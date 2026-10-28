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Российские разработчики платформ для бэкапа выстроили суверенный ИТ-стек

Отечественные вендоры решений для резервного копирования сделали большой шаг вперед. За несколько лет они превратили свои разработки в зрелые продукты, закрывающие основные потребности заказчиков, и значительно повысили уровень совместимости с другим локальным программным обеспечением. Как отмечают опрошенные CNews Analytics лидеры отрасли, остаются сложности только с интеграцией платформ для бэкапа с узкоспециализированным софтом, однако и эта проблема решается. Очевидно, что экспансия российских разработчиков продолжится, окончательно оставив иностранных поставщиков в меньшинстве.

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Кибератаки «разгоняют» российский рынок резервного копирования

Отечественный рынок средств резервного копирования растет под влиянием нескольких факторов, ключевой из которых — государственная политика, направленная на максимальное обеспечение информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. В связи с этим российские СРК превратились в инструмент обеспечения непрерывности критических сервисов.

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики рынка резервного копирования

№2025
№2024
Название организации
Выручка на рынке СРК в 2025 г., млн без НДС
Выручка на рынке СРК в 2024 г., млн без НДС
Динамика выручки 2025/2024, %
1
1
Киберпротект
4 746
3 958
19,91%
2
К2Тех
807
н/д
н/д
3
Itglobal. com
269
228
17,98%
4
11
Береста РК
253
36
602,78%
5
A-sys.one
240
130
84,62%
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Без «бутылочных горлышек»: почему бэкап должен развиваться быстрее ИТ-ландшафта заказчика

Российским компаниям, внедряющим платформы для бэкапа, больше недостаточно решения с пропиской в реестре российского программного обеспечения Минцифры и создания резервных копий на «черный день». Сегодня отечественные предприятия предъявляют к локальному софту такие же высокие требования, как и к западным платформам ранее. Заказчики инвестируют в российские средства резервного копирования лишь в том случае, когда уверены, что получат гибкое, производительное и масштабируемое решение с возможностями мгновенного восстановления. CNews Analytics опубликовал новый рейтинг «Крупнейшие поставщики рынка средств резервного копирования». Совокупная выручка всех ИТ-поставщиков, представленных в рейтинге, — ₽ 7,2 млрд. Около половины от общего показателя приходится на лидера рынка — компанию «Киберпротект». По итогам 2025 г. разработчик получил от проектов по поставке решений для резервного копирования ₽ 4,7 млрд. На второй позиции — дебютант рейтинга, системный интегратор «К2Тех» с показателем в ₽ 807 млн. Третья строчка закрепилась за облачным провайдером ITglobal.com. Компания за год нарастила объем выручки почти на 20% — с ₽ 228 млн в 2024 г. до ₽ 269 млн в 2025 г. 

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Владимир Маракшин
«Киберпротект»

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Заказчики хотят видеть систему резервного копирования частью цельного ИТ-ландшафта

Компания «Киберпротект» выпустила «Кибер Бэкап 19» — новую версию флагманской системы резервного копирования. В релизе расширены возможности работы с PostgreSQL, появились интеграции с российскими VMmanager и RuPost, включена поддержка решений для изоляции резервных копий с InfoDiode. О том, как эти технологические направления нашли развитие в «Кибер Бэкапе 19», и что за ними стоит с точки зрения требований заказчиков, CNews рассказал Владимир Маракшин, директор департамента стратегического развития компании «Киберпротект».

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Где хранить резервные копии, чтобы пережить потерю ЦОДа у провайдера

В октябре 2026 г. была остановлена часть дата-центров «Яндекса», а клиенты облачной платформы столкнулись с аварийным режимом, ограничением квот и ручным переносом нагрузки между зонами доступности. Инцидент вернул в повестку дня актуальные вопросы: где физически должны лежать резервные копии, за какое время их можно развернуть в рабочие системы, как организовать хранение копий на разных площадках. И дополнительно: во что обходится хранение копий в облаке и на собственной инфраструктуре, включая использование программного хранилища.

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Источник фото: Magnific