Российские СУБД для высоконагруженных систем 2026
Российские СУБД уже используются в крупных корпоративных системах, однако спрос на отечественные решения для высоконагруженных транзакционных приложений остается удовлетворенным не полностью. Такие системы должны обрабатывать большие объемы данных и множество одновременных запросов, сохраняя производительность, целостность информации и непрерывность работы. Разработчики расширяют возможности масштабирования и отказоустойчивости своих продуктов, наращивая опыт сложных внедрений.
CNewsMarket впервые сравнил российские СУБД, рассчитанные на обработку сотен терабайт данных и работу десятков тысяч пользователей. Оценивалась производительность, включая скорость обработки запросов и задержки, возможности масштабирования, отказоустойчивости, соответствие требованиям безопасности. Отдельное внимание уделено качеству технической поддержки, обучению специалистов и подтвержденному опыту внедрений в финансовом секторе.
30 октября 2026 г.
CNewsMarket: Рейтинг российских СУБД для высоконагруженных систем
CNewsMarket сравнил производительность, отказоустойчивости и масштабирование российских СУБД, а также качество технической поддержки и опыт отраслевых внедрений.Читать полностью
Лидеры рейтинга СУБД для высоконагруженных систем
|
Место
|
Компания
|
Платформа
|
Рейтинг
|
1
|
VK Tech
|
Tarantool DB
|
665
|
2
|
Postgres Pro
|
Postgres Pro
|
595
|
3
|
Астра
|
Tantor Postgres
|
585
|
4
|
СберТех
|
Platform V Pangolin DB
|
540
|
5
|
FTData
|
FTData
|
500
CNewsMarket опубликовал первый рейтинг СУБД для высоконагруженных систем
CNewsMarket публикует первый рейтинг российских СУБД, предназначенных для работы с высоконагруженными корпоративными приложениями. Такие системы обслуживают банковские операции, платежи, заказы и другие процессы, требующие одновременной обработки большого количества запросов при сохранении целостности данных. Развитие отечественных продуктов и накопленный опыт замещения зарубежных платформ расширяют возможности их применения в крупных информационных системах.
При выборе СУБД заказчикам приходится учитывать характер нагрузки, объем хранимой информации и требования к непрерывности работы. Высокое количество запросов в секунду само по себе не гарантирует необходимой производительности: существенны сложность транзакций, время отклика и поведение системы при росте числа пользователей. Не менее важны механизмы репликации, восстановления после сбоев и возможности дальнейшего масштабирования.Читать полностью
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