Обзор: Рынок ИТ: итоги 2014

oбзор
Рынок ИТ: итоги 2014
Несмотря на падение курса национальной валюты, ввод санкций, большинство лидеров российского ИТ-рынка констатировали, что результаты 2014 г. могли быть хуже. Из-за удорожания аппаратной составляющей в рублях ИТ-бюджеты отечественных заказчиков пересегментируются не в пользу развития. В целом ставка делается на краткосрочные проекты с измеряемым экономическим эффектом. Однако кардинального сокращения расходов не случилось ни в коммерческом, ни в государственном сегменте. И аналитики, и участники оценивают падение отечественного ИТ-рынка в 2–10% в рублях. Роль госсектора, как главного клиента отрасли, усилилась. Ожидания связаны с ростом спроса на различные виды аутсорсинга, а также с возможным положительным влиянием на отрасль политики импортозамещения. При этом аналитики и участники рынка считают, что драма только разворачивается – кризис окажет долгосрочное негативное влияние на российский ИТ-рынок, которое продлится не менее трех лет.
1. ИКТ-рынок в России и мире
- Итоги 2014 года: могло быть хуже
- Круглый стол: ИТ-рынок восстановится через 4 года, основной спрос – на облака
- CNews100: Стагнация превратится в падение?
- Инфографика: Российский ИТ-рынок в отражении CNews100
- Инфографика: Региональный ИТ-рынок в отражении CNews100
- Организация тестирования: от единичных проектов к единому центру управления качеством
- Исследование: Центры тестирования ПО российских компаний пока не демонстрируют бизнес-эффективность
Интервью с экспертами
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Валерий Мендус:
|
Андрей Тихонравов:
|
Юрий Шеховцов:
Рейтинг
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2014
|2014 г.
|2013 г.
|№
|Компания
|Совокупная выручка, iтыс.
|№
|Компания
|Совокупная выручка, iтыс.
|1
|НКК
|136 200 698
|1
|НКК
|139 310 127
|2
|ЛАНИТ
|91 372 682
|2
|ЛАНИТ **
|77 052 452
|3
|Техносерв
|45 153 786
|3
|Техносерв
|40 161 571
|4
|Softline*
|38 009 542
|4
|Энвижн Груп
|39 400 000
|5
|Газпром-автоматизация*
|37 085 697
|5
|IBS*
|32 057 000
|6
|1С**
|33 300 000
|6
|1С*
|30 700 000
|7
|ITG (Inline Technologies Group)
|33 261 000
|7
|ITG (Inline Technologies Group)
|30 321 000
|8
|Энвижн Груп
|28 000 000
|8
|Softline
|29 409 012
|9
|Epam Systems***
|27 719 125
|9
|Крок
|27 105 481
|10
|Лаборатория Касперского ***
|26 996 670
|10
|Ай-Теко
|22 662 179
2. Внешние факторы влияния
- Отечественному рынку поможет импортозамещение
- Круглый стол: Политика импортозамещения изменит распределение сил на российском рынке СХД через 2–3 года
- Слухи о сокращении ИКТ-расходов в госсекторе сильно преувеличены
- Российский рынок ПО: влияние кризиса и импортозамещения
- Импортозамещающие СУБД: желания и возможности
Интервью с экспертами
|
Александр Гольцов:
|
Сергей Корнеев:
|
Михаил Косилов:
|
Ирина Кривенкова:
|
Владимир Пискунов:
|
Владимир Рахтеенко:
|
Александр Соломонов:
|
Хироаки Тезука:
|
Андрей Фомичев:
|
Алексей Фролов:
Рейтинг
CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2014
|№ 2014
|Название организации
|Город
|Сфера деятельности
|Совокупная компании в 2014 г. (iтыс.)
|Совокупная выручка в 2013 г. (iтыс.)
|Рост выручки 2014/2013, %
|Рост выручки 2013/2012, %
|1
|Скандинавский дом
|Москва
|Дистрибуция АО
|4 079 425
|2 003 651
|103.6%
|1.7%
|2
|АльтЭль
|Санкт-Петербург
|Производство АО
|1 000 336
|531 211
|88.3%
|н/д
|3
|Эшелон
|Москва
|ИТ-услуги
|628 265
|356 498
|76.2%
|н/д
|4
|НИИ «Восход»
|Москва
|ИТ-услуги
|2 515 040
|1 491 242
|68.7%
|н/д
|5
|Тегрус (ранее Merlion Projects)
|Москва
|ИТ-услуги
|7 381 558
|4 498 140
|64.1%
|17.4%
|6
|Epam Systems***
|Москва
|Разработка ПО
|27 719 125
|17 663 823
|56.9%
|31.1%
|7
|Артвелл
|Москва
|Разработка и дистрибуция ПО, ИТ-услуги
|470 000
|300 000
|56.7%
|н/д
|8
|Сбербанк-Технологии
|Москва
|Разработка ПО
|10 328 583
|7 002 296
|47.5%
|57.8%
|9
|iCore
|Москва
|Дистрибуция АО
|900 710
|612 013
|47.2%
|-12.1%
|10
|Philax
|Москва
|Разработка и дистрибуция ПО, ИТ-услуги, производство и дистрибуция АО
|710 028
|486 916
|45.8%
|н/д
3. Перспективные сегменты
Рейтинг
CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России
|№
|Название организации
|Город
|Выручка от продажи продуктов собственной разработки, 2014 (с НДС в тыс.)
|Выручка от продажи продуктов собственной разработки, 2013 (с НДС в тыс.)
|Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании, %
|1
|Cognitive Technologies
|Москва
|22 697 772
|н/д
|100%
|2
|ЦФТ
|Москва
|12 171 055
|11 044 282
|74%
|3
|СКБ Контур
|Екатеринбург
|5 500 000
|4 477 000
|100%
|4
|Depo Computers
|Москва
|4 440 000
|4 540 000
|70%
|5
|Прогноз
|Пермь
|4 301 307
|5 081 385
|97%
|6
|Петер-Сервис
|Санкт-Петербург
|3 270 502
|3 131 185
|96%
|7
|Диасофт
|Москва
|3 147 696
|3 086 083
|85%
|8
|Avirsa Holding
|Москва
|2 850 369
|н/д
|14%
|9
|ИнфоТеКС
|Москва
|1 909 568
|1 833 190
|100%
|10
|BSS
|Москва
|1 747 806
|1 705 040
|89%
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Наталья Анищук, Татьяна Ковлягина, Павел Притула, Наталья Рудычева
Интервью: Александра Кирьянова, Татьяна Ковлягина, Павел Притула
Дата публикации обзора: 23.06.2015
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