Обзор: ИТ в органах государственной власти 2013

oбзор
ИТ в органах государственной власти 2013
Наиболее заметным трендом последних лет стало внедрение комплексных решений в противовес превалирующему еще недавно курсу на локализацию с помощью ИТ внутриведомственных проблем. Все чаще перед разработчиками ставится задача не просто организации сбора, очистки и хранения данных, но и их анализа и предоставления возможности прогнозирования ситуации. Отчетливо прослеживается тенденция к созданию социально-значимых государственных информационных систем, призванных облегчить взаимодействие граждан с государством, а также повысить качество госсервисов. Среди них создание СМЭВ, ЕГИСЗ, реализация проекта УЭК. Несмотря на то, что темпы информатизации частенько отстают от ранее запланированных, очевидно, что государство твердо намерено довести начатое до конца.
1. Рынок ИКТ в госсекторе: реалии 2013
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Интервью с экспертами
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Михаил Евраев:
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Алексей Мошков:
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Александр Албычев:
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Евгений Балуев:
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Надежда Караванова:
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Артур Контрабаев:
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Герман Лопаткин:
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Константин Маркелов:
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Леонид Печатников:
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Андрей Прокошев:
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Мария Юргелас:
2. СЭД и аналитика для госведомств
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Интервью с экспертами
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Александр Гольцов:
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Марк Питтс:
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Тимур Ахмеров:
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Владимир Андреев:
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Роман Кругляков:
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Андрей Смальков:
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Пол Грабшейд:
Рейтинг
Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе 2013
|Место в 2012 г.
|Место в 2011 г.
|Название организации
|Город
|Выручка от проектов в госсекторе в 2012 г. (тыс. руб.)
|Выручка от проектов в госсекторе в 2011 г. (тыс. руб.)
|Рост 2012/2011, %
|Доля проектов в госсекторе в общей выручке, 2012
|Доля проектов в госсекторе в общей выручке, 2011
|1
|5
|Энвижн Груп
|Москва
|11 210 000
|5 670 560
|97.7%
|19.0%
|27.1%
|2
|6
|ITG (INLINE Technologies Group)
|Москва
|7 946 680
|4 905 320
|62.0%
|28.0%
|28.0%
|3
|3
|Техносерв
|Москва
|7 200 571
|8 066 827
|-10.7%
|20.5%
|4
|4
|ЛАНИТ*
|Москва
|6 050 542
|7 914 000
|-23.5%
|8.2%
|15.7%
|5
|Kraftway
|Москва
|5 548 364.8
|н/д
|н/д
|76.0%
|н/д
|6
|8
|Рамэк-ВС
|Санкт-Петербург
|4 603 860
|3 964 466
|16.1%
|60.0%
|62.0%
|7
|13
|ОТР
|Москва
|3 948 815
|2 637 825
|49.7%
|75.0%
|75.0%
|8
|12
|Армада*
|Москва
|3 873 000
|2 862 750
|35.3%
|62.0%
|55.0%
|9
|Softline
|Москва
|3 804 000
|2 406 655
|58.1%
|16.1%
|14.7%
|10
|7
|КРОК
|Москва
|3 545 031
|4 523 880
|-21.6%
|10.5%
|11.9%
3. Инфраструктурные проекты
Интервью с экспертами
|
Дмитрий Тишин:
4. Развитие «облачных» технологий
Рейтинг
CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2012 г.
|№
|Заказчик
|Сфера информатизации
|Исполнитель
|Бюджет проекта, тыс.руб
|Данные о проекте
|1
|Минкомсвязи РФ
|Услуги связи
|Ростелеком
|6 789 049
|Оказание услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных в целях осуществления видеотрансляций процедур голосования избирателей и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г.
|2
|ФМС России
|Поставка оборудования
|Гознак
|6 521 228
|Бланк паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность за пределами территории РФ, содержащий электронный носитель информации
|3
|МВД России (Главный центр обеспечения ресурсами)
|Поставка оборудования
|Гознак
|2 933 096
|Электронно - вычислительная техника
|4
|Минтранс РФ
|Поставка оборудования
|ЗащитаИнфоТранс
|2 244 400
|Создание Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности, поставка оборудования
|5
|ФНС России
|ИТ-услуги
|ГНИВЦ ФНС России
|1 150 262
|Услуги по сопровождению программного обеспечения автоматизированной информационной системы ФНС России
|6
|Минкомсвязи РФ
|ИТ-услуги
|Ростелеком
|1 065 072
|Поддержка, обеспечение функционирования и развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ГСПВДНП в 2012 году
|7
|Пенсионный фонд РФ
|Поставка оборудования
|ЛАНИТ
|1 064 992
|Поставка серверов Power Systems i
|8
|ФСС РФ
|Поставка оборудования и ПО
|Систематика
|1 063 181
|Поставка программно-технических средств основного ЦОД централизованного сегмента информационно-технологической инфраструктуры (включая установку и настройку)
|9
|Минобрнауки РФ
|Поставка оборудования и ПО
|Национальный Электронно-Информационный Консорциум
|990 000
|Поддержка и расширение системы обеспечения новыми ИТ участников федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»
|10
|Федеральное казначейство
|ИТ-услуги
|Открытые технологиии 98
|946 090
|Доработка и сопровождение прикладного программного обеспечения для центрального аппарата и территориальных органов
Источник: CNews Analytics, 2013Перейти к полному рейтингу
5. Государственные ИТ для граждан
Верстка: Наталья Рудычева
Авторы: Андрей Арсентьев, Владимир Дрожжинов, Павел Лебедев, Станислав Макаров, Андрей Резниченко, Наталья Рудычева, Антон Степанов, Леонид Якубовский
Интервью: Наталья Рудычева
Дата публикации обзора: 30.09.2013
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