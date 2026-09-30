Российские лоукод-платформы
Low-code 2026
Лоукод-платформы сокращают объем ручного программирования за счет визуальных инструментов, а также наличия предварительно разработанных компонентов и блоков с типовыми операциями. Это ускоряет создание корпоративных приложений, так как позволяет передавать часть задач по настройке специалистам, которые работают с бизнес-процессами, а не занимаются профессиональным разработчикам.
CNewsMarket актуализировал регулярный рейтинг с оценкой российских лоукод-платформ. Традиционно, этот рейтинг вызвал большой интерес и несмотря на большую анкету (почти 180 критериев) в обзоре приняло участие более 30 решений. Кроме того, аналитики подготовили специализированный рейтинг с отдельной оценкой качества реализации ИИ-инструментов.
30 сентября 2026 г.
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CNewsMarket: Рейтинг лоукод-платформ для корпоративного сегмента
CNewsMarket сравнил возможности российских платформ low-code разработки для работы с логикой, данными и ролями, настройки приложений, а также потенциал развития вендоров.Читать полностью
Лидеры рейтинга лоукод-платформ для корпоративного сегмента
|
Место
|
Компания
|
Название платформы
|
Рейтинг
|
1
|
БПМСофт
|
BPMSoft
|
1 815
|
2
|
Directum
|
Directum RX
|
1 765
|
3
|
Симпл 1
|
SimpleOne
|
1 760
|
4
|
Синтеллект
|
Tessa
|
1 750
|
5
|
Хоулмонт (Haulmont)
|
СЭД Тезис
|
1 735
CNewsMarket: Рейтинг лоукод-платформ с ИИ
CNewsMarket оценил качество реализации ИИ-моделей в low-code платформах.Читать полностью
Лидеры рейтинга лоукод-платформ с ИИ
|
Место
|
Компания
|
Название платформы
|
Рейтинг
|
1
|
Диасофт
|
Digital Q
|
155
|
1
|
SL Soft
|
Robin
|
155
|
2
|
БПМСофт
|
BPMSoft
|
150
|
2
|
Directum
|
Directum RX
|
150
|
2
|
Хоулмонт (Haulmont)
|
СЭД Тезис
|
150
CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских лоукод-платформ
CNewsMarket опубликовал ежегодный рейтинг российских лоукод-платформ (low-code). Такие решения сокращают объем ручного программирования за счет визуальных инструментов и готовых компонентов, а их возможности постепенно расширяются за счет встроенного искусственного интеллекта.
Использование визуальных и графических инструментов значительно снижает необходимость привлечения квалифицированных ИТ-специалистов и позволяет создавать и запускать новые сервисы и продукты значительно быстрее. Наиболее востребованы решения для создания корпоративных порталов, СЭД, систем взаимодействия с клиентами, а также специализированные отраслевые решения.
Спрос на корпоративные ИТ-решения постоянно растет, в том числе за счет необходимости заменять иностранные продукты — в 2026 г. это стало актуальным уже не только для компаний, подпадающих под действие требований импортозамещения. Несмотря на развитие нейросетей, вайбкодинга, а также увеличение количества выпускников по ИТ-специальностям, разработка сервиса корпоративного уровня (например, для высоконагруженных систем) по-прежнему требует привлечения значительных ресурсов. Low-code-платформы для энтерпрайз-сегмента позволяют заметно сократить и бюджеты, и сроки разработки.Читать полностью
CNewsMarket опубликовал рейтинг российских лоукод-платформ с ИИ
CNewsMarket опубликовал специальный рейтинг российских платформ лоукод (low-code) с искусственным интеллектом. ИИ становится частью не только приложений, создаваемых на таких платформах, но и самой разработки: он помогает проектировать бизнес-процессы, работать с данными, создавать аналитику и проверять уже настроенные процессы.
При этом наличие подключения к языковой модели еще мало говорит о возможностях платформы. Для корпоративного применения важнее, какие задачи ИИ может выполнять непосредственно внутри бизнес-процесса, как он работает с данными и правилами платформы и можно ли использовать разные внешние и локальные модели.
ИИ используется при работе со спецификациями, при создании и проверке программных артефактов, синхронизации low-code-компонентов и контроле изменений. Недостаточно добавить в платформу чат-бота или набор функций генерации кода. Важнее, насколько ИИ встроен в реальные процессы разработки и может ли он применяться в корпоративной среде, где существенны требования к безопасности, качеству, трассируемости изменений и соблюдению архитектурных правил.Читать полностью
Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта
На рынке корпоративного ПО все громче звучит вопрос: зачем заказчикам платить за коммерческие платформы, если кастомное решение можно быстро «навайбкодить», то есть написать с помощью ИИ, по промпту? Действительно, создать прототип несложно – проблемы обычно начинаются на этапе опытно-промышленной эксплуатации, когда на первый план выходят стабильность решения, возможность его предсказуемого сопровождения, необходимость дополнения функциональности без полной пересборки, безопасность и соответствие требованиям регуляторов. Компания BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) развивает третий путь: готовый платформенный фундамент обеспечивает надежность и безопасность, а ИИ ускоряет разработку и изменение проектного слоя. Скорость вайбкодинга, надежность и предсказуемость ядра решения визуальной разработки (low-code) — вместе с Константином Калистратовым, техническим менеджером продукта ALCM в BPMSoft, CNews разбирается, что такая синергия дает бизнесу.Читать полностью
Лоукод ускоряет разработку, но требует больше контроля — как его обеспечить?
Российские лоукод-платформы расширяют возможности: к визуальной настройке процессов, данных и интерфейсов добавляются инструменты искусственного интеллекта, средства интеграции и управления приложениями. При этом ускорение разработки не снимает вопросов архитектуры, безопасности, сопровождения и стоимости эксплуатации.Читать полностью