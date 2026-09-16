Российские аналоги Zabbix 2026
Платформа Zabbix получила широкое распространение как система мониторинга ИТ-инфраструктуры благодаря открытому коду, гибкой настройке, готовым шаблонам и интеграциям. Хотя Zabbix фактически бесплатен (лицензия AGPL v3.0), но развитием продукта руководит европейская компания, и теперь российским разработчикам необходимо не только заменить продукт, но и сохранить привычную логику мониторинга.
CNewsMarket подготовил уникальный рейтинг решений — российских аналогов Zabbix. Оценивались не только качество реализации системы мониторинга и уведомления об изменениях статусов компьютерной сети, но и возможности переноса настроек из Zabbix. Отдельное внимание уделено соблюдению нормативных требований ИБ, поддержке отечественного системного ПО и программам обучения.
16.09.2026
CNewsMarket: Рейтинг российских аналогов Zabbix 2026
CNewsMarket сравнил российские системы мониторинга ИТ-инфраструктуры, ставшие альтернативой опенсорсному решению Zabbix.Читать полностью
Лидеры рейтинга российских аналогов Zabbix 2026
|
Место
|
Компания
|
Платформа
|
Рейтинг
|
1
|
Лаборатория Числитель
|
Пульт
|
700
|
2
|
Сайберлимфа
|
UDV ITM
|
595
|
3
|
НТЦ Веллинк
|
wiSLA
|
585
|
4
|
Глайбер
|
Glaber
|
570
|
5
|
10-Страйк
|
10-Страйк: Мониторинг Сети Pro
|
390
CNewsMarket опубликовал рейтинг российских альтернатив Zabbix
CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских аналогов Zabbix. После прекращения поддержки российских клиентов Zabbix продолжает использоваться во многих компаниях: за годы эксплуатации вокруг системы накопились собственные шаблоны, скрипты, правила оповещения и интеграции. Поэтому при переходе на российское решение необходимо заменить не только саму платформу, но и сохранить созданную вокруг нее систему мониторинга.
При выборе альтернативы компании оценивают уже не только совместимость с Zabbix. Значение имеют возможности работы с инцидентами и историческими данными, интеграция с ServiceDesk и другими корпоративными системами, ролевая модель, аудит действий пользователей и отказоустойчивость самой платформы. Для крупных инфраструктур также важно видеть не отдельные показатели оборудования, а состояние ИТ-сервисов и влияние технических сбоев на их работу.Читать полностью
Российские аналоги Zabbix переводят мониторинг на промышленную основу
Прекращение поддержки российских клиентов Zabbix не привело к быстрому отказу от системы: накопленные шаблоны, скрипты и интеграции усложняют переход. При выборе российского аналога компании оценивают не только совместимость, но и работу с инцидентами, историческими данными, корпоративными системами и правами доступа. Замена становится оправданной, когда новое решение снижает затраты на сопровождение и зависимость от внутренних специалистов.Читать полностью