В отечественном сегменте мобильной разработки все больший вес набирают заказы для внутрикорпоративных нужд. Налицо и другие признаки взросления: постепенное выделение лидеров, обретение специализации, долгосрочный подход к развитию приложений. В последние два года число участников рейтинга CNewsMobile 2015 серьезно растет, при этом повышается нижняя планка входа. Согласно исследованию, объем российского рынка мобильной бизнес-разработки увеличился почти в два раза.
30.08.2015
По данным компании Strategy Analytics, выручка на мировом рынке мобильных приложений по итогам 2014 г. составила $33,7 млрд, что на $12,3 млрд больше показателя 2013 г. Аналитики компании прогнозируют, что в 2018 г. объем рынка в денежном выражении преодолеет отметку в $60 млрд, то есть среднегодовой темп роста составляет 15,5%.
В общем объеме рынка мобильной разработки можно условно выделить бизнес-сегмент. В него включаются контракты двух типов. Во-первых, это создание мобильного продолжения корпоративных систем для внутреннего пользования, например, системы документооборота, управления логистикой и т.п. Во-вторых, это целый пул клиентских приложений, конечным пользователем которых является покупатель. Второй тип работ характерен для розничного бизнеса. Мобильные приложения для частного пользования, к примеру, игровые, не учитываются, поскольку монетизируются исключительно за счет участия человека в игре. «Разработка приложений для частных лиц более прибыльна, чем приложений для бизнеса. Большое количество пользователей при грамотной системе монетизации обеспечивает высокий доход», — поясняет расстановку приоритетов Дмитрий Котенко, генеральный директор компании «ИнфоШелл» (InfoShell). Мобильная бизнес-разработка составляет примерно половину объема всего рынка мобильной разработки. По прогнозу компании Technavio, среднегодовой темп роста сегмента составит 13,4% вплоть до 2019 г.
Последние независимые оценки аналитиков по российскому рынку мобильной разработки касаются итогов 2013 г. — агентство J`son & Partners назвало цифру в $246 млн и прогноз роста до 2016 г. включительно до $1,3 млрд. Однако оценка давалась до скачка валютного курса, ввода санкций, иными словами, прогнозные цифры должны измениться. Возможно, именно по этой причине отсутствуют оценки по итогам 2014 г.
Чтобы получить понимание динамики процессов в России, CNews Analytics провел опрос участников рынка. По оценкам экспертов компании Redmadrobot, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. российский рынок мобильной разработки вырос в 2–2,5 раза и его объемы исчисляются миллиардами рублей. «В абсолютных показателях 2014 г. для большинства мобильных студий оказался самым успешным за всю историю рынка, — уверен Дмитрий Костин, генеральный директор компании «Тачин» (Touch Instinct). — Динамика была меньшей, чем в 2013 г., но тем не менее лидеры рынка брали планку в 50% роста, а второй эшелон удваивался по обороту».
Есть и пессимистичные оценки. «Обороты у компаний-лидеров (если смотреть совокупность рейтингов) выросли на 15–30%. Это небольшой рост, учитывая, что общая динамика рынка намного выше. Вырасти можно было и на 50%, но с учетом перестройки бизнес-процессов. И, конечно, экономическая нестабильность во второй половине 2014 г. сыграла свою роль», — рассказывает Роман Белодед, генеральный директор компании e-Legion.
Экономический кризис заставил компании сократить ИТ-бюджеты, при этом произошла пересегментация в пользу аппаратного обеспечения, лицензий, поддержки работоспособности текущей инфраструктуры. Таким образом, работа по мобилизации бизнеса, зачастую являющаяся ставкой на перспективу, замедлилась. Однако при сокращении фронта работ по мобилизации в рамках одной компании, само число заказчиков увеличилось. Все это позволило российскому рынку мобильной разработки оставаться одним из самых динамичных сегментов рынка ИТ.
