Российские платформы ноукод-разработки
No-code 2026
Платформы для разработки приложений и цифровых сервисов без написания программного кода (no-code) пользуются большой популярностью. Пользователь без ИТ-навыков собирает решение в визуальном интерфейсе: настраивает формы, данные, роли, маршруты и логику работы. Такие инструменты помогают бизнес-подразделениям быстрее автоматизировать процессы и снижают нагрузку на квалифицированных программистов.
CNewsMarket подготовил актуальный обзор российских разработчиков no-code платформ. Аналитики оценили качество реализации ключевых инструментов (визуальных редакторов, готовых шаблонов и моделей) и их соответствие идеологии no-code-подхода — никакого кода (включая JavaScript и JSon), никаких «регулярных выражений», только визуальные настройки с помощью мышки и готовые блоки действий.
27.07.2026
erid: 2W5zFJa8fgD
Рекламодатель: ООО «РТК ИТ Плюс»
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CNewsMarket: Рейтинг российских платформ no-code 2026
CNewsMarket сравнил российские no-code платформы по возможностям автоматизации бизнес-процессов, безопасности, интеграции, работе с документами и данными, а также по инструментам аналитики и визуализации.Читать полностью
Лидеры рейтинга российских платформ no-code 2026
|
Место
|
Компания
|
Платформа
|
Рейтинг
|
1
|
Лукоморье (РТК ИТ Плюс)
|
Акола
|
1 755
|
2
|
Elma
|
Elma365
|
1 730
|
3
|
ИСУ
|
Knowledge Space
|
1 660
|
4
|
Норбит
|
NBT
|
1 655
|
5
|
Comindware
|
Comindware Platform
|
1 603
CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских платформ ноукод-разработки
CNewsMarket подготовил новый обзор, посвященный российским платформам no-code. Такие решения позволяют создавать бизнес-приложения и цифровые сервисы из готовых компонентов с помощью интуитивно понятных действий в интерфейсе. При этом пользователь настраивает формы, собирает и обрабатывает данные, задает последовательность действий и выполняет другие операции без написания программного кода.
Интерес к no-code-платформам поддерживается дефицитом разработчиков, высокой стоимостью классической разработки и потребностью бизнеса быстрее тестировать и запускать внутренние сервисы. При этом заказчики уже оценивают не только скорость создания первой версии приложения, но и зрелость архитектуры, безопасность, производительность, возможность интеграции с другими системами и удобство дальнейшего сопровождения.
Платформы no-code применяются не только для прототипов и простых форм, но и для автоматизации корпоративных процессов: документооборота, согласований, внутренних заявок, клиентских кабинетов, планирования и работы с данными. Чем сложнее задача, тем важнее становятся управление правами, аудит, тестирование, контроль изменений и участие ИТ-службы в проекте.Читать полностью
Бизнес сталкивается с ограничениями ноукод-разработки
Чем проще становится создание корпоративных приложений, тем выше риск быстро автоматизировать неэффективный процесс и накопить технический долг. Платформы без кода способны решать сложные задачи, если компания заранее определила архитектуру, правила изменений и ответственность участников проекта. Поэтому зрелость продукта сегодня оценивается не по удобству конструктора, а по его работе под нагрузкой, безопасности и управляемости после запуска.Читать полностью
Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix
Внутренние сервисы компаний редко укладываются в готовые программные продукты — бизнес-процессы меняются, требуют интеграции и постоянной доработки. Всё чаще компании выбирают визуальную разработку (no-code). Одна из таких платформ — российская «Акола» от ИТ-экосистемы «Лукоморье», предназначенная для разработки корпоративных порталов, веб-приложений и автоматизации бизнес-функций.Читать полностью
«Ростелеком» сократил время запуска корпоративных сервисов на 50% с помощью платформы визуальной разработки
Крупнейшая телеком-компания использует визуальную разработку (no-code) для создания корпоративных порталов, HR-сервисов и внутренних цифровых продуктов.Читать полностью