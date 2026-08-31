Российские платформы виртуализации 2026
В октябре 2025 г. VMware прекратил поддержку последней доступной для российских пользователей версии платформы виртуализации vSphere 7.0. 2026 год — переломный период для многих компаний, которые еще не успели перейти на решения от российских разработчиков. Анализ рыночной ситуации свидетельствует, что все крупнейшие вендоры заметно улучшили характеристики собственных платформ и продолжают внедрять новые технологии, дополняющие классическую виртуализацию.
CNewsMarket обновил традиционный рейтинг платформ виртуализации, расширив спектр параметров оценки и увеличив количество участников. Аналитиками оценивались как классические возможности систем, включая управление виртуальными машинами, поддержку репликации и др., так и параметры, характеризующие возможности для масштабирования, интеграции, обеспечения безопасности и надежности (включая резервирование и отказоустойчивость).
31.08.2026
CNewsMarket: Рейтинг российских платформ виртуализации 2026
CNewsMarket актуализировал рейтинг российских платформ виртуализации. Более 10 решений сравниваются по десяткам параметров, сгруппированных в критерии «Функциональность», «Совместимость», «Безопасность и надежность».Читать полностью
Лидеры рейтинга российских платформ виртуализации 2026
|
Место
|
Компания
|
Решение
|
Рейтинг
|
1
|
Базис
|
Basis Dynamix Enterprise
|
695
|
2
|
Orion soft
|
zVirt
|
670
|
3
|
Даком М
|
SpaceVM
|
660
|
3
|
VK Tech
|
VK Private Cloud
|
660
|
4
|
Горизонт-ВС
|
Горизонт-ВС
|
640
|
5
|
ISPsystem
|
VMmanager
|
625
CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских платформ виртуализации
CNewsMarket обновил рейтинг платформ виртуализации от российских разработчиков. Хотя, по некоторым оценкам, к середине 2026 г. больше трети рынка виртуальных серверов продолжает работать на VMware, доля компаний, готовых сэкономить за счет использования старых бессрочных и неподдерживаемых вендором лицензий, стремительно сокращается. Отечественные вендоры, в свою очередь, опираются на экосистемный подход и регулярное расширение функционала.
Платформы виртуализации лидеров рынка предлагают не только базовые решения (управление и поддержка кластеров, работа в гибридных облаках и т.п.), но и расширенные инструменты, такие как управление резервным копированием, балансировщики нагрузок, поддержку Managed Kubernetes, контейнеризация для быстрого развертывания и управления приложениями, полную интеграцию с отечественными операционными системами и ряд др.
Особое внимание — вопросам обеспечения надежности и сертификации на соответствие требованиям по информационной безопасности. Надежность подразумевает наличие встроенных средств для обеспечения резервного копирования и катастрофо- и отказоустойчивость.Читать полностью
Заказчики пересматривают выбор платформ виртуализации
Срочный поиск замены VMware на российском рынке постепенно уступает сравнению зрелости отечественных платформ. Заказчики оценивают управление виртуальными машинами, сетями и хранилищами, отказоустойчивость, миграцию, безопасность, совместимость с контейнерными средами и качество сопровождения. Новый выбор нередко становится проверкой результатов первой волны импортозамещения и заделом для развития инфраструктуры на несколько лет.
Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры
Современные серверы очень мощные — использовать их только для одного приложения нерационально, а поддерживать множество серверных приложений в одной операционной системе сложно и небезопасно. Поэтому один физический сервер делится на множество изолированных виртуальных машин. Именно для организации такого разделения и предназначена «Альт Виртуализация» от «Базальт СПО».Читать полностью