Лидеры рейтинга провайдеров облачного восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса 2026

Место
Компания
Сервис
Рейтинг
1
Beeline Cloud
Beeline Cloud
270
2
VK Cloud
VK Cloud Disaster Recovery
255
3
Турбо Облако
Турбо Облако
245
3
MWS Cloud
MWS DRaaS
245
4
Апдата
АпДата DRaaS
220
4
Связь ВСД
LInx DRaaS
220
5
Мастер-Интеграция
mclouds DRaaS
205
5
Спикател
DR Контур
205
Перейти к полному рейтингу

CNewsMarket опубликовал рейтинг провайдеров облачного восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса

CNewsMarket составил первый в России рейтинг провайдеров облачного аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры (DRaaS). Услуга все чаще становится элементом стратегии обеспечения непрерывности работы бизнеса (BCDR), так как DRaaS позволяет вернуть цифровую среду заказчика в рабочее состояние после сбоев, кибератак и других инцидентов. Чем быстрее удается это сделать, тем меньше простой и связанные с ним финансовые и репутационные потери для компании.

Стратегия комплексного обеспечения непрерывности бизнеса подразумевает объединение меры по защите ИТ-инфраструктуры от инцидентов и сценарии восстановления в единую систему управления рисками. Такой подход требует от провайдеров DRaaS не только предотвращения и минимизации последствий сбоев, но и заранее подготовленные механизмы восстановления ИТ-инфраструктуры и данных.

Аналитики CNewsMarket оценили сервисы российских провайдеров по возможностям для обеспечения непрерывности бизнеса. В том числе учитывались характеристики резервной инфраструктуры, защиты данных и интегрированные решения информационной безопасности.

Читать полностью

Что требуется от аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры для обеспечения непрерывности бизнеса

Единая стратегия обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления (BCDR) объединяет организационные меры и технологические решения, которые позволяют бизнесу сохранять непрерывность критических процессов и восстанавливать ИТ-инфраструктуру после сбоев и инцидентов. Одним из инструментов реализации такой стратегии становится DRaaS — облачное аварийное восстановление, которое позволяет быстро развернуть ИТ-среду клиента на резервной площадке и сократить простой систем. Какие требования к DRaaS наиболее актуальны в рамках BCDR — в материале CNews.

Читать полностью
Сравнить стоимость DRaaS на CNewsMarket

Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.

Источник фото: Magnific