Лидеры рейтинга российских аналогов Zabbix 2026

Место
Компания
Платформа
Рейтинг
1
Лаборатория Числитель
Пульт
700
2
Сайберлимфа
UDV ITM
595
3
НТЦ Веллинк
wiSLA
585
4
Глайбер
Glaber
570
5
10-Страйк
10-Страйк: Мониторинг Сети Pro
390
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CNewsMarket опубликовал рейтинг российских альтернатив Zabbix

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских аналогов Zabbix. После прекращения поддержки российских клиентов Zabbix продолжает использоваться во многих компаниях: за годы эксплуатации вокруг системы накопились собственные шаблоны, скрипты, правила оповещения и интеграции. Поэтому при переходе на российское решение необходимо заменить не только саму платформу, но и сохранить созданную вокруг нее систему мониторинга.

При выборе альтернативы компании оценивают уже не только совместимость с Zabbix. Значение имеют возможности работы с инцидентами и историческими данными, интеграция с ServiceDesk и другими корпоративными системами, ролевая модель, аудит действий пользователей и отказоустойчивость самой платформы. Для крупных инфраструктур также важно видеть не отдельные показатели оборудования, а состояние ИТ-сервисов и влияние технических сбоев на их работу.

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Российские аналоги Zabbix переводят мониторинг на промышленную основу

Прекращение поддержки российских клиентов Zabbix не привело к быстрому отказу от системы: накопленные шаблоны, скрипты и интеграции усложняют переход. При выборе российского аналога компании оценивают не только совместимость, но и работу с инцидентами, историческими данными, корпоративными системами и правами доступа. Замена становится оправданной, когда новое решение снижает затраты на сопровождение и зависимость от внутренних специалистов.

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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Источник фото: Magnific