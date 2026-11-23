CNewsMarket впервые на российском рынке опубликовал рейтинг средств защиты ИИ в корпоративной среде (AI Firewall). Уникальность рейтинга в том, что в нем сравниваются решения не только российских, но и зарубежных разработчиков. Инструменты помогают компаниям защищать ИИ-сервисы от атак и предотвращать утечки данных.

ИИ-помощники работают в корпоративном сегменте с внутренними документами, а ИИ-агенты выполняют действия в информационных системах компании. Злоумышленник может добавить вредоносную инструкцию в запрос или в документ, которые читает модель. Если она последует этому, в ответе окажутся закрытые сведения, а агент выполнит действие в обход заданных правил.

Средства защиты анализируют запросы до их передачи большим языковым моделям (LLM) и проверяют ответы перед отправкой пользователю. Компании задают правила доступа к внутренним и внешним ИИ-сервисам, блокируют вредоносные промпты, скрывают конфиденциальные данные и запрещают их передачу.