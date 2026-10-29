CNewsMarket обновил рейтинг отечественных корпоративных порталов. Заказчики таких решений все больше требуют удобства в работе и возможность оперативно получить нужную информацию. Поэтому корпоративные порталы превращаются в полноценные цифровые пространства организаций. Они включают мобильное приложение, возможность работать в режиме офлайн, ИИ-инструменты для анализа контекста задачи при поиске информации и другие сервисы.

Также современные корпоративные порталы предлагают все больше возможностей для персонализации контента. Например, состав отображаемых материалов может зависеть от должности, подразделения и местоположения сотрудника: руководитель получает доступ к управленческой отчетности, а работники регионального представительства — к шаблонам кадровых документов, адаптированным под их подразделение. Такой подход помогает быстрее находить нужную информацию и упрощает работу с внутренними службами.

Отдельное направление развития порталов — инструменты вовлечения и геймификация. Игровые механики позволяют отслеживать прогресс в выполнении планов, начислять баллы за достижения и использовать их в рамках корпоративной системы.