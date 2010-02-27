ИКТ в госсекторе: основные тренды

ИКТ-расходы органов власти снижаются во всем мире. В России ситуация усложняется еще и падением курса национальной валюты, а также введением санкций. Однако все значимые государственные инициативы в сфере ИКТ будет реализованы в срок. Среди основных трендов нового времени – государственно-частное партнерство, импортозамещение, развитие аутсорсинга.

Регионы увеличивают затраты на ИКТ

В конце 2014 г. после четырехлетнего перерыва была утверждена новая концепция региональной информатизации, которая призвана повысить эффективность ИКТ-проектов в масштабах всей страны. Одновременно объемы финансирования региональных программ информатизации в 2015 г. увеличились более чем на 15% и достигли p72,5 млрд. Около 58% этой суммы приходится на пять регионов – Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тюменскую и Самарскую области.

ИКТ-расходы федеральных ведомств снижаются второй год подряд

По итогам 2014 г. общая сумма 100 крупнейших федеральных ИКТ-контрактов сократилась на 14% по сравнению с 2013 г. Пик стоимости топ-100 пришелся на 2012 г., когда сумма 100 крупнейших гостендеров, по данным CNews, превысила p52 млрд. В 2013 г. этот показатель начал снижаться, а в 2014 г. опустился до уровня 2009 г.  В наступившем 2015 г. федеральные органы власти сократят расходы на ИТ еще как минимум на 11%. Следует ожидать пропорционального снижения стоимости топ-100, которая может приблизиться к отметке p24-25 млн. 

Руслан Гаттаров
Глобальные ИТ-компании пытаются реализовать утопию мирового правительства

Замгубернатора Челябинской области: Глобальные ИТ-компании пытаются реализовать утопию мирового правительства

Как глобальные ИТ-компании расширяют сферы влияния, как меняется отношение правительственных структур к свободному ПО, а также целый спектр стратегических вопросов, стоящих на повестке дня перед российской ИТ-отраслью, CNews обсудил с заместителем губернатора Челябинской области Русланом Гаттаровым. Собеседник издания также рассказал об областном эксперименте по снижению стоимости ИТ-решений для госбюджета и о текущих проектах региональной автоматизации.

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Александр Ким
Федеральные тренды должны быть более конкретными

Первый заместитель губернатора ХМАО Александр Ким: Федеральные тренды должны быть более конкретными

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Крупнейшие поставщики решений для госсектора 2015

№ 2014 № 2013 Название организации Город Выручка от проектов в госсекторе в 2014 г., pтыс. Выручка от проектов в госсекторе в 2013 г., pтыс. Рост,% Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2014, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2013, %
1 3 Техносерв Москва 11 374 239 6 988 113 63 н/д 17.4
2 1 Cognitive Technologies Москва 11 121 908 8 362 337 33 49 49
3 2 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 7 982 640 7 277 040 10 24 28
4 6 Softline Москва 7 212 684 5 687 703 27 19 19.3
5 7 Компьюлинк Москва 6 781 073 4 147 776 63 36 19.6

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ИТ в госсекторе: первые роли в крупнейших проектах отдаются российским разработчикам

Современная государственная машина не может развиваться без высокотехнологичного управления. А значит, крупнейшие государственные ИТ-проекты будут реализованы, несмотря на кризис, что и отражается в динамике суммарной выручки компаний – участниц ежегодного рейтинга «Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе». По итогам 2014 г. показатель увеличился на 19%. В числе приоритетов государственной информатизации – ликвидация цифрового неравенства, электронное правительство, безопасность и повышение качества госуправления. При этом российские ИТ-компании перестают быть «актерами второго плана».

Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения

Замена западных ИТ-разработок на отечественные аналоги в государственном секторе стала одной из самых обсуждаемых тем последнего времени. Минкомсвязи рассчитывает сократить зависимость от иностранного оборудования и ПО на 10–50% в течение 5–7 лет. Разработчики призывают сохранить конкуренцию и разработать сбалансированную систему преференций для отечественных ИТ-компаний в каждой отрасли экономики.

Как создать электронный архив документов

Государственные ведомства и организации активно переводят в электронный вид как текущие, так и хранящиеся в архивах документы. Как разобраться во всем многообразии предлагаемых технологий и сделать процесс оцифровки и доступа к информации максимально удобным?

Александр Борисов
К импортозамещению нужно подойти без политики, не рубя шашкой

Минсвязи Якутии: К импортозамещению нужно подойти без политики, не рубя шашкой

Об отношении малочисленных народов Севера к электронным услугам, о холодной рассудительности в вопросах импортозамещения, о способах коммерциализации регионального ЦОДа и в целом об уровне информатизации самого большого региона России, богатого алмазами, золотом и ураном, — в интервью CNews рассказал министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) Александр Борисов.

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Максут Шадаев
Век наката бюджетных денег в ИТ заканчивается

Максут Шадаев: Век наката бюджетных денег в ИТ заканчивается

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Рейтинг

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2014 г

Заказчик Исполнитель Бюджет контракта, iтыс. Предмет контракта
1 Минобороны РФ ЦКБ "Геофизика" 1 360 000 Поставка технических и программных средств
2 ФНС России ГНИВЦ ФНС 1 086 582 Поддержка в актуальном состоянии и сопровождение автоматизированной информационной системы, ИТ-сервисов, прикладного ПО на федеральном и региональном уровне
3 МВД РФ ЭйТи сервис 945 257 Поставка ПЭВМ
4 МВД РФ НКК (Аквариус) 907 514 Поставка ПЭВМ
5 Федеральное казначейство Систематика 871 200 Модернизация серверного оборудования и СХД

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Для Минсельхоза России разработана федеральная система учета самоходной техники

Компания «АйТи» по заказу Минсельхоза России создала федеральную государственную информационную систему учета самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ).

