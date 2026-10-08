Облачные сервисы
для непрерывности бизнеса 2026
Единая стратегия обеспечения непрерывности бизнеса при инцидентах в цифровой инфраструктуре (BCDR) объединяет защиту от угроз и сценарии восстановления в гармоничную систему управления рисками, направленную на сохранение непрерывности бизнеса. Облачные сервисы аварийного восстановления (DRaaS) становятся неотъемлемой частью BCDR. Они позволяют заказчику продолжить работу за счет собственных экспертизы и оборудования, на котором можно временно развернуть цифровую среду клиента и возобновить ключевые бизнес-процессы.
Для первого в России рейтинга провайдеров облачного аварийного восстановления для обеспечения непрерывности бизнеса аналитики CNewsMarket оценили участников по геораспределенности ЦОД, отказоустойчивости резервной инфраструктуры, защите резервных копий, поддержке альтернативных и российских инструментов резервного копирования. Также учитывались интегрированные решения ИБ, защита конечных точек и веб-приложений, управление уязвимостями и другие параметры.
08.10.26
CNewsMarket: Рейтинг провайдеров облачного восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса
CNewsMarket сравнил возможности российских провайдеров DRaaS для обеспечения непрерывной ИТ-среды компаний.Читать полностью
Лидеры рейтинга провайдеров облачного восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса 2026
|
Место
|
Компания
|
Сервис
|
Рейтинг
|
1
|
Beeline Cloud
|
Beeline Cloud
|
270
|
2
|
VK Cloud
|
VK Cloud Disaster Recovery
|
255
|
3
|
Турбо Облако
|
Турбо Облако
|
245
|
3
|
MWS Cloud
|
MWS DRaaS
|
245
|
4
|
Апдата
|
АпДата DRaaS
|
220
|
4
|
Связь ВСД
|
LInx DRaaS
|
220
|
5
|
Мастер-Интеграция
|
mclouds DRaaS
|
205
|
5
|
Спикател
|
DR Контур
|
205
CNewsMarket опубликовал рейтинг провайдеров облачного восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса
CNewsMarket составил первый в России рейтинг провайдеров облачного аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры (DRaaS). Услуга все чаще становится элементом стратегии обеспечения непрерывности работы бизнеса (BCDR), так как DRaaS позволяет вернуть цифровую среду заказчика в рабочее состояние после сбоев, кибератак и других инцидентов. Чем быстрее удается это сделать, тем меньше простой и связанные с ним финансовые и репутационные потери для компании.
Стратегия комплексного обеспечения непрерывности бизнеса подразумевает объединение меры по защите ИТ-инфраструктуры от инцидентов и сценарии восстановления в единую систему управления рисками. Такой подход требует от провайдеров DRaaS не только предотвращения и минимизации последствий сбоев, но и заранее подготовленные механизмы восстановления ИТ-инфраструктуры и данных.
Аналитики CNewsMarket оценили сервисы российских провайдеров по возможностям для обеспечения непрерывности бизнеса. В том числе учитывались характеристики резервной инфраструктуры, защиты данных и интегрированные решения информационной безопасности.Читать полностью
Что требуется от аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры для обеспечения непрерывности бизнеса
Единая стратегия обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления (BCDR) объединяет организационные меры и технологические решения, которые позволяют бизнесу сохранять непрерывность критических процессов и восстанавливать ИТ-инфраструктуру после сбоев и инцидентов. Одним из инструментов реализации такой стратегии становится DRaaS — облачное аварийное восстановление, которое позволяет быстро развернуть ИТ-среду клиента на резервной площадке и сократить простой систем. Какие требования к DRaaS наиболее актуальны в рамках BCDR — в материале CNews.Читать полностью