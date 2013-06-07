Обзор: Рынок ИТ: итоги 2012

oбзор
Рынок ИТ: итоги 2012
Темпы роста российского рынка ИТ продолжают замедляться. Эксперты настроены пессимистично, полагая, что динамика будет снижаться и дальше. Динамика затрат на информационные технологии в России демонстрирует рекордно низкие показатели - российские CIO продолжают готовиться к кризису, а ИТ-компании стремятся преодолеть ситуацию неопределенности. Прошедший год был отмечен крупнейшей консолидационной сделкой в истории российских ИТ, в результате которой на рынке появился новый «чемпион» по интеграции. Следующим этапом, возможно, станет выход на отечественный рынок M&A международных игроков.
1. ИТ-рынок в России
- Российский рынок ИТ поддержат мобильные и облачные технологии
- Российский ИТ-рынок замедляет темпы роста
- Поможет ли саморегулирование ИТ-отрасли интегрироваться в ВТО?
- В российских ИТ задумываются о кризисе
- Россияне консолидируются в ожидании иностранных игроков
- Как провинциальный город превращают в инновационный центр?
- Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса
- ИТ-власть получила молодое лицо
- Опрос CNews Analytics: По-прежнему рост за счет госсектора
- Опрос CNews Analytics: внедрение бизнес-приложений сократилось
- Рейтинг CNews100 2012: неопределенность замедления
Интервью с экспертами
|
Наталья Емельянова:
|
Юрий Захаров:
Рейтинг
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2012
|2012 г.
|2011 г.
|№
|Компания
|Совокупная выручка, тыс. руб.
|№
|Компания
|Совокупная выручка, тыс. руб.
|1
|НКК
|137 804 883
|1
|НКК
|103 612 694
|2
|Ланит**
|73 582 976
|2
|Газпром Автоматизация
|100 510 680
|3
|Энвижн Груп (1)**
|59 000 000
|3
|Ситроникс
|51 152 445
|4
|Техносерв**
|43 117 192
|4
|Ланит
|50 254 866
|5
|Газпром Автоматизация (2)
|38 886 177
|5
|Техносерв
|39 277 591
|6
|R-Style*
|35 984 863
|6
|Крок
|38 016 000
|7
|Крок
|33 762 199
|7
|R-Style
|27 680 664
|8
|IBS*
|29 900 000
|8
|IBS
|26 100 000
|9
|ITG (INLINE Technologies Group)
|28 381 000
|9
|1С
|23 866 000
|10
|1С*
|26 849 250
|10
|Энвижн Груп
|20 948 565
Источник: CNews Analytics, 2013Перейти к полному рейтингу
2. Мировой рынок ИТ
- Мировой рынок ИТ: Нестабильность вводит аналитиков в заблуждение
- Страны БРИКС — драйвер роста мирового рынка ИТ
- ИТ в мире – 5 основных событий 2012 г.
- Мировой рынок ИТ: стоимость M&A-сделок сокращается
- ИТ-рынок Казахстана оправился после кризиса
- ИТ-рынок Украины почти перестал расти
- Рынок M&A замер в ожидании новой волны кризиса
- Бразилия: госпроекты разогнали ИТ-рынок
Интервью с экспертами
|
Сергей Корнеев:
|
Михаил Косилов:
|
Андрэ Маньковский:
|
Сергей Рассказов:
3. Рынок ИТ-услуг
Интервью с экспертами
|
Владимир Бакутеев:
|
Антон Сушкевич:
|
Иван Шумовский:
|
Михаил Шухардин:
Рейтинг
CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2012
|№
|Компания
|Город
|Сфера деятельности
|Совокупная выручка в 2012, тыс.руб.
|Совокупная выручка в 2011, тыс.руб.
