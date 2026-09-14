CNewsMarket публикует первый рейтинг цифровых кредитных конвейеров для юридических лиц от российских разработчиков. Такие системы связывают этапы работы с корпоративным заемщиком — от приема заявки и сбора данных до оценки риска, принятия решения, выдачи и последующего сопровождения кредита.

Корпоративное кредитование трудно полностью провести по единому типовому маршруту. Состав проверок и согласований зависит от размера и отрасли компании, структуры сделки, финансового положения заемщика и вида обеспечения. Поэтому кредитный конвейер должен автоматически выполнять стандартные операции и одновременно поддерживать нестандартные сценарии, подключение дополнительных участников и изменение условий сделки.