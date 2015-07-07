 
Алексей Фролов

Алексей Фролов

Переход на SDN уже стартовал

Александр Гольцов

Александр Гольцов

Поставщики интеллектуальных ИТ-услуг даже выиграли от введения санкций

Валерий Мендус

Валерий Мендус

ИТ-бюджет не изменился, но затраты на проекты сокращены

Андрей Тихонравов

Андрей Тихонравов

СГК за 3 месяца перевела аналитику и ERP-систему на SAP HANA

oбзор

Рынок ИТ: итоги 2014

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2014

Несмотря на падение курса национальной валюты, ввод санкций, большинство лидеров российского ИТ-рынка констатировали, что результаты 2014 г. могли быть хуже. Из-за удорожания аппаратной составляющей в рублях ИТ-бюджеты отечественных заказчиков пересегментируются не в пользу развития. В целом ставка делается на краткосрочные проекты с измеряемым экономическим эффектом. Однако кардинального сокращения расходов не случилось ни в коммерческом, ни в государственном сегменте. И аналитики, и участники оценивают падение отечественного ИТ-рынка в 2–10% в рублях. Роль госсектора, как главного клиента отрасли, усилилась. Ожидания связаны с ростом спроса на различные виды аутсорсинга, а также с возможным положительным влиянием на отрасль политики импортозамещения. При этом аналитики и участники рынка считают, что драма только разворачивается – кризис окажет долгосрочное негативное влияние на российский ИТ-рынок, которое продлится не менее трех лет.

1. ИКТ-рынок в России и мире

Интервью с экспертами

Валерий Мендус

Валерий Мендус:
ИТ-бюджет не изменился, но затраты на проекты сокращены

читать полное интервью
http://www.cnews.ru/redirect.php?3090555570547bd9872
Андрей Тихонравов

Андрей Тихонравов:
СГК за 3 месяца перевела аналитику и ERP-систему на SAP HANA

читать полное интервью
http://www.sibgenco.ru/
Юрий Шеховцов

Юрий Шеховцов:
Основной драйвер информатизации металлургии – битва за клиента

читать полное интервью
http://www.cnews.ru/redirect.php?1412745628d34428a86

Рейтинг

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2014

2014 г. 2013 г.
Компания Совокупная выручка, iтыс. Компания Совокупная выручка, iтыс.
1 НКК 136 200 698 1 НКК 139 310 127
2 ЛАНИТ 91 372 682 2 ЛАНИТ ** 77 052 452
3 Техносерв 45 153 786 3 Техносерв 40 161 571
4 Softline* 38 009 542 4 Энвижн Груп 39 400 000
5 Газпром-автоматизация* 37 085 697 5 IBS* 32 057 000
6 1С** 33 300 000 6 1С* 30 700 000
7 ITG (Inline Technologies Group) 33 261 000 7 ITG (Inline Technologies Group) 30 321 000
8 Энвижн Груп 28 000 000 8 Softline 29 409 012
9 Epam Systems*** 27 719 125 9 Крок 27 105 481
10 Лаборатория Касперского *** 26 996 670 10 Ай-Теко 22 662 179

Источник: CNews Analytics, 2015

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2. Внешние факторы влияния

Интервью с экспертами

Александр Гольцов

Александр Гольцов:
Поставщики интеллектуальных ИТ-услуг даже выиграли от введения санкций

читать полное интервью
http://www.cnews.ru/redirect.php?83610455534ec7d17c1
Сергей Корнеев

Сергей Корнеев:
Российский ИТ-аутсорсинг выходит на новую стадию развития

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Михаил Косилов

Михаил Косилов:
Мы вошли в 2015 год с оптимизмом

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http://www.cnews.ru/redirect.php?7106325583f90c0c6af
Ирина Кривенкова

Ирина Кривенкова:
Для компании кризис – это время перемен, оптимизации бизнес-процессов, новых идей и возможностей

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http://www.cnews.ru/redirect.php?242050557eacec92605
Владимир Пискунов

