Облака растут, пока ИТ-рынок стагнирует

Заказчики перестали бояться аутсорсинга ИТ, поэтому повсеместное внедрение облачных технологий привело к тому, что этот сегмент в 6 раз опередил традиционные ИТ по показателям роста. Россия повторяет общемировые тенденции, чему способствуют законодательные ограничения, действующие в стране.

Облака — это подход к построению информационных систем, при котором потребитель использует необходимые ему ИТ-ресурсы в виде интернет-сервисов от внешних провайдеров. Ключевыми свойствами подобных сервисов являются самообслуживание по требованию, широкополосный сетевой доступ, объединение ресурсов в пулы, мгновенная эластичность, измеримость предоставляемых услуг. Приобретение облачных решений становится для предприятий выгодной альтернативой собственной ИТ-инфраструктуре, так как облака позволяют сэкономить средства на закупке железа и его поддержке, а также помогают корректировать объем используемых ресурсов в режиме реального времени, оплачивая только реально потребляемые мощности. Кроме того, такой подход позволяет упростить бизнес-процессы внутри компании, так как большинство вопросов, касающихся ИТ, отдаются на аутсорсинг внешнему провайдеру.

Крупнейшие поставщики SaaS в России 2015

№ 2014 Название компании Город Выручка от оказания услуг SaaS в 2014 г., iтыс. Выручка от оказания услуг SaaS в 2013 г., iтыс. Рост выручки 2014/2013, в %
1 СКБ Контур (1) Екатеринбург 5 500 000 4 477 000 23%
2 Манго Телеком Москва 1 350 000 930 000 45%
3 B2B-Center (2) Москва 1 155 842 1 056 611 9%
4 Softline Москва 993 993 764 610 30%
5 Барс Груп Казань 910 000 880 000 3%

Источник: CNews Analytics, 2015

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Крупнейшие поставщики услуг ЦОД

№ 2014 Название компании Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест, все ЦОД Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, мВт Города размещения ЦОД
1 DataLine 3 200 26.6 Москва
2 ММТС-9 1 497 6.5 Москва
3 Linxtelecom (Связь ВСД) 2 015 17 Москва, Сакт-Петербург
4-5 SafeData 1 400 14 Москва
4-5 Селектел* 1 400 12.8 Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область

Источник: CNews Analytics, 2015

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SaaS: кризис не достиг нужной глубины

Рынок SaaS находится в стадии активного роста, несмотря на негативные тенденции в экономике. Совокупная выручка участников рейтинга CNews SaaS по итогам 2014 г. увеличилась на 29% по сравнению с 2013 г. В 2015–2018 гг. темпы роста рынка SaaS составят около 25%. Основная причина – миграция на SaaS позволяет оптимизировать расходы, что особенно актуально в условиях кризиса.

Приложения, поставляемые по модели «программное обеспечение-как-услуга» (Software-as-a-Service), являются неотъемлемой частью современной инфраструктуры предприятия, так как позволяют сэкономить на внедрении, настройке и поддержке информационных систем. Все эти заботы берет на себя сервис-провайдер, который развертывает приложение на удаленном сервере во внешнем дата-центре, предоставляя клиенту доступ к нему через браузер. В 2010 г. 10% выручки на глобальном рынке корпоративного ПО пришлись на продукты SaaS, в 2016 г. это направление получит уже 16% доходов отрасли, приводят данные аналитики компании Centaur Partners.

Российский рынок SaaS принадлежит молодым ИТ-компаниям

Доля SaaS в России в продажах «облачных решений» около 70%, а в сегменте малого и среднего бизнеса – все 90%. Такие оценки приводят эксперты Parallels последние несколько лет. По мнению участников рынка SaaS, на нем представлено около 200 качественных сервисов для бизнес-пользователей, а формируют основные предложения не более 30 молодых и амбициозных ИТ-компаний.

