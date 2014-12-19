Обзор: Средства защиты информации и бизнеса 2014

oбзор
Средства защиты информации и бизнеса 2014
Отражение (а лучше предотвращение) целевых атак и защита от инсайда остаются главными задачами на рынке информационной безопасности. Отдельно добавляет проблем растущая мобилизация бизнеса. Условия работы для российских игроков усложняются, но с другой стороны, на рынке надеются на появление новых перспективных ниш. А сложившаяся непростая геополитическая ситуация, возможно, как раз поддержит российский сегмент ИБ и предотварит здесь стагнацию, в отличие от других секторов рынка ИТ.
1. Тенденции и динамика рынка ИБ
- Российский рынок ИБ расширяет спектр трендов
- Тенденции ИБ 2014: хакерские атаки из холодильника
- Рост числа киберугроз грозит все большими потерями
- Потери мировой экономики от киберпреступлений выросли в 1,5 раза за 2013 г.
- Насколько прибылен киберкриминальный бизнес?
- Динамика рынка ИБ на полгода отстает от ИТ
- Хит-парад утечек 2013
Интервью с экспертами
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Борис Головатских:
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Александр Иванов:
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Константин Коротнев:
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Станислав Павлунин:
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Алексей Плешков:
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Дмитрий Стуров:
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Александр Хрусталев:
Рейтинг
CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2014
|№ 2013
|№ 2012
|Название компании
|Специализация
|Выручка в 2013 г. по направлению ИБ (вкл. НДС), iтыс.
|Выручка в 2012 г. по направлению ИБ (вкл. НДС), iтыс.
|Рост выручки 2013/2012, в %
|1
|1
|Лаборатория Касперского (1) (2)
|разработка ПО, сервисы ИБ
|21 283 970
|19 511 960
|9%
|2
|2
|Softline
|сервисы ИБ, интеграция
|6 633 576
|5 063 799
|31%
|3
|3
|Acronis* (1)
|разарботка ПО, ИТ-услуги
|6 240 000
|4 800 000
|30%
|4
|4
|Информзащита
|интеграция, сервисы ИБ
|3 945 668
|4 228 910
|-6,7%
|5
|5
|Техносерв
|интеграция
|2 811 310
|2 729 318
|3%
|6
|6
|Астерос
|интеграция
|2 174 193
|2 651 455
|-18%
|7
|10
|Инфосистемы Джет
|разработка ПО, интеграция, сервисы ИБ
|2 080 000
|1 538 000
|35%
|8
|9
|ИнфоТеКС
|разработка ПО, сервисы ИБ
|1 833 190
|1 607 191
|14%
|9
|8
|ICL-КПО ВС
|интеграция
|1 786 308
|1 632 598
|9,4%
|10
|-
|Код Безопасности (4)
|разработка ПО, ПАК
|1 614 418
|1 520 920
|6,1%
Источник: CNews Analytics, 2014Перейти к полному рейтингу
2. Методы защиты
- Рынок информационной безопасности стоит на пороге рождения новой парадигмы защиты данных
- Круглый стол: Оценка ИБ-рисков без постоянного самотестирования не работает
- Рынок ищет способы защиты от целевых атак
- Одной защиты периметра недостаточно
- Российский аутсорсинг ИБ-услуг не спешит расти
- Как защитить компьютер с помощью антивируса и пяти правил
- Как с минимумом усилий создать и поддерживать ролевую модель организации?
- Как обеспечить безопасность web-портала
Интервью с экспертами
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Андрей Голов:
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Дмитрий Горелов:
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Вячеслав Железняков:
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Елена Иванова:
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Анна Костина:
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Василий Носаков:
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Андрей Чапчаев:
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Александр Чижов:
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Сергей Шерстобитов:
3. Безопасная мобильность
4. Отраслевые нюансы безопасности
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Арсентьев, Вадим Ференец, Артем Михайлов, Виктория Холина, Владимир Ульянов, Андрей Конусов, Сергей Груздев, Олег Губка, Сергей Бережной, Артем Наумов
Интервью: Павел Лебедев, Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 28.11.2014
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