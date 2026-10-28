Рынок решений резервного копирования 2026
Ключевой барьер, который тормозил развитие российского рынка средств резервного копирования, — отсутствие поддержки отечественного стека — преодолен. По словам опрошенных CNews Analytics экспертов, еще в 2022 г. заказчики боялись, что отечественная платформа для бэкапа просто не увидит российскую СУБД или ОС. Уже к 2025–2026 гг. сформировался устойчивый суверенный ИТ-стек. Основной барьер текущих реалий — кадровый дефицит, а именно нехватка инженеров, знакомых с российскими платформами.
Высокий уровень интеграции с российским программным обеспечением — вовсе не единственное требование заказчиков. Теперь наличие резервных копий, базовых ИБ-инструментов и нескольких ИИ-функций, не просто недостаточно, а катастрофически мало. Платформа должна обеспечивать комплексную кибербезопасность, бесшовно интегрироваться в уже работающий российский ИТ-ландшафт, а также развиваться быстрее цифрового контура предприятия.
28.10.2026
Российские разработчики платформ для бэкапа выстроили суверенный ИТ-стек
Отечественные вендоры решений для резервного копирования сделали большой шаг вперед. За несколько лет они превратили свои разработки в зрелые продукты, закрывающие основные потребности заказчиков, и значительно повысили уровень совместимости с другим локальным программным обеспечением. Как отмечают опрошенные CNews Analytics лидеры отрасли, остаются сложности только с интеграцией платформ для бэкапа с узкоспециализированным софтом, однако и эта проблема решается. Очевидно, что экспансия российских разработчиков продолжится, окончательно оставив иностранных поставщиков в меньшинстве.Читать полностью
Кибератаки «разгоняют» российский рынок резервного копирования
Отечественный рынок средств резервного копирования растет под влиянием нескольких факторов, ключевой из которых — государственная политика, направленная на максимальное обеспечение информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. В связи с этим российские СРК превратились в инструмент обеспечения непрерывности критических сервисов.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики рынка резервного копирования
|
№2025
|
№2024
|
Название организации
|
Выручка на рынке СРК в 2025 г., млн без НДС
|
Выручка на рынке СРК в 2024 г., млн без НДС
|
Динамика выручки 2025/2024, %
|
1
|
1
|
Киберпротект
|
4 746
|
3 958
|
19,91%
|
2
|
—
|
К2Тех
|
807
|
н/д
|
н/д
|
3
|
—
|
Itglobal. com
|
269
|
228
|
17,98%
|
4
|
11
|
Береста РК
|
253
|
36
|
602,78%
|
5
|
—
|
A-sys.one
|
240
|
130
|
84,62%
Без «бутылочных горлышек»: почему бэкап должен развиваться быстрее ИТ-ландшафта заказчика
Российским компаниям, внедряющим платформы для бэкапа, больше недостаточно решения с пропиской в реестре российского программного обеспечения Минцифры и создания резервных копий на «черный день». Сегодня отечественные предприятия предъявляют к локальному софту такие же высокие требования, как и к западным платформам ранее. Заказчики инвестируют в российские средства резервного копирования лишь в том случае, когда уверены, что получат гибкое, производительное и масштабируемое решение с возможностями мгновенного восстановления. CNews Analytics опубликовал новый рейтинг «Крупнейшие поставщики рынка средств резервного копирования». Совокупная выручка всех ИТ-поставщиков, представленных в рейтинге, — ₽ 7,2 млрд. Около половины от общего показателя приходится на лидера рынка — компанию «Киберпротект». По итогам 2025 г. разработчик получил от проектов по поставке решений для резервного копирования ₽ 4,7 млрд. На второй позиции — дебютант рейтинга, системный интегратор «К2Тех» с показателем в ₽ 807 млн. Третья строчка закрепилась за облачным провайдером ITglobal.com. Компания за год нарастила объем выручки почти на 20% — с ₽ 228 млн в 2024 г. до ₽ 269 млн в 2025 г.Читать полностью
Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Заказчики хотят видеть систему резервного копирования частью цельного ИТ-ландшафта
Компания «Киберпротект» выпустила «Кибер Бэкап 19» — новую версию флагманской системы резервного копирования. В релизе расширены возможности работы с PostgreSQL, появились интеграции с российскими VMmanager и RuPost, включена поддержка решений для изоляции резервных копий с InfoDiode. О том, как эти технологические направления нашли развитие в «Кибер Бэкапе 19», и что за ними стоит с точки зрения требований заказчиков, CNews рассказал Владимир Маракшин, директор департамента стратегического развития компании «Киберпротект».Читать полностью
Где хранить резервные копии, чтобы пережить потерю ЦОДа у провайдера
В октябре 2026 г. была остановлена часть дата-центров «Яндекса», а клиенты облачной платформы столкнулись с аварийным режимом, ограничением квот и ручным переносом нагрузки между зонами доступности. Инцидент вернул в повестку дня актуальные вопросы: где физически должны лежать резервные копии, за какое время их можно развернуть в рабочие системы, как организовать хранение копий на разных площадках. И дополнительно: во что обходится хранение копий в облаке и на собственной инфраструктуре, включая использование программного хранилища.Читать полностью