказываются изменения в модели предоставления услуг доступа к ИТ-инфраструктуре на бизнесе хостинг-провайдеров?

Помимо гибкого биллинга, пользователей привлекает возможность удаленного доступа к данным без необходимости заботиться об инфраструктуре. Не говоря уже о том, что степень сохранности данных в облаке выше, чем на конкретном сервере, поскольку данные многократно дублируются и могут быть восстановлены даже в том случае, если существенная часть физической инфраструктуры по какой-то причине уничтожена или повреждена.

Станислав Другалев
Caravan

Колокейшн уступает место облачным сервисам

Доходы коммерческих дата-центров от размещения чужого оборудования постепенно сокращаются, при этом сегмент облачных сервисов демонстрирует стремительный рост. Генеральный директор телекоммуникационной компании Caravan Станислав Другалев рассказал CNews, как меняется структура доходов операторов, в каких случаях бизнес обращается к облакам и почему важен дифференцированный подход к клиентам.

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Сергей Смирнов
НефтеГазИндустрия

Баланс между облаком и локальными решениями будет сохраняться

Группа компаний «НефтеГазИндустрия» при поддержке Comparex внедрила MS Office 365 в управляющей компании. Подробностями проекта в интервью CNews поделился Сергей Смирнов, директор по ИТ группы компаний «НефтеГазИндустрия».

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Алексей Шипов
ICL Services

Российские «облака» прошли этап детских болезней

Прогнозы аналитиков о развитии рынка облачных сервисов говорят о том, что следующие пять лет мировые расходы бизнеса на «облака» будут расти на 10–30% в год. Что касается России, то здесь тренды во многом схожи с общемировыми. О динамике российского рынка облаков, технологиях, получивших наибольшее распространение в России, а также в чем преимущество гибридных облаков, рассказывает руководитель по развитию облачной платформы ICL Cloud компании ICL Services Алексей Шипов.

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Катерина Костерева
Terrasoft

Интеллектуальные технологии позволят заново изобрести CRM

Облака стали основой для появления целого пласта технологий и сервисов, меняющих мир вокруг и наше представление о нем. Наконец, благодаря интеллектуальным технологиям, стало возможным появление систем, которые будут решать чисто «человеческие» задачи в целом ряде областей, включая маркетинг, продажи и сервис. Катерина Костерева, CEO группы компании Terrasoft, считает, что это приведет к очередной революции в ИТ и позволит «переоткрыть» некоторые рынки заново.

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Источник фото photogenica.ru

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