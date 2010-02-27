Российский рынок мобильной бизнес-разработки: все дальше от Дикого Запада

По данным компании Strategy Analytics, выручка на мировом рынке мобильных приложений по итогам 2014 г. составила $33,7 млрд, что на $12,3 млрд больше показателя 2013 г. Аналитики компании прогнозируют, что в 2018 г. объем рынка в денежном выражении преодолеет отметку в $60 млрд, то есть среднегодовой темп роста составляет 15,5%.

В общем объеме рынка мобильной разработки можно условно выделить бизнес-сегмент. В него включаются контракты двух типов. Во-первых, это создание мобильного продолжения корпоративных систем для внутреннего пользования, например, системы документооборота, управления логистикой и т.п. Во-вторых, это целый пул клиентских приложений, конечным пользователем которых является покупатель. Второй тип работ характерен для розничного бизнеса. Мобильные приложения для частного пользования, к примеру, игровые, не учитываются, поскольку монетизируются исключительно за счет участия человека в игре. «Разработка приложений для частных лиц более прибыльна, чем приложений для бизнеса. Большое количество пользователей при грамотной системе монетизации обеспечивает высокий доход», — поясняет расстановку приоритетов Дмитрий Котенко, генеральный директор компании «ИнфоШелл» (InfoShell). Мобильная бизнес-разработка составляет примерно половину объема всего рынка мобильной разработки. По прогнозу компании Technavio, среднегодовой темп роста сегмента составит 13,4% вплоть до 2019 г.

Последние независимые оценки аналитиков по российскому рынку мобильной разработки касаются итогов 2013 г. — агентство J`son & Partners назвало цифру в $246 млн и прогноз роста до 2016 г. включительно до $1,3 млрд. Однако оценка давалась до скачка валютного курса, ввода санкций, иными словами, прогнозные цифры должны измениться. Возможно, именно по этой причине отсутствуют оценки по итогам 2014 г.

Чтобы получить понимание динамики процессов в России, CNews Analytics провел опрос участников рынка. По оценкам экспертов компании Redmadrobot, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. российский рынок мобильной разработки вырос в 2–2,5 раза и его объемы исчисляются миллиардами рублей. «В абсолютных показателях 2014 г. для большинства мобильных студий оказался самым успешным за всю историю рынка, — уверен Дмитрий Костин, генеральный директор компании «Тачин» (Touch Instinct). — Динамика была меньшей, чем в 2013 г., но тем не менее лидеры рынка брали планку в 50% роста, а второй эшелон удваивался по обороту».

Есть и пессимистичные оценки. «Обороты у компаний-лидеров (если смотреть совокупность рейтингов) выросли на 15–30%. Это небольшой рост, учитывая, что общая динамика рынка намного выше. Вырасти можно было и на 50%, но с учетом перестройки бизнес-процессов. И, конечно, экономическая нестабильность во второй половине 2014 г. сыграла свою роль», — рассказывает Роман Белодед, генеральный директор компании e-Legion.

Экономический кризис заставил компании сократить ИТ-бюджеты, при этом произошла пересегментация в пользу аппаратного обеспечения, лицензий, поддержки работоспособности текущей инфраструктуры. Таким образом, работа по мобилизации бизнеса, зачастую являющаяся ставкой на перспективу, замедлилась. Однако при сокращении фронта работ по мобилизации в рамках одной компании, само число заказчиков увеличилось. Все это позволило российскому рынку мобильной разработки оставаться одним из самых динамичных сегментов рынка ИТ.

Как в мире, так и в России рынок находится на стадии активного формирования. По мнению экспертов Gartner, сегодня сегмент мобильной разработки эволюционирует как по качеству и функционалу мобильных приложений для управления бизнесом и обеспечения его безопасности, так и по числу участников. Консолидация и формирование пула ведущих вендоров продолжатся вплоть до 2018 г. По мнению некоторых участников отечественного сегмента, наметилась некоторая определенность. «Выделились компании первого, второго и третьего эшелона, обозначились лидеры. Раньше рынок был как Дикий Запад: непонятно, кто предоставит необходимое качество услуг, неясно, из чего складывается стоимость. Сейчас рынок более-менее сегментировался и по цене, и по уровню сервиса», — говорит Дмитрий Котенко. С рынка уходят компании, выпускающие небольшие приложения с целью быстро что-то заработать, согласен Иван Ильницкий, генеральный директор компании «Новео». «Зафиксировались лидеры отрасли, это первая ступень зрелости рынка», — отмечает Максим Десятых, креативный директор компании Redmadrobot. Стоимость работы, как и в прочих сегментах ИТ-рынка, сильно разнится в зависимости от масштаба деятельности разработчика. У крупных разработчиков стоимость одного человеко-часа достигает i3600–4000, у компаний второго эшелона показатель в два раза ниже — i1600–2200, свидетельствуют результаты опроса CNews.

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