Обзор: Рынок инженерных и ИТ-систем: векторы развития 2014

oбзор

Аналитики оценивают динамику российского рынка ИТ-инфраструктуры более чем оптимистично. К примеру, J’son & Partners Consulting, говоря о среднегодовом темпе роста, называет цифру в 45%. К 2017 г., по данным компании, объем сектора должен составить 8 млрд руб. На этом фоне мнение участников рынка выглядит пессимистично. В среднем прирост колеблется в пределах 10–20%. Самая интересная тенденция года – переформатирование рынка ИТ-инфраструктуры. Все чаще проекты подразумевают стыковку инженерных и ИТ-систем. Драйвером нового аспекта развития рынка в первую очередь стали проекты, проводимые в рамках подготовки к спортивным мероприятиям мирового значения, а также связанные с повышением уровня безопасности. В целом прослеживается явная тенденция к распространению «умных» технологий, в которых ИТ-инфраструктура занимает определяющее место.