Рынку нужны готовые решения, особенно небольшим компаниям. SaaS ярче всего демонстрируют признаки и преимущества «модной» технологии – они доступны по цене, их можно быстро подключить и освоить, они «привязаны» к решению конкретных бизнес-задач и сразу дают ощутимый результат. Потребитель может не иметь собственных ИТ-специалистов, все его расходы ограничатся оплатой подписки. «В кризис предприниматели не уверены в завтрашнем дне, возможность обойтись без вложений в ИТ-инфраструктуру особенно привлекательна», – говорит Сергей Максименко, генеральный директор ГК «Системные технологии».

Демпинг мешает выходу на рынок новых ЦОДов

Выручка операторов коммерческих дата-центров продолжает расти двузначными цифрами, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Чтобы привлечь новых клиентов, операторы сохранили цены на докризисном уровне. Но такой подход перекрывает возможность выхода на рынок новым площадкам, себестоимость которых выросла на 30–50% из-за падения курса рубля.

Дата-центры – это нервная система экономики, построенной с использованием информационных технологий, поэтому неудивительно, что площади ЦОДов постоянно растут, по мере того как ИТ приобретает все большее значение для экономики. По данным аналитической компании IDC, площадь дата-центров во всем мире увеличится с 150 млн кв. м. в 2013 г. до 180 млн кв. м. в 2018 г. При этом рынок будет эволюционировать от небольших частных площадок, построенных компаниями для внутренних нужд, к мега-ЦОДам на тысячи и десятки тысяч стоек от нейтральных сервис-провайдеров. По данным IDC, к 2018 г. 72,6% новых площадей будет приходиться на сверхкрупные дата-центры, в сегменте объектов с высокой отказоустойчивостью доля таких площадок составит 44,6% (по сравнению с 19,3% в 2013 г.). Сейчас происходит консолидация активов как в национальном, так и в глобальном масштабе. Например, в мае 2015 г. стало известно, что американский оператор Equinix (более 100 ЦОД в США и других странах мира) собирается приобрести провайдера Telecity Group (около 40 дата-центров в Европе). Для России характерны те же тренды – постепенная миграция с частной инфраструктуры на сервисы крупных внешних провайдеров, при этом кризис усиливает тенденцию.

Сергей Кондарев
Директор департамента ИТ ГК «Детский мир»

Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры – вопрос психологии заказчика

Сергей Кондарев, директор департамента ИТ ГК «Детский мир», рассказал CNews о проекте переноса ИТ-инфраструктуры группы в виртуальный ЦОД. Главной причиной такого решения стал быстрый рост бизнеса. Новый вычислительный комплекс на базе аутсорсера был готов меньше чем через месяц. Выполнение проекта собственными силами заняло бы в разы больше времени.


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Ильдар Абульханов
В виртуальном ЦОДе мы сосредоточили экспертизу и опыт, накопленные за 25 лет

Виртуальный ЦОД – комплексное решение «из одних рук»

Почему компании передают на аутсорсинг инфраструктуру в полном объеме? Какие конкурентные преимущества дарит аутсорсеру сочетание компетенций интегратора и провайдера облачных сервисов? Какую роль в привлечении заказчиков на самом деле играет стоимость услуг? Об этом на примере виртуального ЦОДа для клиентов из сегмента крупного бизнеса рассказывают представители компании «Инфосистемы Джет»: начальник отдела развития бизнеса Центра проектирования вычислительных комплексов Ильдар Абульханов и заместитель директора Сервисного центра по качеству услуг Алексей Учамприн.

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Станислав Другалев
Генеральный директор компании Caravan

Рост облаков – результат технологических, экономических и законодательных изменений

Станислав Другалев, генеральный директор телекоммуникационной компании Caravan, рассказал CNews о ситуации на рынке виртуального хостинга и облачных услуг в России. Прогнозируя востребованность облаков даже в сложных экономических условиях, осенью 2014 года компания запустила центр облачных решений – Caravan Aero. Сейчас его выручка растет примерно на 60% в месяц.

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Дата-центры, запущенные в 2014–2015 гг. и планирующиеся к запуску в 2016–2017 гг.

