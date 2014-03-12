Обзор: Рынок ИТ: итоги 2013

oбзор

ИТ-рынок, подводя итоги прошлого года, констатирует пока не самые драматичные результаты. Однако стагнация экономики и усиление роли политического фактора не позволяет расчитывать на позитивную динамику и быстрое восстановление в ближайшие кварталы. Правда, не исключено, что именно политическое противостояние, ярко отразившее зависимость от иностранных ИТ-продуктов, даст стимул к развитию российских разработок. Кроме того, объявленная стратегия развития ИТ в стране и запускаемые масштабные проекты должны дать определенную поддержку локальным интеграторам и поставщикам ИТ. В любом случае, привыкший к ситуации неопределенности российский сектор ИТ сейчас находится перед, возможно, наиболее серьезным вызовом за всю свою историю.