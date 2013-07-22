 
Ольга Горчинская

Ольга Горчинская

Тренд сегодняшнего дня – спрос на интерактивную аналитику

Игорь Скобелев

Игорь Скобелев

BI – главный инструмент консолидации информационных потоков

Михаил Будилов

Михаил Будилов

Ритейлеров с клиентами связывает BI

Слава Лазебников

Слава Лазебников

Big Data нельзя внедрять исключительно как технологию

oбзор

Обзор: Рынок BI в России 2013

Обзор: Рынок BI в России 2013

Отечественный рынок BI развивается ускоренными темпами, интенсивность которых в 2 раза превышает темпы мирового. Основными потребителями здесь выступают банки, торговые предприятия, транспортные организации, телеком-операторы. BI-сектор  России по-прежнему сфокусирован на "легких" решениях и сохраняет большой потенциал роста. В то время как западные аналитики прогнозируют скорое замедление мирового рынка BI-платформ, отечественному сектору это пока, похоже, не грозит. Причина во все еще низком уровне проникновения таких решений среди компаний среднего и, тем более, малого бизнеса. Однако, по всеобщим ожиданиям, этот рынок будет постепенно "демократизироваться" – и это также позволит ему бурно развиваться в ближайшие годы.



1. Рынок BI в мире и в России 2013

Интервью с экспертами

Александр Борисов

Александр Борисов:
Эффективность нашего прогноза в 2 раза выше нормы

читать полное интервью
http://www.metro-cc.ru/public/home
Михаил Будилов

Михаил Будилов:
Ритейлеров с клиентами связывает BI

читать полное интервью
http://www.mvideo.ru/
Кирилл Лядов

Кирилл Лядов:
Задачи Big Data как лягушки – одна может оказаться царевной

читать полное интервью
http://www.homecredit.ru/
Сергей Портнягин

Сергей Портнягин:
Типовые решения для банков неприменимы

читать полное интервью
http://www.raiffeisen.ru/
Игорь Скобелев

Игорь Скобелев:
BI – главный инструмент консолидации информационных потоков

читать полное интервью
http://medsi.ru/

Рейтинг

Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2013

№ 2012 Название  Город  Выручка по направлению BI, 2012, тыс. руб.(с НДС) Выручка по направлению BI, 2011, тыс. руб.(с НДС) Рост 2012/2011, %
1 1 Прогноз Пермь 3 861 020 2 660 790 45.1%
2 - Ай-Теко Москва 290 020 270 000 7.4%
3 - Техносерв Консалтинг Москва 240 000 135 000 77.8%
4 6 Барс Груп Казань 147 800 93 516 58%
5 3 РДТех Москва 145 379 234 389 -38%
6 5 Парма-Телеком Пермь 104 776 115 675 -9.4%
7 8 Форс Москва 98 747 66 160 49.3%
8 9 АТК Москва 94 843 61 254 54.8%
9 - Монолит-Инфо Санкт-Петербург 84 300 63 200 33.4%
10 - Би Ай Консалт Санкт-Петербург 25 000 5 000 400%
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2. Технологические подходы

3. Основные направления

Интервью с экспертами

Ольга Горчинская

Ольга Горчинская:
Тренд сегодняшнего дня – спрос на интерактивную аналитику

читать полное интервью
http://www.fors.ru/
Михаил Карпов

Михаил Карпов:
Все плюсы BI не выразить в деньгах

читать полное интервью
http://services.softline.ru/?utm_source=cnews
Слава Лазебников

Слава Лазебников:
Big Data нельзя внедрять исключительно как технологию

читать полное интервью
http://www.epam-group.ru/
Юлия Скирская

Юлия Скирская:
Среди наших клиентов банки топ-10 с огромными объемами данных

читать полное интервью
http://www.softlab.ru/

4. Новые потребности рынка

http://www.prognoz.ru/

Prognoz Platform: ставка на простоту и функциональность

Руководитель проекта: Мария Попова 
Верстка: Мария Коломыченко
Авторы: Амина Атавова, Виктория Холина, Евгений Смирнов, Андрей Коптелов, Виталий Кузьменко, Наталья Суслова, Андрей Шуклин, Станислав Макаров
Интервью: Наталья Анищук, Виталий Кузьменко
Дата публикации обзора: 22.07.2013  

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