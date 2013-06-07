Обзор: Рынок ИТ: итоги 2012

oбзор

Темпы роста российского рынка ИТ продолжают замедляться. Эксперты настроены пессимистично, полагая, что динамика будет снижаться и дальше. Динамика затрат на информационные технологии в России демонстрирует рекордно низкие показатели - российские CIO продолжают готовиться к кризису, а ИТ-компании стремятся преодолеть ситуацию неопределенности. Прошедший год был отмечен крупнейшей консолидационной сделкой в истории российских ИТ, в результате которой на рынке появился новый «чемпион» по интеграции. Следующим этапом, возможно, станет выход на отечественный рынок M&A международных игроков.