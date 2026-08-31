CNewsMarket: Рейтинг российских платформ виртуализации 2026

CNewsMarket актуализировал рейтинг российских платформ виртуализации. Более 10 решений сравниваются по десяткам параметров, сгруппированных в критерии «Функциональность», «Совместимость», «Безопасность и надежность».

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Лидеры рейтинга российских платформ виртуализации 2026

Место
Компания
Решение
Рейтинг
1
Базис
Basis Dynamix Enterprise
695
2
Orion soft
zVirt
670
3
Даком М
SpaceVM
660
3
VK Tech
VK Private Cloud
660
4
Горизонт-ВС
Горизонт-ВС
640
5
ISPsystem
VMmanager
625
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CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских платформ виртуализации

CNewsMarket обновил рейтинг платформ виртуализации от российских разработчиков. Хотя, по некоторым оценкам, к середине 2026 г. больше трети рынка виртуальных серверов продолжает работать на VMware, доля компаний, готовых сэкономить за счет использования старых бессрочных и неподдерживаемых вендором лицензий, стремительно сокращается. Отечественные вендоры, в свою очередь, опираются на экосистемный подход и регулярное расширение функционала.

Платформы виртуализации лидеров рынка предлагают не только базовые решения (управление и поддержка кластеров, работа в гибридных облаках и т.п.), но и расширенные инструменты, такие как управление резервным копированием, балансировщики нагрузок, поддержку Managed Kubernetes, контейнеризация для быстрого развертывания и управления приложениями, полную интеграцию с отечественными операционными системами и ряд др.

Особое внимание — вопросам обеспечения надежности и сертификации на соответствие требованиям по информационной безопасности. Надежность подразумевает наличие встроенных средств для обеспечения резервного копирования и катастрофо- и отказоустойчивость.

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Заказчики пересматривают выбор платформ виртуализации

Срочный поиск замены VMware на российском рынке постепенно уступает сравнению зрелости отечественных платформ. Заказчики оценивают управление виртуальными машинами, сетями и хранилищами, отказоустойчивость, миграцию, безопасность, совместимость с контейнерными средами и качество сопровождения. Новый выбор нередко становится проверкой результатов первой волны импортозамещения и заделом для развития инфраструктуры на несколько лет.
 

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Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры

Современные серверы очень мощные — использовать их только для одного приложения нерационально, а поддерживать множество серверных приложений в одной операционной системе сложно и небезопасно. Поэтому один физический сервер делится на множество изолированных виртуальных машин. Именно для организации такого разделения и предназначена «Альт Виртуализация» от «Базальт СПО».

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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