Мобильность в бизнесе 2019

Рынок мобильной разработки находится на подъеме в течение длительного времени. С последними инновациями в кроссплатформенной разработке, искусственном интеллекте, машинном обучении, дополненной реальности и блокчейне, он претерпевает глубокие изменения. Индустрия приложений приветствует лучшие из этих технологий и такая тенденция будет наблюдаться дальше в ближайшие годы. По оценкам аналитиков, в 2018 г. 52,2% всего онлайн-трафика во всем мире генерировалось с помощью мобильных телефонов. Достижения в различных технологиях подошли к этапу, когда база практической реализации реальных сценариев их использования уже сформирована. Теперь важно понять: потребители не хотят более умных приложений, им нужны более удобные приложения.

28.06.2019