CNewsMarket публикует новый ежегодный рейтинг российских платформ контейнеризации (Kubernetes, k8s). Компании используют технологию Kubernetes как для запуска новых сервисов, так и для поэтапной модернизации действующих приложений. По мере роста числа кластеров ключевой задачей становится централизованное управление всей контейнерной инфраструктурой.

Сам Kubernetes управляет запуском и распределением контейнеров, однако для корпоративной эксплуатации нужны мониторинг, резервное копирование, управление доступом, сетями и хранилищами, а также средства обновления компонентов. Самостоятельная сборка платформы дает больше свободы в выборе инструментов, но требует сильной внутренней команды. Готовый дистрибутив передает поставщику часть работ по интеграции, тестированию и сопровождению компонентов.

Дополнительные требования к платформам вызваны необходимостью соблюдать стандарты информационной безопасности корпоративного уровня. Решения должны контролировать состав контейнерных образов и регулировать права доступа, поддерживать закрытые контуры и соответствовать требованиям регулятора.