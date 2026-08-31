Какие тенденции определяют рынок заказной разработки в ближайшие годы
31.08.2026
Российский рынок заказной разработки продолжает развиваться под влиянием импортозамещения, определяющего повестку ИТ-отрасли последние несколько лет. Компаниям по-прежнему необходимо заменять зарубежные системы, адаптировать отечественные продукты и обеспечивать технологическую независимость критически важных процессов. Вместе с тем, за эти годы сформировался еще один заметный запрос: бизнес все чаще рассматривает заказную разработку не только как инструмент замены недоступного программного обеспечения, но и как способ повысить эффективность существующих процессов.
На первый план в таких проектах выходит экономика. Компании ожидают, что инвестиции в заказную разработку помогут сократить операционные и производственные затраты, снизить простои или повысить производительность. При оценке новых инициатив клиенты все чаще ориентируются на горизонт окупаемости в пределах 1-2 лет. Поэтому приоритет получают проекты с понятной экономической моделью, ограниченными сроками реализации и результатом, который можно заранее определить и впоследствии измерить.
Готовые решения при этом не всегда позволяют учесть специфику крупных организаций, где требуется глубокая адаптация под рабочие процессы, необходима интеграция множества систем и автоматизация нестандартных операций. В таких случаях заказная разработка становится не альтернативой импортозамещению, а одним из инструментов развития ИТ-ландшафта: она помогает доработать внедренные решения, связать их между собой и получить дополнительный бизнес-эффект.
Как расширяется спрос бизнеса на заказную разработку
Наряду с внедрением новых систем компании все чаще инвестируют в развитие уже существующей ИТ-инфраструктуры. После внедрения базового решения у бизнеса нередко возникает потребность автоматизировать отдельные операции, добавить интеллектуальных помощников, расширить аналитику или связать систему с другими элементами ИТ-ландшафта. Если необходимая функциональность находится на стыке нескольких систем или изначально не предусмотрена в продукте, ее приходится создавать дополнительно.
В таких случаях заказная разработка становится не просто заменой существующей системы, а следующим этапом ее развития. Она позволяет адаптировать решение под конкретные процессы компании и получить дополнительный экономический эффект без полной перестройки ИТ-инфраструктуры.
Особенно заметен этот запрос в промышленности, где предприятия стремятся автоматизировать логистику, производственные цепочки и процессы технического обслуживания и ремонта. Такие проекты помогают сокращать простои, оптимизировать использование ресурсов и снижать операционные издержки. Определяющим фактором при выборе инициатив становится не их масштаб, а способность решить конкретную бизнес-задачу и обеспечить измеримый результат.
От технологической замены к оптимизации ИТ-ландшафта
На первом этапе импортозамещения перед компаниями стояла задача в сжатые сроки заменить критически важные зарубежные системы, обеспечить непрерывность бизнес-процессов и выполнить требования регуляторов. В условиях ограниченного времени и выбора решений организациям нередко приходилось идти на компромиссы: упрощать отдельные процессы, использовать временные интеграции или мириться со снижением производительности и удобства работы некоторых систем.
В результате сформировавшийся ИТ-ландшафт позволил обеспечить технологическую независимость и сохранить работоспособность ключевых процессов, но не всегда в полной мере соответствовал потребностям бизнеса. В нем могли остаться разрозненные решения, дополнительные ручные операции и участки, где обмен данными между системами был выстроен не оптимально.
По мере решения наиболее срочных задач компании начали переходить к следующему этапу — развитию и оптимизации созданной инфраструктуры. На первый план вышли повышение производительности систем, восстановление привычного уровня автоматизации, упрощение пользовательских сценариев и устранение технологических ограничений, возникших в ходе ускоренного перехода на новые решения.
Заказная разработка позволяет точечно закрывать такие задачи: создавать недостающую функциональность, дорабатывать внедренные продукты, настраивать интеграции и автоматизировать процессы, которые временно остались за пределами первого этапа импортозамещения. Такой подход помогает постепенно устранять слабые места ИТ-ландшафта, восстанавливать производительность и привычный уровень автоматизации, а затем развивать созданную инфраструктуру с учетом новых потребностей бизнеса.