В начале 2014 г. команде центра «Информационные технологии в госуправлении» компании «АйТи» была поручена реализация проекта по созданию федеральной государственной информационной системы учета самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ).

Задачи системы

Система была создана в интересах Минсельхоза России в соответствии с поручением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева от 11 марта 2014 г. Она предназначена для агрегации данных обо всех транспортных средствах, регистрируемых органами гостехнадзора субъектов РФ, а также о лицах, допущенных к управлению самоходными машинами. К самоходной технике относится достаточно большой перечень машин: тракторы и комбайны, дорожно-строительная техника, снегоходы и многое другое.

Использование ФГИС УСМТ необходимо для решения целого ряда управленческих задач в сфере сельского хозяйства. Во-первых, для принятия стратегических решений в сфере управления сельским хозяйством необходимо обладать данными об имеющейся  сельскохозяйственной технике. 

Во-вторых, при регистрации самоходной техники субъекты РФ должны иметь возможность обмениваться соответствующей информацией. В-третьих, заинтересованные органы власти, такие как Минпромторг России, МВД РФ, ФССП РФ, ФТС России и другие, должны иметь возможность получать актуальную информацию о состоянии самоходной техники, ее владельцах, лицах, допущенных к управлению.

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Артур Контрабаев
ЖКХ в нашей стране - одна из наиболее болезненных сфер

Артур Контрабаев: ЖКХ в нашей стране - одна из наиболее болезненных сфер

О том, какие возможности получили жители Тульской области благодаря универсальной электронной карте, в интервью CNews рассказал Артур Контрабаев, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

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Рейтинг ИКТ-затрат регионов 2015

№ в 2015 г. № в 2014 г. Регион Суммарные расходы на ИКТ, i млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2015/2014, % Расходы региона на ИКТ (факт), i млн Субсидия из федерального бюджета, i млн Расходы региона на ИКТ 2016 (план), i млн
2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 1 Москва 25 722 24 803 3.7% 25 722 24 773 0.0 30 24 991
2 2 Санкт-Петербург 9 032.3 6 687.5 35.1% 9 032.3 6 687.5 0.0 0.0 5 867.1
3 3 Московская область 4 646.1 3 827 21.4% 4 646.1 3 827 0.0 0.0 3 602.7
4 7 Тюменская область 1 423.8 1 211.7 17.5% 1 393.8 1 201 30 10.7 1 111.4
5 13 Самарская область 1 416.3 910.4 55.6% 1 405.4 901.4 10.9 9 1 358.5

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Тагир Яппаров
Монополия западных вендоров в госсекторе сменяется конкуренцией

Тагир Яппаров: Монополия западных вендоров в госсекторе сменяется конкуренцией

Построение «цифрового государства» — одна из глобальных задач для российского правительства сегодня. Новая политическая ситуация внесла в нее свои коррективы: вследствие курса на импортозамещение резко возрос интерес власти к российскому ИТ-рынку, появилось большое число проектов по информатизации госсектора, которые могут реализовать отечественные компании. Но вместе с большими возможностями появляются и немалые риски для ИТ-бизнеса страны. О том, как будет строиться работа отечественных ИТ-компаний в сегменте госсектора в ближайшие годы, в интервью CNews рассказал председатель совета директоров «АйТи» Тагир Яппаров.

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Андрей Богомолов
Импортозамещение должно быть сбалансированным

Андрей Богомолов: Импортозамещение должно быть сбалансированным

О том, как развивается процесс информатизации госсектора, каковы перспективы импортозамещения, какие направления станут наиболее перспективными в ближайшие годы в интервью CNews рассказал Андрей Богомолов, вице-президент по продажам компании «Техносерв».

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Тимур Ахмеров
В ближайшем будущем ИТ-проекты будут развиваться под знаком централизации и унификации

Тимур Ахмеров: В ближайшем будущем ИТ-проекты будут развиваться под знаком централизации и унификации

Подходы к информатизации госсектора всё меньше отличаются от подходов к информатизации бизнеса. Госзаказчик знает цену деньгам и готов инвестировать только в те проекты, которые позволят ему в обозримые сроки выйти на определённые целевые показатели. О том, какие ИТ-проекты сегодня интересны государству, в интервью CNews рассказал Тимур Ахмеров, генеральный директор компании «БАРС Груп».

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Сергей Валуев
Приоритетом становится безопасность

Директор ДИТ Минпромторга: Приоритетом становится безопасность

О том, как идет информатизация деятельности Минпромторга, модернизация его ИКТ-инфраструктуры, в интервью CNews рассказал директор департамента информационных технологий и общественных связей Сергей Валуев.

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Вячеслав Забелин
Федеральная служба государственной статистики не намерена пересматривать планы по развитию своих информационных систем.

Интервью с замруководителя Росстата Вячеславом Забелиным

Федеральная служба государственной статистики, несмотря на меняющиеся экономические условия, не намерена пересматривать планы по развитию своих информационных систем. О способах решения насущных задач, новых технологиях помощи Международного банка реконструкции и развития, а также обработки статистических данных в Крыму CNews побеседовал с заместителем руководителя Росстата Вячеславом Забелиным.

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Николай Елистратов
О создании новой АИС Пенсионного фонда

Замглавы ПФР Николай Елистратов о создании новой АИС Пенсионного фонда

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Николай Елистратов рассказал в интервью CNews о целях создания новой информационной системы ПФР, о сложностях, которые возникли перед ИТ-командой фонда в связи с кризисом, а также о подходах к импортозамещению и использованию свободного ПО.

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