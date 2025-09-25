Российский рынок ИТ-услуг и системной интеграции 2025
Рынок ИТ-услуг и системной интеграции в России в последние несколько лет пережил значительную трансформацию. Если до 2022 г. заказчик значительное внимание уделял именно выбору вендора, то теперь его куда больше интересует уровень компетенции интегратора, его возможности решить поставленные задачи и взять на себя ответственность за результат.
Сейчас системные интеграторы стали своего рода проводниками, которые помогают предприятиям сориентироваться в огромном количестве российских разработок и выбрать наиболее эффективные. Перед интеграторами стоит задача создать устойчивый ИТ-ландшафт той или иной компании и обеспечить его актуальность на годы вперед.
CNews Analytics впервые опубликовал карты рынка ИТ-услуг и системной интеграции
Отечественные интеграторы в последние годы были вынуждены серьезно изменить подход к своей деятельности. Они нарастили компетенции по поддержке западных решений, от которых еще не отказалось значительное количество организаций, начали тестировать российские системы и оборудование в собственных демонстрационных лабораториях, чтобы минимизировать проблемы совместимости, после чего пришлось заново собирать ИТ-периметр предприятий, которые мигрируют на отечественные разработки.Читать полностью
Как за три года изменилась роль интегратора на российском ИТ-рынке
Рынок ИТ-услуг и системной интеграции в России за последние несколько лет претерпел значительные изменения. Если ранее поставщики занимались преимущественно внедрением и поддержкой западных решений, то теперь ключевая услуга — консалтинг, в частности, создание дорожных карт по переходу на российские разработки. При реализации масштабных проектов игроки рынка сталкиваются с несколькими проблемами. Наиболее острые — плохая совместимость отечественных платформ с оборудованием и друг с другом, а также нехватка специалистов.Читать полностью
Михаил Книгин, «Т1 Интеграция»: Рынка ИТ-интеграции в прежнем виде больше нет
С 2022 года российский рынок системной интеграции переживает масштабные потрясения и продолжает меняться. Неудевительно, что компании, которые находятся в авангарде изменений, ищут новые сегменты рынка и конкурентные решения. О том, какие стратегические направления развивает один из ведущих системных интеграторов страны, в интервью CNews рассказал Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1 Интеграция».Читать полностью
Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный
Рост числа киберинцидентов, укрупнение ИТ-рынка и нормативные изменения подталкивают бизнес к пересмотру ИБ-стратегий. Все чаще компании переходят от точечных решений к построению комплексных экосистем. О рисках такого перехода, ключевых вызовах и трендах, а также о роли интегратора как центра ИБ-компетенций, рассказал CNews генеральный директор УЦСБ Валентин Богданов.Читать полностью
Как подготовить ИТ-архитектуру к внедрению ИИ
Самым современным и эффективным инструментом для интеграции систем являются корпоративные шины данных, или Enterprise Service Bus (ESB). Это интеллектуальные программные платформы, которые позволяют настроить легкие и понятные интеграционные процессы между приложениями и системами внутри любой компании. Это возможно благодаря наличию отовых инструментов в виде API и коннекторов к известным технологиям, например, SAP и 1С. Подробнее об этом рассказывает продакт-маркетинг менеджер Bercut Елена Кокшенина.Читать полностью
Почему бизнес выбирает интеграторов с глубокой отраслевой экспертизой в автоматизации задач
Рынок системной интеграции становится важной частью цифровизации отечественного бизнеса. Рост значимости объясняется несколькими тенденциями: ускоренное импортозамещение, ужесточение требований к информационной безопасности, растущий спрос на комплексные решения. Что такое эффективная системная интеграция сейчас, чем могут помочь интеграторы различным видам бизнеса, например, таким как девелопмент (Группа «Самолет») или FMCG («Арнест ЮниРусь»)? Разбираемся в статье.Читать полностью