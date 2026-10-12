Комплексное сервисное обслуживание
ИТ-инфраструктуры 2026
ИТ-ландшафт российских компаний усложняется. В рамках одной инфраструктуры нередко соседствуют отечественные и зарубежные продукты, оборудование разных вендоров, несколько операционных систем и программных платформ. Это меняет запросы к подрядчикам, которые обслуживают ИТ-инфраструктуру: от них ждут не только реакции на инциденты, но и полной ответственности за доступность и безопасность, а также за развитие инфраструктуры.
CNewsMarket подготовил первый на российском рынке обзор отечественных провайдеров комплексного сервисного обслуживания инфраструктуры. Аналитики оценили участников по ключевым направлениям оказания услуг: масштаб и география сервиса, охват обслуживаемого оборудования, наличие мультивендорной экспертизы и ресурсов для обслуживания, качество поддержки и соблюдение SLA, а также клиентский опыт.
12 октября 2026 г.
CNewsMarket: Рейтинг провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры
CNewsMarket опубликовал первый в России обзор провайдеров сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры, оценив их контрактные условия, географию услуг, ресурсы и инфраструктуру, организацию поддержки и соблюдение SLA, мультивендорную экспертизу, качество клиентского опыта, а также глубину охвата направлений.Читать полностью
Лидеры рейтинга провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры
|
Место
|
Компания
|
Рейтинг
|
1
|
K2Тех
|
1 960
|
2
|
ICL
|
1 713
|
3
|
ИТ-Холдинг Т1
|
1 640
|
4
|
Инфосистемы Джет
|
1 465
|
5
|
Мобиус Технологии
|
1 421
CNewsMarket выпустил первый в России рейтинг провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры
CNewsMarket подготовил первый в России обзор поставщиков комплексных сервисных услуг для ИТ-инфраструктуры — это один из самых масштабных рейтингов издания. При его составлении аналитики оценивали компетенции и ресурсы для поддержки разных компонентов инфраструктуры — от инженерных и мультимедийных систем до телекоммуникационных решений, вычислительной инфраструктуры, системного ПО, решений 1С и средств защиты информации. Также внимание уделили единым процессам сервисных подразделений и тому, как выстроено взаимодействие с заказчиками.
Комплексные сервисные проекты включают в себя обслуживание одновременно вычислительной инфраструктуры, системного ПО и телекома. Это реакция на то, как изменился сам ИТ-ландшафт: сервисным командам приходится работать с мультивендорными инфраструктурами, и инциденты все чаще возникают не внутри одной системы, а на стыках между ними — там, где у разрозненных подрядчиков образуются слепые зоны.Читать полностью
Все везде и сразу: что бизнес ждет сегодня от провайдеров сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры
ИТ-инфраструктура российских компаний становится все сложнее. В одном контуре могут применяться отечественные и зарубежные решения, оборудование разных производителей, несколько операционных систем и программных платформ. На этом фоне меняются требования к подрядчикам, обслуживающим ИТ-инфраструктуру. От них ожидают не только устранения инцидентов, но и единой ответственности за доступность, безопасность и развитие ИТ-контура. Как этот запрос влияет на состав сервисных услуг и критерии выбора провайдера, разбирался CNewsMarket.Читать полностью