Название дата-центра Количество стойко-мест, запущенных в эксплуатацию Количество реально-используемых/ арендованных стоек Загрузка, % Площадь серверных залов, в кв. м. Подведенная мощность, МВт Дата открытия
1 DataPro Москва 3 000 850 28% 5 100 20 09.2014
2 Авантаж* 2 200 0 0% н/д 20 11.2016
3 Nord 4 (вторая очередь)* 1 512 0 0% 2 958 12 02.2016–2.2017
4 SafeData Москва II 900 720 80% 1 800 10 01.2014
5 SDN 781 200 26% 6 500 14 01.2014
6 IXcellerate Moscow One 710 494 70% 6 000 13.7 2013–2015
7 Ost 3 554 470 85% 1 150 4 06.2014
8 Nord 4 (первая очередь) 504 119 24% 986 4 11.2014
9 Ost 2 335 335 100% 663 4 02.2014
10 DataHarbour 212 30 14% 567 4.4 12.2014
11 Cloud DC Moscow 1 150 н/д н/д 450 2,4 11.2015

Источник: CNews Analytics, 2015

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Оливье Кессон
На территории России у нас более 30 ЦОД в различных регионах

Спрос на облачные решения Orange в первом полугодии вырос на 70%

Коммерческий директор Orange Business Services в России и СНГ Оливье Кессон объяснил CNews, что такое облако, и рассказал, как компания планирует увеличить выручку на российском рынке облачных сервисов – в первом полугодии 2015 года доход вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В планах группы Orange выйти на выручку от облачных услуг в 500 млн евро к 2020 году. Подразумевается, что все аспекты ИТ будут постепенно мигрировать в облако. Происходит цифровая трансформация предприятий, которая вызвана рядом факторов, включая необходимость анализировать растущие массивы информации, повышение мобильности сотрудников, необходимость обеспечения гибкости бизнеса в условиях растущей конкуренции. Быстро адаптироваться к новым реалиям можно только при использовании облачных технологий.

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Рейтинг доступности сертифицированных ЦОДов по итогам 2015 г.

Название дата-центра Год открытия Компания-владелец Количество свободных стойко-мест, готовых к эксплуатации
1 DataSpace1 2011 DataSpace 332
2 IXcellerate Moscow One 2013 IXcellerate 216
3 Компрессор 2013 Крок 10
4 DataPro Moscow 1 2014 DataPro 350
5 Nord 4 2015 DataLine 385

Источник: CNews Analytics, 2015

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В России наблюдается дефицит сертифицированных стоек

В России представлено большое число коммерческих дата-центров, но как много из них соответствуют требованиям катастрофоустойчивости и могут подтвердить это документально? Сколько свободных ресурсов высококачественных ЦОД сейчас реально предлагается на рынке? На эти вопросы отвечает новый рейтинг CNews, посвященный доступности сертифицированных ЦОД.

Алексей Солдатов
Генеральный директор DataPro

Российским ЦОДам нужен отечественный стандарт

Все возможные риски в этом случае берет на себя заказчик, так как проверку всех систем ЦОД заявленному уровню он осуществляет либо самостоятельно, либо приглашая в качестве эксперта третью компанию. На практике осилить такую задачу своими силами почти невозможно, так как в этом случае заказчику сначала придется разработать систему оценки, а уже потом проверять объект на соответствие выдвинутым требованиям. В итоге получается, что при заключении контракта с ЦОДом, у которого нет подтвержденного сертификата, заказчик действует «на свой страх и риск».


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Дмитрий Фокин
Управляющий директор IXcellerate

Можно ли выбрать отказоустойчивый ЦОД на основании имеющегося сертификата?

На российском рынке представлено около 200 поставщиков ЦОД. Как заказчику разобраться в этом многообразии и определиться с выбором? Что нужно сделать владельцам ЦОД, чтобы рынок стал более прозрачным? На эти вопросы CNews ответил управляющий директор компании IXcellerate Дмитрий Фокин.


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