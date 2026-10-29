Лидеры рейтинга разработчиков корпоративных порталов

Место
Компания
Продукт/решение
Рейтинг
1
1C-Битрикс
1C-Битрикс
795
2
Корус Консалтинг
K-Team HRM
755
3
Elma
Elma365
735
4
GreenData
GreenData Диалог
655
5
Даофис
DaOffice
580
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CNewsMarket опубликовал новый рейтинг корпоративных порталов

CNewsMarket обновил рейтинг отечественных корпоративных порталов. Заказчики таких решений все больше требуют удобства в работе и возможность оперативно получить нужную информацию. Поэтому корпоративные порталы превращаются в полноценные цифровые пространства организаций. Они включают мобильное приложение, возможность работать в режиме офлайн, ИИ-инструменты для анализа контекста задачи при поиске информации и другие сервисы.

Также современные корпоративные порталы предлагают все больше возможностей для персонализации контента. Например, состав отображаемых материалов может зависеть от должности, подразделения и местоположения сотрудника: руководитель получает доступ к управленческой отчетности, а работники регионального представительства — к шаблонам кадровых документов, адаптированным под их подразделение. Такой подход помогает быстрее находить нужную информацию и упрощает работу с внутренними службами. 

Отдельное направление развития порталов — инструменты вовлечения и геймификация. Игровые механики позволяют отслеживать прогресс в выполнении планов, начислять баллы за достижения и использовать их в рамках корпоративной системы.

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ИИ-агенты и корпоративный маркетплейс: каким должен быть современный корпоративный портал

Корпоративный портал становится единой точкой доступа к рабочим сервисам, документам и коммуникациям. Современные платформы адаптируют интерфейс под задачи сотрудников, используют ИИ для поиска информации и автоматизации рутинных операций, а также интегрируются с корпоративными системами. Какие тренды определяют развитие российского рынка корпоративных порталов и как бизнесу эффективно внедрять такие решения — в материале CNewsMarket.

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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