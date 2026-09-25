Лидеры рейтинга мультисим-решений

Место
Компания
Название решения (платформы)
Рейтинг
1
билайн
билайн MultiSim
455
2
Мегафон
NaaS. Резерв
385
3
МТС
МТС SmartLTE
375
4
Ростелеком
МУС «Интервал»
355
4
Систематикс
Мультисим
355
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CNewsMarket опубликовал рейтинг российских мультисим-решений

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг мультисим-решений от российских поставщиков услуги. Данное решение позволяет организовать надежный интернет-канал связи с резервированием за счет одновременного подключения сим-карт нескольких мобильных операторов. В зависимости от архитектуры трафик может автоматически переключаться между сетями либо передаваться одновременно по нескольким соединениям с балансировкой или объединением каналов.

При этом устройство с несколькими сим-картами само по себе не является гарантией одновременной работы нескольких каналов. Решения корпоративного класса должны обеспечивать возможность подключения нескольких активных сотовых модемов и осуществлять автоматическую балансировку, то есть распределение трафика, а также предоставлять инструменты для агрегации, централизованного управления и мониторинга качества соединения.

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Российские мультисим-решения объединяют сети нескольких операторов

Мультисим обычно ассоциируется с резервированием: если сеть одного оператора недоступна, трафик переключается на другую. Но современные решения умеют одновременно использовать несколько мобильных каналов, объединять их в один виртуальный канал и дополнять ими проводное подключение. Поэтому при сравнении продуктов на первый план выходят схема переключения между каналами, возможности агрегации, маршрутизация и управление связью.

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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Источник фото: Magnific