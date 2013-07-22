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Обзор: Рынок BI в России 2013
1. Рынок BI в мире и в России 2013
Интервью с экспертами
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Александр Борисов:
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Михаил Будилов:
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Кирилл Лядов:
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Сергей Портнягин:
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Игорь Скобелев:
Рейтинг
Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2013
|№
|№ 2012
|Название
|Город
|Выручка по направлению BI, 2012, тыс. руб.(с НДС)
|Выручка по направлению BI, 2011, тыс. руб.(с НДС)
|Рост 2012/2011, %
|1
|1
|Прогноз
|Пермь
|3 861 020
|2 660 790
|45.1%
|2
|-
|Ай-Теко
|Москва
|290 020
|270 000
|7.4%
|3
|-
|Техносерв Консалтинг
|Москва
|240 000
|135 000
|77.8%
|4
|6
|Барс Груп
|Казань
|147 800
|93 516
|58%
|5
|3
|РДТех
|Москва
|145 379
|234 389
|-38%
|6
|5
|Парма-Телеком
|Пермь
|104 776
|115 675
|-9.4%
|7
|8
|Форс
|Москва
|98 747
|66 160
|49.3%
|8
|9
|АТК
|Москва
|94 843
|61 254
|54.8%
|9
|-
|Монолит-Инфо
|Санкт-Петербург
|84 300
|63 200
|33.4%
|10
|-
|Би Ай Консалт
|Санкт-Петербург
|25 000
|5 000
|400%
2. Технологические подходы
3. Основные направления
Интервью с экспертами
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Ольга Горчинская:
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Михаил Карпов:
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Слава Лазебников:
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Юлия Скирская:
4. Новые потребности рынка
Верстка: Мария Коломыченко
Авторы: Амина Атавова, Виктория Холина, Евгений Смирнов, Андрей Коптелов, Виталий Кузьменко, Наталья Суслова, Андрей Шуклин, Станислав Макаров
Интервью: Наталья Анищук, Виталий Кузьменко
Дата публикации обзора: 22.07.2013
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