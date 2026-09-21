Лидеры рейтинга систем управления знаниями (KMS) 2026

Место
Компания
Решение
Рейтинг
1
L2U
InKnowledge 7
1 720
2
Пантеон АйТи
Minerva Knowledge
1 607
3
Еватим
EvaWiki
1 504
4
Эм Си Арт Рус
ХайХаб
1 398
5
Грамакс
Gramax
1 332
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CNewsMarket опубликовал первый рейтинг систем управления знаниями (KMS)

Российский рынок систем управления знаниями (СУЗ, Knowledge Management System, KMS) активно развивается на фоне роста потребности компаний в повышении эффективности работы сотрудников и снижения издержек, роста требований к корпоративной информационной безопасности, внедрения генеративного ИИ в рабочие процессы и импортозамещения. Однако наличие базы знаний само по себе еще не означает готовность решения к использованию в крупной организации.

Для enterprise-сегмента критична способность платформы работать в сложной организационной среде: в холдингах с несколькими юридическими лицами, территориально распределенными подразделениями, самостоятельными направлениями бизнеса, сложной структурой департаментов и отделов, со своими задачами и особенностями. В таких условиях база знаний должна не только хранить документы и статьи, но и одновременно поддерживать множество, зачастую уникальных, сценариев использования, что подразумевает: изолированные пространства, разные модели доступа, кастомные структуры контента, адаптированные под конкретные роли интерфейсы и различные сценарии поведения ИИ. При этом, система должна эффективно масштабироваться с ростом нагрузок, обеспечивать высокую доступность и катастрофоустойчивость, вплоть до гео-распределенных конфигураций.

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Как превратить корпоративную базу знаний в рабочий ресурс

Компании накапливают регламенты, инструкции, проектный опыт и ответы на типовые вопросы быстрее, чем успевают превращать их в работающие знания. Когда актуальная информация теряется в папках, чатах и памяти отдельных сотрудников, растут сроки адаптации новичков, нагрузка на экспертов и риск ошибок в процессах. Системы управления знаниями помогают выстроить контур, в котором корпоративный опыт можно находить, проверять, обновлять и применять в работе, а генеративный ИИ усиливает этот контур только там, где уже есть порядок, права доступа и ответственность за содержание.

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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Источник фото: Magnific