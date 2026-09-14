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Лидеры рейтинга российских платформ Kubernetes 2026

Место
Компания
Платформа
Рейтинг
1
Флант
Deckhouse Kubernetes Platform
693
2
Базис
Basis Digital Energy
579
3
Orion soft
Nova Container Platform
570
4
Лаборатория Числитель
«Штурвал»
512
5
Группа Астра
«Боцман»
487
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CNewsMarket подготовил рейтинг российских платформ контейнеризации

CNewsMarket публикует новый ежегодный рейтинг российских платформ контейнеризации (Kubernetes, k8s). Компании используют технологию Kubernetes как для запуска новых сервисов, так и для поэтапной модернизации действующих приложений. По мере роста числа кластеров ключевой задачей становится централизованное управление всей контейнерной инфраструктурой.

Сам Kubernetes управляет запуском и распределением контейнеров, однако для корпоративной эксплуатации нужны мониторинг, резервное копирование, управление доступом, сетями и хранилищами, а также средства обновления компонентов. Самостоятельная сборка платформы дает больше свободы в выборе инструментов, но требует сильной внутренней команды. Готовый дистрибутив передает поставщику часть работ по интеграции, тестированию и сопровождению компонентов.

Дополнительные требования к платформам вызваны необходимостью соблюдать стандарты информационной безопасности корпоративного уровня. Решения должны контролировать состав контейнерных образов и регулировать права доступа, поддерживать закрытые контуры и соответствовать требованиям регулятора.

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Kubernetes растет быстрее, чем компании успевают им управлять

Российские компании переходят от отдельных кластеров Kubernetes к промышленной контейнерной инфраструктуре, которая объединяет множество приложений, команд и сред. По мере масштабирования растут требования к централизованному управлению, автоматизации, безопасности и поддержке ИИ-нагрузок, а бесплатный базовый Kubernetes требует все больше затрат на интеграцию и сопровождение. Поэтому заказчики оценивают платформы по совокупной стоимости владения, качеству поддержки и способности упростить эксплуатацию без потери контроля над инфраструктурой.

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Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров

Контейнеризация, ставшая стандартом разработки, больше не закрывает все потребности бизнеса. У крупных компаний в инфраструктуре одновременно живут монолиты, виртуальные машины и микросервисы, и управлять набором разных продуктов становится всё сложнее. О том, почему Kubernetes остаётся ядром ИИ-трансформации и как рынок приходит к единой цифровой среде для управления всей гибридной инфраструктурой, в интервью CNews рассказал Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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Источник фото: Magnific