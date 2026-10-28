Лидеры рейтинга графических платформ для управления СУБД

Место
Название компании
Название платформы
Рейтинг
1
Тантор Лабс
Платформа Tantor
805
2
Postgres Professional
Postgres Pro Enterprise Manager
730
3
СберТех
Platform V Kintsugi
500
4
VK Tech
Tarantool Cluster Manager
385
5
Duboce Labs, Inc.
pganalyze
355
Перейти к полному рейтингу

CNewsMarket впервые опубликовал рейтинг графических платформ для управления СУБД

CNewsMarket публикует первый в России рейтинг графических платформ для управления базами данных. Такие решения становятся особенно востребованными в инфраструктурах с десятками и сотнями экземпляров СУБД, где ручное выполнение обновлений, резервного копирования, контроля состояния и других регламентных операций требует все больше ресурсов.

Дополнительную сложность создает миграция с зарубежных СУБД. Вместе с самой базой компании приходится заменять привычные средства мониторинга, диагностики и администрирования, а в переходный период одновременно поддерживать несколько технологических стеков. Поэтому при выборе платформы важны поддержка разных СУБД, возможность централизованного выполнения операций и интеграция с уже используемыми средствами мониторинга, резервного копирования и информационной безопасности.

Читать полностью

От утилит к интеллектуальному контролю: тренды развития графических платформ управления СУБД

По мере роста корпоративных ИТ-инфраструктур компаниям становится сложнее управлять базами данных с помощью отдельных инструментов. Множество экземпляров СУБД требует регулярного обновления, мониторинга, аудита и резервного копирования. Одновременно бизнесу необходимо обеспечивать безопасность данных, быстро масштабировать инфраструктуру и сокращать нагрузку на администраторов. Какие тренды прослеживаются на рынке в таких условиях — в статье CNewsMarket.

Читать полностью

Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несёт. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.

Источник фото: Magnific