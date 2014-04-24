 
Сергей Агеев

Сергей Агеев

Большая часть наших сотрудников получит виртуальные рабочие столы

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Мобильность сотрудников – залог успеха крупного аэропорта

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Виктор Ивановский

BYOD или COPE: выбираем стратегию корпоративной мобильности

Роман Шайхутдинов

Роман Шайхутдинов

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oбзор

Мобильность в бизнесе 2014

Обзор: Мобильность в бизнесе 2014

Рынок мобильных приложений перешел из стадии формирования предложений в стадию развития спроса. Стоимость входа на него минимальна, при этом нет жестких правил игры. В результате увеличивается не только объем рынка, но и число участников, явных лидеров пока нет. Готовые решения предлагают лишь ведущие игроки ИТ-рынка, начавшие с заказной мобильной разработки 3–4 года назад. Остальные только формируют свой пакет продуктов, многие даже не определились с отраслевой направленностью или типом приложений и работают по принципу «можем все». Требования заказчиков понемногу эволюционируют. Многие компании-пользователи меняют портальные решения на бизнес-приложения из-за возможности организовать более стабильную работу. Порталы получают применение скорее в удаленных офисах, территориальных представительствах. Благодаря стихийному распространению BYOD делаются первые попытки наладить контроль этого процесса персональной мобилизации.

1. Мобильность: главные тренды

Интервью с экспертами

Сергей Агеев

Сергей Агеев:
Большая часть наших сотрудников получит виртуальные рабочие столы

читать полное интервью
http://www.mts.ru/
Виктор Пономаренко

Виктор Пономаренко:
Мобильность сотрудников – залог успеха крупного аэропорта

читать полное интервью
http://www.domodedovo.ru/
Сергей Радул

Сергей Радул:
Мобилизация позволяет сделать внутренние процессы максимально эффективными

читать полное интервью
http://alfabank.ru/
Роман Шайхутдинов

Роман Шайхутдинов:
Самые популярные услуги мобильного приложения – оплата штрафов ГИБДД и проверка успеваемости ребенка

читать полное интервью
http://tatarstan.ru/

Рейтинг

Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2014

Компания Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора 2013 г., тыс. руб. Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора 2012 г., тыс. руб. Рост 2012/2013 Доля выручки от разработки мобильных приложений в общем обороте, 2013 г., %
1 CDC (Центр Корпоративных Разработок) 258 000 240 000 7,5% 95%
2 Альтарикс 149 892 148 696 0,8% 100%
3 Digital Design 113 316 143 153 -20,8% 12%
4 iD EAST 58 500 60 000 -2,5% 95%
5 e-Legion 56 500 50 000 13% 85%
6 ИнфоШелл 52 500 25 000 110% 80%
7 Новео 48 000 39 000 23,1% 37%
8 Redmadrobot 43 850 25 000 75,4% 95%
9 Бакка Софт 25 000 19 000 31,6% 90%
10 bright box* 21 870 15 400 42% 39%

Источник: CNews Analytics, 2014

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2. Сервисная составляющая мобилизации

Интервью с экспертами

Виктор Ивановский

Виктор Ивановский:
BYOD или COPE: выбираем стратегию корпоративной мобильности

читать полное интервью
http://services.softline.ru/?utm_source=cnews

3. Корпоративная мобилизация

Руководитель проекта: Мария Попова
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Арсентьев, Юрий Белов, Екатерина Кочеткова, Павел Лебедев
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 29.04.2014

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