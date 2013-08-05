 
Александр Гольцов

Александр Гольцов

Основные сложности – не технологические, а организационные

Андрей Прокошев

Андрей Прокошев

Гражданам Удмуртской Республики в электронном виде доступно более 100 услуг

Константин Маркелов

Константин Маркелов

Барьеры для получения электронных госуслуг стремительно исчезают

Мария Юргелас

Мария Юргелас

На реализацию ИТ-мероприятий в 2014-2018 гг. выделено 15 млрд руб

oбзор

ИТ в органах государственной власти 2013

Обзор: ИТ в органах государственной власти 2013

Наиболее заметным трендом последних лет стало внедрение комплексных решений в противовес превалирующему еще недавно курсу на локализацию с помощью ИТ внутриведомственных проблем. Все чаще перед разработчиками ставится задача не просто организации сбора, очистки и хранения данных, но и их анализа и предоставления возможности прогнозирования ситуации. Отчетливо прослеживается тенденция к созданию социально-значимых государственных информационных систем, призванных облегчить взаимодействие граждан с государством, а также повысить качество госсервисов. Среди них создание СМЭВ, ЕГИСЗ, реализация проекта УЭК. Несмотря на то, что темпы информатизации частенько отстают от ранее запланированных, очевидно, что  государство твердо намерено довести начатое до конца. 

1. Рынок ИКТ в госсекторе: реалии 2013

Интервью с экспертами

Михаил Евраев

Михаил Евраев:
Я сторонник централизованных информационных систем в экономике нашей страны

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http://minsvyaz.ru/ru/
Минкомсвязь России
Алексей Мошков

Алексей Мошков:
Ни одно преступление в сфере ИТ не останется безнаказанным

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http://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii
Управление "К" МВД России
Александр Албычев

Александр Албычев:
Внедрение СЭД сэкономило только на бумаге 5 млн руб. за год

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http://admtyumen.ru/ogv_ru/index.htm
Правительство Тюменской области
Евгений Балуев

Евгений Балуев:
В 2013 г. на информатизацию региона направлено чуть более 400 тыс. руб.

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http://www.permkrai.ru
Правительство Пермского края
Надежда Караванова

Надежда Караванова:
О градостроительной информатизации

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http://www.mos.ru
Правительство Москвы
Артур Контрабаев

Артур Контрабаев:
Граждане оценили качество региональных ИТ-сервисов в 4,3 балла по 5-балльной шкале

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http://www.admportal.tula.ru
Правительство Тульской области
Герман Лопаткин

Герман Лопаткин:
Число заявлений на получение электронных госуслуг растет на 10-20% в месяц

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www.donland.ru
Правительство Ростовской обл.
Константин Маркелов

Константин Маркелов:
Барьеры для получения электронных госуслуг стремительно исчезают

читать полное интервью
http://www.astrobl.ru
Правительство Астраханской обл.
Леонид Печатников

Леонид Печатников:
Современные электронные сервисы Москвы ‒ грандиозная вещь 

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http://www.mos.ru
Правительство Москвы
Андрей Прокошев

Андрей Прокошев:
Гражданам Удмуртской Республики в электронном виде доступно более 100 услуг

читать полное интервью
http://www.udmurt.ru
Правительство Удмуртии
Мария Юргелас

Мария Юргелас:
На реализацию ИТ-мероприятий в 2014-2018 гг. выделено 15 млрд руб

читать полное интервью
http://mits.mosreg.ru
Правительство Московской области

2. СЭД и аналитика для госведомств

Интервью с экспертами

Александр Гольцов

Александр Гольцов:
Основные сложности – не технологические, а организационные

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http://www.amt.ru
Марк Питтс

Марк Питтс:
Большинство людей не понимают возможностей больших данных и продвинутой аналитики

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http://www.sourcehov.com
Тимур Ахмеров

Тимур Ахмеров:
Госзаказчики взяли курс на комплексную информатизацию

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http://bars-open.ru
Владимир Андреев

Владимир Андреев:
Пока реализаций интеграции СЭД госоргана и СМЭВ не очень много

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http://www.docsvision.com/
Роман Кругляков

Роман Кругляков:
Уже было много заявлений об успехах, теперь пора разобраться, что реально работает    

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http://www.armd.ru
Андрей Смальков

Андрей Смальков:
В ближайшие годы системы видеоконференцсвязи будут внедряться комплексно и повсеместно  

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http://services.softline.ru
Пол Грабшейд

