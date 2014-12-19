 
Борис Головатских

Борис Головатских

Мы допускаем BYOD при соблюдении требований ИБ

Станислав Павлунин

Станислав Павлунин

Число атак растет ежегодно на 15–20%

Александр Хрусталев

Александр Хрусталев

ИБ-ликбез позволил вдвое сократить риск утечек

Анна Костина

Анна Костина

Информационная безопасность должна «говорить» на языке бизнеса

oбзор

Средства защиты информации и бизнеса 2014

Обзор: Средства защиты информации и бизнеса 2014

Отражение (а лучше предотвращение) целевых атак и защита от инсайда остаются главными задачами на рынке информационной безопасности. Отдельно добавляет проблем растущая мобилизация бизнеса. Условия работы для российских игроков усложняются, но с другой стороны, на рынке надеются на появление новых перспективных ниш. А сложившаяся непростая геополитическая ситуация, возможно, как раз поддержит российский сегмент ИБ и предотварит здесь стагнацию, в отличие от других секторов рынка ИТ.

1. Тенденции и динамика рынка ИБ

Интервью с экспертами

Борис Головатских

Борис Головатских:
Мы допускаем BYOD при соблюдении требований ИБ

читать полное интервью
http://www.bancaintesa.ru/
Александр Иванов

Александр Иванов:
Под знаменем импортозамещения мы будем идти 5–7 лет

читать полное интервью
http://www.cnews.ru/redirect.php?337320556d864fe7ec7
Константин Коротнев

Константин Коротнев:
Наша методика управления ИБ-рисками позволяет нам реалистично прогнозировать инвестиции

читать полное интервью
http://www.eldorado.ru/
Станислав Павлунин

Станислав Павлунин:
Число атак растет ежегодно на 15–20%

читать полное интервью
https://www.tcsbank.ru/
Алексей Плешков

Алексей Плешков:
Допускаю появление новых конкурентоспособных ИБ-систем от российских разработчиков

читать полное интервью
http://www.gazprombank.ru/
Дмитрий Стуров

Дмитрий Стуров:
Планируем сокращать число валютных ИБ-контрактов в пользу рублевых и прорабатывать вопросы импортозамещения

читать полное интервью
http://rencredit.ru/
Александр Хрусталев

Александр Хрусталев:
ИБ-ликбез позволил вдвое сократить риск утечек

читать полное интервью
http://www.mgts.ru/home/

Рейтинг

CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2014

№ 2013 № 2012 Название компании Специализация Выручка в 2013 г. по направлению ИБ (вкл. НДС), iтыс. Выручка в 2012 г. по направлению ИБ (вкл. НДС), iтыс. Рост выручки 2013/2012, в %
1 1 Лаборатория Касперского (1) (2) разработка ПО, сервисы ИБ 21 283 970 19 511 960 9%
2 2 Softline сервисы ИБ, интеграция 6 633 576 5 063 799 31%
3 3 Acronis* (1) разарботка ПО, ИТ-услуги 6 240 000 4 800 000 30%
4 4 Информзащита интеграция, сервисы ИБ 3 945 668 4 228 910 -6,7%
5 5 Техносерв интеграция 2 811 310 2 729 318 3%
6 6 Астерос интеграция 2 174 193 2 651 455 -18%
7 10 Инфосистемы Джет разработка ПО, интеграция, сервисы ИБ 2 080 000 1 538 000 35%
8 9 ИнфоТеКС разработка ПО, сервисы ИБ 1 833 190 1 607 191 14%
9 8 ICL-КПО ВС интеграция 1 786 308 1 632 598 9,4%
10 - Код Безопасности (4) разработка ПО, ПАК 1 614 418 1 520 920 6,1%

Источник: CNews Analytics, 2014

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2. Методы защиты

Интервью с экспертами

Андрей Голов

Андрей Голов:
Мы сконцентрируемся на разработке интерфейсов, функциональности, удобстве использования и администрирования наших продуктов

читать полное интервью
http://www.securitycode.ru/
Дмитрий Горелов

Дмитрий Горелов:
Глобальных изменений на ИТ-рынке не будет

читать полное интервью
http://www.aktiv-company.ru/
Вячеслав Железняков

Вячеслав Железняков:
Рынок ИБ постепенно движется в сторону предоставления ИТ-безопасности как сервиса

читать полное интервью
http://softline.ru/
Елена Иванова

Елена Иванова:
Мобильность сотрудников необходимо подкрепить защитой данных

читать полное интервью
http://ru.flukenetworks.com/
Анна Костина

Анна Костина:
Информационная безопасность должна «говорить» на языке бизнеса

читать полное интервью
http://www.jet.msk.su/
Василий Носаков

Василий Носаков:
Экспертные услуги будут приобретать всю большую ценность

читать полное интервью
http://www.amt.ru/
Андрей Чапчаев

Андрей Чапчаев:
Завершается эра создания защиты вокруг изолированных серверов приложений и данных

читать полное интервью
http://www.infotecs.ru/
Александр Чижов

Александр Чижов:
Рынок должен принадлежать компаниям, которые делают уникальные интеллектуальные продукты

читать полное интервью
http://www.asteros.ru/solutions/security/information-security/
Сергей Шерстобитов

Сергей Шерстобитов:
Информационная безопасность должна "думать" быстрее бизнеса

читать полное интервью
http://www.infosec.ru/

3. Безопасная мобильность

4. Отраслевые нюансы безопасности

Руководитель проекта: Мария Попова
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Арсентьев, Вадим Ференец, Артем Михайлов, Виктория Холина, Владимир Ульянов, Андрей Конусов, Сергей Груздев, Олег Губка, Сергей Бережной, Артем Наумов
Интервью: Павел Лебедев, Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 28.11.2014

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