Заказчики перестали бояться аутсорсинга ИТ, поэтому повсеместное внедрение облачных технологий привело к тому, что этот сегмент в 6 раз опередил традиционные ИТ по показателям роста. Россия повторяет общемировые тенденции, чему способствуют законодательные ограничения, действующие в стране.

Облака — это подход к построению информационных систем, при котором потребитель использует необходимые ему ИТ-ресурсы в виде интернет-сервисов от внешних провайдеров. Ключевыми свойствами подобных сервисов являются самообслуживание по требованию, широкополосный сетевой доступ, объединение ресурсов в пулы, мгновенная эластичность, измеримость предоставляемых услуг. Приобретение облачных решений становится для предприятий выгодной альтернативой собственной ИТ-инфраструктуре, так как облака позволяют сэкономить средства на закупке железа и его поддержке, а также помогают корректировать объем используемых ресурсов в режиме реального времени, оплачивая только реально потребляемые мощности. Кроме того, такой подход позволяет упростить бизнес-процессы внутри компании, так как большинство вопросов, касающихся ИТ, отдаются на аутсорсинг внешнему провайдеру.