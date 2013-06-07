 
Юлия Титова

Юлия Титова

Пиратство в мобильных технологиях достигает 90%

Антон Сушкевич

Антон Сушкевич

Наш бизнес многограннее, чем у традиционного интегратора

Сергей Рассказов

Сергей Рассказов

Мы заботимся о сохранении инвестиций клиентов

Наталья Касперская

Наталья Касперская

На рынке DLP-систем наступил переломный момент

oбзор

Рынок ИТ: итоги 2012

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2012

Темпы роста российского рынка ИТ продолжают замедляться. Эксперты настроены пессимистично, полагая, что динамика будет снижаться и дальше. Динамика затрат на информационные технологии в России демонстрирует рекордно низкие показатели - российские CIO продолжают готовиться к кризису, а ИТ-компании стремятся преодолеть ситуацию неопределенности. Прошедший год был отмечен крупнейшей консолидационной сделкой в истории российских ИТ, в результате которой на рынке появился новый «чемпион» по интеграции. Следующим этапом, возможно, станет выход на отечественный рынок M&A международных игроков.

1. ИТ-рынок в России

Интервью с экспертами

Наталья Емельянова

Наталья Емельянова:
Чиновники должны ломать заборы в своем сознании

читать полное интервью
http://www.yarregion.ru/default.aspx
Департамент информатизации и связи Ярославской области
Юрий Захаров

Юрий Захаров:
Условия использования аналитического ПО должны соответствовать уровню властной структуры

читать полное интервью
http://iac.spb.ru/
Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр

Рейтинг

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2012

2012 г. 2011 г.
Компания Совокупная выручка, тыс. руб. Компания Совокупная выручка, тыс. руб.
1 НКК 137 804 883 1 НКК 103 612 694
2 Ланит** 73 582 976 2 Газпром Автоматизация 100 510 680
3 Энвижн Груп (1)** 59 000 000 3 Ситроникс 51 152 445
4 Техносерв** 43 117 192 4 Ланит 50 254 866
5 Газпром Автоматизация (2) 38 886 177 5 Техносерв 39 277 591
6 R-Style* 35 984 863 6 Крок 38 016 000
7 Крок 33 762 199 7 R-Style 27 680 664
8 IBS* 29 900 000 8 IBS 26 100 000
9 ITG (INLINE Technologies Group) 28 381 000 9 23 866 000
10 1С* 26 849 250 10 Энвижн Груп 20 948 565

Источник: CNews Analytics, 2013

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2. Мировой рынок ИТ

Интервью с экспертами

Сергей Корнеев

Сергей Корнеев:
Мы приветствуем приход в компанию полноценных сложившихся команд

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http://www.technoserv.com/
Михаил Косилов

Михаил Косилов:
Бизнес вырос на 30%

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http://www.rrc.ru/
Андрэ Маньковский

Андрэ Маньковский:
Заказчики все меньше хотят выступать в роли интеграторов

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http://www.amt.ru/
Сергей Рассказов

Сергей Рассказов:
Мы заботимся о сохранении инвестиций клиентов

читать полное интервью
http://www.siemens-enterprise.com/ru/

3. Рынок ИТ-услуг

Интервью с экспертами

Владимир Бакутеев

Владимир Бакутеев:
Компании стремятся к грамотному внедрению онлайн-консультантов

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http://livetex.ru/
Антон Сушкевич

Антон Сушкевич:
Наш бизнес многограннее, чем у традиционного интегратора

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http://www.nvg.ru/
Иван Шумовский

Иван Шумовский:
Зачем компаниям частные «облака»

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http://www.croc.ru/
Михаил Шухардин

Михаил Шухардин:
Иностранные компании заинтересованы в наших разработках

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http://www.directum.ru/

Рейтинг

CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2012

Компания Город Сфера деятельности Совокупная выручка в 2012, тыс.руб. Совокупная выручка в 2011, тыс.руб. Рост 2012/2011, % Рост 2011/2010, %
1 Сбербанк-Технологии Москва Разработка ПО 4 918 817 385 985 1174,4% -
2 СГК-Автоматизация Москва ИТ-услуги 5 534 969 472 804 1070,7% н/д
3 Энвижн Груп Москва Интеграция 59 000 000 24 400 000 141,8% 13,3%
4 БАРС Груп Казань Разработка ПО 1 100 000 458 000 140,2% 128,6%
5 Россервис Москва ИТ-услуги 1 901 740 846 459 124,7% 26,5%
6 Гипроком Ростов-на-Дону Дистрибуция АО 1 043 832 488 613 113,6% 104%
7 Сапран Москва ИТ-услуги 978 223 460 000 112,7% 86,2%
8 Maykor Москва ИТ-услуги 8 014 113 4 273 571 87,5% н/д
9 Сател Москва Дистрибуция АО 5 506 490 2 990 265 84,1% 19,8%
10 ИнфоТеКС Москва Разработка ПО,ИТ-услуги 1 607 191 915 648 75,5% н/д

