Обзор: Рынок ИТ-услуг 2014

oбзор
Рынок ИТ-услуг 2014
Простой констатацией стал тот факт, что российский рынок ИТ-услуг по итогам 2014 г. в долларовом выражении сократится, а его рублевый эквивалент в лучшем случае покажет рост в 4–5%. Многие участники рынка предрекают стагнацию. Для сравнения, мировой рынок, по оценкам Gartner, увеличится на 4,6%. В следующем году ожидается падение отечественного сегмента на 10% в долларах США. Главными драйверами рынка останутся облачные технологии, мобилизация. В 2014 г. у российского корпоративного сегмента обозначился практический интерес к технологиям больших данных. Однако подобные решения требуют серьезных инвестиций и не всегда способны принести быструю отдачу. Поэтому большие данные останутся в стадии «знакомства» и не окажут реального влияния на объемы рынка. Спасительным якорем, как всегда в непростой экономической ситуации, станут заказы госсектора. Но помогут они только лидерам.
1. Рынок ИТ-услуг: динамика и ключевые тренды
Интервью с экспертами
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Дмитрий Карпенко:
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Александр Киселев:
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Андрей Литвинович:
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Давид Мартиросов:
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Сергей Харитонов:
Рейтинг
CNewsСonsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты 2014
|№
|Название
|Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2013 г. (iтыс., с НДС)
|Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2012 г. (iтыс., с НДС)
|Рост
|1
|Ланит
|25 525 864
|23 214 757
|9,96%
|2
|Энвижн Груп
|22 458 000
|20 060 000
|11,95%
|3
|IBS*
|20 479 473
|17 076 866
|19,93%
|4
|Техносерв
|18 594 807
|17 807 400
|4,42%
|5
|EPAM Systems
|17 663 282
|13 478 134
|31,05%
|6
|Крок
|15 997 322
|18 062 776
|-11,43%
|7
|ITG (INLINE Technologies Group)
|14 250 870
|12 828 212
|11,09%
|8
|Компьюлинк
|13 929 895
|13 466 743
|3,44%
|9
|Ай-Теко
|10 197 000
|8 166 200
|24,87%
|10
|AT Consulting
|8 251 491
|7 927 971
|4,08%
Источник: CNews Analytics, 2014Перейти к полному рейтингу
2. Точки роста
Интервью с экспертами
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Денис Ладяев:
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Юрий Овчаренко:
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Сергей Соловьев:
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Геннадий Фомин:
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Сергей Шилов:
Рейтинг
CNewsServices: Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 2014
|№
|Название
|Выручка от услуг поддержки (договоры SLA), 2013 (iтыс. с НДС)
|Выручка от услуг поддержки (договоры SLA), 2012 (iтыс. с НДС)
|Рост 2013/2012 гг., %
|Доля выручки от сервисных проектов в общем обороте, 2013 г.
|1
|Maykor
|9 275 729
|8 014 110
|15,74%
|100%
|2
|Техносерв
|6 827 467
|5 605 235
|21,81%
|17%
|3
|Энвижн Груп
|6 698 000
|4 130 000
|62,18%
|н/д
|4
|Крок
|4 987 408
|6 077 195
|-17,93%
|18,4%
|5
|ITG (INLINE Technologies Group)
|4 093 335
|3 405 720
|20,19%
|13,50%
|6
|Инфосистемы Джет
|4 020 914
|3 389 960
|18,61%
|н/д
|7
|ICL Services (1)
|2 925 976
|2 612 341
|12,01%
|100%
|8
|Форс
|2 173 643
|2 228 397
|-2,46%
|31%
|9
|Optima Services
|1 121 370
|1 592 383
|-29,58%
|100%
|10
|Сервионика (2)
|1 019 700
|971 721
|4,94%
|80%
Источник: CNews Analytics, 2014Перейти к полному рейтингу
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Арсентьев, Юлия Жемалева, Павел Лебедев, Вадим Ференец, Виктория Холина
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 23.12.2014
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