Компания «АйТи» по заказу Минсельхоза России создала федеральную государственную информационную систему учета самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ).
В начале 2014 г. команде центра «Информационные технологии в госуправлении» компании «АйТи» была поручена реализация проекта по созданию федеральной государственной информационной системы учета самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ).
Задачи системы
Система была создана в интересах Минсельхоза России в соответствии с поручением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева от 11 марта 2014 г. Она предназначена для агрегации данных обо всех транспортных средствах, регистрируемых органами гостехнадзора субъектов РФ, а также
о лицах, допущенных к управлению самоходными машинами. К самоходной технике
относится достаточно большой перечень машин: тракторы и комбайны,
дорожно-строительная техника, снегоходы и многое другое.
Использование
ФГИС УСМТ необходимо для решения целого ряда управленческих задач в сфере
сельского хозяйства. Во-первых, для принятия стратегических решений в сфере
управления сельским хозяйством необходимо обладать данными об имеющейся сельскохозяйственной технике.
Во-вторых, при
регистрации самоходной техники субъекты РФ должны иметь возможность
обмениваться соответствующей информацией. В-третьих, заинтересованные органы
власти, такие как Минпромторг России, МВД РФ, ФССП РФ, ФТС России и другие, должны иметь
возможность получать актуальную информацию о состоянии самоходной техники, ее
владельцах, лицах, допущенных к управлению.
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