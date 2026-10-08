CNewsMarket составил первый в России рейтинг провайдеров облачного аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры (DRaaS). Услуга все чаще становится элементом стратегии обеспечения непрерывности работы бизнеса (BCDR), так как DRaaS позволяет вернуть цифровую среду заказчика в рабочее состояние после сбоев, кибератак и других инцидентов. Чем быстрее удается это сделать, тем меньше простой и связанные с ним финансовые и репутационные потери для компании.

Стратегия комплексного обеспечения непрерывности бизнеса подразумевает объединение меры по защите ИТ-инфраструктуры от инцидентов и сценарии восстановления в единую систему управления рисками. Такой подход требует от провайдеров DRaaS не только предотвращения и минимизации последствий сбоев, но и заранее подготовленные механизмы восстановления ИТ-инфраструктуры и данных.

Аналитики CNewsMarket оценили сервисы российских провайдеров по возможностям для обеспечения непрерывности бизнеса. В том числе учитывались характеристики резервной инфраструктуры, защиты данных и интегрированные решения информационной безопасности.