 
Вадим Харченко

Вадим Харченко

Общие затраты на ИТ за 2012–2013 годы сократились на 30%

Дмитрий Бутмалай

Дмитрий Бутмалай

Построение облаков и ИТ-аутсорсинг останутся за российскими интеграторами

Сергей Кондарев

Сергей Кондарев

Инженерную инфраструктуру мы отдали на аутсорсинг

Кирилл Макарищев

Кирилл Макарищев

Мы строим умный стадион

oбзор

Рынок инженерных и ИТ-систем: векторы развития 2014

Обзор: Рынок инженерных и ИТ-систем: векторы развития 2014

Аналитики оценивают динамику российского рынка ИТ-инфраструктуры более чем оптимистично. К примеру, J’son & Partners Consulting, говоря о среднегодовом темпе роста, называет цифру в 45%. К 2017 г., по данным компании, объем сектора должен составить 8 млрд руб. На этом фоне мнение участников рынка выглядит пессимистично. В среднем прирост колеблется в пределах 10–20%. Самая интересная тенденция года – переформатирование рынка ИТ-инфраструктуры. Все чаще проекты подразумевают стыковку инженерных и ИТ-систем. Драйвером нового аспекта развития рынка в первую очередь стали проекты, проводимые в рамках подготовки к спортивным мероприятиям мирового значения, а также связанные с повышением уровня безопасности. В целом прослеживается явная тенденция к распространению «умных» технологий, в которых ИТ-инфраструктура занимает определяющее место.

1. Инфраструктура 2013–2014: интенсивное развитие

Интервью с экспертами

Сергей Кондарев

Сергей Кондарев:
Инженерную инфраструктуру мы отдали на аутсорсинг

читать полное интервью
http://www.detmir.ru/
Кирилл Макарищев

Кирилл Макарищев:
Мы строим умный стадион

читать полное интервью
http://www.vtb-arena.com/
Вадим Харченко

Вадим Харченко:
Общие затраты на ИТ за 2012–2013 годы сократились на 30%

читать полное интервью
http://www.fesco.ru/

Рейтинг

CNewsInfrastructure 2013 Рейтинг крупнейших системных интеграторов России: построение ИТ-инфраструктуры

№ 2013 Компания Выручка от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры в 2013 г. (с НДС), тыс. руб. Выручка от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры в 2012 г. (с НДС), тыс. руб. Рост 2013/2012
1 Техносерв 35 101 212 37 123 901 -5.4%
2 Крок* 20 256 503 28 206 831 -28.2%
3 Астерос 16 574 438 16 091 687 3%
4 Энвижн Груп* 16 410 898 36 818 400 -55.4%
5 Компьюлинк* 15 334 221 16 568 182 -7.4%
6 Ай-Теко* 13 070 350 11 755 000 11.2%
7 Атлантис комьюникейшнз 6 754 050 6 633 075 1.8%
8 Инфосистемы Джет* 5 227 540 4 089 699 27.8%
9 Микротест 4 974 007 5 202 568 -4.4%
10 АйТи 3 455 000 3 355 700 3%

Источник: CNews Analytics, 2014

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2. Инженерные и ИТ-решения

Рейтинг

Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений 2014

№ 2013 Компания Выручка от построения ИТ-инфраструктуры и инженерных систем, 2013, iтыс. (с НДС) Инженерные системы, iтыс. ИТ-системы, iтыс. Системы безопасности, iтыс. Выручка от построения ИТ-инфраструктуры и инженерных систем, 2012, iтыс. (с НДС) Рост выручки 2013/2012
1 Астерос 14 380 299 1 120 748 7 734 738 5 524 813 13 771 802 4%
2 Техносерв* 12 636 437 н/д н/д н/д 13 364 605 -5%
3 BCC 10 618 001 9 411 360 521 174 685 467 12 075 546 -12%
4 Энвижн Груп 8 477 453 308 500 7 974 703 194 250 17 328 660 -51%
5 Крок 7 538 343 1 029 486 5 874 386 634 471 9 276 794 -19%
6 Микротест 5 009 535 994 801 3 730 505 284 229 2 504 768 100%
7 Компьюлинк 4 583 098 н/д н/д н/д н/д н/д
8 АйТи 3 062 600 н/д н/д н/д 2 910 718 5%
9 Атлантис 2 896 322 185 302 1 895 040 815 980 2 474 360 17%
10 ЭкоПрог 2 344 570 1 000 000 808 050 536 520 2 274 699 3%

