Банков стало меньше, но на ИТ они тратят больше

Действия государственного регулятора определили то, каким образом финансовые организации тратили деньги на ИТ в 2017 г. Меры про оздоровлению отрасли начали приносить свои результаты, что способствовало росту расходов на ИТ. В то же время, снижение числа банков и их укрупнение привели к усилению конкуренции за клиентов, именно поэтому быстрее всего росли инвестиции в аналитику и машинное обучение, которые позволяют оперативно выводить на рынок новые продукты.

Начиная с 2013 г. ЦБ РФ предпринимал активные шаги по оздоровлению банковской отрасли. В июне 2018 г. глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что большая часть мер по санации банковской отрасли можно считать завершенными. За последние пять лет были отозваны лицензии у сотни банков, количество действующих банков сократилось почти в 2 раза с 956 (на 1 января 2017 г.) до 508 (на 1 октября 2018 г.). В частности в прошлом году потеряли лицензии на осуществление банковской деятельности 62 кредитные организации, за первые девять месяцев 2018 г. в России закрылись еще 53 банка. Кроме того Центральный банк временно вошел в руководство ряда крупных банков («Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк), начав процедуру их оздоровления. В начале 2018 г. Промсвязьбанк был передан в ведение Росимущества, его планируется превратить в опорный банк для осуществления госзаказов оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Бинбанк и «Открытие», в свою очередь, в рамках процесса санации будут объединены начиная с 1 января 2019 г.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2018

№2017 Название компании Выручка от проектов в финсекторе в 2017 г., ₽тыс., включая НДС Рост выручки от проектов в финсекторе 2017/2016, в % Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2017 г.
1 СберТех 30 319 977 49% 100%
2 ЦФТ 20 418 862 21% 87%
3 Epam Systems (1) 19 767 979 0% 23%
4 Техносерв 14 330 274 6% 28%
5 Softline 13 619 368 21% 19%
6 ITG (Inline Technologies Group) 12 617 880 5% 33%
7 Инфосистемы Джет 10 128 307,025 14% 50%

CNews Analytics, 2018

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Динамика выручки крупнейших 50 поставщиков ИТ в финсектор согласно рейтингу CNews Analytics, в ₽млрд

Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам

Поставки ИТ в финансовый сектор растут второй год подряд, в рублевом выражении выручка 50 крупнейших поставщиков достигла рекордных показателей в истории отрасли, в то в время как в пересчете на иностранную валюту рынок не до сих пор не восстановился после кризисного 2015 г. Активное других поставки в финансовые учреждения наращивали ИБ-предприятия, продукция которых была востребована благодаря новым постановлениям регулятора, а крупнейшими заказчиками выступали Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ.

По итогам 2016 г. выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в финансовые организации увеличилась на 29% и составила ₽177,4 млрд, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга CNews Analytics. Таким образом, инвестиции в ИТ со стороны финансовых организаций растут второй год подряд (в 2016 г. рост совокупных показателей рейтинга составил 23%). При этом следует оговориться, что в текущем рейтинге учтены финансовые результаты разработчика программного обеспечения на заказ компании Epam, которая не принимала участие в прошлогоднем исследовании (₽19,8 млрд, 3 место в рейтинге). Таким образом, более реалистичная оценка роста поставок ИТ в финскетор в среднем по рынку составляет около 20%.

Владимир Арлазаров
АМТ-Груп

Мы умеем распознавать 700 типов документов 165 стран

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Александр Гольцов
Smart Engines

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Виктор Русалеев
Диасофт

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