Обзор: Средства защиты информации и бизнеса 2014

oбзор

Отражение (а лучше предотвращение) целевых атак и защита от инсайда остаются главными задачами на рынке информационной безопасности. Отдельно добавляет проблем растущая мобилизация бизнеса. Условия работы для российских игроков усложняются, но с другой стороны, на рынке надеются на появление новых перспективных ниш. А сложившаяся непростая геополитическая ситуация, возможно, как раз поддержит российский сегмент ИБ и предотварит здесь стагнацию, в отличие от других секторов рынка ИТ.