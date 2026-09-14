Цифровизация кредитования юридических лиц 2026
Цифровой кредитный конвейер объединяет все этапы работы с корпоративным заемщиком — от приема и автоматической проверки заявки до согласования, принятия решения, выдачи, сопровождения и рефинансирования кредита. Такие системы сокращают объем ручных операций, формируют прозрачный маршрут сделки и помогают банку оценивать кредитный риск с помощью аналитики и искусственного интеллекта.
CNewsMarket подготовил первый российский рейтинг цифровых кредитных конвейеров для юридических лиц. Решения сравнивались по качеству автоматизации создания, проверки и согласования заявок, принятия решений и сопровождения. Также оценивались аналитические возможности, архитектура и соответствие требованиям информационной безопасности.
14.09.2026
CNewsMarket: Рейтинг решений для цифровизации кредитного конвейера
CNewsMarket сравнил качество автоматизации подачи, проверки и согласования заявок, принятия решений и сопровождения кредитов, а также аналитические возможности, архитектуру и безопасность решений.Читать полностью
Лидеры рейтинга решений для цифровизации кредитного конвейера
|
Место
|
Компания
|
Решение
|
Рейтинг
|
1
|
Динамика
|
Dynamika
|
770
|
2
|
БПМСофт
|
BPMSoft Финансы
|
764
|
2
|
Диасофт
|
Digital Q.LOS Кредитный конвейер
|
764
|
3
|
GreenData
|
GreenData Финансы
|
741
|
4
|
Акоммерс
|
Abanking
|
665
|
5
|
Финансовые информационные системы
|
FIS
|
644
CNewsMarket опубликовал рейтинг решений для цифровизации кредитного конвейера
CNewsMarket публикует первый рейтинг цифровых кредитных конвейеров для юридических лиц от российских разработчиков. Такие системы связывают этапы работы с корпоративным заемщиком — от приема заявки и сбора данных до оценки риска, принятия решения, выдачи и последующего сопровождения кредита.
Корпоративное кредитование трудно полностью провести по единому типовому маршруту. Состав проверок и согласований зависит от размера и отрасли компании, структуры сделки, финансового положения заемщика и вида обеспечения. Поэтому кредитный конвейер должен автоматически выполнять стандартные операции и одновременно поддерживать нестандартные сценарии, подключение дополнительных участников и изменение условий сделки.Читать полностью
Лоу-код и ИИ меняют кредитование
Корпоративное кредитование автоматизируют с помощью «кредитных конвейеров», которые связывают прием и проверку заявки, скоринг, согласование и сопровождение кредита с АБС, системами дистанционного банковского обслуживания и внешними источниками данных. Лоу-код ускоряет доработку процессов, а ИИ помогает анализировать документы и сведения о заемщике, однако качество решений по-прежнему зависит от исходных данных, настройки системы и участия специалиста.Читать полностью