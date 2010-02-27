Рынок банковской информатизации: спад сегодня и бум к 2020 г.

Экономический кризис российской экономики сформировал сразу несколько определяющих трендов на отечественном финансовом рынке. Девальвация рубля привела к падению платежеспособного спроса, и российским банкам приходится учитывать эту тенденцию. Процессы кредитования, возврата задолженностей требуют более тонкой настройки. Многие финансовые организации начали проекты по оптимизации ИТ-инфраструктуры с целью сокращения расходов. Рублевые объемы ИТ-бюджетов сохраняются, поэтому банки активно переводят контракты с зарубежными вендорами в национальную валюту. Для удержания клиентов приходится активно развивать системы ДБО. В целом ставка делается на краткосрочные проекты со сроком окупаемости до полугода.

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогнозы роста мирового ВВП до 3,1% в 2015 г. и до 3,6% в 2016 г. Глубокая рецессия продолжится в развивающихся странах, чья экономика зависит от роста цен на нефть и сырьевые продукты, в том числе в России. Спад в Китае также усугубляет ситуацию. Соответственно, финансовая отрасль ощущает на себе перечисленные проблемы, отсюда следует падение темпов ее информатизации. Согласно Gartner, в этом году глобальные расходы на ИТ в банках уменьшатся на 2,4%. Основной виновник — укрепившийся доллар (в основном по отношению к евро, йенам и рублю).

Банковский кризис в России продолжается. Согласно оценке агентства Moody's, отечественным банкам придется продолжить жесткую игру на выживание еще 12–18 месяцев. Естественно, что по итогам года в России не стоит ждать огромных прибылей и на рынке банковской информатизации. Мнения участников рынка расходятся лишь в оценке масштабов — по самым оптимистичным прогнозам, падение составит более 20%.

Алексей Осипенко
ВТБ24

Новый фронт-офис позволил ВТБ24 создать принципиально новые продукты

ВТБ24 находится на полпути большой программы модернизации ИТ. Как идет процесс внедрения новых систем для поддержки фронт-офиса, вывода новых продуктов и повышения кросс-продаж, рассказали Алексей Осипенко, начальник управления методологии бизнес-процессов и продаж, и Олег Зайцевский, заместитель директора департамента банковских и информационных технологий банка ВТБ24.

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Андрей Попов
Райффайзенбанк

Классический банк должен себя переосмыслить

Руководитель ИТ-дирекции, член правления Райффайзенбанка Андрей Попов рассказал CNews о стратегических ИТ-проектах банка в России и поделился своим видением банка будущего. По его мнению, в перспективе розничный банк превратится из классического института в API-магазин для взаимодействия с финансовым рынком.

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Владимир Арлазаров
Smart Engines

Распознавание визиток и штрих-кодов на мобильных устройствах – это не предел

Молодая российская компания Smart Engines вывела на рынок инновационный продукт – технологии распознавания документов с помощью мобильного телефона. Решение позволяет быстро и безопасно не только заполнять всевозможные документы в режиме реального времени, но и идентифицировать клиента. О том, какие технологии легли в его основу и как его использование способно изменить рынок услуг банков и страховых компаний, в интервью CNews рассказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines.

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Андрей Висящев
ЦФТ

Информатизация финсектора продолжается во многом благодаря ЦБ РФ

О том, как развивается финансовый сектор в новых условиях, какие ИТ-проекты интересны банкам и страховым компаниям и какую роль в этом процессе играет Центральный банк, в интервью CNews рассказал Андрей Висящев, председатель правления группы компаний «Центр финансовых технологий» (ЦФТ).

