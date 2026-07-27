erid: 2W5zFJa8fgD

Рекламодатель: ООО «РТК ИТ Плюс»

ИНН/ОГРН: 7751210607/1217700580272

Сайт: https://lukit.ru

Лидеры рейтинга российских платформ no-code 2026

Место
Компания
Платформа
Рейтинг
1
Лукоморье (РТК ИТ Плюс)
Акола
1 755
2
Elma
Elma365
1 730
3
ИСУ
Knowledge Space
1 660
4
Норбит
NBT
1 655
5
Comindware
Comindware Platform
1 603
Перейти к полному рейтингу

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских платформ ноукод-разработки

CNewsMarket подготовил новый обзор, посвященный российским платформам no-code. Такие решения позволяют создавать бизнес-приложения и цифровые сервисы из готовых компонентов с помощью интуитивно понятных действий в интерфейсе. При этом пользователь настраивает формы, собирает и обрабатывает данные, задает последовательность действий и выполняет другие операции без написания программного кода.

Интерес к no-code-платформам поддерживается дефицитом разработчиков, высокой стоимостью классической разработки и потребностью бизнеса быстрее тестировать и запускать внутренние сервисы. При этом заказчики уже оценивают не только скорость создания первой версии приложения, но и зрелость архитектуры, безопасность, производительность, возможность интеграции с другими системами и удобство дальнейшего сопровождения.

Платформы no-code применяются не только для прототипов и простых форм, но и для автоматизации корпоративных процессов: документооборота, согласований, внутренних заявок, клиентских кабинетов, планирования и работы с данными. Чем сложнее задача, тем важнее становятся управление правами, аудит, тестирование, контроль изменений и участие ИТ-службы в проекте.

Читать полностью

Бизнес сталкивается с ограничениями ноукод-разработки

Чем проще становится создание корпоративных приложений, тем выше риск быстро автоматизировать неэффективный процесс и накопить технический долг. Платформы без кода способны решать сложные задачи, если компания заранее определила архитектуру, правила изменений и ответственность участников проекта. Поэтому зрелость продукта сегодня оценивается не по удобству конструктора, а по его работе под нагрузкой, безопасности и управляемости после запуска.

Читать полностью

Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix

Внутренние сервисы компаний редко укладываются в готовые программные продукты — бизнес-процессы меняются, требуют интеграции и постоянной доработки. Всё чаще компании выбирают визуальную разработку (no-code). Одна из таких платформ — российская «Акола» от ИТ-экосистемы «Лукоморье», предназначенная для разработки корпоративных порталов, веб-приложений и автоматизации бизнес-функций.

Читать полностью

«Ростелеком» сократил время запуска корпоративных сервисов на 50% с помощью платформы визуальной разработки

Крупнейшая телеком-компания использует визуальную разработку (no-code) для создания корпоративных порталов, HR-сервисов и внутренних цифровых продуктов.

Читать полностью

Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.

Источник фото: Magnific