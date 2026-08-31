CNewsMarket обновил рейтинг платформ виртуализации от российских разработчиков. Хотя, по некоторым оценкам, к середине 2026 г. больше трети рынка виртуальных серверов продолжает работать на VMware, доля компаний, готовых сэкономить за счет использования старых бессрочных и неподдерживаемых вендором лицензий, стремительно сокращается. Отечественные вендоры, в свою очередь, опираются на экосистемный подход и регулярное расширение функционала.

Платформы виртуализации лидеров рынка предлагают не только базовые решения (управление и поддержка кластеров, работа в гибридных облаках и т.п.), но и расширенные инструменты, такие как управление резервным копированием, балансировщики нагрузок, поддержку Managed Kubernetes, контейнеризация для быстрого развертывания и управления приложениями, полную интеграцию с отечественными операционными системами и ряд др.

Особое внимание — вопросам обеспечения надежности и сертификации на соответствие требованиям по информационной безопасности. Надежность подразумевает наличие встроенных средств для обеспечения резервного копирования и катастрофо- и отказоустойчивость.