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2015

Компания Город Выручка от проектов в финансовом секторе, 2014, iтыс. (с НДС) Выручка от проектов в финансовом секторе, 2013, iтыс. (с НДС) Рост 2014/2013, %
1 ЦФТ Москва 14 043 572 12 757 957 10%
2 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 10 976 130 10 005 930 10%
3 Сбербанк-Технологии Москва 10 328 583 7 002 296 48%
4 Softline Москва 10 142 225 5 984 733 69%
5 Техносерв Москва 9 369 410 3 413 733 174%
6 Крок Москва 9 260 282 10 327 188 -10%
7 Ай-Теко Москва 8 811 794 9 291 493 -5%
8 Epam Systems** Москва 8 179 687 4 974 738 64%
9 Cognitive Technologies Москва 5 220 488 1 535 939 240%
10 Инфосистемы Джет Москва 5 189 795 4 978 000 4%

Источник: CNews Analytics, 2015

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Михаил Дробышевский
R-Style Softlab

На рынке ДБО грядут перемены

В ближайшее время дистанционное банковское обслуживание может измениться так радикально, что мы не узнаем привычные системы и будем привыкать к новым методам платежей. Подробно о том, что ждет банки и их клиентов, в интервью CNews рассказал заместитель генерального директора компании R-Style Softlab Михаил Дробышевский.

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Расходы банков на ИКТ (по отчетности РСБУ)

Банк Расходы на услуги связи и информационные технологии (Расходы банков на ИКТ (по отчетности РСБУ)iмлн), РСБУ, 2014 г. Расходы на услуги связи и информационные технологии (Расходы банков на ИКТ (по отчетности РСБУ)iмлн), РСБУ, 2013 г. Динамика расходов 2014/2013, %
1 Сбербанк России 18 584.8 16 696.6 11%
2 ВТБ 24 3 296.8 2 278.9 45%
3 ЮниКредит Банк 1 600.5 1 372.5 17%
4 ОТП Банк 1 265.3 1 267.8 0%
5 ХКФ Банк 1 034.4 1 406.2 -26%
6 Альфа-банк 1 011.1 880.6 17%
7 Россельхозбанк 948 777.7 22%
8 Тинькофф Банк 865.5 748.2 16%
9 Дойче Банк 832.5 426.1 95%
10 Газпромбанк 757.2 694.1 9%

Источник: ЦБ РФ, 2014

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Сергей Ефанов
Custis

Зрелый бизнес подходит к вопросам экономии и оптимизации стратегически

За последние годы банки превратились в высокотехнологичные компании, оказывающие финансовые услуги, а бюджеты на автоматизацию составляют одну из самых существенных статей расходов любой финансово-кредитной организации.

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Александр Жуков
Дом.ru Бизнес

Умные коммуникации способны сделать банк по-настоящему клиентоориентированным

О том, как будет развиваться ИКТ-инфраструктура предприятий финансового сектора, какие возможности для создания по-настоящему клиентоориентированного банка существуют на сегодняшний день, в интервью CNews рассказал Александр Жуков, руководитель разработки продуктов «Дом.ru Бизнес».

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Технологии в страховании: преобладают бумага и шариковая ручка

Основным двигателем информатизации страхования стали инициативы регуляторов, в первую очередь это ввод электронного полиса ОСАГО и переход на новые счета (прототип МСФО). ИТ-бюджеты страховщиков не сократились, но произошло их перераспределение в пользу поддержки инфраструктуры. О развитии пока пришлось забыть. В большинстве компаний отрасли назрела необходимость централизации ИТ-ландшафта, но все ресурсы уходят на выполнение требований регуляторов.