Как в мире, так и в России рынок находится на стадии активного формирования. По мнению экспертов Gartner, сегодня сегмент мобильной разработки эволюционирует как по качеству и функционалу мобильных приложений для управления бизнесом и обеспечения его безопасности, так и по числу участников. Консолидация и формирование пула ведущих вендоров продолжатся вплоть до 2018 г. По мнению некоторых участников отечественного сегмента, наметилась некоторая определенность. «Выделились компании первого, второго и третьего эшелона, обозначились лидеры. Раньше рынок был как Дикий Запад: непонятно, кто предоставит необходимое качество услуг, неясно, из чего складывается стоимость. Сейчас рынок более-менее сегментировался и по цене, и по уровню сервиса», — говорит Дмитрий Котенко. С рынка уходят компании, выпускающие небольшие приложения с целью быстро что-то заработать, согласен Иван Ильницкий, генеральный директор компании «Новео». «Зафиксировались лидеры отрасли, это первая ступень зрелости рынка», — отмечает Максим Десятых, креативный директор компании Redmadrobot.
Стоимость работы, как и в прочих сегментах ИТ-рынка, сильно разнится в зависимости от масштаба деятельности разработчика. У крупных разработчиков стоимость одного человеко-часа достигает i3600–4000, у компаний второго эшелона показатель в два раза ниже — i1600–2200, свидетельствуют результаты опроса CNews.
|№ 2014
|№ 2013
|Компания
|Город
|Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора 2014 г., iтыс.
|1
|-
|Epam Systems
|Москва
|459 359
|2
|2
|Альтарикс
|Москва
|208 046
|3
|4
|iD East
|Москва
|203 500
|4
|-
|Softline
|Москва
|168 320
|5
|-
|Агент Плюс
|Астрахань
|101 710
Источник: CNews Analytics, 2015
О реальности и перспективах мобилизации российских компаний, преимуществах инструментов категории Mobile Device Management и о динамичном росте спроса на разработку мобильных приложений CNews рассказал исполнительный директор компании ICL Services Руслан Вагизов.читать полное интервью
|Компания
|Оптимистичный прогноз
|Пессимистичный прогноз
|Основные отраслевые направления мобилизации бизнеса
|ИнфоШелл
|160–200%
|Ритейл, HoReCa, FMCG
|Новео
|-50 – -15%
|0%
|Мобильные платежи, ритейл
|Тачин
|0%
|Redmadrobot
|13,4%
|–
|iD East
|20%
|80%
Источник: опрос CNews Analytics, 2015
Изначально любой локальный рынок мобильной разработки ориентируется на частных лиц и только по мере взросления «поворачивается лицом» к бизнесу. Большинство мобильных разработчиков, опрошенных CNews Analytics, говорят о том, что доля выручки, обеспеченной приложениями для бизнеса, составляет примерно половину. Бизнес-разработка на начальной стадии развития также ориентирована на частного пользователя — конечного розничного клиента. «Российский рынок мобильной бизнес-разработки для корпоративного пользования пока находится в зачаточном состоянии по сравнению с Западом — отечественные компании не спешат внедрять мобильные технологии во внутренние процессы, хотя прогресс есть, — считает Иван Ильницкий. — Клиентские решения уже стали привычными, также, на удивление, заметен бурный рост спроса на обучающие приложения». По мнению генерального директора компании iD EAST Павла Трошкина, сегмент мобильной бизнес-разработки в 2014 г. начал смещаться в сторону автоматизации бизнес-процессов.
Российский рынок также отличается от мирового с точки зрения доли мобильной бизнес-разработки, выполненной собственными силами компании-пользователя. На развитых рынках ее удельный вес достигает 95%, в России же превалирует схема аутсорсинга. Причина в отсутствии развитой инвестиционной экосистемы, тогда как за рубежом это обычная практика. Если же говорить о разработке без учета инсорсинга, то «доля самостоятельной мобильной бизнес-разработки на Западе также невелика и сопоставима с долей в России», уверен Максим Десятых.
Собственную мобильную разработку компания начинает вследствие экономической недальновидности, объясняет Павел Трошкин. «Разработка собственными силами несет огромное количество не свойственных для бизнеса рисков. Любой процесс имеет максимальную производительность, только при специализации. Заблуждение большинства таких компаний-пользователей строится на принципе "мы сами с усами" и неумении рассчитать полную стоимость проекта по разработке мобильных приложений, не говоря уже о сложных интеграционных проектах. Такой подход можно проиллюстрировать старым анекдотом про короля: родители спрашивают у сына, кем он хочет стать, когда вырастет. Мальчик отвечает, что хочет быть королем и добавляет: "Только я буду жить лучше, чем просто король". Родители интересуются: "Почему?" "А потому, что я буду еще немножечко шить"», — шутит эксперт.
