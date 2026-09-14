Российские платформы контейнеризации
Kubernetes 2026
Решения для управления (оркестровки) контейнеризированными приложениями (Kubernetes, k8s) предназначены для распределения нагрузок между серверами, поддержки доступности, упрощения обновления и масштабирования. Современные платформы дополняют базовый оркестратор средствами мониторинга, безопасности и другими инструментами, необходимыми для эксплуатации контейнерной инфраструктуры в компаниях с развитой ИТ-инфраструктурой.
CNewsMarket обновляет рейтинг платформ Kubernetes, созданных отечественными разработчиками. Аналитики сравнили варианты развертывания платформ (например, возможность установки в закрытые окружения без доступа в Интернет), вопросы обеспечения безопасности и соответствия требованиям российского законодательства. Учитывалось наличие внедрений, включая развертывания в облаках российских провайдеров и др.
14.09.2026
CNewsMarket: Рейтинг российских платформ Kubernetes 2026
CNewsMarket сравнил функциональные возможности решений, уровень развития экосистемы, средства защиты и степень распространенности платформ контейнеризации.Читать полностью
Лидеры рейтинга российских платформ Kubernetes 2026
|
Место
|
Компания
|
Платформа
|
Рейтинг
|
1
|
Флант
|
Deckhouse Kubernetes Platform
|
693
|
2
|
Базис
|
Basis Digital Energy
|
579
|
3
|
Orion soft
|
Nova Container Platform
|
570
|
4
|
Лаборатория Числитель
|
«Штурвал»
|
512
|
5
|
Группа Астра
|
«Боцман»
|
487
CNewsMarket подготовил рейтинг российских платформ контейнеризации
CNewsMarket публикует новый ежегодный рейтинг российских платформ контейнеризации (Kubernetes, k8s). Компании используют технологию Kubernetes как для запуска новых сервисов, так и для поэтапной модернизации действующих приложений. По мере роста числа кластеров ключевой задачей становится централизованное управление всей контейнерной инфраструктурой.
Сам Kubernetes управляет запуском и распределением контейнеров, однако для корпоративной эксплуатации нужны мониторинг, резервное копирование, управление доступом, сетями и хранилищами, а также средства обновления компонентов. Самостоятельная сборка платформы дает больше свободы в выборе инструментов, но требует сильной внутренней команды. Готовый дистрибутив передает поставщику часть работ по интеграции, тестированию и сопровождению компонентов.
Дополнительные требования к платформам вызваны необходимостью соблюдать стандарты информационной безопасности корпоративного уровня. Решения должны контролировать состав контейнерных образов и регулировать права доступа, поддерживать закрытые контуры и соответствовать требованиям регулятора.Читать полностью
Kubernetes растет быстрее, чем компании успевают им управлять
Российские компании переходят от отдельных кластеров Kubernetes к промышленной контейнерной инфраструктуре, которая объединяет множество приложений, команд и сред. По мере масштабирования растут требования к централизованному управлению, автоматизации, безопасности и поддержке ИИ-нагрузок, а бесплатный базовый Kubernetes требует все больше затрат на интеграцию и сопровождение. Поэтому заказчики оценивают платформы по совокупной стоимости владения, качеству поддержки и способности упростить эксплуатацию без потери контроля над инфраструктурой.Читать полностью
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров
Контейнеризация, ставшая стандартом разработки, больше не закрывает все потребности бизнеса. У крупных компаний в инфраструктуре одновременно живут монолиты, виртуальные машины и микросервисы, и управлять набором разных продуктов становится всё сложнее. О том, почему Kubernetes остаётся ядром ИИ-трансформации и как рынок приходит к единой цифровой среде для управления всей гибридной инфраструктурой, в интервью CNews рассказал Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».Читать полностью