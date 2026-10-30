Лидеры рейтинга СУБД для высоконагруженных систем

Место
Компания
Платформа
Рейтинг
1
VK Tech
Tarantool DB
665
2
Postgres Pro
Postgres Pro
595
3
Астра
Tantor Postgres
585
4
СберТех
Platform V Pangolin DB
540
5
FTData
FTData
500
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CNewsMarket опубликовал первый рейтинг СУБД для высоконагруженных систем

CNewsMarket публикует первый рейтинг российских СУБД, предназначенных для работы с высоконагруженными корпоративными приложениями. Такие системы обслуживают банковские операции, платежи, заказы и другие процессы, требующие одновременной обработки большого количества запросов при сохранении целостности данных. Развитие отечественных продуктов и накопленный опыт замещения зарубежных платформ расширяют возможности их применения в крупных информационных системах.

При выборе СУБД заказчикам приходится учитывать характер нагрузки, объем хранимой информации и требования к непрерывности работы. Высокое количество запросов в секунду само по себе не гарантирует необходимой производительности: существенны сложность транзакций, время отклика и поведение системы при росте числа пользователей. Не менее важны механизмы репликации, восстановления после сбоев и возможности дальнейшего масштабирования.

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Геораспредленность без переплат: как каскадная репликация в СУБД поможет сэкономить на инфраструктуре

Для крупных ИТ-систем с распределенной инфраструктурой, чьи сервисы размещены сразу в нескольких дата-центрах, отказоустойчивость и надежное хранение данных становятся базовыми требованиями. 
Однако на этапе масштабирования заказчики неизбежно упираются в ограничения классической репликации. Когда сервисы компании начинают работать одновременно на нескольких удаленных площадках, стандартные схемы копирования данных оборачиваются нарастающим увеличением нагрузки на инфраструктуру. Растет сетевой трафик, усложняется сопровождение кластера и повышается стоимость владения системой.

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Сделано в России: СЭД Новгородской области переехала на СУБД Postgres Pro

Правительство Новгородской области успешно реализовало проект миграции системы электронного документооборота «Дело» на российскую СУБД Postgres Pro Enterprise Certified, заменив ранее использовавшееся зарубежное решение MS SQL Server. В ходе миграции была проведена структурная оптимизация хранения данных, что позволило сократить объем базы данных в три раза и обеспечить стабильную работу более 3500 пользователей в условиях импортонезависимого стека. Проект стал одним из важных этапов последовательной реализации региональным ведомством стратегической для страны задачи достижения технологической независимости организаций госсектора от иностранного ПО.

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Высокие нагрузки заставляют пересмотреть выбор СУБД

Российские СУБД уже используются в крупных корпоративных системах, однако замена зарубежных платформ в высоконагруженных приложениях по-прежнему требует серьезной инженерной работы. Особые требования предъявляются к транзакционным системам, которые обслуживают тысячи одновременных операций и должны работать практически без остановок. При выборе таких решений заказчики учитывают производительность, отказоустойчивость, совместимость с приложениями и возможности технической поддержки.

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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Источник фото: Magnific