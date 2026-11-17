Благодаря платформам для коммуникации бизнес может обеспечить сотрудникам единое пространство для онлайн-общения, проведения видеоконференций, совещаний и трансляций. Помимо видеосвязи, такие решения часто включают в себя чаты с возможностью обмена файлами, функции демонстрации экрана и записи встреч, а также инструменты совместной работы.

С учетом распространения удаленного и гибридного форматов работы все более востребованными становятся комплексные коммуникационные платформы, которые объединяют разные каналы корпоративного общения. Важную роль играют интеграции с сервисами, например с календарями, почтой, таск-трекерами, файловыми хранилищами и корпоративной телефонией. Это позволяет сотрудникам организовывать встречи, обмениваться информацией и взаимодействовать в единой среде.