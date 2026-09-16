CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских аналогов Zabbix. После прекращения поддержки российских клиентов Zabbix продолжает использоваться во многих компаниях: за годы эксплуатации вокруг системы накопились собственные шаблоны, скрипты, правила оповещения и интеграции. Поэтому при переходе на российское решение необходимо заменить не только саму платформу, но и сохранить созданную вокруг нее систему мониторинга.

При выборе альтернативы компании оценивают уже не только совместимость с Zabbix. Значение имеют возможности работы с инцидентами и историческими данными, интеграция с ServiceDesk и другими корпоративными системами, ролевая модель, аудит действий пользователей и отказоустойчивость самой платформы. Для крупных инфраструктур также важно видеть не отдельные показатели оборудования, а состояние ИТ-сервисов и влияние технических сбоев на их работу.