Владимир Пискунов:
Импортозамещению может помешать законодательство в сфере интеллектуальной собственности

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http://www.cnews.ru/redirect.php?974727556c2d2c7bf02
Владимир Рахтеенко

Владимир Рахтеенко:
ИТ просто обязаны поддерживать развитие бизнеса, а в идеале — опережать его

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Александр Соломонов

Александр Соломонов:
Аналогов Jarvis на российском рынке не существует

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Хироаки Тезука

Хироаки Тезука:
Мы сконцентрировались в России на крупных инфраструктурных проектах

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Андрей Фомичев

Андрей Фомичев:
В кризис количество новых банков-клиентов выросло почти в два раза

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http://www.cnews.ru/redirect.php?602981557589c54b8a3
Алексей Фролов

Алексей Фролов:
Переход на SDN уже стартовал

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http://www.cnews.ru/redirect.php?41937155841f2ed1080

Рейтинг

CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2014

№ 2014 Название организации Город Сфера деятельности Совокупная компании в 2014 г. (iтыс.) Совокупная выручка в 2013 г. (iтыс.) Рост выручки 2014/2013, % Рост выручки 2013/2012, %
1 Скандинавский дом Москва Дистрибуция АО 4 079 425 2 003 651 103.6% 1.7%
2 АльтЭль Санкт-Петербург Производство АО 1 000 336 531 211 88.3% н/д
3 Эшелон Москва ИТ-услуги 628 265 356 498 76.2% н/д
4 НИИ «Восход» Москва ИТ-услуги 2 515 040 1 491 242 68.7% н/д
5 Тегрус (ранее Merlion Projects) Москва ИТ-услуги 7 381 558 4 498 140 64.1% 17.4%
6 Epam Systems*** Москва Разработка ПО 27 719 125 17 663 823 56.9% 31.1%
7 Артвелл Москва Разработка и дистрибуция ПО, ИТ-услуги 470 000 300 000 56.7% н/д
8 Сбербанк-Технологии Москва Разработка ПО 10 328 583 7 002 296 47.5% 57.8%
9 iCore Москва Дистрибуция АО 900 710 612 013 47.2% -12.1%
10 Philax Москва Разработка и дистрибуция ПО, ИТ-услуги, производство и дистрибуция АО 710 028 486 916 45.8% н/д

Источник: CNews Analytics, 2015

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3. Перспективные сегменты

Рейтинг

CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России

Название организации Город Выручка от продажи продуктов собственной разработки, 2014 (с НДС в тыс.) Выручка от продажи продуктов собственной разработки, 2013 (с НДС в тыс.) Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании, %
1 Cognitive Technologies Москва 22 697 772 н/д 100%
2 ЦФТ Москва 12 171 055 11 044 282 74%
3 СКБ Контур Екатеринбург 5 500 000 4 477 000 100%
4 Depo Computers Москва 4 440 000 4 540 000 70%
5 Прогноз Пермь 4 301 307 5 081 385 97%
6 Петер-Сервис Санкт-Петербург 3 270 502 3 131 185 96%
7 Диасофт Москва 3 147 696 3 086 083 85%
8 Avirsa Holding Москва 2 850 369 н/д 14%
9 ИнфоТеКС Москва 1 909 568 1 833 190 100%
10 BSS Москва 1 747 806 1 705 040 89%

Источник: CNews Analytics, 2015

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http://www.cnews.ru/redirect.php?9234125570685217ed6 http://www.cnews.ru/redirect.php?69749055706838d5cc8

Внедрение СЭД в крупнейшей металлургической компании России

http://www.sktransneft.ru/ http://www.mytessa.ru/

СК «Транснефть» внедрила систему урегулирования убытков на базе СЭД Syntellect Tessa

Руководитель проекта: Наталья Анищук
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Наталья Анищук, Татьяна Ковлягина, Павел Притула, Наталья Рудычева
Интервью: Александра Кирьянова, Татьяна Ковлягина, Павел Притула
Дата публикации обзора: 23.06.2015

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