CNewsMarket публикует первый рейтинг российских СУБД, предназначенных для работы с высоконагруженными корпоративными приложениями. Такие системы обслуживают банковские операции, платежи, заказы и другие процессы, требующие одновременной обработки большого количества запросов при сохранении целостности данных. Развитие отечественных продуктов и накопленный опыт замещения зарубежных платформ расширяют возможности их применения в крупных информационных системах.

При выборе СУБД заказчикам приходится учитывать характер нагрузки, объем хранимой информации и требования к непрерывности работы. Высокое количество запросов в секунду само по себе не гарантирует необходимой производительности: существенны сложность транзакций, время отклика и поведение системы при росте числа пользователей. Не менее важны механизмы репликации, восстановления после сбоев и возможности дальнейшего масштабирования.