Российские мультисим-решения 2026
Мультисим-решения используют мобильные сети нескольких операторов для организации надежного интернет-канала. В зависимости от архитектуры они могут автоматически переключать трафик при сбое одной сети или одновременно задействовать несколько соединений, объединяя их в единый виртуальный канал. Такой подход востребован в условиях недоступности фиксированной связи, для обеспечения подключения движущегося объекта, в платежных терминалах и банкоматах, а также при ограничениях мобильной сети.
CNewsMarket подготовил первый рейтинг российских мультисим-решений операторов связи и независимых провайдеров. Аналитики сравнили возможности поставщиков для обеспечения гарантированного интернет-канала с резервированием и балансировкой нагрузки за счет агрегации мобильных каналов от нескольких операторов. Оценивались возможности обеспечения работы оборудования в сложных условиях, например в широком диапазоне температур.
25.09.2026
CNewsMarket: Рейтинг мультисим-решений
CNewsMarket сравнил российские мультисим-решения по возможностям резервирования, балансировки и агрегации каналов, поддержке нескольких SIM-карт, сервисной модели и характеристикам оборудования.Читать полностью
Лидеры рейтинга мультисим-решений
|
Место
|
Компания
|
Название решения (платформы)
|
Рейтинг
|
1
|
билайн
|
билайн MultiSim
|
455
|
2
|
Мегафон
|
NaaS. Резерв
|
385
|
3
|
МТС
|
МТС SmartLTE
|
375
|
4
|
Ростелеком
|
МУС «Интервал»
|
355
|
4
|
Систематикс
|
Мультисим
|
355
CNewsMarket опубликовал рейтинг российских мультисим-решений
CNewsMarket опубликовал первый рейтинг мультисим-решений от российских поставщиков услуги. Данное решение позволяет организовать надежный интернет-канал связи с резервированием за счет одновременного подключения сим-карт нескольких мобильных операторов. В зависимости от архитектуры трафик может автоматически переключаться между сетями либо передаваться одновременно по нескольким соединениям с балансировкой или объединением каналов.
При этом устройство с несколькими сим-картами само по себе не является гарантией одновременной работы нескольких каналов. Решения корпоративного класса должны обеспечивать возможность подключения нескольких активных сотовых модемов и осуществлять автоматическую балансировку, то есть распределение трафика, а также предоставлять инструменты для агрегации, централизованного управления и мониторинга качества соединения.Читать полностью
Российские мультисим-решения объединяют сети нескольких операторов
Мультисим обычно ассоциируется с резервированием: если сеть одного оператора недоступна, трафик переключается на другую. Но современные решения умеют одновременно использовать несколько мобильных каналов, объединять их в один виртуальный канал и дополнять ими проводное подключение. Поэтому при сравнении продуктов на первый план выходят схема переключения между каналами, возможности агрегации, маршрутизация и управление связью.Читать полностью