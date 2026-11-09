Системы распознавания и анализа данных
OCR и IDP 2026
Системы распознавания и анализа документов помогают компаниям извлекать данные из сканов, изображений и электронных файлов, чтобы использовать их в рабочих процессах. Оптическое распознавание текста (OCR) преобразует изображения документов в текст, а интеллектуальная обработка документов (IDP) объединяет распознавание с классификацией, проверкой и передачей данных в другие системы. При выборе решения важно то, как оно обрабатывает потоки документов, проверяет результаты распознавания и интегрируется в ИТ-инфраструктуру.
Аналитики CNewsMarket сравнили решения для распознавания и анализа документов по нескольким группам параметров: классификация и извлечение, поддержка форматов, совместимость, безопасность, лицензирование. В оценку вошли возможности для проверки данных, инструменты верификации, настройки процессов и интеграции, а также варианты развертывания. Учитывалось количество поддерживаемых языков распознавания, наличие готовых шаблонов, условия тестирования и возможности партнерской сети.
09.11.2026
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CNewsMarket: Рейтинг российских OCR- и IDP-платформ
CNewsMarket сравнил решения по распознаванию и проверке данных, поддержке форматов, совместимости, безопасности, лицензированию и сопровождению решений.Читать полностью
Лидеры рейтинга российских OCR- и IDP-платформ
|
Место
|
Компания
|
Название продукта
|
Рейтинг
|
1
|
Контент ИИ
|
ContentCapture
|
1 070
|
2
|
ITFB
|
ITFB EasyDoc
|
1 000
|
3
|
Директум
|
Directum RX
|
990
|
4
|
DreamDocs
|
DreamDocs
|
970
|
5
|
Гриндата
|
GreenData.Mind
|
910
CNewsMarket подготовил рейтинг российских OCR- и IDP-платформ
CNewsMarket сравнил системы оптического распознавания текста (OCR) и интеллектуальной обработки документов (IDP). OCR преобразует изображения документов в текст. IDP объединяет распознавание с классификацией документов, извлечением реквизитов, проверками и передачей данных в другие приложения. Поэтому при выборе решения важно оценивать весь процесс: одного распознанного текста недостаточно для завершения обработки документа.
Корпоративные потоки включают типовые формы, многостраничные пакеты, сложные таблицы, рукописные записи и файлы разного качества. Поэтому при сравнении учитываются возможности предобработки изображений, поддержка языков и форматов, а также инструменты проверки результатов сотрудниками. Настройка правил, справочников и маршрутов обработки позволяет адаптировать систему к задачам компании.
Важна и интеграция с ИТ-инфраструктурой. Необходимо учитывать источники поступления документов, способы передачи данных и разграничение доступа к ним. На выбор также влияют поддержка операционных систем и баз данных, возможности администрирования, варианты лицензирования, техническое сопровождение и условия тестирования.Читать полностью
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