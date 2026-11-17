Платформы управления подключениями интернета вещей
CMP 2026
Платформы управления подключениями (CMP, Connectivity Management Platform) предназначены для мониторинга и управления связью устройств интернета вещей (ИВ), в том числе использующих технологии межмашинного взаимодействия (M2M). CMP могут работать как самостоятельные решения или входить в состав более широких ИВ-платформ, отвечая за управление подключениями. ИВ-платформы решают более широкий круг задач: собирают и обрабатывают данные с подключенных устройств, позволяют отслеживать состояние оборудования, удаленно управлять его работой и автоматизировать бизнес-процессы.
CNewsMarket актуализировал данные о платформах управления телеком-инфраструктурой российских операторов связи. Решения сравниваются более чем по 120 показателям, включая управление жизненным циклом SIM-карт (модулей идентификации абонента), настройку тарифов и лимитов, поддержку стандартов связи. Оцениваются возможности резервирования данных, функции геопозиционирования и качество технической поддержки, форматы выгрузки отчетов, разграничение прав доступа, количество команд API, шифрование данных и защита от сетевых атак.
17.11.2026
CNewsMarket: Рейтинг платформ для интернета вещей
CNewsMarket сравнил российские платформы Интернета вещей (ИВ) по функциональным возможностям, безопасности, видам предоставляемой аналитической отчетности и качеству технической поддержки.Читать полностью
Лидеры рейтинга платформ для интернета вещей
|
Место
|
Компания
|
Платформа
|
Рейтинг
|
1
|
билайн бизнес
|
Центр Управления M2M
|
1 265
|
2
|
Центр 2M
|
Protei M2M/C2M
|
1 220
|
3
|
Т2 Мобайл
|
M2M-Платформа
|
1 165
|
4
|
МТС
|
M2M-менеджер
|
1 100
|
5
|
Мегафон
|
M2M-Мониторинг
|
975
CNewsMarket обновил рейтинг платформ для интернета вещей
CNewsMarket опубликовал актуальный рейтинг российских платформ управления интернетом вещей (ИВ). Такие решения помогают компаниям управлять подключенными устройствами, контролировать их работу и автоматизировать связанные бизнес-процессы.
ИВ-платформы позволяют централизованно управлять сетевыми ресурсами и взаимодействием с операторами связи. В частности, с их помощью можно активировать и блокировать SIM-карты, менять тарифы и устанавливать лимиты на услуги. Программные интерфейсы (API) обеспечивают интеграцию с другими бизнес-системами. Инструменты отчетности помогают анализировать потребление услуг по отдельным устройствам, абонентам и группам подключений.Читать полностью
Как бизнес управляет тысячами подключений интернета вещей
Платформы управления подключениями устройств интернета вещей (Internet of Things, IoT), или Connectivity Management Platform (CMP), помогают бизнесу централизованно контролировать SIM-карты, сетевой трафик и параметры связи множества устройств. Более широкие IoT-платформы могут объединять эти функции с управлением оборудованием, обновлением прошивок и сбором телеметрии. Такие решения применяются в промышленности, транспорте, энергетике и других отраслях. Какие задачи решают платформы управления IoT, с какими угрозами сталкивается подключенное оборудование и как ИИ помогает контролировать работу устройств, — в статье CNewsMarket.Читать полностью