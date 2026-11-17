Цифровизация фронт-офисов банков 2026
Цифровой фронт-офис объединяет инструменты сотрудников банка, которые работают с клиентами. Решение связывает профиль клиента, оформление продуктов, документы и проверки в единый рабочий процесс. При выборе фронт-офиса важно учесть, какие операции сотрудник выполняет в одном окне и как система получает данные из банковских приложений. Не менее существенны защита клиентской информации, разграничение прав и возможность использовать готовые сценарии в офисе, удаленной точке обслуживания или на мобильном рабочем месте.
Аналитики CNewsMarket впервые в России сравнили решения для цифровизации банковских фронт-офисов по набору функций, инструментам безопасности, вариантам внедрения и работе поддержки. Оценка охватывает организацию карточек клиентов, операции с документами, инструменты продаж, отчетность и готовые роли сотрудников. Также анализируются интеграции с автоматизированными банковскими системами (АБС) и внешними сервисами, настройки доступа, опыт внедрений и условия технического сопровождения.
17.11.2026
CNewsMarket: Рейтинг решений для цифровизации банковских фронт-офисов
CNewsMarket сравнил сценарии обслуживания клиентов, работу с документами, интеграции с информационными системами, способы защиты данных и качество поддержки продукта.Читать полностью
Лидеры рейтинга решений для цифровизации банковских фронт-офисов
|
Место
|
Компания
|
Название решения
|
Рейтинг
|
1
|
Динамика
|
Dynamika
|
1050
|
2
|
FIS
|
Операционный фронт-офис
|
970
|
3
|
ФлексСофт
|
Платформа FXL
|
820
|
4
|
ПрограмБанк
|
ПрограмБанк.ФронтОфис
|
675
|
5
|
Инверсия
|
Инверсия
|
640
CNewsMarket впервые в России подготовил рейтинг решений для цифровизации банковских фронт-офисов
Цифровой фронт-офис — это система или набор связанных компонентов для сотрудников, которые взаимодействуют с клиентами банка. Единый интерфейс решения позволяет получать сведения о клиенте, оформлять заявки, готовить документы и запускать проверки. Обмен с автоматизированной банковской системой (АБС) и другими приложениями связывает эти действия с учетными и внутренними процессами банка.
При цифровизации фронт-офиса важно выстроить последовательный путь от идентификации клиента до оформления продукта. Если сведения приходится повторно переносить между приложениями, единый интерфейс не устраняет ручную работу. Поэтому при выборе решения значимы доступ к актуальным данным, готовые интеграции, электронное подписание и возможность настраивать рабочие сценарии.Читать полностью
Как меняются платформы для обслуживания клиентов в банках
Банковский фронт-офис постепенно превращается из единого рабочего окна в инструмент управления сквозными клиентскими процессами. Современные платформы объединяют данные и функции АБС, CRM, ДБО и других систем, автоматизируют рутинные операции и помогают сотрудникам обслуживать клиентов в разных каналах. Следующий этап развития таких решений связан с интеграцией ИИ и переходом к полноценной омниканальности. О трендах на рынке фронт-офисов для банков — в материале CNewsMarket.Читать полностью