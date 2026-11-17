Платформы управления подключениями (CMP, Connectivity Management Platform) предназначены для мониторинга и управления связью устройств интернета вещей (ИВ), в том числе использующих технологии межмашинного взаимодействия (M2M). CMP могут работать как самостоятельные решения или входить в состав более широких ИВ-платформ, отвечая за управление подключениями. ИВ-платформы решают более широкий круг задач: собирают и обрабатывают данные с подключенных устройств, позволяют отслеживать состояние оборудования, удаленно управлять его работой и автоматизировать бизнес-процессы.