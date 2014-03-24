Обзор: Рынок инженерных и ИТ-систем: векторы развития 2014

oбзор
Рынок инженерных и ИТ-систем: векторы развития 2014
Аналитики оценивают динамику российского рынка ИТ-инфраструктуры более чем оптимистично. К примеру, J’son & Partners Consulting, говоря о среднегодовом темпе роста, называет цифру в 45%. К 2017 г., по данным компании, объем сектора должен составить 8 млрд руб. На этом фоне мнение участников рынка выглядит пессимистично. В среднем прирост колеблется в пределах 10–20%. Самая интересная тенденция года – переформатирование рынка ИТ-инфраструктуры. Все чаще проекты подразумевают стыковку инженерных и ИТ-систем. Драйвером нового аспекта развития рынка в первую очередь стали проекты, проводимые в рамках подготовки к спортивным мероприятиям мирового значения, а также связанные с повышением уровня безопасности. В целом прослеживается явная тенденция к распространению «умных» технологий, в которых ИТ-инфраструктура занимает определяющее место.
1. Инфраструктура 2013–2014: интенсивное развитие
Интервью с экспертами
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Сергей Кондарев:
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Кирилл Макарищев:
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Вадим Харченко:
Рейтинг
CNewsInfrastructure 2013 Рейтинг крупнейших системных интеграторов России: построение ИТ-инфраструктуры
|№ 2013
|Компания
|Выручка от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры в 2013 г. (с НДС), тыс. руб.
|Выручка от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры в 2012 г. (с НДС), тыс. руб.
|Рост 2013/2012
|1
|Техносерв
|35 101 212
|37 123 901
|-5.4%
|2
|Крок*
|20 256 503
|28 206 831
|-28.2%
|3
|Астерос
|16 574 438
|16 091 687
|3%
|4
|Энвижн Груп*
|16 410 898
|36 818 400
|-55.4%
|5
|Компьюлинк*
|15 334 221
|16 568 182
|-7.4%
|6
|Ай-Теко*
|13 070 350
|11 755 000
|11.2%
|7
|Атлантис комьюникейшнз
|6 754 050
|6 633 075
|1.8%
|8
|Инфосистемы Джет*
|5 227 540
|4 089 699
|27.8%
|9
|Микротест
|4 974 007
|5 202 568
|-4.4%
|10
|АйТи
|3 455 000
|3 355 700
|3%
2. Инженерные и ИТ-решения
Рейтинг
Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений 2014
|№ 2013
|Компания
|Выручка от построения ИТ-инфраструктуры и инженерных систем, 2013, iтыс. (с НДС)
|Инженерные системы, iтыс.
|ИТ-системы, iтыс.
|Системы безопасности, iтыс.
|Выручка от построения ИТ-инфраструктуры и инженерных систем, 2012, iтыс. (с НДС)
|Рост выручки 2013/2012
|1
|Астерос
|14 380 299
|1 120 748
|7 734 738
|5 524 813
|13 771 802
|4%
|2
|Техносерв*
|12 636 437
|н/д
|н/д
|н/д
|13 364 605
|-5%
|3
|BCC
|10 618 001
|9 411 360
|521 174
|685 467
|12 075 546
|-12%
|4
|Энвижн Груп
|8 477 453
|308 500
|7 974 703
|194 250
|17 328 660
|-51%
|5
|Крок
|7 538 343
|1 029 486
|5 874 386
|634 471
|9 276 794
|-19%
|6
|Микротест
|5 009 535
|994 801
|3 730 505
|284 229
|2 504 768
|100%
|7
|Компьюлинк
|4 583 098
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|8
|АйТи
|3 062 600
|н/д
|н/д
|н/д
|2 910 718
|5%
|9
|Атлантис
|2 896 322
|185 302
|1 895 040
|815 980
|2 474 360
|17%
|10
|ЭкоПрог
|2 344 570
|1 000 000
|808 050
|536 520
|2 274 699
|3%
Рейтинг
Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений 2013
|№ 2012
|Компания
|Выручка от построения ИТ-инфраструктуры и инженерных систем, 2012, iтыс. (с НДС)
|Инженерные системы, iтыс.
|ИТ-системы, iтыс.
|Системы безопасности, iтыс.
