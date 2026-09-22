Лидеры рейтинга СУБД для работы с «1С»

Местo
Компания
Платформа
Рейтинг
1
Тантор Лабс
Tantor Postgres для 1С
525
2
Postgres Pro
Postgres Pro Enterprise для 1С
515
3
Postgres от 1С
245
Перейти к полному рейтингу

CNewsMarket опубликовал рейтинг СУБД для работы с «1С»

CNewsMarket подготовил рейтинг специализированных СУБД для ускорения работы с базами «1С». По мере роста информационных баз и числа одновременно работающих пользователей требования к СУБД выходят далеко за рамки совместимости с платформой. Значение приобретают работа планировщика запросов, временных таблиц и статистики, поведение системы при пиковых нагрузках и возможность быстро найти причину замедления.

Разработчики специализированных редакций СУБД дорабатывают эти механизмы с учетом особенностей «1С». В Tantor Postgres (редакция Special Edition 1C, SE 1C)  оптимизированы работа с временными таблицами, сбор и качество статистики, построение планов запросов, аудит безопасности сервера и улучшения pg_stat_statements. В комплект поставки входит графическая платформа администрирования и управления с промышленным ИИ-мониторингом. В Postgres Pro Enterprise для «1С» также доработаны временные таблицы и планировщик, используется адаптивная оптимизация запросов; в состав решения входят средства управления, мониторинга, резервного копирования и построения отказоустойчивого кластера. 

Читать полностью

Как ускорить «1С»? Советы от разработчиков СУБД

По мере роста базы и числа пользователей производительность «1С» все сильнее зависит от того, как СУБД планирует запросы, работает с временными таблицами, статистикой и блокировками. Российские разработчики уже не ограничиваются совместимостью с «1С»: они встраивают в СУБД специальные оптимизации и развивают инструменты, которые помогают быстрее находить причины замедлений.

Читать полностью

Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.

Источник фото: Magnific