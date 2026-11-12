Лидеры рейтинга почтовых решений для бизнеса 2026

Место
Название компании
Название почтового решения
Рейтинг
1
 «РуПост» (входит в «Группу Астра»)
RuPost
780
2
VK Tech
Почта VK WorkSpace
740
3
СБК
CommuniGate Pro
735
4
IVA Technologies
IVA Mail
725
5
Лаборатория МБК
TEGU Enterprise
675
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CNewsMarket подготовил рейтинг почтовых решений для бизнеса

CNewsMarket подготовил рейтинг почтовых решений для бизнеса. Корпоративная почта обеспечивает деловую коммуникацию, объединяет переписку с календарями и адресными книгами и поддерживает повседневные рабочие процессы. Поэтому при выборе сервиса важны не только удобство и функциональность, но и безопасность данных, возможности администрирования и устойчивость к сбоям.

Для бизнеса критично наличие функций резервного копирования и отказоустойчивости почтовой инфраструктуры, в том числе возможность продолжить работу при потере целого центра обработки данных. Не менее значима миграция с сохранением писем, календарей и прав доступа. Для крупных организаций также важны поэтапный переход и совместная работа старого и нового почтового решения, позволяющие снизить риски при смене платформы.

Также вендоры почтовых решений развивают ИИ-функции: от защиты переписки до работы с корпоративной информацией. Однако пока нет устойчивого массового спроса на конкретные инструменты искусственного интеллекта в почтовых сервисах. При их внедрении компании учитывают практическую пользу, безопасность обработки данных и возможность работы в контролируемом корпоративном контуре.

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Старые трюки, новый пес: как адаптировать почтовые сервисы к современным вызовам

Надежность корпоративной почты зависит не только от защиты от сбоев на единичном сервере и кластере, но и от выбора модели развертывания, включая использование разных площадок, организации резервного копирования и сохранения привычных рабочих сценариев. Поставщики также оценивают перспективы внедрения искусственного интеллекта: от выявления почтовых угроз до автоматизации работы с сообщениями. Какие требования бизнес предъявляет к корпоративной почте и на что обратить внимание при выборе решения — в статье CNewsMarket.

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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