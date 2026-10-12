CNewsMarket подготовил первый в России обзор поставщиков комплексных сервисных услуг для ИТ-инфраструктуры — это один из самых масштабных рейтингов издания. При его составлении аналитики оценивали компетенции и ресурсы для поддержки разных компонентов инфраструктуры — от инженерных и мультимедийных систем до телекоммуникационных решений, вычислительной инфраструктуры, системного ПО, решений 1С и средств защиты информации. Также внимание уделили единым процессам сервисных подразделений и тому, как выстроено взаимодействие с заказчиками.

Комплексные сервисные проекты включают в себя обслуживание одновременно вычислительной инфраструктуры, системного ПО и телекома. Это реакция на то, как изменился сам ИТ-ландшафт: сервисным командам приходится работать с мультивендорными инфраструктурами, и инциденты все чаще возникают не внутри одной системы, а на стыках между ними — там, где у разрозненных подрядчиков образуются слепые зоны.