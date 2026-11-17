Коммуникационные платформы 2026
Платформенные решения для корпоративных коммуникаций позволяют проводить онлайн-встречи, совещания и трансляции с участием как сотрудников, так и внешних пользователей. Помимо видеозвонков, современные системы связи часто включают в себя чаты, обмен файлами, демонстрацию экрана, запись встреч и инструменты для совместной работы. Это позволяет организовать единое пространство для корпоративного общения и сократить зависимость от разрозненных сервисов коммуникации.
Аналитики CNewsMarket оценили российские платформенные решения для корпоративных коммуникаций по возможностям видеоконференций и трансляций, совместной работы с файлами и чатами, интеграции с корпоративными сервисами, а также по реализации инструментов модерации и администрирования, функциям искусственного интеллекта, поддерживаемым устройствам и операционным системам.
17.11.2026
CNewsMarket: Рейтинг платформ коммуникаций 2026
CNewsMarket сравнил российские коммуникационные платформы по функциям для организации корпоративного общения и совместной работы сотрудников.Читать полностью
Лидеры рейтинга платформ коммуникаций 2026
|
Место
|
Название компании
|
Название платформы ВКС
|
Рейтинг
|
1
|
Яндекс 360
|
Телемост
|
935
|
2
|
СКБ Контур
|
Контур.Толк
|
910
|
3
|
Ива
|
IVA One
|
875
|
4
|
Клауд Атлас
|
Фрисби (Frisbee)
|
865
|
5
|
МТС Линк
|
МТС Линк
|
850
CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ коммуникаций
Благодаря платформам для коммуникации бизнес может обеспечить сотрудникам единое пространство для онлайн-общения, проведения видеоконференций, совещаний и трансляций. Помимо видеосвязи, такие решения часто включают в себя чаты с возможностью обмена файлами, функции демонстрации экрана и записи встреч, а также инструменты совместной работы.
С учетом распространения удаленного и гибридного форматов работы все более востребованными становятся комплексные коммуникационные платформы, которые объединяют разные каналы корпоративного общения. Важную роль играют интеграции с сервисами, например с календарями, почтой, таск-трекерами, файловыми хранилищами и корпоративной телефонией. Это позволяет сотрудникам организовывать встречи, обмениваться информацией и взаимодействовать в единой среде.Читать полностью
От созвонов к единой среде: как меняются корпоративные платформы коммуникаций
Корпоративные платформы коммуникаций постепенно заменяют отдельные приложения и выходят за рамки привычных функций. ВКС объединяется с мессенджерами, инструментами совместной работы и ИИ-агентами, а требования к таким решениям все чаще включают отказоустойчивость, работу в контролируемом контуре и защиту корпоративных данных. Как меняются подходы к созданию коммуникационных платформ и какие функции становятся востребованными — в статье CNewsMarket.Читать полностью