CNewsMarket сравнил системы оптического распознавания текста (OCR) и интеллектуальной обработки документов (IDP). OCR преобразует изображения документов в текст. IDP объединяет распознавание с классификацией документов, извлечением реквизитов, проверками и передачей данных в другие приложения. Поэтому при выборе решения важно оценивать весь процесс: одного распознанного текста недостаточно для завершения обработки документа.

Корпоративные потоки включают типовые формы, многостраничные пакеты, сложные таблицы, рукописные записи и файлы разного качества. Поэтому при сравнении учитываются возможности предобработки изображений, поддержка языков и форматов, а также инструменты проверки результатов сотрудниками. Настройка правил, справочников и маршрутов обработки позволяет адаптировать систему к задачам компании.

Важна и интеграция с ИТ-инфраструктурой. Необходимо учитывать источники поступления документов, способы передачи данных и разграничение доступа к ним. На выбор также влияют поддержка операционных систем и баз данных, возможности администрирования, варианты лицензирования, техническое сопровождение и условия тестирования.