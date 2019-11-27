Российская действительность такова, что многие руководители отделов тянут на себе большую часть обязанностей HR-департамента: от собеседования с кандидатами до последней минуты пребывания сотрудника в компании.

Есть шесть базовых HR-функций, которые в России выполняются (хотя, скорее, не выполняются) не HR-специалистами:

HR не принимают практически никакого участия в процессе найма. Рекрутеры (а по факту лишь ресечеры) со скоростью света скидывают резюме кандидатов линейному менеджеру, не вникая в суть вакансии и не принимая обратную связь. Но и с другой стороны, линейные менеджеры не имеют образования в части подбора — поэтому и интервью строятся «как попало», а такие важные для подбора вопросы, как факторы мотивации кандидата, истинные причины перехода в компанию и карьерные планы – остаются не отвеченными. Стоит ли удивляться при этом низкой скорости подбора и высокой текучке?

Присутствие HR можно было бы обнаружить в процессе адаптации нового сотрудника в компании, но не в ИТ-отделе. Если линейный менеджер не ведет процесс адаптации, то тут на сцену выходят наставники. В действительности же институт наставничества развит слабо. «Наставники» обычно не имеют никакого профильного обучения, да и вообще непонятно, как они с людьми срабатываются. Хотя, тем не менее, планы адаптации должны быть, и они должны быть индивидуальными на основе базовых планов, с обязательным контролем состава и исполнения на стороне HR.

Процесс оценки персонала в стране в среднем ведется вообще на уровне «понятий». Нравится сотрудник — ОК, поднимаем зарплату и даем должность, зачастую руководящую – ведь иначе, как кажется неопытным управленцам, зарплату не поднять. Не нравится — не повышаем и отжимаем. При этом annual performance review даже в серьезных организациях выглядит как фарс, а не процесс оценки с участием HR, экспертов, проведением замеров, социометрии, проверки soft skills. В лучшем случае проверяется, выполнил ли сотрудник свои KPI; где есть — MBO. Но ведь сама система грейдов без утвержденной методики оценки и без участия HR — не более чем линейка для измерения… ну, вы сами знаете, чего.

Линейные менеджеры ответственны и за развитие, которое обычно представляет из себя годовой обзор по сотруднику и вывод в виде индивидуального плана развития (ИПР; что самое смешное, обычно эти планы вовсе не индивидуальные, а забитые под копирку). Отработка ИПР обычно выглядит так: «Ну что, сделали?» — «Сделали». И все расходятся. Наш максимум — отправить человека на тренинг. Зачастую они бесполезны, ведь вопрос развития сотрудников решается гораздо сложнее. Поэтому затраты на тренинги большие, а эффект обычно минимальный. А развитием soft skills вообще мало кто занимается, ведь линейные менеджеры не знают, что это такое и с чем его есть, а помочь им не кому.

Еще один важный момент — удержание. Заниматься им надо не в тот момент, когда ценный сотрудник пришел в кабинет руководителя и послал его и всю компанию к чертовой матери. Изучать, насколько цели сотрудника сходятся с целями организации, по пути ли нам вообще, нужно на протяжении всей жизни сотрудника в компании. Но никто не занимается этим превентивно; впрочем, обычно никто и не понимает факторы мотивации, считая, что «деньги решают все». В ИТ это так не работает, и все чаще факторы интересных задач и карьерных амбиций играют большую роль в мотивации специалистов. Грустно, но роль HR в этом процессе сейчас заключается в передаче служебной записки на повышение от линейного менеджера в отдел C&B.

И самое последнее, оно же самое смешное, — расставание с человеком также возложено на линейного менеджера. Что характерно, полноценно законодательные основы увольнения обычно не знают все три стороны процесса. И поэтому же все они страдают вместо комфортного и понятного процесса.

Получается, что HR занимается рекрутингом, а не people management’ом. Возникает закономерный вопрос, а зачем нужен HR, если всю его работу в части people management делают линейные менеджеры?

Я открою вам большой секрет. В современных организациях HR не работает даже с ключевыми сотрудниками. Например, мой уход из компании доставит гораздо больше проблем, чем уход рядового сотрудника. При этом HR-департамент ничего не знает о факторах моей мотивации, обо мне, как о члене правления, планах по развитию и уровне моей адаптации в компании. Окей, соглашусь, адаптация для члена правления — странная штука, ведь он должен уметь даже плавать в соляной кислоте, причем с улыбкой и удовольствием.

