Корпоративные порталы 2026
Корпоративный портал становится все более важным инструментом бизнеса и постепенно трансформируется в цифровую экосистему организации. Требования к решению растут: теперь нужен не просто сайт для внутреннего пользования, а удобная платформа, способная адаптироваться к изменениям и обеспечивать быстрый доступ к данным. Современный корпоративный портал объединяет разрозненные сервисы в единой системе, где размещаются локальные нормативные акты, кадровая и финансовая документация, а также инструменты адаптации новых сотрудников.
CNewsMarket подготовил новый рейтинг российских корпоративных порталов. При оценке учитывались функциональность, возможности автоматизации задач, применения ИИ и интеграции с корпоративными сервисами. Также приняты во внимание возможности управления контентом, настройки навигации и поиска, а также интеграционный потенциал — наличие готовых коннекторов и встроенных интеграций с BI-, CRM-, КЭДО- и другими системами. Помимо этого, аналитики оценили соответствие требованиям безопасности и сертификацию ФСТЭК.
29.10.2026
CNewsMarket: Рейтинг разработчиков корпоративных порталов
CNewsMarket сравнил российские корпоративные порталы по функциям, автоматизации, интеграции, инструментам ИИ, настройкам контента и навигации, а также соответствию требованиям ИБ.Читать полностью
Лидеры рейтинга разработчиков корпоративных порталов
|
Место
|
Компания
|
Продукт/решение
|
Рейтинг
|
1
|
1C-Битрикс
|
1C-Битрикс
|
795
|
2
|
Корус Консалтинг
|
K-Team HRM
|
755
|
3
|
Elma
|
Elma365
|
735
|
4
|
GreenData
|
GreenData Диалог
|
655
|
5
|
Даофис
|
DaOffice
|
580
CNewsMarket опубликовал новый рейтинг корпоративных порталов
CNewsMarket обновил рейтинг отечественных корпоративных порталов. Заказчики таких решений все больше требуют удобства в работе и возможность оперативно получить нужную информацию. Поэтому корпоративные порталы превращаются в полноценные цифровые пространства организаций. Они включают мобильное приложение, возможность работать в режиме офлайн, ИИ-инструменты для анализа контекста задачи при поиске информации и другие сервисы.
Также современные корпоративные порталы предлагают все больше возможностей для персонализации контента. Например, состав отображаемых материалов может зависеть от должности, подразделения и местоположения сотрудника: руководитель получает доступ к управленческой отчетности, а работники регионального представительства — к шаблонам кадровых документов, адаптированным под их подразделение. Такой подход помогает быстрее находить нужную информацию и упрощает работу с внутренними службами.
Отдельное направление развития порталов — инструменты вовлечения и геймификация. Игровые механики позволяют отслеживать прогресс в выполнении планов, начислять баллы за достижения и использовать их в рамках корпоративной системы.Читать полностью
ИИ-агенты и корпоративный маркетплейс: каким должен быть современный корпоративный портал
Корпоративный портал становится единой точкой доступа к рабочим сервисам, документам и коммуникациям. Современные платформы адаптируют интерфейс под задачи сотрудников, используют ИИ для поиска информации и автоматизации рутинных операций, а также интегрируются с корпоративными системами. Какие тренды определяют развитие российского рынка корпоративных порталов и как бизнесу эффективно внедрять такие решения — в материале CNewsMarket.Читать полностью