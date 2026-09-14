CNewsMarket: Рейтинг решений для цифровизации кредитного конвейера

CNewsMarket сравнил качество автоматизации подачи, проверки и согласования заявок, принятия решений и сопровождения кредитов, а также аналитические возможности, архитектуру и безопасность решений.

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Лидеры рейтинга решений для цифровизации кредитного конвейера

Место
Компания
Решение
Рейтинг
1
Динамика
Dynamika
770
2
БПМСофт
BPMSoft Финансы
764
2
Диасофт
Digital Q.LOS Кредитный конвейер
764
3
GreenData
GreenData Финансы
741
4
Акоммерс
Abanking
665
5
Финансовые информационные системы
FIS
644
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CNewsMarket опубликовал рейтинг решений для цифровизации кредитного конвейера

CNewsMarket публикует первый рейтинг цифровых кредитных конвейеров для юридических лиц от российских разработчиков. Такие системы связывают этапы работы с корпоративным заемщиком — от приема заявки и сбора данных до оценки риска, принятия решения, выдачи и последующего сопровождения кредита.

Корпоративное кредитование трудно полностью провести по единому типовому маршруту. Состав проверок и согласований зависит от размера и отрасли компании, структуры сделки, финансового положения заемщика и вида обеспечения. Поэтому кредитный конвейер должен автоматически выполнять стандартные операции и одновременно поддерживать нестандартные сценарии, подключение дополнительных участников и изменение условий сделки.

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Лоу-код и ИИ меняют кредитование

Корпоративное кредитование автоматизируют с помощью «кредитных конвейеров», которые связывают прием и проверку заявки, скоринг, согласование и сопровождение кредита с АБС, системами дистанционного банковского обслуживания и внешними источниками данных. Лоу-код ускоряет доработку процессов, а ИИ помогает анализировать документы и сведения о заемщике, однако качество решений по-прежнему зависит от исходных данных, настройки системы и участия специалиста.

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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Источник фото: Magnific