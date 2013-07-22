Обзор: Рынок BI в России 2013

oбзор

Отечественный рынок BI развивается ускоренными темпами, интенсивность которых в 2 раза превышает темпы мирового. Основными потребителями здесь выступают банки, торговые предприятия, транспортные организации, телеком-операторы. BI-сектор России по-прежнему сфокусирован на "легких" решениях и сохраняет большой потенциал роста. В то время как западные аналитики прогнозируют скорое замедление мирового рынка BI-платформ, отечественному сектору это пока, похоже, не грозит. Причина во все еще низком уровне проникновения таких решений среди компаний среднего и, тем более, малого бизнеса. Однако, по всеобщим ожиданиям, этот рынок будет постепенно "демократизироваться" – и это также позволит ему бурно развиваться в ближайшие годы.