Частные LTE-сети в промышленности уже используют не только для связи сотрудников и передачи телеметрии. На их базе работают системы диспетчеризации, видеоаналитики, позиционирования и управления техникой, а 5G рассматривается для более требовательных сценариев — беспилотного транспорта и автономных роботов. Чем больше производственных задач зависит от такой инфраструктуры, тем выше требования к ее архитектуре, резервированию, безопасности и стоимости эксплуатации.