Источник: CNews Analytics, 2013

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4. Рынок программного обеспечения

Интервью с экспертами

Юлия Амириди

Юлия Амириди:
Intersoft Lab продолжает совершенствовать программные продукты и технологию внедрения

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http://www.iso.ru/
Владимир Андреев

Владимир Андреев:
Информатизация госструктур способствует развитию межведомственного документооборота

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http://www.docsvision.com/
Андрей Висящев

Андрей Висящев:
Аутсорсинг в финансовой сфере доказал свое право на существование

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http://www.cft.ru/
Максим Галимов

Максим Галимов:
Консьюмеризация слабо реализуется поставщиками ЕСМ

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http://www.directum.ru/

5. Рынок компьютерного оборудования

Интервью с экспертами

Игорь Меркулов

Игорь Меркулов:
Рынок сенсорного оборудования вырос на 15%

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http://touch.ru/
Григорий Низовский

Григорий Низовский:
Acer персонифицирует технику под потребителей

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http://www.acer.com/

6. Рынок информационной безопасности

Интервью с экспертами

Михаил Башлыков

Михаил Башлыков:
Как управление рисками доступа повышает уровень ИБ

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http://www.croc.ru/
Наталья Касперская

Наталья Касперская:
На рынке DLP-систем наступил переломный момент

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http://www.infowatch.ru/
Алексей Малышев

Алексей Малышев:
В прошлом году «Сонет» вышел на рынок систем безопасности

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http://www.sonetnn.ru/
Елизавета Спасенных

Елизавета Спасенных:
Безопасность облачных сервисов зависит не только от оператора

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http://www.infosec.ru/
Юлия Титова

Юлия Титова:
Пиратство в мобильных технологиях достигает 90%

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http://www.star-force.ru/
Андрей Чапчаев

Андрей Чапчаев:
Рынок ИТ-безопасности уверенно растет

читать полное интервью
http://infotecs.ru/

Рейтинг

Самые эффективные ИТ-компании

Название организации Город Сфера деятельности Выработка на человека 2012, тыс. руб. Выработка на человека 2011, тыс. руб. Совокупная выручка компании в 2012 г. (тыс. руб.) Штатная численность сотрудников на 31.12.2012
1 Телеком-Защита Москва ИТ-услуги,Дистрибуция АО и ПО 36 194 31 180 2 967 876 82
2 Газпром Автоматизация (2) Москва Проектная дистрибуция, ИТ-услуги 31 848 н/д 38 886 177 1 221
3 RRC Москва Дистрибуция АО 31 234 30 542 17 178 522 550
4 НКК Москва Группа компаний 28 854 33 586 137 804 883 4 776
5 Компьюлинк Москва Группа компаний 26 120 17 765 18 701 627 716
6 Сател Москва Дистрибуция АО 22 026 13 844 5 506 490 250
7 Си Ти Ай Москва Разработка ПО,ИТ-услуги 20 275 25 510 4 055 099 200
8 X-Com Москва ИТ-услуги 19 079 16 590 4 159 138 218
9 АДВ Консалтинг Москва Дистрибуция АО 18 791 н/д 2 104 625 112
10 ITG (INLINE Technologies Group) Москва ИТ-услуги 18 100 14 038 28 381 000 1 568
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http://www.inteltelecom.ru/ http://www.atlant-m.ru/

Внедрение Call-центра Infinity автомобильным холдингом «Атлант-М»

Руководитель проекта: Мария Попова 
Верстка: Наталья Рудычева, Мария Коломыченко
Авторы: Наталья Анищук, Наталья Рудычева, Мария Коломыченко, Павел Лебедев, Юрий Белов
Интервью: Наталья Анищук, Юрий Белов
Дата публикации обзора: 07.06.2013  
Иллюстрация: http://www.flickr.com/photos/jennifleur79

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