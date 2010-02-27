Компания «АйТи» по заказу Минсельхоза России создала федеральную государственную информационную систему учета самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ).

В начале 2014 г. команде центра «Информационные технологии в госуправлении» компании «АйТи» была поручена реализация проекта по созданию федеральной государственной информационной системы учета самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ).

Задачи системы

Система была создана в интересах Минсельхоза России в соответствии с поручением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева от 11 марта 2014 г. Она предназначена для агрегации данных обо всех транспортных средствах, регистрируемых органами гостехнадзора субъектов РФ, а также о лицах, допущенных к управлению самоходными машинами. К самоходной технике относится достаточно большой перечень машин: тракторы и комбайны, дорожно-строительная техника, снегоходы и многое другое.

Использование ФГИС УСМТ необходимо для решения целого ряда управленческих задач в сфере сельского хозяйства. Во-первых, для принятия стратегических решений в сфере управления сельским хозяйством необходимо обладать данными об имеющейся сельскохозяйственной технике.

Во-вторых, при регистрации самоходной техники субъекты РФ должны иметь возможность обмениваться соответствующей информацией. В-третьих, заинтересованные органы власти, такие как Минпромторг России, МВД РФ, ФССП РФ, ФТС России и другие, должны иметь возможность получать актуальную информацию о состоянии самоходной техники, ее владельцах, лицах, допущенных к управлению.