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Лидеры рейтинга российских OCR- и IDP-платформ

Место
Компания
Название продукта
Рейтинг
1
Контент ИИ
ContentCapture
1 070
2
ITFB
ITFB EasyDoc
1 000
3
Директум
Directum RX
990
4
DreamDocs
DreamDocs
970
5
Гриндата
GreenData.Mind
910
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CNewsMarket подготовил рейтинг российских OCR- и IDP-платформ

CNewsMarket сравнил системы оптического распознавания текста (OCR) и интеллектуальной обработки документов (IDP). OCR преобразует изображения документов в текст. IDP объединяет распознавание с классификацией документов, извлечением реквизитов, проверками и передачей данных в другие приложения. Поэтому при выборе решения важно оценивать весь процесс: одного распознанного текста недостаточно для завершения обработки документа.

Корпоративные потоки включают типовые формы, многостраничные пакеты, сложные таблицы, рукописные записи и файлы разного качества. Поэтому при сравнении учитываются возможности предобработки изображений, поддержка языков и форматов, а также инструменты проверки результатов сотрудниками. Настройка правил, справочников и маршрутов обработки позволяет адаптировать систему к задачам компании.

Важна и интеграция с ИТ-инфраструктурой. Необходимо учитывать источники поступления документов, способы передачи данных и разграничение доступа к ним. На выбор также влияют поддержка операционных систем и баз данных, возможности администрирования, варианты лицензирования, техническое сопровождение и условия тестирования.

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Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее

Большие языковые модели уже умеют решать многие задачи, которые еще недавно относились исключительно к классу IDP. Однако возможность применить новую технологию еще не означает, что это выгодно. Почему классические OCR- и IDP-технологии пока не уходят со сцены и как их сочетать с LLM, рассказал Иван Волков, директор по продуктам Content AI.

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OCR, IDP и ИИ: как меняются решения для обработки документов

Ценность извлеченных из документа сведений зависит от того, сможет ли компания использовать их в следующей операции. Если после распознавания сотрудник вручную переносит реквизиты в учетную систему, часть операций все еще остается ручной. Генеративный искусственный интеллект (ИИ) расширяет возможности анализа документов и помогает включать их содержание в рабочие процессы, сохраняя потребность в проверке результата.

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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Источник фото: Magnific