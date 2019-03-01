С миру по тренду: как развивается рынок мобильной разработки
В 2018 г. количество загрузок из магазинов приложений возросло до 194 млрд по сравнению со 101 млрд в 2016 г. Глобальная мобилизация стимулирует развитие отрасли мобильной разработки. Из года в год этот сегмент ИТ-рынка растет высокими темпами, появляется больше игроков на рынке, а дефицит рабочих мозгов остается сдерживающим фактором развития отрасли.
Разработка мобильных приложений развивается быстрыми темпами. Переход от доступа к интернету на стационарных компьютерах и ноутбуках к просмотру контента на смартфонах был довольно быстрым. Согласно отчету Statista, число пользователей смартфонов во всем мире превысило 2,7 млрд.
Основные направления в области мобильных приложений за 2018 г. схожи с тенденциями развития мобильной разработки в 2019 г. Согласно Statista, к 2020 г. мобильные приложения должны принести $188,9 млрд мирового глобального дохода. Проекты заметно усложняются, рынок далеко шагнул от плоского мобильного интерфейса к глубокой интеграции нескольких систем внутри одной компании.
Проекты становятся сложнее, заказчики требовательнее. Рынок продолжает формироваться и видоизменяться. Заказчик становится более профессиональным, требовательным. Меняются форматы взаимодействия. Рынок уже разобрался, как и где можно применять мобильные решения. Поэтому сейчас дорабатываются и оптимизируются текущие кейсы использования, и одновременно прорабатываются варианты более глубокой интеграции мобильных решений в основные процессы компаний.