|Рост 2012/2011, %
|Рост 2011/2010, %
|1
|Сбербанк-Технологии
|Москва
|Разработка ПО
|4 918 817
|385 985
|1174,4%
|-
|2
|СГК-Автоматизация
|Москва
|ИТ-услуги
|5 534 969
|472 804
|1070,7%
|н/д
|3
|Энвижн Груп
|Москва
|Интеграция
|59 000 000
|24 400 000
|141,8%
|13,3%
|4
|БАРС Груп
|Казань
|Разработка ПО
|1 100 000
|458 000
|140,2%
|128,6%
|5
|Россервис
|Москва
|ИТ-услуги
|1 901 740
|846 459
|124,7%
|26,5%
|6
|Гипроком
|Ростов-на-Дону
|Дистрибуция АО
|1 043 832
|488 613
|113,6%
|104%
|7
|Сапран
|Москва
|ИТ-услуги
|978 223
|460 000
|112,7%
|86,2%
|8
|Maykor
|Москва
|ИТ-услуги
|8 014 113
|4 273 571
|87,5%
|н/д
|9
|Сател
|Москва
|Дистрибуция АО
|5 506 490
|2 990 265
|84,1%
|19,8%
|10
|ИнфоТеКС
|Москва
|Разработка ПО,ИТ-услуги
|1 607 191
|915 648
|75,5%
|н/д
Источник: CNews Analytics, 2013Перейти к полному рейтингу
4. Рынок программного обеспечения
- Рост экспорта российского ПО замедлился
- Мировой рынок BI снижает темпы роста
- Что дает аналитика в сфере государственного управления?
- Усложнение ERP ведет к недовольству клиентов
- Кризис подстегивает спрос на CRM
- Облачные CRM захватили 40% рынка
- Российские поставщики BPM лидируют по количеству компетенций
- Российским CIO нужен единый BI-инструмент
Интервью с экспертами
|
Юлия Амириди:
|
Владимир Андреев:
|
Андрей Висящев:
|
Максим Галимов:
5. Рынок компьютерного оборудования
Интервью с экспертами
|
Игорь Меркулов:
|
Григорий Низовский:
6. Рынок информационной безопасности
Интервью с экспертами
|
Михаил Башлыков:
|
Наталья Касперская:
|
Алексей Малышев:
|
Елизавета Спасенных:
|
Юлия Титова:
|
Андрей Чапчаев:
Рейтинг
Самые эффективные ИТ-компании
|№
|Название организации
|Город
|Сфера деятельности
|Выработка на человека 2012, тыс. руб.
|Выработка на человека 2011, тыс. руб.
|Совокупная выручка компании в 2012 г. (тыс. руб.)
|Штатная численность сотрудников на 31.12.2012
|1
|Телеком-Защита
|Москва
|ИТ-услуги,Дистрибуция АО и ПО
|36 194
|31 180
|2 967 876
|82
|2
|Газпром Автоматизация (2)
|Москва
|Проектная дистрибуция, ИТ-услуги
|31 848
|н/д
|38 886 177
|1 221
|3
|RRC
|Москва
|Дистрибуция АО
|31 234
|30 542
|17 178 522
|550
|4
|НКК
|Москва
|Группа компаний
|28 854
|33 586
|137 804 883
|4 776
|5
|Компьюлинк
|Москва
|Группа компаний
|26 120
|17 765
|18 701 627
|716
|6
|Сател
|Москва
|Дистрибуция АО
|22 026
|13 844
|5 506 490
|250
|7
|Си Ти Ай
|Москва
|Разработка ПО,ИТ-услуги
|20 275
|25 510
|4 055 099
|200
|8
|X-Com
|Москва
|ИТ-услуги
|19 079
|16 590
|4 159 138
|218
|9
|АДВ Консалтинг
|Москва
|Дистрибуция АО
|18 791
|н/д
|2 104 625
|112
|10
|ITG (INLINE Technologies Group)
|Москва
|ИТ-услуги
|18 100
|14 038
|28 381 000
|1 568
Верстка: Наталья Рудычева, Мария Коломыченко
Авторы: Наталья Анищук, Наталья Рудычева, Мария Коломыченко, Павел Лебедев, Юрий Белов
Интервью: Наталья Анищук, Юрий Белов
Дата публикации обзора: 07.06.2013
Иллюстрация: http://www.flickr.com/photos/jennifleur79
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