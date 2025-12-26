CNewsMarket подготовил ежегодный рейтинг российских платформ для автоматизации процесса продаж, охватывающего полный цикл взаимодействия от лида до сервисного обслуживания. Кроме функциональности решений, оцениваются возможности искусственного интеллекта, расширения для интеграций, зрелость вендора и качество партнерской сети.

CNewsMarket публикует обзоры, посвященные CRM-системам, начиная с 2020 г. После 2024 г. в нашем рейтинге полностью отсутствуют иностранные решения, это косвенно свидетельствует о том, что по данному классу программного обеспечения российскими предприятиями достигнута технологическая независимость.

На рынке представлено несколько десятков российских решений, многие ключевые игроки развивают экспертизу более 10 лет и могут продемонстрировать кейсы внедрений (в том числе и в Enterprise-сегменте), состоявшихся задолго до того, как была объявлена стратегия импортозамещения. Импульс, полученный в 2022 г., привел к появлению новых сильных разработчиков, что благотворно влияет на развитие продукта как вширь, то есть в сторону насыщения функциональности (ИИ-инструменты, омниканальность, мультиплатформенность, экосистемность), так и вглубь — в отраслевую экспертизу и создание специализированных систем.

Для расчета итоговой оценки CRM-системы разработана модель, включающая в себя более 10 параметров, в том числе: функциональные возможности (6 параметров, включающих суммарно около 40 критериев), ИИ-инструменты (10 критериев), кибербезопасность (8 критериев), наличие расширений для интеграции с другими системами и архитектурные особенности (более 20 критериев). Помимо указанных параметров, в интегральной оценке также учитывается уровень зрелости вендора, наличие развитой партнерской сети и качество технической поддержки.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Топ-10 российских CRM-систем 2025 Подробнее: Обзор «Российские CRM-системы 2025» Функциональность Возможности ИИ Безопасность и администрирование Технологические особенности Поддержка и развитие 360 150 125 235 165 360 150 105 245 165 350 120 125 220 165 360 150 105 220 85 300 105 105 230 160 300 150 105 200 145 330 105 105 205 140 280 90 105 230 165 330 105 105 190 140 320 150 105 225 40

Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Управление данными клиентов (Master Data)

Автоматизация продаж

Маркетинг

Коммуникации

Возможности порталов для клиентов и партнеров

Автоматизация активностей

2. Возможности искусственного интеллекта:

Собственные AI/ML-модели, встроенные в продукт в коробочной версии

Подключение внешних LLM через API

Оценка вероятности успешного закрытия сделки

ML‑скоринг лидов/клиентов по вероятности конверсии

Прогноз оттока клиентов (или сотрудников)

Прогнозы значения полей (приоритет, числовые показатели и т.п.)

ML‑рекомендации next‑best‑offer на основе профиля клиента

ML-распределение входящих обращений

Оценка тональности сообщений (sentiment analysis)

Резюмирование переписок (email и т.п.)

3. Безопасность:

Разграничение доступа по ролям с уровнем объектов/полей/записей (RBAC, FLS/RLS)

Поддержка корпоративного SSO (LDAP/SAML/OAuth)

MFA/2FA для пользователей

Шифрование чувствительных данных в БД

Шифрование трафика (TLS) и данных «на покое»

Настройка правил сложности/срока паролей и блокировки

Журналирование: безопасность, изменения, импорт/экспорт с настройкой хранения

Сертификат ФСТЭК (с 4УД)

4. Технологические особенности:

Интеграционные возможности

ERP с готовыми коннекторами в коробочной версии CRM

Бухгалтерское ПО с готовыми коннекторами в коробочной версии CRM

IP-АТС/облачной телефонии с готовыми коннекторами в коробочной версии CRM

Развертывание и технологии: Адаптивный веб-интерфейс Мобильное приложение Кластеризация/горизонтальное масштабирование Low‑code дизайнер форм/процессов/правил Экспорт/импорт конфигураций Отраслевые шаблоны процессов/данных Поддержка контейнеризации/Kubernetes CI/CD Поддержка микросервисов Варианты установки

