Программно-аппаратные комплексы
ПАК 2026
Программно-аппаратные комплексы (ПАК) становятся одним из ключевых форматов построения российской ИТ-инфраструктуры. Спрос на ПАК поддерживают импортозамещение, требования к доверенным решениям для КИИ и потребность заказчиков в готовых комплексах, где оборудование, программный слой, безопасность, сервис и ответственность поставщика собраны в один контур.
CNewsMarket подготовил первый обзор российских программно-аппаратных комплексов. Аналитики сравнили функциональные характеристики ПАК, варианты поставки, параметры информационной безопасности, наличие технической документации, качество технической поддержки и географическую представленность производителя.
06.08.2026
CNewsMarket: Рейтинг российских программно-аппаратных комплексов 2026
CNewsMarket сравнил технические характеристики ПАК от отечественных производителей: возможности программного слоя, параметры информационной безопасности, сертификацию, качество технической поддержки и др.Читать полностью
Лидеры рейтинга российских программно-аппаратных комплексов 2026
|
Место
|
Компания
|
Название ПАК
|
Рейтинг
|
1
|
VK Tech
|
ПАК VK Tech
|
1 105
|
2
|
ВиСтэк Рус
|
ПАК vStack
|
1 010
|
3
|
Иридиум
|
Иридиум
|
955
|
4
|
Депо
|
Depo Atlas
|
885
|
5
|
Гравитон
|
Гелиус
|
870
CNewsMarket подготовил рейтинг российских программно-аппаратных комплексов
CNewsMarket публикует первый рейтинг производителей программно-аппаратных комплексов. Российские ПАКи являются одним из ключевых форматов построения технологически независимой ИТ-инфраструктуры: заказчикам нужны готовые решения, в которых оборудование, программный слой, безопасность, поддержка и ответственность поставщика собраны в один контур.
Спрос на такие комплексы растет не только из-за импортозамещения и требований к критической информационной инфраструктуре. Крупные заказчики переходят от раздельной закупки серверов, систем хранения, программного обеспечения и услуг интеграции к проверенным конфигурациям, которые можно быстрее внедрять, проще сопровождать и развивать в течение всего жизненного цикла.
Наиболее заметное направление развития рынка — специализация ПАК под конкретные нагрузки. В рейтинге рассматриваются решения для виртуализации, частных облаков, хранения данных, СУБД, искусственного интеллекта и других инфраструктурных задач.Читать полностью
Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК
Российские компании всё чаще закупают ИТ-инфраструктуру одним комплексом: оборудование, операционная система, прикладное ПО и поддержка в одной поставке. Спрос на программно-аппаратные комплексы (ПАК) стимулирует импортозамещение, требования к безопасности и желание заказчиков упростить закупку и эксплуатацию. За несколько лет ПАК прошёл путь от нишевого формата до рабочего способа построить цифровой контур компании.Читать полностью
Доверенные ПАКи меняют правила выбора ИТ-инфраструктуры
Российский рынок программно-аппаратных комплексов растет уже не только из-за импортозамещения и требований к критической информационной инфраструктуре. Заказчикам нужны готовые инфраструктурные решения, где оборудование, программный слой, безопасность, сервис и ответственность поставщика собраны в один контур. Следующий этап развития рынка связан со специализацией: ПАКи для виртуализации, частных облаков, хранения данных, СУБД, искусственного интеллекта и промышленных систем должны заменить не отдельные серверы или программы, а сложные платформы, которые раньше покупались у западных вендоров как готовая архитектура.Читать полностью
Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА
Рынок программно-аппаратных комплексов (ПАК) переживает период бурного роста: в карту CNews Analytics «Рынок российских ПАК 2026» вошли более 300 отечественных компаний-разработчиков. При этом приближается ключевая дата — к 2030 году объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны полностью перейти на российские решения. О том, насколько реалистичны эти сроки, какие тренды определяют рынок и чем интересен доверенный ПАК Depo Atlas, CNews рассказали генеральный директор DEPO Computers Евгений Зенин и руководитель направления ПАК DEPO Руслан Верчинов.Читать полностью