CNewsMarket публикует первый рейтинг производителей программно-аппаратных комплексов. Российские ПАКи являются одним из ключевых форматов построения технологически независимой ИТ-инфраструктуры: заказчикам нужны готовые решения, в которых оборудование, программный слой, безопасность, поддержка и ответственность поставщика собраны в один контур.

Спрос на такие комплексы растет не только из-за импортозамещения и требований к критической информационной инфраструктуре. Крупные заказчики переходят от раздельной закупки серверов, систем хранения, программного обеспечения и услуг интеграции к проверенным конфигурациям, которые можно быстрее внедрять, проще сопровождать и развивать в течение всего жизненного цикла.

Наиболее заметное направление развития рынка — специализация ПАК под конкретные нагрузки. В рейтинге рассматриваются решения для виртуализации, частных облаков, хранения данных, СУБД, искусственного интеллекта и других инфраструктурных задач.