Почему HR-сопровождение отсутствует на уровне топ-менеджеров? Потому что эти функции выполняют линейные менеджеры, а ведь у топов их нет. Более того, у линейных менеджеров почти всегда нет HR-, психологического или педагогического образования; они и курсы-то не проходили, и свой менеджмент знают в лучшем случае на уровне управления проектами. Как работать с кадрами «менеджеры» не знают.

И подавляющее большинство менеджеров в ИТ-отделе — это просто те, кто дольше всех работает. И в этом случае логично не навешивать на линейных менеджеров HR-функции, а получать с них тот уровень экспертизы, которым они обладают благодаря обширной многолетней практике. По факту они эксперты с функцией распределения задач, но вовсе не менеджеры.

Самая трендовая история в ИТ-департаментах сегодня — это командная работа в рамках Agile.

Чем занимается линейный менеджер в Agile? Его функции размыты, потому что они уже распределены внутри команды. Руководитель группы аналитиков понятия не имеет, какие команды спускать подчиненному, когда задачи к нему приходят по горизонтальной структуре коммуникаций. История из классической вертикальной структуры про «я скажу своим людям, чтобы они сказали твоим людям» в Agile умирает напрочь.

Линейный менеджер в мире продуктовых agile-команд не осуществляет менеджерских функций! Что он делает? Только контролирует посещаемость? Но ведь при этом у него остается ценная экспертная составляющая.

Что мы сделали в Ингосстрахе: собрали все HR-задачи, которые выполнял линейный менеджер (то есть без конфликта функций с HR), и вынесли их в единую должность ресурсного менеджера. Мы получили внутренний управленческий ресурс, который отвечает за people management — управление человеческими ресурсами, но при этом не распределяет задачи, так как это уже решено в рамках внедрения SAFe. Он точно знает, чем занимаются люди, где у них болит, что происходит. И, кстати, выгорание SAFe команд тоже умеет чувствовать гораздо быстрее.

Ресурсный менеджер помогает людям работать. У этого человека есть профильное (педагогическое или психологическое) образование. Он может найти общий язык с любым нужным ему человеком. Все, что от него требуется — адаптировать, развивать, удерживать и принимать решения о расставании, участвуя также в собеседованиях кандидатов и процессе регулярной оценки сотрудников.

При этом ресурсные менеджеры — это и не ИТ, и не бизнес, и уже не HR. Просто сама функция работы с персоналом стала совсем другой. У людей должно измениться сознание, должны быть агенты влияния и креативные индивидуальные подходы. Линейный менеджмент в современных организациях не может это делать эффективно — и, как выясняется, и не должен.

У нас это вскрылось естественным образом во время организации продуктовых команд при внедрении SAFe. Когда мы пришли к мысли, что нам больше не нужны линейные менеджеры, мы вдруг поняли, что есть целый пласт всего, что они должны были бы делать — но не делали. Именно поэтому мы и разделили ответственность линейных менеджеров на два разных функционала: профессиональная ИТ-экспертиза и people management.

Линейные менеджеры выросли из обычных рядовых специалистов, которые стали экспертами, а потом им потребовалось больше денег. И вместо того, чтобы растить экспертизу и получать больше денег, они становились менеджерами, потому что так это устроено в России: только менеджеры получают высокую зарплату. Порочная практика, неправильная. Эксперты должны оставаться и расти экспертами.

Организациям действительно придется принять этот новый челлендж в управлении ИТ-персоналом и понять, что нынешний пласт ИТ-менеджмента недостаточно эффективен в ряде функций. А иногда менеджеры и вовсе будут не нужны. Куда их деть? Плохих, без экспертизы — уволить. Хороших — поставить на экспертные позиции, где им самое место.

Уже половина наших линейных менеджеров из блока развития перешли на другие позиции. Никто из них не выполняет менеджерские функции. И некоторые переходят добровольно. Почему бы и нет? Они поняли, что денег платят столько же, ответственности меньше, а дело — родное, айтишное, любимое! Что еще надо правильному ИТ-шнику?

Поэтому было бы хорошо, если бы все задумались, как наконец-то начать работать с людьми, а не с KPI.