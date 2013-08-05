Обзор: ИТ в органах государственной власти 2013

oбзор

Наиболее заметным трендом последних лет стало внедрение комплексных решений в противовес превалирующему еще недавно курсу на локализацию с помощью ИТ внутриведомственных проблем. Все чаще перед разработчиками ставится задача не просто организации сбора, очистки и хранения данных, но и их анализа и предоставления возможности прогнозирования ситуации. Отчетливо прослеживается тенденция к созданию социально-значимых государственных информационных систем, призванных облегчить взаимодействие граждан с государством, а также повысить качество госсервисов. Среди них создание СМЭВ, ЕГИСЗ, реализация проекта УЭК. Несмотря на то, что темпы информатизации частенько отстают от ранее запланированных, очевидно, что государство твердо намерено довести начатое до конца.