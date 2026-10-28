Графические платформы для управления СУБД 2026
Графические платформы для управления базами данных (СУБД) помогают централизованно отслеживать загрузку ресурсов, активные сессии и блокировки, управлять экземплярами СУБД, настраивать резервное копирование и обслуживание, вести журналы и своевременно получать уведомления о сбоях. Такие решения особенно востребованы при росте числа баз данных и усложнении ИТ-инфраструктуры.
CNewsMarket впервые на российском рынке сравнил графические платформы для управления базами данных. Оценивались не только российские проприетарные продукты, но и зарубежные решения на базе открытого кода. Аналитик сравнили возможности по управлению жизненным циклом СУБД, обеспечению отказоустойчивости, интеграции с другими системами и развитию экосистемы.
28.10.2026
CNewsMarket: Рейтинг графических платформ для управления СУБД
CNewsMarket сравнил российские и зарубежные графические платформы для управления БД по возможностям контроля жизненного цикла, отказоустойчивости, интеграциям и развитию экосистемы.Читать полностью
Лидеры рейтинга графических платформ для управления СУБД
|
Место
|
Название компании
|
Название платформы
|
Рейтинг
|
1
|
Тантор Лабс
|
Платформа Tantor
|
805
|
2
|
Postgres Professional
|
Postgres Pro Enterprise Manager
|
730
|
3
|
СберТех
|
Platform V Kintsugi
|
500
|
4
|
VK Tech
|
Tarantool Cluster Manager
|
385
|
5
|
Duboce Labs, Inc.
|
pganalyze
|
355
CNewsMarket впервые опубликовал рейтинг графических платформ для управления СУБД
CNewsMarket публикует первый в России рейтинг графических платформ для управления базами данных. Такие решения становятся особенно востребованными в инфраструктурах с десятками и сотнями экземпляров СУБД, где ручное выполнение обновлений, резервного копирования, контроля состояния и других регламентных операций требует все больше ресурсов.
Дополнительную сложность создает миграция с зарубежных СУБД. Вместе с самой базой компании приходится заменять привычные средства мониторинга, диагностики и администрирования, а в переходный период одновременно поддерживать несколько технологических стеков. Поэтому при выборе платформы важны поддержка разных СУБД, возможность централизованного выполнения операций и интеграция с уже используемыми средствами мониторинга, резервного копирования и информационной безопасности.Читать полностью
От утилит к интеллектуальному контролю: тренды развития графических платформ управления СУБД
По мере роста корпоративных ИТ-инфраструктур компаниям становится сложнее управлять базами данных с помощью отдельных инструментов. Множество экземпляров СУБД требует регулярного обновления, мониторинга, аудита и резервного копирования. Одновременно бизнесу необходимо обеспечивать безопасность данных, быстро масштабировать инфраструктуру и сокращать нагрузку на администраторов. Какие тренды прослеживаются на рынке в таких условиях — в статье CNewsMarket.Читать полностью