С 2013 г. на российском рынке страхования сохраняется тенденция к сокращению числа его участников. В 2014 г., по данным агентства «Эксперт Ра», количество зарегистрированных страховых компаний сократилось на 21 организацию, или на 3,7%. В 2014 г. общая сумма страховых премий по всем видам страхования выросла на 8,5 % по сравнению с 2013 г. По итогам первого полугодия 2015 г. темпы прироста страховых взносов составили всего 2,1%, для сравнения – по итогам первого полугодия 2014 г. рост составил 8,2%. При этом инфляция оценивается в 8,5%. Наибольший рост показал сегмент ОСАГО за счет увеличения тарифов, на втором месте по динамике – страхование жизни, на третьем – страхование имущества физических лиц. Сильнее всего просели сегменты автокаско, страхование от несчастных случаев и болезней, страхование сельскохозяйственных рисков. По прогнозу «Эксперт Ра», в 2015 г. темп прироста страховых взносов будет лежать в пределах от -1% до 4%, а объем рынка не превысит i1020 млрд. «Объем рынка более или менее сохраняется только за счет повышения тарифа на ОСАГО, – уверен Никита Евгенов, директор по развитию бизнеса с сектором страхования «Техносерв Консалтинг». – Если бы не это, заработки страховщиков были бы иными – число страховых договоров по сравнению с 2014 г. снижается». Также стоит учитывать, что стоимость автосервиса зачастую привязана к валюте, что также сказывается на расходах страховых компаний.

Рейтинг поставщиков ИТ для банков: смена 20% состава, порог входа снизился

Совокупная выручка участников рейтинга «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2015» выросла на 15% по сравнению с показателем прошлого года. Несмотря на это наблюдаются косвенные признаки ухудшения ситуации: снижение порога входа почти в семь раз, более резкие колебания доходов компаний от проектов в финансовой отрасли, отсутствие в перечне этого года 10 участников прошлогоднего рейтинга.

CNews Analytics провел ежегодное исследование рынка ИТ-поставщиков для банков и составил рейтинг 50 крупнейших поставщиков ИТ для банков по итогам 2014 г. Суммарная выручка участников рейтинга выросла почти на 15% до p130,6 млрд по сравнению с 2013 г. Неплохой результат на фоне изменения совокупной выручки 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2014 г., которая, по данным ежегодного рейтинга CNews100, увеличилась всего на 1,09%.

Достаточно высокая динамика объясняется тем, что бюджеты на 2014 г. формировались до кризиса, их оптимизация началась в середине прошлого года. Оперативно отреагировать на девальвацию рубля было невозможно, банки только начали переговоры с зарубежными вендорами о фиксации контрактов в рублях и не всем удалось договориться. При этом бюджеты на 2015 г. сохранили величину в рублях, но произошло перераспределение расходов в пользу зарубежных решений. Стратегические и инновационные проекты, направленные на наращивание доли рынка и имеющие неопределенный срок окупаемости, были прекращены или пролонгированы. В результате, по прогнозам участников рейтинга, по итогам 2015 г. сокращение российского рынка банковской информатизации неизбежно, динамика может составить -20%.

Евгений Закрепин
Техносерв

Сегодня главное для ИТ-поставщика в банковском секторе – остаться на связи с заказчиком

Рост количества невозвратных кредитов, ужесточение требований Центробанка к капиталу и резервам, непростая экономическая ситуация – все это ставит финансовую отрасль в очень жесткие условия. Затраты на ИТ сокращаются и имеют очень точечный характер. Какой будет динамика рынка банковской информатизации по итогам 2015 года, CNews рассказали Евгений Закрепин, первый вице-президент ГК «Техносерв», и Кирилл Булгаков, генеральный директор компании «Техносерв Консалтинг».

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Виталий Занин
ПрограмБанк

Наиболее актуальны проекты по автоматизации сбора просроченной задолженности

Виталий Занин, директор по работе с клиентами и маркетингу компании «ПрограмБанк», рассказал, как кризисные явления в экономике изменили клиентуру банков, в первую очередь в сфере кредитования. Соответствующим образом меняются приоритеты автоматизации и банковский ИТ-ландшафт.

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Новикомбанк построил систему управления эффективностью бизнеса

За 1,5 года Новикомбанк провел масштабную перестройку модели финансового управления. Для ИТ-поддержки современных управленческих процессов была внедрена ВРМ-система «Контур» разработки отечественной компании Intersoft Lab.

