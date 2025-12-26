CNewsMarket подготовил ежегодный рейтинг российских платформ для автоматизации процесса продаж, охватывающего полный цикл взаимодействия от лида до сервисного обслуживания. Кроме функциональности решений, оцениваются возможности искусственного интеллекта, расширения для интеграций, зрелость вендора и качество партнерской сети.
CNewsMarket публикует обзоры, посвященные CRM-системам, начиная с 2020 г. После 2024 г. в нашем рейтинге полностью отсутствуют иностранные решения, это косвенно свидетельствует о том, что по данному классу программного обеспечения российскими предприятиями достигнута технологическая независимость.
На рынке представлено несколько десятков российских решений, многие ключевые игроки развивают экспертизу более 10 лет и могут продемонстрировать кейсы внедрений (в том числе и в Enterprise-сегменте), состоявшихся задолго до того, как была объявлена стратегия импортозамещения. Импульс, полученный в 2022 г., привел к появлению новых сильных разработчиков, что благотворно влияет на развитие продукта как вширь, то есть в сторону насыщения функциональности (ИИ-инструменты, омниканальность, мультиплатформенность, экосистемность), так и вглубь — в отраслевую экспертизу и создание специализированных систем.
Для расчета итоговой оценки CRM-системы разработана модель, включающая в себя более 10 параметров, в том числе: функциональные возможности (6 параметров, включающих суммарно около 40 критериев), ИИ-инструменты (10 критериев), кибербезопасность (8 критериев), наличие расширений для интеграции с другими системами и архитектурные особенности (более 20 критериев). Помимо указанных параметров, в интегральной оценке также учитывается уровень зрелости вендора, наличие развитой партнерской сети и качество технической поддержки.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Управление данными клиентов (Master Data)
- Автоматизация продаж
- Маркетинг
- Коммуникации
- Возможности порталов для клиентов и партнеров
- Автоматизация активностей
2. Возможности искусственного интеллекта:
- Собственные AI/ML-модели, встроенные в продукт в коробочной версии
- Подключение внешних LLM через API
- Оценка вероятности успешного закрытия сделки
- ML‑скоринг лидов/клиентов по вероятности конверсии
- Прогноз оттока клиентов (или сотрудников)
- Прогнозы значения полей (приоритет, числовые показатели и т.п.)
- ML‑рекомендации next‑best‑offer на основе профиля клиента
- ML-распределение входящих обращений
- Оценка тональности сообщений (sentiment analysis)
- Резюмирование переписок (email и т.п.)
3. Безопасность:
- Разграничение доступа по ролям с уровнем объектов/полей/записей (RBAC, FLS/RLS)
- Поддержка корпоративного SSO (LDAP/SAML/OAuth)
- MFA/2FA для пользователей
- Шифрование чувствительных данных в БД
- Шифрование трафика (TLS) и данных «на покое»
- Настройка правил сложности/срока паролей и блокировки
- Журналирование: безопасность, изменения, импорт/экспорт с настройкой хранения
- Сертификат ФСТЭК (с 4УД)
4. Технологические особенности:
- Интеграционные возможности
- ERP с готовыми коннекторами в коробочной версии CRM
- Бухгалтерское ПО с готовыми коннекторами в коробочной версии CRM
- IP-АТС/облачной телефонии с готовыми коннекторами в коробочной версии CRM
- Развертывание и технологии:
- Адаптивный веб-интерфейс
- Мобильное приложение
- Кластеризация/горизонтальное масштабирование
- Low‑code дизайнер форм/процессов/правил
- Экспорт/импорт конфигураций
- Отраслевые шаблоны процессов/данных
- Поддержка контейнеризации/Kubernetes
- CI/CD
- Поддержка микросервисов
- Варианты установки
- Тип архитектуры
5. Поддержка и развитие
Лидером рейтинга российских CRM-систем стала low-code платформа BPMSoft. Система позиционируется как законченное решение с возможностью быстрой доработки под различные требования без привлечение проектной команды. Среди сильных сторон — мощные ИИ-инструменты, охватывающих ключевые задачи работы с данными, в том числе: предиктивный скоринг, классификация и кластеризация. Высокий уровень развития экосистемы, включающий открытую базу знаний, программы обучения и сертификации, онлайн-сообщество. Один из очень немногих продуктов, сертифицированных ФСТЭК по 4 уровню доверия. Совместимость с российским стеком ПО, включая облачные платформы, ОС и СУБД.
На второй строчке рейтинга находится SimpleOne B2B — бизнес-приложение на low-code платформе, ориентированное на средний и крупный бизнес с возможностью адаптации за счет гибкой настройки воронок, интерфейсов, ролей и интеграций с внешними системами. Система поддерживает полный цикл работы с клиентами и партнерами: от генерации спроса и регистрации сделок до управления контрактами, инсталляциями и сервисными обращениями. В систему встроена ML-модель с возможностью формирования рекомендаций на основе истории активности и характеристик профиля клиента.
Третье место — у программного продукта 1С:CRM, совместной разработки фирмы «1С» и компании «1С-Рарус». Решение позволяют автоматизировать все бизнес-процессы клиентских взаимоотношений, включая закупки, продажи, маркетинг и сервисное обслуживание. Ключевое преимущество продукта — штатная интеграция в экосистему продуктов 1С и крупнейшую в стране партнерскую сеть, включая разработчиков и специалистов, способных внедрить и кастомизировать систему практически под любые запросы. Второй (из двух) продуктов, сертифицированных ФСТЭК по 4 уровню доверия. «1С-Рарус» активно развивает собственные решения на базе ИИ, в том числе модули анализа и прогнозирования для CRM-платформы.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