Пол Грабшейд:
Нужна интеграция разрозненных элементов системы здравоохранения  

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http://intersystems.ru

Рейтинг

Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе 2013

Место в 2012 г. Место в 2011 г. Название организации Город Выручка от проектов в госсекторе в 2012 г. (тыс. руб.) Выручка от проектов в госсекторе в 2011 г. (тыс. руб.) Рост 2012/2011, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке, 2012 Доля проектов в госсекторе в общей выручке, 2011
1 5 Энвижн Груп Москва 11 210 000 5 670 560 97.7% 19.0% 27.1%
2 6 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 7 946 680 4 905 320 62.0% 28.0% 28.0%
3 3 Техносерв Москва 7 200 571 8 066 827 -10.7% 20.5%
4 4 ЛАНИТ* Москва 6 050 542 7 914 000 -23.5% 8.2% 15.7%
5 Kraftway Москва 5 548 364.8 н/д н/д 76.0% н/д
6 8 Рамэк-ВС Санкт-Петербург 4 603 860 3 964 466 16.1% 60.0% 62.0%
7 13 ОТР Москва 3 948 815 2 637 825 49.7% 75.0% 75.0%
8 12 Армада* Москва 3 873 000 2 862 750 35.3% 62.0% 55.0%
9 Softline Москва 3 804 000 2 406 655 58.1% 16.1% 14.7%
10 7 КРОК Москва 3 545 031 4 523 880 -21.6% 10.5% 11.9%
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3. Инфраструктурные проекты

Интервью с экспертами

Дмитрий Тишин

Дмитрий Тишин:
Об особенностях применения решений виртуализации в государственном секторе РФ

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4. Развитие «облачных» технологий

Рейтинг

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2012 г.

Заказчик Сфера информатизации Исполнитель Бюджет проекта, тыс.руб Данные о проекте
1 Минкомсвязи РФ Услуги связи Ростелеком 6 789 049 Оказание услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных в целях осуществления видеотрансляций процедур голосования избирателей и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г.
2 ФМС России Поставка оборудования Гознак 6 521 228 Бланк паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность за пределами территории РФ, содержащий электронный носитель информации
3 МВД России (Главный центр обеспечения ресурсами) Поставка оборудования Гознак 2 933 096 Электронно - вычислительная техника
4 Минтранс РФ Поставка оборудования ЗащитаИнфоТранс 2 244 400 Создание Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности, поставка оборудования
5 ФНС России ИТ-услуги ГНИВЦ ФНС России 1 150 262 Услуги по сопровождению программного обеспечения автоматизированной информационной системы ФНС России
6 Минкомсвязи РФ ИТ-услуги Ростелеком 1 065 072 Поддержка, обеспечение функционирования и развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ГСПВДНП в 2012 году
7 Пенсионный фонд РФ Поставка оборудования ЛАНИТ 1 064 992 Поставка серверов Power Systems i
8 ФСС РФ Поставка оборудования и ПО Систематика 1 063 181 Поставка программно-технических средств основного ЦОД централизованного сегмента информационно-технологической инфраструктуры (включая установку и настройку)
9 Минобрнауки РФ Поставка оборудования и ПО Национальный Электронно-Информационный Консорциум 990 000 Поддержка и расширение системы обеспечения новыми ИТ участников федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»
10 Федеральное казначейство ИТ-услуги Открытые технологиии 98 946 090 Доработка и сопровождение прикладного программного обеспечения для центрального аппарата и территориальных органов

Источник: CNews Analytics, 2013

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5. Государственные ИТ для граждан

http://elvis.ru http://www.nalog.ru/mnsrus/

Big Data и мобильность — два вызова для информационной безопасности ФНС

http://www.inteltelecom.ru http://vgtrk.com

В медиахолдинге ВГТРК успешно внедрен Call-центр Infinity от компании “ИнтелТелеком”

http://www.abbyy.ru http://www.nso.ru/Pages/default.aspx

ABBYY и «АТАПИ Софтвер» автоматизировали ввод данных новосибирского городского архива

Руководитель проекта: Мария Попова, Наталья Рудычева
Верстка: Наталья Рудычева
Авторы: Андрей Арсентьев, Владимир Дрожжинов, Павел Лебедев, Станислав Макаров, Андрей Резниченко, Наталья Рудычева, Антон Степанов, Леонид Якубовский
Интервью: Наталья Рудычева
Дата публикации обзора: 30.09.2013

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