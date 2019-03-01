С миру по тренду: как развивается рынок мобильной разработки

В 2018 г. количество загрузок из магазинов приложений возросло до 194 млрд по сравнению со 101 млрд в 2016 г. Глобальная мобилизация стимулирует развитие отрасли мобильной разработки. Из года в год этот сегмент ИТ-рынка растет высокими темпами, появляется больше игроков на рынке, а дефицит рабочих мозгов остается сдерживающим фактором развития отрасли.

Разработка мобильных приложений развивается быстрыми темпами. Переход от доступа к интернету на стационарных компьютерах и ноутбуках к просмотру контента на смартфонах был довольно быстрым. Согласно отчету Statista, число пользователей смартфонов во всем мире превысило 2,7 млрд.

Основные направления в области мобильных приложений за 2018 г. схожи с тенденциями развития мобильной разработки в 2019 г. Согласно Statista, к 2020 г. мобильные приложения должны принести $188,9 млрд мирового глобального дохода. Проекты заметно усложняются, рынок далеко шагнул от плоского мобильного интерфейса к глубокой интеграции нескольких систем внутри одной компании.

Проекты становятся сложнее, заказчики требовательнее. Рынок продолжает формироваться и видоизменяться. Заказчик становится более профессиональным, требовательным. Меняются форматы взаимодействия. Рынок уже разобрался, как и где можно применять мобильные решения. Поэтому сейчас дорабатываются и оптимизируются текущие кейсы использования, и одновременно прорабатываются варианты более глубокой интеграции мобильных решений в основные процессы компаний.

CNewsMobile: Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2018

№2018 Название компании Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Рост выручки 2018/2017, в % Доля выручки от разработки мобильных приложений в общем обороте, 2018 г.
1 Redmadrobot 743 820 26,59% 95%
2 Объединение e-Legion & Globus 477 398 36,95% 95%
3 Agima 435 959 56,50% 100%
4 Trinity Digital 397 863 208,64% 100%
5 InfoShell 274 300 12,45% 67%
6 Kode 200 600 176,42% 100%
7 Бакка Софт 182 975 21,33% 100%

CNews Analytics, 2019

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