CNewsMarket: Рейтинг провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры

CNewsMarket опубликовал первый в России обзор провайдеров сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры, оценив их контрактные условия, географию услуг, ресурсы и инфраструктуру, организацию поддержки и соблюдение SLA, мультивендорную экспертизу, качество клиентского опыта, а также глубину охвата направлений.

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Лидеры рейтинга провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры

Место
Компания
Рейтинг
1
K2Тех
1 960
2
ICL
1 713
3
ИТ-Холдинг Т1
1 640
4
Инфосистемы Джет
1 465
5
Мобиус Технологии
1 421
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CNewsMarket выпустил первый в России рейтинг провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры

CNewsMarket подготовил первый в России обзор поставщиков комплексных сервисных услуг для ИТ-инфраструктуры — это один из самых масштабных рейтингов издания. При его составлении аналитики оценивали компетенции и ресурсы для поддержки разных компонентов инфраструктуры — от инженерных и мультимедийных систем до телекоммуникационных решений, вычислительной инфраструктуры, системного ПО, решений 1С и средств защиты информации. Также внимание уделили единым процессам сервисных подразделений и тому, как выстроено взаимодействие с заказчиками.

Комплексные сервисные проекты включают в себя обслуживание одновременно вычислительной инфраструктуры, системного ПО и телекома. Это реакция на то, как изменился сам ИТ-ландшафт: сервисным командам приходится работать с мультивендорными инфраструктурами, и инциденты все чаще возникают не внутри одной системы, а на стыках между ними — там, где у разрозненных подрядчиков образуются слепые зоны.

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Все везде и сразу: что бизнес ждет сегодня от провайдеров сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры

ИТ-инфраструктура российских компаний становится все сложнее. В одном контуре могут применяться отечественные и зарубежные решения, оборудование разных производителей, несколько операционных систем и программных платформ. На этом фоне меняются требования к подрядчикам, обслуживающим ИТ-инфраструктуру. От них ожидают не только устранения инцидентов, но и единой ответственности за доступность, безопасность и развитие ИТ-контура. Как этот запрос влияет на состав сервисных услуг и критерии выбора провайдера, разбирался CNewsMarket.

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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Источник фото: Magnific