С другой стороны, такие гиганты как «Сбербанк-Технологии» создают клиентские приложения не только для собственного пользования, но и для последующей продажи коллегам по цеху. Компании самостоятельно разрабатывают не более 20% мобильных корпоративных приложений, оценивает ситуацию Иван Ильницкий.
В качестве защиты от кризисных явлений многие участники сегмента, опрошенные CNews Analytics, отметили диверсификацию бизнеса по географическому признаку. Выход за рубеж с лихвой компенсировал снижение динамики доходов в России. «В четвертом квартале 2014 г. внешнеэкономические и внутренние факторы практически привели к коллапсу активности клиентов. Корректируя показатели нашей деятельности в начале 2014 г., мы запустили внешнеэкономические проекты совместно с Минэкономразвития, что позволило нам воспользоваться преимуществами внешнеэкономической ситуации и вовремя среагировать на рост курса доллара», – рассказывает Павел Трошкин.
Прогнозы динамики от участников рынка на 2015 г. весьма разноречивы, что видно из данных в сводной таблице. По оценкам Павла Трошкина, в текущем году объем российского рынка мобильной разработки достигнет $1,3 млрд.
Оценки подтверждаются результатами рейтинга «CNewsMobile: крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2015» — динамика суммарной выручки топ-20 составила 98%.
Примечательно, что год от года количество участников интенсивно растет, а их состав и выручка динамично меняются. За последний год многие компании из CNews100 открыли направление мобильной разработки, однако далеко не все из них готовы показать профильные финансовые результаты. Возможно, в следующем году число участников в очередной раз расширится. По итогам 2014 г. в рейтинг попали 5 компаний из CNews100, годом ранее их было только две.
Пока сложно сказать, будет ли это тенденцией, однако удельный вес топ-10 в общем объеме суммарной выручки компаний-участниц рейтинга снижается (сравнение велось по топ-20 из-за выросшего числа респондентов). При этом 20% компаний показали рост финансовых результатов по направлению мобильной разработки более чем на 100%, из них две компании — новые участники рейтинга: «Барс Груп» и «Глобус ИТ».
Количество участников по сравнению с рейтингом 2013 г. выросло более чем на треть. Но доля компаний, чья выручка составляет менее p10 млн, сократилась с 15% до 9%.
Мобильная разработка — один из немногих демократичных сегментов ИТ-рынка. Как видно из рейтинга, в нем много участников из регионов, московским компаниям принадлежит немногим более половины строк, и пятую часть рейтинга занимают компании из Санкт-Петербурга. Подвижность — явный признак активно развивающегося сегмента без ярко выраженных лидеров, и в этом ситуация на российском рынке полностью созвучна мировым тенденциям.
Самыми активными пользователями ИКТ-технологий всегда являются представители финансовых компаний, телекома, ритейла и госсектора. В случае с мобильностью это правило продолжает работать. По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2014 г. оборот платежей с использованием мобильного банкинга вырос на 39,4% до i15,2 млрд, в 2015 г. — увеличится еще на 30%, а среднегодовой темп роста с 2014 г. по 2018 г. составит 28%. Крупные представители финансового сегмента перешли к корпоративной мобилизации. В финансовой группе «Лайф» каждый третий коллектор (всего 1,5 тыс.) работает с мобильным приложением. Участники проекта увеличили число визитов на 20% за счет оптимизации маршрутов, уменьшились расходы на бензин, на 15% сократилось число физических рабочих мест коллекторов за счет четкого контроля и понимания того, сколько времени такие сотрудники проводят в офисе, а сколько в «поле». «Раньше банк мог прекратить операционную деятельность в населенном пункте, но если остался портфель кредитов, был вынужден содержать офис. Теперь эта необходимость отпала», – рассказывает о проекте Максим Десятых.
В российском телекоме также довольно много примеров мобилизации. В частности, благодаря внедрению мобильного приложения для самообслуживания абонентов, «Вымпелком» снизил нагрузку на колл-центр на 13%.