В 2014 г. Новикомбанк приступил к реализации комплекса мероприятий по совершенствованию методик и технологий финансового управления. Были решено внедрить единую в масштабах всего банка модель расчета финансового результата с учетом внутренней стоимости ресурсов и разнесения накладных расходов с аналитической детализацией по бизнес-направлениям, точкам продаж, клиентам и вычисления себестоимости банковских операций. Также требовалось централизовать процесс контроля хозяйственных расходов в масштабах всего банка и его филиалов. Параллельно хотелось создать современную ИТ-инфраструктуру для управления эффективностью бизнеса.

Выбор решения

По итогам тендера в качестве ИТ-базы для модернизированной управленческой модели была выбрана ВРМ-платформа «Контур» 3.1. Центральное место в решении занимает хранилище данных «Контур», в которое на ежедневной основе загружается нормативно-справочная информация, данные о клиентах, счетах, банковских операциях из АБС Diasoft FA# Bank, эксплуатирующейся в банке.

ВТБ 24 получил одну «версию правды» с помощью Teradata

Проект создания единого корпоративного хранилища данных в ВТБ 24 стал одним из крупнейших в финансовом секторе не только России, но и Европы. Решение на базе технологий Teradata позволяет 10 000 пользователей формировать более 150 отчетов. Объем данных уже составил около 130 ТБ, и при необходимости емкость хранилища может быть увеличена еще на насколько сотен ТБ.

Идея создания единого корпоративного хранилища данных (КХД) в ВТБ 24 зародилась еще в 2010 г. На тот момент в банке уже использовалось решение на базе Oracle, проект был реализован при участии одного из российских интеграторов. В базе данных, в том числе, хранилась информация о клиентах. Решение не устраивало сразу по нескольким причинам. Дело в том, что одновременно в банке существовало несколько аналитических систем, с помощью которых отдельные департаменты формировали необходимую отчетность. При этом из-за различий в терминологии, алгоритмах, а порой и используемых данных одни и те же показатели в отчетах разных подразделений зачастую существенно отличались. Кроме того, поддержка нескольких во многом дублирующих друг друга систем обходилась недешево. И самое главное – в действующей конфигурации хранилище виделось бесперспективным и не давало возможности масштабирования базы данных.

«Мы поняли, что нам не хватает производительности и необходима реорганизация данных, поскольку внутри одного хранилища возникает несколько "версий правды", – рассказывал в интервью CNews Дмитрий Кузякин, начальник управления CRM и исследований ВТБ 24. – Поэтому в начале 2010 г. было принято решение о строительстве второго хранилища на платформе Teradata не для того, чтобы пользоваться им параллельно с первым, а взамен первого».

Оливье Кессон
Orange Business Services

Выручка от облачной информатизации финансовой отрасли в России будет расти двузначными числами

Кризис не вызвал падения ИТ-бюджетов банков, но привел к перераспределению структуры проектов. Финансовые институты обратили более пристальное внимание на облачные решения. О том, что именно нужно банкам в меняющихся экономических условиях, CNews рассказал Оливье Кессон, коммерческий директор Orange Business Services в России и СНГ.

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Опрос ИТ-директоров банков: Какова политика вашего банка по отношению к использованию облачных сервисов?

Через 3 года российские банки будут использовать «облака» в большинстве направлений деятельности

Через 3 года российские банки будут использовать «облака» в большинстве направлений деятельности

Сокращение расходов происходит во всех подразделениях банков, в том числе и в ИТ-направлении. Однако финансовым организациям необходимо развивать дистанционные каналы работы с клиентами, что повышает роль ИТ.

Виталий Патешман
BSS

2015 год стал поворотным в развитии цифрового банкинга

Виталий Патешман, директор по продажам компании BSS, считает, что непростая ситуация в российской экономике и политика ЦБ по оздоровлению банковского сектора – это два основных фактора, влияющих на состояние банковской отрасли в стране. В результате банки сокращают затраты на инвестиционные проекты с неясным финансовым результатом и активизируют проекты, направленные на снижение операционных расходов, имеющие четкие параметры и сроки окупаемости. Поэтому системы ДБО играют сегодня ключевую роль, позволяя снижать операционные затраты и переводить взаимодействие с клиентом в электронные каналы.

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