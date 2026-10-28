Российским компаниям, внедряющим платформы для бэкапа, больше недостаточно решения с пропиской в реестре российского программного обеспечения Минцифры и создания резервных копий на «черный день». Сегодня отечественные предприятия предъявляют к локальному софту такие же высокие требования, как и к западным платформам ранее. Заказчики инвестируют в российские средства резервного копирования лишь в том случае, когда уверены, что получат гибкое, производительное и масштабируемое решение с возможностями мгновенного восстановления. CNews Analytics опубликовал новый рейтинг «Крупнейшие поставщики рынка средств резервного копирования». Совокупная выручка всех ИТ-поставщиков, представленных в рейтинге, — ₽ 7,2 млрд. Около половины от общего показателя приходится на лидера рынка — компанию «Киберпротект». По итогам 2025 г. разработчик получил от проектов по поставке решений для резервного копирования ₽ 4,7 млрд. На второй позиции — дебютант рейтинга, системный интегратор «К2Тех» с показателем в ₽ 807 млн. Третья строчка закрепилась за облачным провайдером ITglobal.com. Компания за год нарастила объем выручки почти на 20% — с ₽ 228 млн в 2024 г. до ₽ 269 млн в 2025 г.