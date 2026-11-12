Корпоративные почтовые решения 2026
Корпоративная почта связывает переписку сотрудников с календарями, адресными книгами и другими рабочими сервисами. При выборе такого решения компании оценивают, насколько удобно им пользоваться и управлять, как перенести накопленные данные и сохранить привычные сценарии работы. Отдельного внимания требует непрерывность коммуникаций: заказчику важно понимать, что произойдет с письмами и доступом к ним при сбое оборудования, потере связи между площадками или недоступности центра обработки данных.
Аналитики CNewsMarket оценили российские почтовые решения для бизнеса. Сервисы сравнивались по функциональным возможностям, инструментам администрирования, вариантам развертывания и обновления, условиям тестирования, а также возможностям обеспечения безопасности, отказоустойчивости и масштабирования. Отдельно аналитики оценивали инструменты миграции с Microsoft Exchange и других почтовых решений.
12.11.2026
CNewsMarket: Рейтинг почтовых решений для бизнеса 2026
CNewsMarket сравнил российские корпоративные почтовые сервисы по функциям, обеспечению ИБ, возможностям миграции, отказоустойчивости, масштабированию и вариантам развертывания.Читать полностью
Лидеры рейтинга почтовых решений для бизнеса 2026
|
Место
|
Название компании
|
Название почтового решения
|
Рейтинг
|
1
|
«РуПост» (входит в «Группу Астра»)
|
RuPost
|
780
|
2
|
VK Tech
|
Почта VK WorkSpace
|
740
|
3
|
СБК
|
CommuniGate Pro
|
735
|
4
|
IVA Technologies
|
IVA Mail
|
725
|
5
|
Лаборатория МБК
|
TEGU Enterprise
|
675
CNewsMarket подготовил рейтинг почтовых решений для бизнеса
CNewsMarket подготовил рейтинг почтовых решений для бизнеса. Корпоративная почта обеспечивает деловую коммуникацию, объединяет переписку с календарями и адресными книгами и поддерживает повседневные рабочие процессы. Поэтому при выборе сервиса важны не только удобство и функциональность, но и безопасность данных, возможности администрирования и устойчивость к сбоям.
Для бизнеса критично наличие функций резервного копирования и отказоустойчивости почтовой инфраструктуры, в том числе возможность продолжить работу при потере целого центра обработки данных. Не менее значима миграция с сохранением писем, календарей и прав доступа. Для крупных организаций также важны поэтапный переход и совместная работа старого и нового почтового решения, позволяющие снизить риски при смене платформы.
Также вендоры почтовых решений развивают ИИ-функции: от защиты переписки до работы с корпоративной информацией. Однако пока нет устойчивого массового спроса на конкретные инструменты искусственного интеллекта в почтовых сервисах. При их внедрении компании учитывают практическую пользу, безопасность обработки данных и возможность работы в контролируемом корпоративном контуре.Читать полностью
Старые трюки, новый пес: как адаптировать почтовые сервисы к современным вызовам
Надежность корпоративной почты зависит не только от защиты от сбоев на единичном сервере и кластере, но и от выбора модели развертывания, включая использование разных площадок, организации резервного копирования и сохранения привычных рабочих сценариев. Поставщики также оценивают перспективы внедрения искусственного интеллекта: от выявления почтовых угроз до автоматизации работы с сообщениями. Какие требования бизнес предъявляет к корпоративной почте и на что обратить внимание при выборе решения — в статье CNewsMarket.Читать полностью