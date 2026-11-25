Лаборатории для тестирования ИТ-решений объединяют техническую инфраструктуру, специалистов и методики испытаний. В крупных демоцентрах есть возможность проверки широкого спектра ИТ-оборудования: серверов, систем хранения данных, сетевых компонентов, а также программных решений. На стендах моделируют реальные задачи заказчиков, убеждаются в совместимости компонентов и оценивают производительность систем при штатных и пиковых нагрузках. Инженеры моделируют сценарии инцидентов и проверяют, сохраняют ли сервисы работоспособность в таких условиях и насколько быстро восстанавливаются после сбоев.

По результатам тестирования заказчик может оценить, насколько выбранное оборудование или ПО соответствует требованиям, что позволяет снизить риск затрат на решения, не способные выдержать требуемую нагрузку или нуждающиеся в дорогостоящей адаптации.