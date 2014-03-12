Обзор: Рынок ИТ: итоги 2013

oбзор
Рынок ИТ: итоги 2013
ИТ-рынок, подводя итоги прошлого года, констатирует пока не самые драматичные результаты. Однако стагнация экономики и усиление роли политического фактора не позволяет расчитывать на позитивную динамику и быстрое восстановление в ближайшие кварталы. Правда, не исключено, что именно политическое противостояние, ярко отразившее зависимость от иностранных ИТ-продуктов, даст стимул к развитию российских разработок. Кроме того, объявленная стратегия развития ИТ в стране и запускаемые масштабные проекты должны дать определенную поддержку локальным интеграторам и поставщикам ИТ. В любом случае, привыкший к ситуации неопределенности российский сектор ИТ сейчас находится перед, возможно, наиболее серьезным вызовом за всю свою историю.
1. ИТ-рынок в России
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Интервью с экспертами
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Александр Гольцов:
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Сергей Корнеев:
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Михаил Косилов:
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Ирина Кривенкова:
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Елена Лукутина:
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Петр Можаев:
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Ольга Ускова:
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Андрей Фомичев:
Рейтинг
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2013
|2013 г.
|2012 г.
|№
|Компания
|Совокупная выручка, iтыс.
|№
|Компания
|Совокупная выручка, iтыс.
|1
|НКК
|139 310 127
|1
|НКК
|137 804 883
|2
|ЛАНИТ **
|77 052 452
|2
|Ланит**
|73 582 976
|3
|Техносерв
|40 161 571
|3
|Энвижн Груп (1)**
|59 000 000
|4
|Энвижн Груп
|39 400 000
|4
|Техносерв**
|43 117 192
|5
|IBS*
|32 057 000
|5
|Газпром Автоматизация (2)
|38 886 177
|6
|1С*
|30 700 000
|6
|R-Style*
|35 984 863
|7
|ITG (Inline Technologies Group)
|30 321 000
|7
|Крок
|33 762 199
|8
|Softline
|29 409 012
|8
|IBS*
|29 900 000
|9
|Крок
|27 105 481
|9
|ITG (INLINE Technologies Group)
|28 381 000
|10
|Ай-Теко
|22 662 179
|10
|1С*
|26 849 250
2. Мировой рынок ИТ
3. Рынок ИТ-услуг
Рейтинг
CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2013
|№ 2013
|Название организации
|Город
|Сфера деятельности
|Совокупная компании в 2013 г. (iтыс.)
|Совокупная выручка в 2012 г. (iтыс.)
|Рост выручки 2013/2012, %
|Рост выручки 2012/2011, %
|1
|Автелком (1)
|Санкт-Петербург
|Дистрибуция АО
|2 974 800
|958 224
|210.4%
|Н/д
|2
|Парма-Телеком
|Пермь
|ИТ-услуги
|1 989 257
|1 092 628
|82.1%
|11.7%
|3
|УЦСБ
|Екатеринбург
|ИТ-услуги
|1 582 402
|916 717
|72.6%
|17.2%
|4
|Совзонд
|Москва
|ИТ-услуги
|997 479
|592 987
|68.2%
|Н/д
|5
|OFT Group
|Москва
|Дистрибуция АО, производство АО, ИТ-услуги
|3 877 609
|2 321 168
|67.1%
|37.6%
|6
|Синто
|Ярославль
|Дистрибуция АО
|1 315 609
|812 478
|61.9%
|36.3%
|7
|СГК-Автоматизация
|Москва
|ИТ-услуги
|8 944 436
|5 534 969
|61.6%
|1070.7%
|8
|Сбербанк-Технологии
|Москва
|Разработка ПО
|7 002 296
|4 437 973
|57.8%
|1174.4%
|9
|АДВ Консалтинг
|Москва
|Дистрибуция АО
|3 220 467
|2 127 926
|51.3%
|0.07
|10
|АСТ
|Москва
|ИТ-услуги
|564 300
|412 000
|37%
|4.9%
4. Рынки компьютерного оборудования и программного обеспечения
5. Крупнейшие проекты
Интервью с экспертами
|
Виктор Артамошин:
|
Сергей Коротков:
|
Алексей Куканов:
Рейтинг
CNews100: Крупнейшие иностранные ИТ-компании в России
|№
|Компания
|Страна
|Выручка в РФ в 2013 г. (тыс. руб.) (1)(2)
|Выручка в РФ в 2012 г. (тыс. руб.) (3)(4)
|Рост выручки 2013/2012, в %
|1
|HP*
|США
|119 000 000
|Н/д
|Н/д
|2
|IBM*
|США
|102 000 000
|Н/д
|Н/д
|3
|Siemens (5)
|Германия
|101 448 000
|79 880 000
|27.0%
|4
|SAP (6)
|Германия
|18 814 377
|16 087 832
|16.9%
|5
|Microsoft (7)
|США
|9 916 000
|8 915 000
|11.2%
|6
|Comparex
|Австрия
|5 568 283
|3 429 339
|62.4%
|7
|Cisco *
|США
|5 200 000
|Н/д
|Н/д
|8
|Oracle *
|США
|5 100 000
|Н/д
|Н/д
|9
|Itransition
|США
|1 086 609
|707 684
|53.5%
|10
|Linxdatacenter
|Нидерланды
|850 000
|680 000
|25%
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Арсентьев, Екатерина Кочеткова, Вадим Ференец, Виктория Холина
Интервью: Наталья Анищук, Александра Кирьянова, Мария Чимиричкина
Дата публикации обзора: 29.05.2014
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