Обзор: Рынок ИТ-услуг 2014

oбзор

Простой констатацией стал тот факт, что российский рынок ИТ-услуг по итогам 2014 г. в долларовом выражении сократится, а его рублевый эквивалент в лучшем случае покажет рост в 4–5%. Многие участники рынка предрекают стагнацию. Для сравнения, мировой рынок, по оценкам Gartner, увеличится на 4,6%. В следующем году ожидается падение отечественного сегмента на 10% в долларах США. Главными драйверами рынка останутся облачные технологии, мобилизация. В 2014 г. у российского корпоративного сегмента обозначился практический интерес к технологиям больших данных. Однако подобные решения требуют серьезных инвестиций и не всегда способны принести быструю отдачу. Поэтому большие данные останутся в стадии «знакомства» и не окажут реального влияния на объемы рынка. Спасительным якорем, как всегда в непростой экономической ситуации, станут заказы госсектора. Но помогут они только лидерам.





