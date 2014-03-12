 
Александр Гольцов

Александр Гольцов

Растет интеллектуальная составляющая нашей работы

Алексей Куканов

Алексей Куканов

В 2014 г. мы реализуем 29 проектов в сфере бизнес-приложений

Сергей Коротков

Сергей Коротков

Мы активно смотрим на digital marketing, social технологии и Big Data

Михаил Косилов

Михаил Косилов

Уровень компетенции интеграторов в регионах растет

oбзор

Рынок ИТ: итоги 2013

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2013

ИТ-рынок, подводя итоги прошлого года, констатирует пока не самые драматичные результаты. Однако стагнация экономики и усиление роли политического фактора не позволяет расчитывать на позитивную динамику и быстрое восстановление в ближайшие кварталы. Правда, не исключено, что именно политическое противостояние, ярко отразившее зависимость от иностранных ИТ-продуктов, даст стимул к развитию российских разработок. Кроме того, объявленная стратегия развития ИТ в стране и запускаемые масштабные проекты должны дать определенную поддержку локальным интеграторам и поставщикам ИТ. В любом случае, привыкший к ситуации неопределенности российский сектор ИТ сейчас находится перед, возможно, наиболее серьезным вызовом за всю свою историю.

1. ИТ-рынок в России

Интервью с экспертами

Александр Гольцов

Александр Гольцов:
Растет интеллектуальная составляющая нашей работы

читать полное интервью
http://www.amt.ru/
Сергей Корнеев

Сергей Корнеев:
Умение делать крупные сложные интеграционные проекты помогает развиваться успешно

читать полное интервью
http://www.technoserv.com/
Михаил Косилов

Михаил Косилов:
Уровень компетенции интеграторов в регионах растет

читать полное интервью
http://rrc.ru/
Ирина Кривенкова

Ирина Кривенкова:
Рост ИТ-рынка идет за счет технологий, предоставляющих бизнесу конкурентные преимущества либо экономию

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http://services.softline.ru/?utm_source=cnews
Елена Лукутина

Елена Лукутина:
В ИТ-проекте, как в сложном рецепте, – важно все

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http://www.neoflex.ru/
Петр Можаев

Петр Можаев:
Аутсорсинг тестирования ПО набирает обороты

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http://www.aplana.ru/
Ольга Ускова

Ольга Ускова:
Импортозамещение в ИТ возможно, если дать преференции российским разработчикам

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http://www.cognitive.ru/
Андрей Фомичев

Андрей Фомичев:
Ситуация на рынке меняет требования заказчиков к проектной деятельности

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http://www.cft.ru/

Рейтинг

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2013

2013 г. 2012 г.
Компания Совокупная выручка, iтыс. Компания Совокупная выручка, iтыс.
1 НКК 139 310 127 1 НКК 137 804 883
2 ЛАНИТ ** 77 052 452 2 Ланит** 73 582 976
3 Техносерв 40 161 571 3 Энвижн Груп (1)** 59 000 000
4 Энвижн Груп 39 400 000 4 Техносерв** 43 117 192
5 IBS* 32 057 000 5 Газпром Автоматизация (2) 38 886 177
6 1С* 30 700 000 6 R-Style* 35 984 863
7 ITG (Inline Technologies Group) 30 321 000 7 Крок 33 762 199
8 Softline 29 409 012 8 IBS* 29 900 000
9 Крок 27 105 481 9 ITG (INLINE Technologies Group) 28 381 000
10 Ай-Теко 22 662 179 10 1С* 26 849 250

Источник: CNews Analytics, 2014

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2. Мировой рынок ИТ

3. Рынок ИТ-услуг

Рейтинг

CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2013

№ 2013 Название организации Город Сфера деятельности Совокупная компании в 2013 г. (iтыс.) Совокупная выручка в 2012 г. (iтыс.) Рост выручки 2013/2012, % Рост выручки 2012/2011, %
1 Автелком (1) Санкт-Петербург Дистрибуция АО 2 974 800 958 224 210.4% Н/д
2 Парма-Телеком Пермь ИТ-услуги 1 989 257 1 092 628 82.1% 11.7%
3 УЦСБ Екатеринбург ИТ-услуги 1 582 402 916 717 72.6% 17.2%
4 Совзонд Москва ИТ-услуги 997 479 592 987 68.2% Н/д
5 OFT Group Москва Дистрибуция АО, производство АО, ИТ-услуги 3 877 609 2 321 168 67.1% 37.6%
6 Синто Ярославль Дистрибуция АО 1 315 609 812 478 61.9% 36.3%
7 СГК-Автоматизация Москва ИТ-услуги 8 944 436 5 534 969 61.6% 1070.7%
8 Сбербанк-Технологии Москва Разработка ПО 7 002 296 4 437 973 57.8% 1174.4%
9 АДВ Консалтинг Москва Дистрибуция АО 3 220 467 2 127 926 51.3% 0.07
10 АСТ Москва ИТ-услуги 564 300 412 000 37% 4.9%

Источник: CNews Analytics, 2014

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4. Рынки компьютерного оборудования и программного обеспечения

5. Крупнейшие проекты

Интервью с экспертами

Виктор Артамошин

Виктор Артамошин:
Нас интересуют системы анализа больших данных

читать полное интервью
http://www.vscenergo.ru/
Сергей Коротков

Сергей Коротков:
Мы активно смотрим на digital marketing, social технологии и Big Data

читать полное интервью
http://www.pepsico.ru/
Алексей Куканов

Алексей Куканов:
В 2014 г. мы реализуем 29 проектов в сфере бизнес-приложений

читать полное интервью
http://www.nornik.ru/

Рейтинг

CNews100: Крупнейшие иностранные ИТ-компании в России

Компания Страна Выручка в РФ в 2013 г. (тыс. руб.) (1)(2) Выручка в РФ в 2012 г. (тыс. руб.) (3)(4) Рост выручки 2013/2012, в %
1 HP* США 119 000 000 Н/д Н/д
2 IBM* США 102 000 000 Н/д Н/д
3 Siemens (5) Германия 101 448 000 79 880 000 27.0%
4 SAP (6) Германия 18 814 377 16 087 832 16.9%
5 Microsoft (7) США 9 916 000 8 915 000 11.2%
6 Comparex Австрия 5 568 283 3 429 339 62.4%
7 Cisco * США 5 200 000 Н/д Н/д
8 Oracle * США 5 100 000 Н/д Н/д
9 Itransition США 1 086 609 707 684 53.5%
10 Linxdatacenter Нидерланды 850 000 680 000 25%

Источник: CNews Analytics, 2014

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http://www.beltel.ru/ http://www.olympicuniversity.ru/web/ru/

Как создавалась ИТ-инфраструктура Российского Международного Олимпийского Университета

http://www.t-systems.ru/

ЦОД становится виртуальным

http://www.comparex-group.com/web/ru/ru/main.htm http://www.polymetal.ru/

Как сэкономить ИТ-бюджет при закупке ПО с методологией SoftCare

http://www.wss-consulting.ru/ http://www.russianhelicopters.aero/ru/

В «Вертолетах России» оценили итоги эксплуатации СЭД за год

Руководитель проекта: Мария Попова
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Арсентьев, Екатерина Кочеткова, Вадим Ференец, Виктория Холина
Интервью: Наталья Анищук, Александра Кирьянова, Мария Чимиричкина
Дата публикации обзора: 29.05.2014

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