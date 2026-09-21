Платформы управления знаниями
KMS 2026
Системы управления знаниями (Knowledge Management System, KMS) аккумулируют в единой среде весь информационный массив предприятия: регламенты, инструкции, методические материалы, описания практик, проектный опыт, ответы на типовые вопросы и многое другое. Такие платформы нужны не только для хранения документов: они обеспечивают контролируемый доступ к знаниям, их актуализацию, совместную работу с контентом, быстрый поиск нужной информации и снижение числа дублирующих материалов.
CNewsMarket сравнил российские коробочные решения для управления знаниями, ориентированные на задачи крупного бизнеса. Оценивались возможности работы с контентом (создание, хранение, редактирование), глубина поиска, доступные формы аналитических отчетов, наличие ИИ-инструментов, интеграции с корпоративными информационными системами и качество поддержки продукта. Особое внимание — вопросам обеспечения безопасности и гибкости настроек ролевых моделей доступа.
21.09.2026
CNewsMarket: Рейтинг систем управления знаниями (KMS) 2026
CNewsMarket сравнил российские KMS по функциональным характеристикам (качество работы с контентом), интеграционным возможностям, безопасности использования, а также уровню разработки и поддержки продукта.Читать полностью
Лидеры рейтинга систем управления знаниями (KMS) 2026
|
Место
|
Компания
|
Решение
|
Рейтинг
|
1
|
L2U
|
InKnowledge 7
|
1 720
|
2
|
Пантеон АйТи
|
Minerva Knowledge
|
1 607
|
3
|
Еватим
|
EvaWiki
|
1 504
|
4
|
Эм Си Арт Рус
|
ХайХаб
|
1 398
|
5
|
Грамакс
|
Gramax
|
1 332
CNewsMarket опубликовал первый рейтинг систем управления знаниями (KMS)
Российский рынок систем управления знаниями (СУЗ, Knowledge Management System, KMS) активно развивается на фоне роста потребности компаний в повышении эффективности работы сотрудников и снижения издержек, роста требований к корпоративной информационной безопасности, внедрения генеративного ИИ в рабочие процессы и импортозамещения. Однако наличие базы знаний само по себе еще не означает готовность решения к использованию в крупной организации.
Для enterprise-сегмента критична способность платформы работать в сложной организационной среде: в холдингах с несколькими юридическими лицами, территориально распределенными подразделениями, самостоятельными направлениями бизнеса, сложной структурой департаментов и отделов, со своими задачами и особенностями. В таких условиях база знаний должна не только хранить документы и статьи, но и одновременно поддерживать множество, зачастую уникальных, сценариев использования, что подразумевает: изолированные пространства, разные модели доступа, кастомные структуры контента, адаптированные под конкретные роли интерфейсы и различные сценарии поведения ИИ. При этом, система должна эффективно масштабироваться с ростом нагрузок, обеспечивать высокую доступность и катастрофоустойчивость, вплоть до гео-распределенных конфигураций.Читать полностью
Как превратить корпоративную базу знаний в рабочий ресурс
Компании накапливают регламенты, инструкции, проектный опыт и ответы на типовые вопросы быстрее, чем успевают превращать их в работающие знания. Когда актуальная информация теряется в папках, чатах и памяти отдельных сотрудников, растут сроки адаптации новичков, нагрузка на экспертов и риск ошибок в процессах. Системы управления знаниями помогают выстроить контур, в котором корпоративный опыт можно находить, проверять, обновлять и применять в работе, а генеративный ИИ усиливает этот контур только там, где уже есть порядок, права доступа и ответственность за содержание.Читать полностью