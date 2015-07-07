Обзор: Рынок ИТ: итоги 2014

oбзор

Несмотря на падение курса национальной валюты, ввод санкций, большинство лидеров российского ИТ-рынка констатировали, что результаты 2014 г. могли быть хуже. Из-за удорожания аппаратной составляющей в рублях ИТ-бюджеты отечественных заказчиков пересегментируются не в пользу развития. В целом ставка делается на краткосрочные проекты с измеряемым экономическим эффектом. Однако кардинального сокращения расходов не случилось ни в коммерческом, ни в государственном сегменте. И аналитики, и участники оценивают падение отечественного ИТ-рынка в 2–10% в рублях. Роль госсектора, как главного клиента отрасли, усилилась. Ожидания связаны с ростом спроса на различные виды аутсорсинга, а также с возможным положительным влиянием на отрасль политики импортозамещения. При этом аналитики и участники рынка считают, что драма только разворачивается – кризис окажет долгосрочное негативное влияние на российский ИТ-рынок, которое продлится не менее трех лет.