Обзор: Мобильность в бизнесе 2014

oбзор

Рынок мобильных приложений перешел из стадии формирования предложений в стадию развития спроса. Стоимость входа на него минимальна, при этом нет жестких правил игры. В результате увеличивается не только объем рынка, но и число участников, явных лидеров пока нет. Готовые решения предлагают лишь ведущие игроки ИТ-рынка, начавшие с заказной мобильной разработки 3–4 года назад. Остальные только формируют свой пакет продуктов, многие даже не определились с отраслевой направленностью или типом приложений и работают по принципу «можем все». Требования заказчиков понемногу эволюционируют. Многие компании-пользователи меняют портальные решения на бизнес-приложения из-за возможности организовать более стабильную работу. Порталы получают применение скорее в удаленных офисах, территориальных представительствах. Благодаря стихийному распространению BYOD делаются первые попытки наладить контроль этого процесса персональной мобилизации.