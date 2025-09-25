Рынок ИТ-услуг и системной интеграции в России за последние несколько лет претерпел значительные изменения. Если ранее поставщики занимались преимущественно внедрением и поддержкой западных решений, то теперь ключевая услуга — консалтинг, в частности, создание дорожных карт по переходу на российские разработки. При реализации масштабных проектов игроки рынка сталкиваются с несколькими проблемами. Наиболее острые — плохая совместимость отечественных платформ с оборудованием и друг с другом, а также нехватка специалистов.