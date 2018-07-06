Банков стало меньше, но на ИТ они тратят больше
Действия государственного регулятора определили то, каким образом финансовые организации тратили деньги на ИТ в 2017 г. Меры про оздоровлению отрасли начали приносить свои результаты, что способствовало росту расходов на ИТ. В то же время, снижение числа банков и их укрупнение привели к усилению конкуренции за клиентов, именно поэтому быстрее всего росли инвестиции в аналитику и машинное обучение, которые позволяют оперативно выводить на рынок новые продукты.
Начиная с 2013 г. ЦБ РФ предпринимал активные шаги по оздоровлению банковской отрасли. В июне 2018 г. глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что большая часть мер по санации банковской отрасли можно считать завершенными. За последние пять лет были отозваны лицензии у сотни банков, количество действующих банков сократилось почти в 2 раза с 956 (на 1 января 2017 г.) до 508 (на 1 октября 2018 г.). В частности в прошлом году потеряли лицензии на осуществление банковской деятельности 62 кредитные организации, за первые девять месяцев 2018 г. в России закрылись еще 53 банка. Кроме того Центральный банк временно вошел в руководство ряда крупных банков («Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк), начав процедуру их оздоровления. В начале 2018 г. Промсвязьбанк был передан в ведение Росимущества, его планируется превратить в опорный банк для осуществления госзаказов оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Бинбанк и «Открытие», в свою очередь, в рамках процесса санации будут объединены начиная с 1 января 2019 г.