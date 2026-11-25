Российские испытательные лаборатории ИТ-решений 2026
Специализированные лаборатории для тестирования позволяют оценить ИТ-оборудование и ПО перед закупкой и внедрением, а также в ходе разработки и перед выпуском на рынок. На стендах воспроизводятся рабочие сценарии эксплуатации, моделируются штатные и пиковые нагрузки, имитируются отказы компонентов и проверяется отказоустойчивость сервисов. Результаты испытаний показывают, соответствует ли конфигурация оборудования или ПО требованиям проекта, какие ограничения нужно учесть и что доработать до промышленного запуска. Производители используют тестирование для выявления ошибок и совершенствования продуктов, заказчики же могут сравнить решения, подготовиться к внедрению и сэкономить на дальнейшей доработке.
CNewsMarket обновил рейтинг российских демолабораторий. Аналитики сравнили способность площадок организовать тестирование различных классов и видов ИТ-продуктов, разнообразие допустимых типов испытаний, например, нагрузочное или стресс-тестирование, проверить производительность, отказоустойчивость и совместимость. Среди важнейших критериев — наличие готовых стендов, собственной облачной инфраструктуры и защищенных сегментов. Во внимание принималось также количество штатных специалистов, мощность площадки (количество одновременно проводимых испытаний и серверных стоек), число размещенных юнитов оборудования и наличие собственных программ и методик испытаний (ПМИ).
25.11.2026
CNewsMarket: Рейтинг лабораторий для тестирования ИТ-решений
CNewsMarket оценил российские лаборатории для тестирования ИТ-решений по функциональности и мощности инфраструктуры. При сравнении учитывались классы проверяемых оборудования и ПО, виды испытаний, наличие готовых стендов, собственной облачной инфраструктуры, численность специалистов и другие параметры.Читать полностью
Лидеры рейтинга лабораторий для тестирования ИТ-решений
|
Место
|
Компания
|
Название лаборатории
|
Рейтинг
|
1
|
РТК-ЦОД
|
Лаборатория R&D
|
765
|
2
|
K2тех
|
Центр экспертизы K2Тех
|
746
|
3
|
Мерлион
|
Демолаборатория Merlion
|
681
|
4
|
ГК «Базовые Решения»
|
Цифровой полигон «Платформикс»
|
653
|
5
|
Т1 Интеграция
|
Лаборатория Т1
|
630
CNewsMarket обновил рейтинг лабораторий для тестирования ИТ-решений
Лаборатории для тестирования ИТ-решений объединяют техническую инфраструктуру, специалистов и методики испытаний. В крупных демоцентрах есть возможность проверки широкого спектра ИТ-оборудования: серверов, систем хранения данных, сетевых компонентов, а также программных решений. На стендах моделируют реальные задачи заказчиков, убеждаются в совместимости компонентов и оценивают производительность систем при штатных и пиковых нагрузках. Инженеры моделируют сценарии инцидентов и проверяют, сохраняют ли сервисы работоспособность в таких условиях и насколько быстро восстанавливаются после сбоев.
По результатам тестирования заказчик может оценить, насколько выбранное оборудование или ПО соответствует требованиям, что позволяет снизить риск затрат на решения, не способные выдержать требуемую нагрузку или нуждающиеся в дорогостоящей адаптации.Читать полностью
Как проверить российское ИТ-оборудование до закупки: совместимость, производительность и отказоустойчивость
Перед закупкой или внедрением ИТ-решения заказчику важно понимать, как оно поведет себя в реальной инфраструктуре: выдержит ли рабочие нагрузки, совместимо ли с действующими системами, сохранит ли работоспособность при сбоях. Ошибки, обнаруженные уже после запуска, могут обернуться дополнительными расходами, переделкой архитектуры и простоем сервисов. Предварительные испытания позволяют оценить эти риски, сравнить решения и определить подходящую конфигурацию до внедрения. Как проверка ИТ-решений помогает бизнесу принимать обоснованные решения — в материале CNewsMarket.Читать полностью