Объем продаж через мобильные приложения от отечественных розничных торговых сетей оценить сегодня не представляется возможным. Однако это не значит, что нет интересных проектов. К примеру, «Ив Роше Восток» ушел от печати бумажных каталогов, распределив по торговым точкам планшеты на базе OS Android с электронными версиями. Замена бумажного каталога на электронный — только первый этап мобилизации отношений с партнерами, говорит CIO компании «Ив Роше Восток» Денис Староверов. Компания рассматривает возможности проведения вебинаров, дистанционного обучения, предоставления доступа к порталу с помощью планшетов. Однако сначала нужно преодолеть ограничения: большой объем трафика на лимитированных тарифах, невысокое качество покрытия беспроводной связью в регионах, отсутствие взаимодействия с ИТ-системами магазина. Все перечисленные проблемы укладываются в тенденции, описанные аналитиками.
Юрий Марин, генеральный директор центра штрихового кодирования «Гексагон» (поставщик и ритейлер средств маркировки продукции), считает, что мобилизация способна реорганизовать процесс обновления ценников, сократив время на их сверку и замену вручную. «Один человек с мобильным терминалом и мобильным принтером, печатающим на клейкой бумажной ленте, может сэкономить бизнесу немало денег. Он в зале мгновенно сканирует штрих-коды товара и за секунды печатает и наклеивает новый ценник», — рассказывает он.
Российский госсектор, несмотря на максимальный по сравнению с другими участниками рынка потенциал использования мобильных приложений, с точки зрения количества пользователей пока в арьергарде. «Обычно мобильные приложения для госзаказчика — это специализированные элементы мероприятий, таких как Олимпиада в Сочи, или мобильные версии печатной периодики. Сейчас таких крупных проектов нет», — отмечает Ильницкий Иван. Но есть работы, связанные с мобильность опосредованно. В августе 2015 г. правительство Москвы выбрало исполнителя по проекту для обеспечения выгрузки геоданных о численности и динамике перемещения жителей Москвы по 11 параметрам — компанию «АСТ Бауинжиниринг». Организовать выгрузку надо будет за два года, то есть до август 2017 г. Стоимость проекта — i400 млн.
Средний и малый бизнес также потенциально представляют существенный сегмент пользователей. По данным The Boston Consulting Group, внедрение мобильных технологий в компаниях СМБ позволяет наращивать доход в два раза быстрее, чем у немобильных конкурентов, а создание новых рабочих мест происходит в 8 раз быстрее.
Мобильность становится всеобъемлющей, проникая во все аспекты бизнеса и частной жизни. Соответственно, меняются психология и потребности бизнес-пользователей и частных абонентов. Мобильные возможности из личной жизни плавно перетекают в бизнес-среду. В 2015 г. Gartner упомянул мобильность в 6 из 10 главных технологических тенденций мирового ИТ-рынка. Любопытно, что год назад мобильность напрямую соотносилась с четырьмя технологическими трендами из топ-10, составленного Gartner, а тренд «мобильные приложения» (№2 в 2014 г.) вообще исчез из топ-10 в текущем году, поскольку «размылся» по более узким сегментам.
|Позиция в топ-10 в 2015 г.
|Технологический тренд
|1
|Глубокая всеобъемлющая и незаметная для пользователя аналитика на основе данных, генерируемых мобильными устройствами, интернетом вещей, умными машинами.
|2
|Появление контекстно-зависимых систем, которые передают определенную информацию только при выполнении конкретных условий, например, при нахождении мобильного бизнес-пользователя в защищенном периметре.
|3
|В связи с распространением числа умных «устройств», связанных через интернет, функции безопасности перемещаются внутрь мобильных приложений и гаджетов.
|Тренды-2015, прозвучавшие в 2014 г.
|Позиция в топ-10 в 2014 г.
|Формулировка тренда в 2014 г.
|4
|Смещение фокуса с разработки отдельных приложений для отдельных мобильных устройств на разработку комплексных мобильных сервисов.
|1
|Распространение BYOD привело к двух-трехкратному росту числа мобильных рабочих мест. Требуется унификация бизнес-платформ для повышения качества управления мобильными устройствами сотрудников.
|5
|Сформулированы четыре главные бизнес-модели применения устройств, подключенных к интернету: управление различными объектами, платежи, различные функциональные операции и расширение функционала существующих устройств, не подключенных к интернету.
|3
|Развитие интернета вещей как объединения четырех компонентов: людей, информации, вещей и геолокационной информации.
|8
|Конвергенция «облаков» и мобильных технологий приведет к дальнейшему распространению приложений, устанавливаемых на любое устройство и централизованно управляемых из «облака».
|5
|Активное распространение мобильных приложений ведет к переориентации с архитектуры «клиент-сервер» на архитектуру «клиент-"облако"», имеющую два ключевых отличия: клиент и «облако» разделены участком WAN, и в качестве клиентской платформы применяется мобильное устройство.
|Мобильные тренды, не перешедшие из 2014 г. в 2015 г.
|Позиция в топ-10 в 2014 г.
|Формулировка тренда в 2014 г.
|–
|–
|2
|Рынок мобильных приложений будет расти, а сами приложения — усложняться. JavaScript и HTML5 станут основными технологиями разработки корпоративных приложений.
