CNewsMarket подготовил рейтинг специализированных СУБД для ускорения работы с базами «1С». По мере роста информационных баз и числа одновременно работающих пользователей требования к СУБД выходят далеко за рамки совместимости с платформой. Значение приобретают работа планировщика запросов, временных таблиц и статистики, поведение системы при пиковых нагрузках и возможность быстро найти причину замедления.

Разработчики специализированных редакций СУБД дорабатывают эти механизмы с учетом особенностей «1С». В Tantor Postgres (редакция Special Edition 1C, SE 1C) оптимизированы работа с временными таблицами, сбор и качество статистики, построение планов запросов, аудит безопасности сервера и улучшения pg_stat_statements. В комплект поставки входит графическая платформа администрирования и управления с промышленным ИИ-мониторингом. В Postgres Pro Enterprise для «1С» также доработаны временные таблицы и планировщик, используется адаптивная оптимизация запросов; в состав решения входят средства управления, мониторинга, резервного копирования и построения отказоустойчивого кластера.