CNewsMarket подготовил новый обзор, посвященный российским платформам no-code. Такие решения позволяют создавать бизнес-приложения и цифровые сервисы из готовых компонентов с помощью интуитивно понятных действий в интерфейсе. При этом пользователь настраивает формы, собирает и обрабатывает данные, задает последовательность действий и выполняет другие операции без написания программного кода.

Интерес к no-code-платформам поддерживается дефицитом разработчиков, высокой стоимостью классической разработки и потребностью бизнеса быстрее тестировать и запускать внутренние сервисы. При этом заказчики уже оценивают не только скорость создания первой версии приложения, но и зрелость архитектуры, безопасность, производительность, возможность интеграции с другими системами и удобство дальнейшего сопровождения.

Платформы no-code применяются не только для прототипов и простых форм, но и для автоматизации корпоративных процессов: документооборота, согласований, внутренних заявок, клиентских кабинетов, планирования и работы с данными. Чем сложнее задача, тем важнее становятся управление правами, аудит, тестирование, контроль изменений и участие ИТ-службы в проекте.