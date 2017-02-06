BI в России: бизнес хочет максимум пользы из «свежевыжатых» данных
В ближайшие два-три года рынок бизнес-аналитики будет расти, проекты становиться более сложными, а конкуренция – увеличиваться, особенно в узких сегментах. Традиционные тренды сохранятся: спросом по-прежнему пользуются визуализация данных и BI-самообслуживание, практически не изменился набор отраслей, где бизнес-аналитика особенно востребована. Вместе с этим значительно вырос уровень понимания заказчиком возможностей BI, что позитивно сказывается на уровне проектов.
Согласно исследованиям IDC, мировой рынок бизнес-аналитики и больших данных планомерно растет: в 2015 г. он достиг $122 млрд, в 2016 г. – уже $130 млрд. К 2020 г. аналитики прогнозируют рост объема рынка до $203 млрд.
Отечественные поставщики BI также положительно оценивают динамику российского рынка, исходя из внутренних показателей роста выручки по направлению. «Дать объективную оценку сложно, так как на этом рынке немало «закрытых» заказчиков, в первую очередь банки и ряд нефтяных предприятий. Бюджеты таких организаций на внедрение BI-решений формируют больше половины всего рынка. Если оценивать статистику по заказчикам «Крок», можно говорить о росте более 20%», – комментирует Роман Баранов, руководитель направления аналитики в «Крок».