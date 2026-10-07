Лидеры рейтинга операторов крупных частных LTE-сетей

Место
Компания
Рейтинг
1
Билайн бизнес
1 692
2
МТС
1 645
3
Мегафон
1 324
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CNewsMarket сравнил крупнейшие проекты построения частных LTE-сетей. Рейтинг

CNewsMarket опубликовал рейтинг операторов, создающих локальные сети мобильной связи (pLTE) для использования на промышленных объектах и на транспорте. Частные сети связи широко востребованы на объектах вне зоны покрытия публичных сетей сотовой связи, то есть на промышленных площадках, в логистике, энергетике и др. Технология pLTE служит основой для реализации проектов на базе беспилотных технологий, обеспечивает непрерывный мониторинг оборудования и предоставляет защищенные коммуникации. Для участия в рейтинге отобраны крупнейшие коммерческие проекты в стадии промышленной эксплуатации.

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Промышленность расширяет частные LTE-сети: от передачи данных к управлению техникой

Частные LTE-сети в промышленности уже используют не только для связи сотрудников и передачи телеметрии. На их базе работают системы диспетчеризации, видеоаналитики, позиционирования и управления техникой, а 5G рассматривается для более требовательных сценариев — беспилотного транспорта и автономных роботов. Чем больше производственных задач зависит от такой инфраструктуры, тем выше требования к ее архитектуре, резервированию, безопасности и стоимости эксплуатации.

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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Источник фото: Magnific