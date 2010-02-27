Экономический кризис российской экономики сформировал сразу несколько определяющих трендов на отечественном финансовом рынке. Девальвация рубля привела к падению платежеспособного спроса, и российским банкам приходится учитывать эту тенденцию. Процессы кредитования, возврата задолженностей требуют более тонкой настройки. Многие финансовые организации начали проекты по оптимизации ИТ-инфраструктуры с целью сокращения расходов. Рублевые объемы ИТ-бюджетов сохраняются, поэтому банки активно переводят контракты с зарубежными вендорами в национальную валюту. Для удержания клиентов приходится активно развивать системы ДБО. В целом ставка делается на краткосрочные проекты со сроком окупаемости до полугода.

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогнозы роста мирового ВВП до 3,1% в 2015 г. и до 3,6% в 2016 г. Глубокая рецессия продолжится в развивающихся странах, чья экономика зависит от роста цен на нефть и сырьевые продукты, в том числе в России. Спад в Китае также усугубляет ситуацию. Соответственно, финансовая отрасль ощущает на себе перечисленные проблемы, отсюда следует падение темпов ее информатизации. Согласно Gartner, в этом году глобальные расходы на ИТ в банках уменьшатся на 2,4%. Основной виновник — укрепившийся доллар (в основном по отношению к евро, йенам и рублю).

Банковский кризис в России продолжается. Согласно оценке агентства Moody's, отечественным банкам придется продолжить жесткую игру на выживание еще 12–18 месяцев. Естественно, что по итогам года в России не стоит ждать огромных прибылей и на рынке банковской информатизации. Мнения участников рынка расходятся лишь в оценке масштабов — по самым оптимистичным прогнозам, падение составит более 20%.