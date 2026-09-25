CNewsMarket опубликовал первый рейтинг мультисим-решений от российских поставщиков услуги. Данное решение позволяет организовать надежный интернет-канал связи с резервированием за счет одновременного подключения сим-карт нескольких мобильных операторов. В зависимости от архитектуры трафик может автоматически переключаться между сетями либо передаваться одновременно по нескольким соединениям с балансировкой или объединением каналов.

При этом устройство с несколькими сим-картами само по себе не является гарантией одновременной работы нескольких каналов. Решения корпоративного класса должны обеспечивать возможность подключения нескольких активных сотовых модемов и осуществлять автоматическую балансировку, то есть распределение трафика, а также предоставлять инструменты для агрегации, централизованного управления и мониторинга качества соединения.