Источник: CNews Analytics, 2014

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Рейтинг

Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений 2013

№ 2012 Компания Выручка от построения ИТ-инфраструктуры и инженерных систем, 2012, iтыс. (с НДС) Инженерные системы, iтыс. ИТ-системы, iтыс. Системы безопасности, iтыс. Выручка от построения ИТ-инфраструктуры и инженерных систем, 2011, iтыс. (с НДС) Рост выручки 2012/2011
1 Энвижн Груп 17 328 660 600 300 16 528 260 200 100 н/д н/д
2 Астерос 13 771 802 1 059 369 9 685 663 3 026 770 12 270 688 12.2%
3 Техносерв* 13 364 605 н/д н/д н/д 11 669 765 14.5%
4 BCC 12 075 546 11 206 107 640 004 229 435 11 897 709 9.8%
5 Крок 9 276 794 761 201 8 179 981 335 612 9 424 281 -1.6%
6 АйТи 2 910 718 н/д н/д н/д 2 614 388 11.3%
7 Атлантис 2 474 360 246 694 2 220 246 7 420 1 896 874 30.4%
8 ЭкоПрог (1) 2 274 699 1 373 060 460 796 440 843 3 085 911 -26.3%
9 Гелиос 2 015 629 638 504 994 768 382 356 2 229 000 -9.6%
10 IBS 1 635 704 168 834 1 396 459 70 411 1 139 441 43.6%

Источник: CNews Analytics, 2014

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3. Умные технологии

4. Решения для стадионов

5. Рынок дата-центров

Интервью с экспертами

Дмитрий Бутмалай

Дмитрий Бутмалай:
Построение облаков и ИТ-аутсорсинг останутся за российскими интеграторами

читать полное интервью
http://ibs.ru/

Рейтинг

Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД 2014

№ 2013 Компания Выручка от комплексных проектов построения ЦОД, 2013, iтыс. (с НДС) Инженерные системы, iтыс. ИТ-системы, iтыс. Системы безопасности, iтыс. Выручка от комплексных проектов построения ЦОД, 2012, iтыс. (с НДС) Рост выручки 2013/2012
1 Техносерв* 22 464 776 н/д н/д н/д 23 759 298 -5%
2 Крок 15 643 073 481 431 14 382 117 779 524 21 446 807 -27%
3 Ай-Теко 13 170 350 100 000 13 070 350 0 11 845 000 11%
4 Энвижн Груп 9 458 547 817 881 8 436 195 204 471 22 691 340 -58%
5 Инфосистемы Джет 6 861 239 795 324 5 227 540 838 375 5 484 803 5%
6 Атлантис 4 991 953 56 910 4 859 010 76 033 4 538 829 10%
7 Компьюлинк 4 856 902 н/д н/д н/д н/д н/д
8 Астерос 3 595 074 280 187 2 644 017 670 870 3 660 860 -2%
9 Микротест 1 705 374 284 229 1 279 030 142 115 852 687 100%
10 ЭкоПрог 1 600 430 775 250 730 500 94 680 951 595 68%

Источник: CNews Analytics, 2014

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Рейтинг

Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД 2013

№ 2012 Компания Выручка от комплексных проектов построения ЦОД, 2012, iтыс. (с НДС) Инженерные системы, iтыс. ИТ-системы, iтыс. Системы безопасности, iтыс. Выручка от комплексных проектов построения ЦОД, 2011, iтыс. (с НДС) Рост выручки 2012/2011
1 Техносерв* 23 759 298 н/д н/д н/д 19 870 141 19.6%
2 Энвижн Груп 22 691 340 2 001 000 20 290 140 400 200 13 428 865 69.0%
3 Крок 21 446 807 371 319 20 026 850 1 048 638 25 132 086 -14.7%
4 Ай-Теко 11 845 000 90 000 11 755 000 0 10 410 000 13.8%
5 R-Style 5 610 364 639 581 4 449 019 521 764 н/д н/д
6 Инфосистемы Джет 5 484 803 745 413 4 089 699 649 690 4 537 000 20.9%
7 Атлантис 4 538 829 114 000 4 412 829 12 000 2 180 550 108.2%
8 Астерос 3 660 860 281 605 2 695 358 683 897 3 261 829 12.2%
9 IBS 2 966 977 432 169 2 253 162 281 645 2 285 572 29.8%
10 Гелиос 1 252 715 425 669 663 179 163 867 870 000 44.0%

Источник: CNews Analytics, 2014

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http://www.asteros.ru/

Как был заложен фундамент Олимпиады в Сочи

Руководитель проекта: Мария Попова
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Екатерина Кочеткова, Павел Лебедев, Александр Герасимов, Виктория Холина
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 11.06.2014

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