Тип архитектуры

5. Поддержка и развитие

Топ-5 российских CRM-систем 2025 Место Компания Решение Итоговый балл 1 BPMSoft BPMSoft 1035 2 SimpleOne SimpleOne B2B CRM 1025 3 1С-РАРУС 1C:CRM 980 4 Сиблион Synplity AI 920 5 Comindware Comindware CRM 900

Источник: CNewsMarket, 2025 г. Полная версия

Лидером рейтинга российских CRM-систем стала low-code платформа BPMSoft. Система позиционируется как законченное решение с возможностью быстрой доработки под различные требования без привлечение проектной команды. Среди сильных сторон — мощные ИИ-инструменты, охватывающих ключевые задачи работы с данными, в том числе: предиктивный скоринг, классификация и кластеризация. Высокий уровень развития экосистемы, включающий открытую базу знаний, программы обучения и сертификации, онлайн-сообщество. Один из очень немногих продуктов, сертифицированных ФСТЭК по 4 уровню доверия. Совместимость с российским стеком ПО, включая облачные платформы, ОС и СУБД.

На второй строчке рейтинга находится SimpleOne B2B — бизнес-приложение на low-code платформе, ориентированное на средний и крупный бизнес с возможностью адаптации за счет гибкой настройки воронок, интерфейсов, ролей и интеграций с внешними системами. Система поддерживает полный цикл работы с клиентами и партнерами: от генерации спроса и регистрации сделок до управления контрактами, инсталляциями и сервисными обращениями. В систему встроена ML-модель с возможностью формирования рекомендаций на основе истории активности и характеристик профиля клиента.

Третье место — у программного продукта 1С:CRM, совместной разработки фирмы «1С» и компании «1С-Рарус». Решение позволяют автоматизировать все бизнес-процессы клиентских взаимоотношений, включая закупки, продажи, маркетинг и сервисное обслуживание. Ключевое преимущество продукта — штатная интеграция в экосистему продуктов 1С и крупнейшую в стране партнерскую сеть, включая разработчиков и специалистов, способных внедрить и кастомизировать систему практически под любые запросы. Второй (из двух) продуктов, сертифицированных ФСТЭК по 4 уровню доверия. «1С-Рарус» активно развивает собственные решения на базе ИИ, в том числе модули анализа и прогнозирования для CRM-платформы.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Машинное обучение и LLM

▪ ML-распределение входящих обращений ▪ ML‑рекомендации next‑best‑offer на основе профиля клиента ▪ ML‑скоринг лидов/клиентов по вероятности конверсии ▪ Оценка вероятности успешного закрытия сделки ▪ Оценка тональности сообщений (sentiment analysis) ▪ Подключение внешних LLM ▪ Прогноз оттока клиентов (или сотрудников) ▪ Прогнозы значения полей (приоритет, числовые показатели и т.п.) ▪ Резюме переписок (email и т.п.) ▪ Собственные AI/ML-модели, встроенные в продукт в коробочной версии

2. Параметры безопасности

▪ MFA/2FA для пользователей ▪ Журналирование: безопасность, изменения, импорт/экспорт с настройкой хранения ▪ Настройка правил сложности/срока паролей и блокировки ▪ Поддержка корпоративного SSO ▪ Разграничение доступа по ролям с уровнем объектов/полей/записей (RBAC, FLS/RLS) ▪ Шифрование трафика (TLS) и данных «на покое» ▪ Шифрование чувствительных данных в БД

3. Тип архитектуры

▪ Гибрид ▪ Микросервисная

4. Характеристики вендора

▪ Более 100 завершенных внедрений ▪ Партнерская сеть (внедрения, кастомизация, поддержка) ▪ Сеть региональных представительств ▪ Система — собственная разработка вендора ▪ Техподдержка в режиме 24×7 ▪ Техподдержка в режиме 24×7 15 баллов за каждый вариант 1. Управление данными клиентов (Master Data)

▪ Возможность объединения дублей (dedupe) ▪ Карточки организаций и контактов с CRUD-операциями (создание, чтение, обновление, удаление) ▪ Поддерживается импорт данных ▪ Создание и хранение истории изменений по ключевым полям (аудит записей) ▪ Создание связей и иерархии между компаниями/контактами