Источник: Gartner, 2014, 2015
При этом аналитики опубликовали перечень 10 главных мобильных технологий и сопутствующих возможностей, которые настоятельно рекомендуется учесть в стратегии развития бизнеса. В целом видно, что основной драйвер развития зададут клиентские приложения как один из способов наращивания доходов. Приложения для внутреннего бизнес-пользования идут вторым эшелоном, подхватывая инновационные подходы у первого сегмента. Соответственно, наиболее продвинутыми пользователями мобильных приложений сегодня являются крупные предприятия, работающие в розничном сегменте.
|№
|Технология
|Почему?
|Когда?
|1
|Мультиплатформенность и мультиархитектура в формате 3х3
|При разработке мобильных приложений необходимо учитывать мультиплатформенность приложений (совместимость с Android, iOS и Windows) и сочетание трех технологий разработки (нативная, гибридная и мобильный web с помощью HTML5)
|До конца 2018 г.
|2
|HTML5
|Наиболее перспективный инструмент, обеспечивающий мультиплатформенность в сочетании с удобством мобильных приложений. Это особенно важно, когда пользователь не обладает большим опытом работы в мобильных приложениях. При этом использование HTML5 не заменяет машинный код, но дополняет его.
|Ближайшие несколько лет
|3
|Продвинутый дизайн пользовательского интерфейса для клиентских приложений
|При разработке интерфейсов клиентских мобильных приложений все чаще будут использоваться мотивационный, спокойный (призваны минимально привлекать внимание пользователя, создавать ощущения спокойствия, комфорта и контроля), игровой дизайны, дизайны с элементами wow-фактора, дополненной реальности и другие методологические подходы. При этом лучшие приложения создаются с привлечением профильных маркетинговых агентств, которые являются экспертами в областях психологии и художественного оформления.
|До конца 2018 г.
|4
|Технологии определения местоположения пользователя с высокой точностью
|Понимание местоположения клиента с точностью до нескольких метров зачастую является ключевым фактором при доставке определенной информации и сервисов. Это также может стать популярной бизнес-опцией, например, при определении времени простоя. Число технологических решений для задачи вычисления местоположения постоянно растет. Однако остаются вопросы конфиденциальности и законодательного регулирования применения такой информации.
|До конца 2018 г.
|5
|Носимые «умные» девайсы
|Смартфон становится центром персональной сети (PAN, personal area network) из носимых «умных» гаджетов. Данные с их датчиков используются мобильными приложениями, в результате может быть сформирован пул новых услуг в области спорта, фитнеса, моды, хобби, здравоохранения. Многие из этих сервисов станут элементами новой тенденции «подсчитай себя» (Quantified self), смысл которой в реорганизации жизни индивидуума в зависимости от количественных показателей, снятых с разнообразных датчиков. Ожидается, что тренд откроет новые пути взаимодействия с клиентами и сотрудниками.
|Нарастание тренда с 2014 г. по 2016 г.
|6
|Новые Wi-Fi стандарты
|Новые стандарты Wi-Fi, такие как 802.11ac, 11ad, 11aq, 11ah, увеличивают пропускную способность и доступность беспроводной сети. Кроме того, Wi-Fi технологии способны «разгрузить» сети сотовой связи. Распространение Wi-Fi сетей будет способствовать развитию новых мобильных приложений. Многие организации пересмотрят свое отношение к Wi-Fi и начнут переход на беспроводную инфраструктуру. Уже сегодня необходимо выбирать Wi-Fi оборудование с учетом возможных технологических обновлений.
|До 2016 г.
|7
|Мобильное управление предприятием (Enterprise Mobile Management, EMM)
|Сегодня насчитывается около 160 типов MDM-инструментов (управление мобильными приложениями, устройствами, контейнеризация, синхронизация доступа и т.д.), которые эволюционируют в меньшее число зрелых MDM-решений. Последние позволят решать широкий спектр задач мобильного управления предприятием и будут совместимы со всеми популярными операционными системами, установленными на всех типах мобильных устройств.
