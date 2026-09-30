erid: 2W5zFGT4iN5

Рекламодатель: ООО «БПМСофт»

ИНН/ОГРН: 7724744134/1107746293049

Сайт: https://bpmsoft.ru/

Лидеры рейтинга лоукод-платформ для корпоративного сегмента

Место
Компания
Название платформы
Рейтинг
1
БПМСофт
BPMSoft
1 815
2
Directum
Directum RX
1 765
3
Симпл 1
SimpleOne
1 760
4
Синтеллект
Tessa
1 750
5
Хоулмонт (Haulmont)
СЭД Тезис
1 735
Перейти к полному рейтингу

Лидеры рейтинга лоукод-платформ с ИИ

Место
Компания
Название платформы
Рейтинг
1
Диасофт
Digital Q
155
1
SL Soft
Robin
155
2
БПМСофт
BPMSoft
150
2
Directum
Directum RX
150
2
Хоулмонт (Haulmont)
СЭД Тезис
150
Перейти к полному рейтингу

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских лоукод-платформ

CNewsMarket опубликовал ежегодный рейтинг российских лоукод-платформ (low-code). Такие решения сокращают объем ручного программирования за счет визуальных инструментов и готовых компонентов, а их возможности постепенно расширяются за счет встроенного искусственного интеллекта.

Использование визуальных и графических инструментов значительно снижает необходимость привлечения квалифицированных ИТ-специалистов и позволяет создавать и запускать новые сервисы и продукты значительно быстрее. Наиболее востребованы решения для создания корпоративных порталов, СЭД, систем взаимодействия с клиентами, а также специализированные отраслевые решения.

Спрос на корпоративные ИТ-решения постоянно растет, в том числе за счет необходимости заменять иностранные продукты — в 2026 г. это стало актуальным уже не только для компаний, подпадающих под действие требований импортозамещения. Несмотря на развитие нейросетей, вайбкодинга, а также увеличение количества выпускников по ИТ-специальностям, разработка сервиса корпоративного уровня (например, для высоконагруженных систем) по-прежнему требует привлечения значительных ресурсов. Low-code-платформы для энтерпрайз-сегмента позволяют заметно сократить и бюджеты, и сроки разработки.

Читать полностью

CNewsMarket опубликовал рейтинг российских лоукод-платформ с ИИ

CNewsMarket опубликовал специальный рейтинг российских платформ лоукод (low-code) с искусственным интеллектом. ИИ становится частью не только приложений, создаваемых на таких платформах, но и самой разработки: он помогает проектировать бизнес-процессы, работать с данными, создавать аналитику и проверять уже настроенные процессы.

При этом наличие подключения к языковой модели еще мало говорит о возможностях платформы. Для корпоративного применения важнее, какие задачи ИИ может выполнять непосредственно внутри бизнес-процесса, как он работает с данными и правилами платформы и можно ли использовать разные внешние и локальные модели.

ИИ используется при работе со спецификациями, при создании и проверке программных артефактов, синхронизации low-code-компонентов и контроле изменений. Недостаточно добавить в платформу чат-бота или набор функций генерации кода. Важнее, насколько ИИ встроен в реальные процессы разработки и может ли он применяться в корпоративной среде, где существенны требования к безопасности, качеству, трассируемости изменений и соблюдению архитектурных правил.

Читать полностью
Константин Калистратов, технический менеджер продукта ALCM в BPMSoft

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта

На рынке корпоративного ПО все громче звучит вопрос: зачем заказчикам платить за коммерческие платформы, если кастомное решение можно быстро «навайбкодить», то есть написать с помощью ИИ, по промпту? Действительно, создать прототип несложно – проблемы обычно начинаются на этапе опытно-промышленной эксплуатации, когда на первый план выходят стабильность решения, возможность его предсказуемого сопровождения, необходимость дополнения функциональности без полной пересборки, безопасность и соответствие требованиям регуляторов. Компания BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) развивает третий путь: готовый платформенный фундамент обеспечивает надежность и безопасность, а ИИ ускоряет разработку и изменение проектного слоя. Скорость вайбкодинга, надежность и предсказуемость ядра решения визуальной разработки (low-code) — вместе с Константином Калистратовым, техническим менеджером продукта ALCM в BPMSoft, CNews разбирается, что такая синергия дает бизнесу.

Читать полностью

Лоукод ускоряет разработку, но требует больше контроля — как его обеспечить?

Российские лоукод-платформы расширяют возможности: к визуальной настройке процессов, данных и интерфейсов добавляются инструменты искусственного интеллекта, средства интеграции и управления приложениями. При этом ускорение разработки не снимает вопросов архитектуры, безопасности, сопровождения и стоимости эксплуатации.

Читать полностью
Выбрать лоукод-платформу

Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.

Источник фото: Magnific