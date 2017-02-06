BI в России: бизнес хочет максимум пользы из «свежевыжатых» данных

В ближайшие два-три года рынок бизнес-аналитики будет расти, проекты становиться более сложными, а конкуренция – увеличиваться, особенно в узких сегментах. Традиционные тренды сохранятся: спросом по-прежнему пользуются визуализация данных и BI-самообслуживание, практически не изменился набор отраслей, где бизнес-аналитика особенно востребована. Вместе с этим значительно вырос уровень понимания заказчиком возможностей BI, что позитивно сказывается на уровне проектов.

Согласно исследованиям IDC, мировой рынок бизнес-аналитики и больших данных планомерно растет: в 2015 г. он достиг $122 млрд, в 2016 г. – уже $130 млрд. К 2020 г. аналитики прогнозируют рост объема рынка до $203 млрд.

Отечественные поставщики BI также положительно оценивают динамику российского рынка, исходя из внутренних показателей роста выручки по направлению. «Дать объективную оценку сложно, так как на этом рынке немало «закрытых» заказчиков, в первую очередь банки и ряд нефтяных предприятий. Бюджеты таких организаций на внедрение BI-решений формируют больше половины всего рынка. Если оценивать статистику по заказчикам «Крок», можно говорить о росте более 20%», – комментирует Роман Баранов, руководитель направления аналитики в «Крок».

Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2017

№ 2016 Название организации Выручка по направлению BI с НДС в 2016 г., ₽тыс. Рост 2016/2015 Штатная численность сотрудников компании, задействованных на направлении BI в 2016 г.
1 Softline 1 661 471 14,2% 72
2 GlowByte Consulting 1 450 000 27,1% 600
3 AT Consulting 1 408 954 4,3% 405
4 Крок 1 308 708 22,9% 97
5 Сапран * 590 000 29,9% 120
6 Барс Груп 331 986 9,6% 139
7 РДТех 300 517 24,7% 40

CNews Analytics, 2017

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Динамика совокупной выручки топ-15 рейтинга «Крупнейшие поставщики BI-решений в России», pмлрд

Рейтинг BI 2017: лидер сменился, надолго ли?

Из рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2017» ушел ведущий игрок – «Прогноз». На долю компании приходилось почти 30% общей выручки топ-15, но теперь она на грани банкротства. Оставшиеся лидеры удерживают позиции, поэтому в первой пятерке по-прежнему нет новых лиц. Несмотря на падение совокупной выручки, все участники рейтинга демонстрируют положительную динамику, которую объясняют как внешними (высокий спрос на инструменты BI, экономическая ситуация в стране), так и внутренними факторами (репутация компании, усиление кадровой политики и разработка собственных решений).

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Евгений Колесников
Инфосистемы Джет

Машинное обучение, или Как бизнес практикует прикладную магию

Системы машинного обучения (Machine Learning, ML) помогают бизнесу решать конкретные задачи: они предсказывают наступление тех или иных событий и рекомендуют наиболее адекватные действия в сложившейся ситуации. Узкая специализация позволяет создавать эффективные системы, но при этом плохо стимулирует развитие рынка. Заказчики не готовы делиться информацией о продуктах, дающих им конкурентные преимущества, а без практических примеров новым клиентам сложно объяснить, где и как применяются данные системы. О том, как сегодня развивается рынок машинного обучения в России, рассказывает Евгений Колесников, руководитель направления «Большие данные и машинное обучение» центра программных решений компании «Инфосистемы Джет».

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