|2019 г.
|8
|«Умные» устройства для «умного» дома
|Уже сегодня в состоятельном домохозяйстве на развитом рынке присутствуют «умные» термостаты, бытовая техника, кондиционеры. К 2020 г. в таком домохозяйстве будет установлено несколько сотен «умных» объектов, в том числе светодиодные лампочки, игрушки, бытовая техника, спортивный инвентарь, медицинские аппараты, управляемые розетки, которые вместе образуют бытовой интернет вещей. Через 10 лет любой элемент домашнего обустройства стоимостью более $100, скорее всего, будет снабжен датчиками. Большинство устройств будет управляться через смартфоны и планшеты, их работа будет контролироваться и анализироваться через мобильные приложения. Сочетание «умных» объектов и мобильных приложений создаст очень широкий спектр бизнес-возможностей. В рамках развития тенденции предстоит решить вопросы обеспечения совместимости технологий, конфиденциальности и безопасности, на что могут уйти многие годы.
|2025 г.
|9
|LTE и LTE-A (Advanced LTE, продвинутый LTE)
|Сети LTE и LTE-A позволят повысить скорость передачи данных до 1 Гбит/с — операторы смогут предложить новые сервисы. Пока речь идет о скоростях около 100 Мбит/с и 300 Мбит/с соответственно, что ограничивает возможности развития операторского бизнеса. Планируется, что широкое развертывание LTE-A стартует в 2015 г. и займет 7–10 лет. В результате вырастет число мобильных приложений, требующих высокоскоростной передачи данных в режиме реального времени, в том числе на базе потокового видео.
|К 2025 г.
|10
|Мониторинг производительности приложений (Application performance monitoring, APM)
|Трудно предвидеть все аспекты использования мобильных приложений и web-сайтов. Разнообразие устройств, недетерминированность сетей и облачных сервисов могут привести к падению производительности, возникновению «узких мест» при эксплуатации мобильных приложений. Инструменты APM необходимы для мониторинга и диагностики сбоев. Решения уже существуют, однако отличаются незрелостью, появляются все новые поставщики. Поэтому бизнесу не рекомендуется ограничиваться сотрудничеством с каком-либо определенным вендором.
|Уже работает
Источник: Gartner, 2015
Жизненный цикл мобильной разработки включает не только стадию создания приложения (обычно версии для трех наиболее популярных платформ), но и развитие, постоянную адаптацию, совершенствование с точки зрения безопасности и т.п. К примеру, первая версия мобильной платформы в розничной сети «Ив Роше Восток» для бизнес-пользования введена в эксплуатацию в апреле 2014 г., вторая — в ноябре того же года, третья — в марте 2015 г. Сейчас компания «примеряет» новые возможности, планируя дальнейшее развитие решения. Поэтому организация полноценной мобильной разработки под силу или крупному розничному бизнесу, или специализированным ИТ-компаниям. При этом нарастает тенденция, когда работа ведется с привлечением или силами специализированных подразделений «цифровых» маркетинговых агентств. По сути формируется новый сегмент участников рынка мобильной разработки. При этом четче обозначились проблемы. В связи с разнообразием инструментов разработки, мобильных платформ и устройств, развивающихся стандартов передачи данных необходима стандартизация рынка. Геолокация расширяет сервисные возможности провайдеров, но одновременно является спорным моментом с точки зрения обеспечения конфиденциальности данных. В какой момент владелец сервиса становится излишне навязчивым, нарушает покой и права пользователя? Ответ на этот вопрос еще только рождается.
Еще одно направление для совершенствования мобильной разработки — безопасность. Год назад Gartner оценил долю приложений, которые не пройдут стандартный набор тестов на безопасность, в 75%. Сегодня ситуация не изменилась. По данным исследования компании Check Point, посвященного вопросам мобильной безопасности, 95% корпоративных пользователей сталкиваются с трудностями при обеспечении защиты BYOD. Еще 42% респондентов признались, что ликвидация последствий от мобильных инцидентов стоила их компаниям свыше $250 тыс., а 82% опрошенных ожидают роста проблем с безопасностью на мобильных устройствах в 2015 г. Главные источники угроз — мобильные приложения.
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