CNewsMarket опубликовал ежегодный рейтинг российских лоукод-платформ (low-code). Такие решения сокращают объем ручного программирования за счет визуальных инструментов и готовых компонентов, а их возможности постепенно расширяются за счет встроенного искусственного интеллекта.

Использование визуальных и графических инструментов значительно снижает необходимость привлечения квалифицированных ИТ-специалистов и позволяет создавать и запускать новые сервисы и продукты значительно быстрее. Наиболее востребованы решения для создания корпоративных порталов, СЭД, систем взаимодействия с клиентами, а также специализированные отраслевые решения.

Спрос на корпоративные ИТ-решения постоянно растет, в том числе за счет необходимости заменять иностранные продукты — в 2026 г. это стало актуальным уже не только для компаний, подпадающих под действие требований импортозамещения. Несмотря на развитие нейросетей, вайбкодинга, а также увеличение количества выпускников по ИТ-специальностям, разработка сервиса корпоративного уровня (например, для высоконагруженных систем) по-прежнему требует привлечения значительных ресурсов. Low-code-платформы для энтерпрайз-сегмента позволяют заметно сократить и бюджеты, и сроки разработки.