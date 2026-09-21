Российский рынок систем управления знаниями (СУЗ, Knowledge Management System, KMS) активно развивается на фоне роста потребности компаний в повышении эффективности работы сотрудников и снижения издержек, роста требований к корпоративной информационной безопасности, внедрения генеративного ИИ в рабочие процессы и импортозамещения. Однако наличие базы знаний само по себе еще не означает готовность решения к использованию в крупной организации.

Для enterprise-сегмента критична способность платформы работать в сложной организационной среде: в холдингах с несколькими юридическими лицами, территориально распределенными подразделениями, самостоятельными направлениями бизнеса, сложной структурой департаментов и отделов, со своими задачами и особенностями. В таких условиях база знаний должна не только хранить документы и статьи, но и одновременно поддерживать множество, зачастую уникальных, сценариев использования, что подразумевает: изолированные пространства, разные модели доступа, кастомные структуры контента, адаптированные под конкретные роли интерфейсы и различные сценарии поведения ИИ. При этом, система должна эффективно масштабироваться с ростом нагрузок, обеспечивать высокую доступность и катастрофоустойчивость, вплоть до гео-распределенных конфигураций.