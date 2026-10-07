Частные сети LTE 2026
Крупнейшие проекты
Частные LTE-сети помогают промышленным предприятиям организовать устойчивую связь на удаленных и протяженных площадках, где прокладка проводной инфраструктуры обходится дорого, а возможностей Wi-Fi недостаточно. На базе pLTE можно подключать оборудование, транспорт и производственные системы, а в дальнейшем развивать сценарии с беспилотной техникой, автономными роботами и сетями пятого поколения.
CNewsMarket подготовил первый российский рейтинг коммерческих pLTE-проектов для промышленности. При сравнении учитывались количество базовых станций и подключенных устройств, площадь покрытия, а также набор интегрированных сервисов — от телеметрии и видеонаблюдения до дистанционного управления техникой.
07.10.2026
CNewsMarket: Рейтинг операторов крупных частных LTE-сетей
CNewsMarket сравнил крупные коммерческие pLTE-проекты по масштабу сети, количеству подключенных устройств, площади покрытия и набору производственных сервисов.Читать полностью
Лидеры рейтинга операторов крупных частных LTE-сетей
|
Место
|
Компания
|
Рейтинг
|
1
|
Билайн бизнес
|
1 692
|
2
|
МТС
|
1 645
|
3
|
Мегафон
|
1 324
CNewsMarket сравнил крупнейшие проекты построения частных LTE-сетей. Рейтинг
CNewsMarket опубликовал рейтинг операторов, создающих локальные сети мобильной связи (pLTE) для использования на промышленных объектах и на транспорте. Частные сети связи широко востребованы на объектах вне зоны покрытия публичных сетей сотовой связи, то есть на промышленных площадках, в логистике, энергетике и др. Технология pLTE служит основой для реализации проектов на базе беспилотных технологий, обеспечивает непрерывный мониторинг оборудования и предоставляет защищенные коммуникации. Для участия в рейтинге отобраны крупнейшие коммерческие проекты в стадии промышленной эксплуатации.Читать полностью
Промышленность расширяет частные LTE-сети: от передачи данных к управлению техникой
Частные LTE-сети в промышленности уже используют не только для связи сотрудников и передачи телеметрии. На их базе работают системы диспетчеризации, видеоаналитики, позиционирования и управления техникой, а 5G рассматривается для более требовательных сценариев — беспилотного транспорта и автономных роботов. Чем больше производственных задач зависит от такой инфраструктуры, тем выше требования к ее архитектуре, резервированию, безопасности и стоимости эксплуатации.Читать полностью