Защита ИИ в корпоративной среде
AI Firewall/AI Secure Gateway 2026
Средства защиты искусственного интеллекта в корпоративной среде (AI Firewall/AI Secure Gateway) необходимы при работе с корпоративными ИИ-помощниками и ИИ-агентами, которые взаимодействуют с внутренними базами данных и другими системами компании. С их помощью организации задают правила доступа к внутренним и внешним ИИ-сервисам, контролируют передачу конфиденциальных данных и при необходимости блокируют их отправку в запросах или выдачу в ответах. Кроме того, такие решения проверяют запросы к большим языковым моделям (LLM) и их ответы, выявляя вредоносные инструкции.
CNewsMarket сравнил средства защиты ИИ в корпоративной среде. В уникальном обзоре представлены продукты российских и зарубежных разработчиков. Решения оценили по четырем группам критериев — защитные функции, журналирование и аудит, производительность, развитие и поддержка. При сравнении учитывались возможность обновлять решение без подключения защищенного контура к интернету, сроки реакции техподдержки на критические инциденты, наличие результатов тестирования при нагрузке от 10 тысяч запросов в сутки и другие критерии.
23.11.2026
CNewsMarket: Рейтинг решений для безопасной работы с ИИ
CNewsMarket сравнил средства защиты ИИ по функциям защиты, журналирования и аудита, а также по производительности и критериям развития и поддержки.Читать полностью
Лидеры рейтинга решений для безопасной работы с ИИ
|
Место
|
Название компании
|
Название продукта
|
Рейтинг
|
1
|
Orion Soft
|
StarGuard AI
|
675
|
2
|
ИнфЭра Секьюрити
|
Infera AI.Firewall
|
630
|
3
|
ХайвТрейс
|
HiveTrace
|
620
|
4
|
СМЛ Секьюрити
|
CyberAgentReview
|
610
|
5
|
АИ Хаммер
|
AiHummer
|
605
CNewsMarket опубликовал первый в России рейтинг решений для безопасной работы с ИИ
CNewsMarket впервые на российском рынке опубликовал рейтинг средств защиты ИИ в корпоративной среде (AI Firewall). Уникальность рейтинга в том, что в нем сравниваются решения не только российских, но и зарубежных разработчиков. Инструменты помогают компаниям защищать ИИ-сервисы от атак и предотвращать утечки данных.
ИИ-помощники работают в корпоративном сегменте с внутренними документами, а ИИ-агенты выполняют действия в информационных системах компании. Злоумышленник может добавить вредоносную инструкцию в запрос или в документ, которые читает модель. Если она последует этому, в ответе окажутся закрытые сведения, а агент выполнит действие в обход заданных правил.
Средства защиты анализируют запросы до их передачи большим языковым моделям (LLM) и проверяют ответы перед отправкой пользователю. Компании задают правила доступа к внутренним и внешним ИИ-сервисам, блокируют вредоносные промпты, скрывают конфиденциальные данные и запрещают их передачу.Читать полностью
Как защитить ИИ от атак через документы, запросы и внешние данные
ИИ-помощники ищут информацию во внутренних документах, а агенты могут отправлять письма и работать с корпоративными базами данных. Вредоносная инструкция, скрытая в письме или документе, может повлиять на поведение ИИ и привести к раскрытию конфиденциальных сведений или выполнению несанкционированной операции. Как развивается российский рынок решений для безопасного использования ИИ, какие меры помогают компаниям снизить риски киберугроз и как проверить эффективность защиты — в материале CNewsMarket.Читать полностью