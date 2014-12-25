 
Денис Ладяев

Денис Ладяев

Следующий год – год консолидации имеющихся у госсектора вычислительных мощностей

Александр Киселев

Александр Киселев

Поставщик должен быть готов пройти «экстра милю» навстречу заказчику

Сергей Шилов

Сергей Шилов

Рынок ИТ ждет аутрсорсинг, импортозамещение и кадровый голод

Сергей Соловьев

Сергей Соловьев

7 главных тенденций 2015 года: куда движется рынок ИТ-аутсорсинга?

oбзор

Рынок ИТ-услуг 2014

Обзор: Рынок ИТ-услуг 2014

Простой констатацией стал тот факт, что российский рынок ИТ-услуг по итогам 2014 г. в долларовом выражении сократится, а его рублевый эквивалент в лучшем случае покажет рост в 45%. Многие участники рынка предрекают стагнацию. Для сравнения, мировой рынок, по оценкам Gartner, увеличится на 4,6%. В следующем году ожидается падение отечественного сегмента на 10% в долларах США. Главными драйверами рынка останутся облачные технологии, мобилизация. В 2014 г. у российского корпоративного сегмента обозначился практический интерес к технологиям больших данных. Однако подобные решения требуют серьезных инвестиций и не всегда способны принести быструю отдачу. Поэтому большие данные останутся в стадии «знакомства» и не окажут реального влияния на объемы рынка. Спасительным якорем, как всегда в непростой экономической ситуации, станут заказы госсектора. Но помогут они только лидерам.


1. Рынок ИТ-услуг: динамика и ключевые тренды

Интервью с экспертами

Дмитрий Карпенко

Дмитрий Карпенко:
Мы начали строить свой ЦОД после неудовлетворительного тестирования сервисов внешних провайдеров

читать полное интервью
http://obuvrus.ru/
Александр Киселев

Александр Киселев:
Поставщик должен быть готов пройти «экстра милю» навстречу заказчику

читать полное интервью
https://www.db.com/russia/index_ru.htm
Андрей Литвинович

Андрей Литвинович:
Честной компании не стоит бояться аутсорсинга

читать полное интервью
http://www.akado.ru/
Давид Мартиросов

Давид Мартиросов:
Благодаря аутсорсингу, мы экономим на обслуживании терминальной сети 60% расходов

читать полное интервью
http://www.openbank.ru/
Сергей Харитонов

Сергей Харитонов:
Вовлеченность внешних специалистов во внутренние бизнес-процессы будет расти

читать полное интервью
http://www.svyaznoy.ru/

Рейтинг

CNewsСonsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты 2014

Название Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2013 г. (iтыс., с НДС) Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2012 г. (iтыс., с НДС) Рост
1 Ланит 25 525 864 23 214 757 9,96%
2 Энвижн Груп 22 458 000 20 060 000 11,95%
3 IBS* 20 479 473 17 076 866 19,93%
4 Техносерв 18 594 807 17 807 400 4,42%
5 EPAM Systems 17 663 282 13 478 134 31,05%
6 Крок 15 997 322 18 062 776 -11,43%
7 ITG (INLINE Technologies Group) 14 250 870 12 828 212 11,09%
8 Компьюлинк 13 929 895 13 466 743 3,44%
9 Ай-Теко 10 197 000 8 166 200 24,87%
10 AT Consulting 8 251 491 7 927 971 4,08%

Источник: CNews Analytics, 2014

Перейти к полному рейтингу

2. Точки роста

Интервью с экспертами

Денис Ладяев

Денис Ладяев:
Следующий год – год консолидации имеющихся у госсектора вычислительных мощностей

читать полное интервью
http://softline.ru/
Юрий Овчаренко

Юрий Овчаренко:
Отказ от изобретения велосипеда позволяет тратить меньше и получать результат быстрее

читать полное интервью
http://www.epam-group.ru/
Сергей Соловьев

Сергей Соловьев:
7 главных тенденций 2015 года: куда движется рынок ИТ-аутсорсинга?

читать полное интервью
http://www.icl-services.com/
Геннадий Фомин

Геннадий Фомин:
Мы убираем тормоза из бизнес-процессов и ИТ-систем

читать полное интервью
http://www.billing.ru/
Сергей Шилов

Сергей Шилов:
Рынок ИТ ждет аутрсорсинг, импортозамещение и кадровый голод

читать полное интервью
http://www.at-consulting.ru/

Рейтинг

CNewsServices: Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 2014

Название Выручка от услуг поддержки (договоры SLA), 2013 (iтыс. с НДС) Выручка от услуг поддержки (договоры SLA), 2012 (iтыс. с НДС) Рост 2013/2012 гг., % Доля выручки от сервисных проектов в общем обороте, 2013 г.
1 Maykor 9 275 729 8 014 110 15,74% 100%
2 Техносерв 6 827 467 5 605 235 21,81% 17%
3 Энвижн Груп 6 698 000 4 130 000 62,18% н/д
4 Крок 4 987 408 6 077 195 -17,93% 18,4%
5 ITG (INLINE Technologies Group) 4 093 335 3 405 720 20,19% 13,50%
6 Инфосистемы Джет 4 020 914 3 389 960 18,61% н/д
7 ICL Services (1) 2 925 976 2 612 341 12,01% 100%
8 Форс 2 173 643 2 228 397 -2,46% 31%
9 Optima Services 1 121 370 1 592 383 -29,58% 100%
10 Сервионика (2) 1 019 700 971 721 4,94% 80%

Источник: CNews Analytics, 2014

Перейти к полному рейтингу
Руководитель проекта: Мария Попова
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Арсентьев, Юлия Жемалева, Павел Лебедев, Вадим Ференец, Виктория Холина
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 23.12.2014

По вопросам сотрудничества при подготовке обозрений обращайтесь по электронному адресу review@rbc.ru или по телефону 363–11–11.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обозрения, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании «РосБизнесКонсалтинг». Все права защищены и охраняются законом.