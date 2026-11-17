Цифровой фронт-офис — это система или набор связанных компонентов для сотрудников, которые взаимодействуют с клиентами банка. Единый интерфейс решения позволяет получать сведения о клиенте, оформлять заявки, готовить документы и запускать проверки. Обмен с автоматизированной банковской системой (АБС) и другими приложениями связывает эти действия с учетными и внутренними процессами банка.

При цифровизации фронт-офиса важно выстроить последовательный путь от идентификации клиента до оформления продукта. Если сведения приходится повторно переносить между приложениями, единый интерфейс не устраняет ручную работу. Поэтому при выборе решения значимы доступ к актуальным данным, готовые интеграции, электронное подписание и возможность настраивать рабочие сценарии.