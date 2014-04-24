Обзор: Мобильность в бизнесе 2014

oбзор
Мобильность в бизнесе 2014
Рынок мобильных приложений перешел из стадии формирования предложений в стадию развития спроса. Стоимость входа на него минимальна, при этом нет жестких правил игры. В результате увеличивается не только объем рынка, но и число участников, явных лидеров пока нет. Готовые решения предлагают лишь ведущие игроки ИТ-рынка, начавшие с заказной мобильной разработки 3–4 года назад. Остальные только формируют свой пакет продуктов, многие даже не определились с отраслевой направленностью или типом приложений и работают по принципу «можем все». Требования заказчиков понемногу эволюционируют. Многие компании-пользователи меняют портальные решения на бизнес-приложения из-за возможности организовать более стабильную работу. Порталы получают применение скорее в удаленных офисах, территориальных представительствах. Благодаря стихийному распространению BYOD делаются первые попытки наладить контроль этого процесса персональной мобилизации.
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Интервью с экспертами
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Сергей Агеев:
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Виктор Пономаренко:
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Сергей Радул:
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Роман Шайхутдинов:
Рейтинг
Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2014
|№
|Компания
|Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора 2013 г., тыс. руб.
|Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора 2012 г., тыс. руб.
|Рост 2012/2013
|Доля выручки от разработки мобильных приложений в общем обороте, 2013 г., %
|1
|CDC (Центр Корпоративных Разработок)
|258 000
|240 000
|7,5%
|95%
|2
|Альтарикс
|149 892
|148 696
|0,8%
|100%
|3
|Digital Design
|113 316
|143 153
|-20,8%
|12%
|4
|iD EAST
|58 500
|60 000
|-2,5%
|95%
|5
|e-Legion
|56 500
|50 000
|13%
|85%
|6
|ИнфоШелл
|52 500
|25 000
|110%
|80%
|7
|Новео
|48 000
|39 000
|23,1%
|37%
|8
|Redmadrobot
|43 850
|25 000
|75,4%
|95%
|9
|Бакка Софт
|25 000
|19 000
|31,6%
|90%
|10
|bright box*
|21 870
|15 400
|42%
|39%
Источник: CNews Analytics, 2014Перейти к полному рейтингу
2. Сервисная составляющая мобилизации
Интервью с экспертами
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Виктор Ивановский:
3. Корпоративная мобилизация
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Арсентьев, Юрий Белов, Екатерина Кочеткова, Павел Лебедев
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 29.04.2014
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