|Выручка от построения ИТ-инфраструктуры и инженерных систем, 2011, iтыс. (с НДС)
|Рост выручки 2012/2011
|1
|Энвижн Груп
|17 328 660
|600 300
|16 528 260
|200 100
|н/д
|н/д
|2
|Астерос
|13 771 802
|1 059 369
|9 685 663
|3 026 770
|12 270 688
|12.2%
|3
|Техносерв*
|13 364 605
|н/д
|н/д
|н/д
|11 669 765
|14.5%
|4
|BCC
|12 075 546
|11 206 107
|640 004
|229 435
|11 897 709
|9.8%
|5
|Крок
|9 276 794
|761 201
|8 179 981
|335 612
|9 424 281
|-1.6%
|6
|АйТи
|2 910 718
|н/д
|н/д
|н/д
|2 614 388
|11.3%
|7
|Атлантис
|2 474 360
|246 694
|2 220 246
|7 420
|1 896 874
|30.4%
|8
|ЭкоПрог (1)
|2 274 699
|1 373 060
|460 796
|440 843
|3 085 911
|-26.3%
|9
|Гелиос
|2 015 629
|638 504
|994 768
|382 356
|2 229 000
|-9.6%
|10
|IBS
|1 635 704
|168 834
|1 396 459
|70 411
|1 139 441
|43.6%
3. Умные технологии
4. Решения для стадионов
5. Рынок дата-центров
Интервью с экспертами
|
Дмитрий Бутмалай:
Рейтинг
Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД 2014
|№ 2013
|Компания
|Выручка от комплексных проектов построения ЦОД, 2013, iтыс. (с НДС)
|Инженерные системы, iтыс.
|ИТ-системы, iтыс.
|Системы безопасности, iтыс.
|Выручка от комплексных проектов построения ЦОД, 2012, iтыс. (с НДС)
|Рост выручки 2013/2012
|1
|Техносерв*
|22 464 776
|н/д
|н/д
|н/д
|23 759 298
|-5%
|2
|Крок
|15 643 073
|481 431
|14 382 117
|779 524
|21 446 807
|-27%
|3
|Ай-Теко
|13 170 350
|100 000
|13 070 350
|0
|11 845 000
|11%
|4
|Энвижн Груп
|9 458 547
|817 881
|8 436 195
|204 471
|22 691 340
|-58%
|5
|Инфосистемы Джет
|6 861 239
|795 324
|5 227 540
|838 375
|5 484 803
|5%
|6
|Атлантис
|4 991 953
|56 910
|4 859 010
|76 033
|4 538 829
|10%
|7
|Компьюлинк
|4 856 902
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|8
|Астерос
|3 595 074
|280 187
|2 644 017
|670 870
|3 660 860
|-2%
|9
|Микротест
|1 705 374
|284 229
|1 279 030
|142 115
|852 687
|100%
|10
|ЭкоПрог
|1 600 430
|775 250
|730 500
|94 680
|951 595
|68%
Рейтинг
Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД 2013
|№ 2012
|Компания
|Выручка от комплексных проектов построения ЦОД, 2012, iтыс. (с НДС)
|Инженерные системы, iтыс.
|ИТ-системы, iтыс.
|Системы безопасности, iтыс.
|Выручка от комплексных проектов построения ЦОД, 2011, iтыс. (с НДС)
|Рост выручки 2012/2011
|1
|Техносерв*
|23 759 298
|н/д
|н/д
|н/д
|19 870 141
|19.6%
|2
|Энвижн Груп
|22 691 340
|2 001 000
|20 290 140
|400 200
|13 428 865
|69.0%
|3
|Крок
|21 446 807
|371 319
|20 026 850
|1 048 638
|25 132 086
|-14.7%
|4
|Ай-Теко
|11 845 000
|90 000
|11 755 000
|0
|10 410 000
|13.8%
|5
|R-Style
|5 610 364
|639 581
|4 449 019
|521 764
|н/д
|н/д
|6
|Инфосистемы Джет
|5 484 803
|745 413
|4 089 699
|649 690
|4 537 000
|20.9%
|7
|Атлантис
|4 538 829
|114 000
|4 412 829
|12 000
|2 180 550
|108.2%
|8
|Астерос
|3 660 860
|281 605
|2 695 358
|683 897
|3 261 829
|12.2%
|9
|IBS
|2 966 977
|432 169
|2 253 162
|281 645
|2 285 572
|29.8%
|10
|Гелиос
|1 252 715
|425 669
|663 179
|163 867
|870 000
|44.0%
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Екатерина Кочеткова, Павел Лебедев, Александр Герасимов, Виктория Холина
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 11.06.2014
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