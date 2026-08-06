CNewsMarket: Рейтинг российских программно-аппаратных комплексов 2026

CNewsMarket сравнил технические характеристики ПАК от отечественных производителей: возможности программного слоя, параметры информационной безопасности, сертификацию, качество технической поддержки и др.

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Лидеры рейтинга российских программно-аппаратных комплексов 2026

Место
Компания
Название ПАК
Рейтинг
1
VK Tech
ПАК VK Tech
1 105
2
ВиСтэк Рус
ПАК vStack
1 010
3
Иридиум
Иридиум
955
4
Депо
Depo Atlas
885
5
Гравитон
Гелиус
870
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CNewsMarket подготовил рейтинг российских программно-аппаратных комплексов

CNewsMarket публикует первый рейтинг производителей программно-аппаратных комплексов. Российские ПАКи являются одним из ключевых форматов построения технологически независимой ИТ-инфраструктуры: заказчикам нужны готовые решения, в которых оборудование, программный слой, безопасность, поддержка и ответственность поставщика собраны в один контур.

Спрос на такие комплексы растет не только из-за импортозамещения и требований к критической информационной инфраструктуре. Крупные заказчики переходят от раздельной закупки серверов, систем хранения, программного обеспечения и услуг интеграции к проверенным конфигурациям, которые можно быстрее внедрять, проще сопровождать и развивать в течение всего жизненного цикла.

Наиболее заметное направление развития рынка — специализация ПАК под конкретные нагрузки. В рейтинге рассматриваются решения для виртуализации, частных облаков, хранения данных, СУБД, искусственного интеллекта и других инфраструктурных задач. 

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Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК

Российские компании всё чаще закупают ИТ-инфраструктуру одним комплексом: оборудование, операционная система, прикладное ПО и поддержка в одной поставке. Спрос на программно-аппаратные комплексы (ПАК) стимулирует импортозамещение, требования к безопасности и желание заказчиков упростить закупку и эксплуатацию. За несколько лет ПАК прошёл путь от нишевого формата до рабочего способа построить цифровой контур компании.

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Доверенные ПАКи меняют правила выбора ИТ-инфраструктуры

Российский рынок программно-аппаратных комплексов растет уже не только из-за импортозамещения и требований к критической информационной инфраструктуре. Заказчикам нужны готовые инфраструктурные решения, где оборудование, программный слой, безопасность, сервис и ответственность поставщика собраны в один контур. Следующий этап развития рынка связан со специализацией: ПАКи для виртуализации, частных облаков, хранения данных, СУБД, искусственного интеллекта и промышленных систем должны заменить не отдельные серверы или программы, а сложные платформы, которые раньше покупались у западных вендоров как готовая архитектура.

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Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА

Рынок программно-аппаратных комплексов (ПАК) переживает период бурного роста: в карту CNews Analytics «Рынок российских ПАК 2026» вошли более 300 отечественных компаний-разработчиков. При этом приближается ключевая дата — к 2030 году объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны полностью перейти на российские решения. О том, насколько реалистичны эти сроки, какие тренды определяют рынок и чем интересен доверенный ПАК Depo Atlas, CNews рассказали генеральный директор DEPO Computers Евгений Зенин и руководитель направления ПАК DEPO Руслан Верчинов.

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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Источник фото: Magnific