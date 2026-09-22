Специализированные СУБД для платформы «1С» 2026
Скорость обработки данных в базах «1С» зависит не только от серверных ресурсов, но и от того, как СУБД работает с временными таблицами, строит планы запросов, использует статистику и обрабатывает параллельную нагрузку. Разработчики специализированных платформ переносят часть такой оптимизации внутрь самой системы и используют различные инструменты для диагностики, мониторинга и автоматизации администрирования.
CNewsMarket в уникальном рейтинге сравнил крупнейшие российские СУБД, оптимизированные для работы с базами «1С». В рамках обзора оценивались средства повышения производительности, работа с характерными для 1С нагрузками, методы для ускорения выполнения запросов, используемые инструменты шифрования и анонимизации данных, а также наличие ИИ-инструментов для мониторинга состояния баз данных.
22.09.2026
CNewsMarket: Рейтинг СУБД для работы с «1С»
CNewsMarket сравнил возможности специализированных решений для высокопроизводительной обработки баз «1С».Читать полностью
Лидеры рейтинга СУБД для работы с «1С»
|
Местo
|
Компания
|
Платформа
|
Рейтинг
|
1
|
Тантор Лабс
|
Tantor Postgres для 1С
|
525
|
2
|
Postgres Pro
|
Postgres Pro Enterprise для 1С
|
515
|
3
|
1С
|
Postgres от 1С
|
245
CNewsMarket опубликовал рейтинг СУБД для работы с «1С»
CNewsMarket подготовил рейтинг специализированных СУБД для ускорения работы с базами «1С». По мере роста информационных баз и числа одновременно работающих пользователей требования к СУБД выходят далеко за рамки совместимости с платформой. Значение приобретают работа планировщика запросов, временных таблиц и статистики, поведение системы при пиковых нагрузках и возможность быстро найти причину замедления.
Разработчики специализированных редакций СУБД дорабатывают эти механизмы с учетом особенностей «1С». В Tantor Postgres (редакция Special Edition 1C, SE 1C) оптимизированы работа с временными таблицами, сбор и качество статистики, построение планов запросов, аудит безопасности сервера и улучшения pg_stat_statements. В комплект поставки входит графическая платформа администрирования и управления с промышленным ИИ-мониторингом. В Postgres Pro Enterprise для «1С» также доработаны временные таблицы и планировщик, используется адаптивная оптимизация запросов; в состав решения входят средства управления, мониторинга, резервного копирования и построения отказоустойчивого кластера.Читать полностью
Как ускорить «1С»? Советы от разработчиков СУБД
По мере роста базы и числа пользователей производительность «1С» все сильнее зависит от того, как СУБД планирует запросы, работает с временными таблицами, статистикой и блокировками. Российские разработчики уже не ограничиваются совместимостью с «1С»: они встраивают в СУБД специальные оптимизации и развивают инструменты, которые помогают быстрее находить причины замедлений.Читать полностью