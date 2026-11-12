CNewsMarket подготовил рейтинг почтовых решений для бизнеса. Корпоративная почта обеспечивает деловую коммуникацию, объединяет переписку с календарями и адресными книгами и поддерживает повседневные рабочие процессы. Поэтому при выборе сервиса важны не только удобство и функциональность, но и безопасность данных, возможности администрирования и устойчивость к сбоям.

Для бизнеса критично наличие функций резервного копирования и отказоустойчивости почтовой инфраструктуры, в том числе возможность продолжить работу при потере целого центра обработки данных. Не менее значима миграция с сохранением писем, календарей и прав доступа. Для крупных организаций также важны поэтапный переход и совместная работа старого и нового почтового решения, позволяющие снизить риски при смене платформы.

Также вендоры почтовых решений развивают ИИ-функции: от защиты переписки до работы с корпоративной информацией. Однако пока нет устойчивого массового спроса на конкретные инструменты искусственного интеллекта в почтовых сервисах. При их внедрении компании учитывают практическую пользу, безопасность обработки данных и возможность работы в контролируемом корпоративном контуре.