2. Автоматизация продаж

▪ Автоматическое создание лидов из разных каналов (email, веб‑форма, телефония/мессенджеры) ▪ Возможность вручную задавать вероятность по этапам и использовать их в прогнозе ▪ Конвертация лида в сделку/контакт/контрагента ▪ Лиды: квалификация ▪ Настраиваемые этапы воронки (количество, названия, переходы) ▪ Настройка маршрутов согласования (approval) для КП/сделок ▪ Оформление и согласование КП ▪ Планы продаж ("в коробке") ▪ Прогнозы выполнения планов продаж ("в коробке") ▪ Формирование заказов/контрактов на базе выигранных сделок

3. Маркетинг

▪ A/B тестирование email-кампаний ▪ Визуальный редактор кампаний/сценариев (journeys) с триггерами ▪ Динамические сегменты (пересчёт по условиям) ▪ Поддержка веб‑форм/лендингов с UTM‑метками и автозаписью ▪ Поддержка триггерных/многошаговых рассылок ▪ Создание статических сегментов по критериям ▪ Учет источников трафика/UTM по лидам/сделкам

4. Коммуникации

▪ Встроенная CTI-панель и всплытие карточки клиента при звонке ▪ Интеграция/управление сценариями IVR ▪ Кампании автодозвона/обзвона ▪ Привязка к карточкам записей разговоров ▪ Распределение по навыкам/очередям операторов

5. Возможности порталов для клиентов и партнеров

▪ Возможность регистрации сделок/лидов партнерами ▪ Возможность создания партнерами сервисных запросы/тикетов ▪ Каталог оформления заказа на портале ▪ ЛК клиента со статусами заявок/заказов

6. Автоматизация активностей

▪ Автоматическое создание задач/встреч/звонков ▪ Возможность построения маршрутов на карте ▪ Планирование визитов ▪ Поддержка повторяющихся задач/шаблонов ▪ Привязка активностей к клиентам/сделкам/обращениям

7. Интеграционные возможности

▪ Двусторонняя интеграция с почтой (IMAP/SMTP) ▪ Открытый REST API с документацией ▪ Поддержка webhook/событий для внешних систем ▪ Поддержка интеграций с мессенджерами и SMS-провайдерами ▪ Поддержка отечественных ОС (Astra/РЕД и др.) ▪ Поддержка СУБД MS SQL/Oracle ▪ Подключение внешних файловых S3-совместимых хранилищ ▪ Синхронизация календарей (Exchange/Office/Gmail/Яндекс) ▪ Совместимость с отечественными/открытыми СУБД (напр., PostgreSQL)

8. Развертывание и технологии

▪ CI/CD ▪ Low‑code дизайнер форм/процессов/правил ▪ On‑prem (коробочная установка) ▪ Адаптивный веб-интерфейс ▪ Кластеризация/горизонтальное масштабирование ▪ Мобильное приложение ▪ Облачная версия (SaaS) ▪ Отраслевые шаблоны процессов/данных ▪ Поддержка контейнеризации/Kubernetes ▪ Поддержка микросервисов ▪ Экспорт/импорт конфигураций

9. Характеристики вендора

▪ Дорожная карта (roadmap) для клиентов и партнеров ▪ Обучение партнеров с выдачей сертификатов ▪ Обучение пользователей с выдачей сертификатов ▪ Онлайн‑документация/база знаний/руководства в открытом доступе ▪ Референс‑кейсы в открытом доступе

10.Поддержка

▪ SLA для техподдержки (с приоритетами и контролем сроков) ▪ Автомаршрутизация обращений (тикетов) по правилам ▪ Более одного уровня техподдержки ▪ Единое окно обращений (поддержка омниканальности) 11. Тип архитектуры: Монолит 10 баллов за каждый вариант Варианты: Частично, возможно, в роадмапе на 1Q2026 5 баллов за каждый вариант 1. ERP, с которыми есть готовые коннекторы в коробочной версии CRM 2. Бухгалтерское ПО, к которому есть готовые коннекторы в коробочной версии CRM 3. Системы IP-АТС/облачной телефонии к которым есть готовые коннекторы в коробочной версии 1 – 5 системы = 5 баллов 5 - 50 систем = 10 баллов Более 50 систем = 15 баллов Более 50 систем = 15 баллов

Перейти к обзору «Российские CRM-системы 2025»

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «CRM» в теме письма.