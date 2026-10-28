CNewsMarket публикует первый в России рейтинг графических платформ для управления базами данных. Такие решения становятся особенно востребованными в инфраструктурах с десятками и сотнями экземпляров СУБД, где ручное выполнение обновлений, резервного копирования, контроля состояния и других регламентных операций требует все больше ресурсов.

Дополнительную сложность создает миграция с зарубежных СУБД. Вместе с самой базой компании приходится заменять привычные средства мониторинга, диагностики и администрирования, а в переходный период одновременно поддерживать несколько технологических стеков. Поэтому при выборе платформы важны поддержка разных СУБД, возможность централизованного выполнения операций и интеграция с уже используемыми средствами мониторинга, резервного копирования и информационной безопасности.