Как меняется роль крупных ИТ-партнеров: практические кейсы
За последние годы многие клиенты сформировали собственные ИТ-подразделения и теперь стремятся развивать ключевые системы самостоятельно. Однако, даже при таких условиях они продолжают привлекать внешних партнеров для реализации сложных проектов: только на 2025 год более 70% компаний, у которых уже есть развитые внутренние ИТ-команды, в той или иной степени прибегали к помощи внешних ресурсов. Это позволяет их собственным специалистам сосредоточиться на стратегически важных направлениях, а при необходимости — быстро расширить проектную команду и привлечь недостающие компетенции. Кроме того, клиенты получают доступ к узкопрофильным кадрам и современным технологиям, потребность в которых может возникать только на отдельных этапах проекта.
При выборе внешнего партнера для крупных проектов важную роль играет его репутация. От больших компаний клиенты ожидают высокого уровня ответственности, зрелых процессов управления и способности выполнять принятые обязательства.
У команды ИТ-холдинга Т1 многолетний опыт реализации проектов по заказной разработке в различных отраслях — от промышленности и государственного сектора до образования, медицины и финансов. Формат нашего участия зависит от задачи, масштаба проекта и компетенций, которыми клиент располагает внутри.
В одних случаях мы реализуем комплексный проект, объединяющий анализ ИТ-инфраструктуры, внедрение готовых продуктов, заказную разработку и интеграцию решений. В других — формируем экспертную команду, которая усиливает специалистов клиента и работает совместно с ними. Еще один формат — разработка решения под конкретные требования или техническое задание, когда наша команда берет на себя создание и запуск необходимой системы. Рассмотрим эти подходы на примере трех реализованных проектов.
Цифровая экосистема для МГИМО
Для МГИМО — одного из ведущих российских вузов — наша команда реализовала комплексный проект по развитию цифровой среды, объединив внедрение готовых решений и заказную разработку.
Мы провели оценку ИТ-инфраструктуры и разделили инициативы на два направления: внедрение и адаптацию готовых продуктов, а также создание решений под специфические задачи вуза. Такой подход помог подобрать для каждой задачи оптимальный формат реализации: использовать готовые продукты там, где это было возможно, и заказную разработку там, где требовалось учесть специфику вуза.
В рамках готовых решений мы внедрили кадровый электронный документооборот, цифровой обходной лист, сервис бронирования аудиторий и другие инструменты для студентов и сотрудников. В части заказной разработки была создана наукометрическая система для сбора и управления данными о научной деятельности сотрудников и профессорско-преподавательского состава вуза.
Экспертная команда для крупной финансовой организации
Для одного из лидеров российского финансового рынка наши специалисты работали совместно с командой клиента. Задачей проекта было объединить три ранее существовавших внутренних портала и десятки сервисов в единую платформу.
Перед началом разработки мы провели серию исследований и глубинных интервью с сотрудниками, а также проанализировали тысячи отзывов. Это позволило выстроить платформу вокруг реальных сценариев работы и учесть потребности различных групп пользователей.
В результате три внутренних портала и десятки сервисов были объединены в единую платформу, которой пользуются более 80 тыс. сотрудников. Они получили общую точку доступа к корпоративным ресурсам, документам, внутренним коммуникациям и инструментам самообслуживания. Для клиента проект стал централизованной платформой на полностью импортонезависимом технологическом стеке, которую проще развивать и масштабировать.
Цифровая платформа для бренда «Национальная Лотерея»
Еще один формат работы — разработка решения под конкретные требования клиента. Для бренда «Национальная Лотерея» — оператора государственных лотерей, организованных Министерством финансов России — мы совместно с командой заказчика с нуля создали цифровую платформу, охватывающую весь цикл работы — от управления продуктами и тиражами до продажи билетов, проведения розыгрышей и выплаты выигрышей.
Специфика бизнеса, строгое регулирование и ограниченное число заказчиков в этой сфере практически исключали возможность использования готового решения. Требовалась единая платформа, поддерживающая сквозные процессы, подготовку отчетности для государственных регуляторов и интеграцию со всеми каналами продаж: сайтом, мобильным приложением, онлайн- и офлайн-партнерами.
Реализация велась поэтапно. Сначала наша команда создала базовую платформу для продажи билетов, а затем по мере развития бизнеса дополняла ее новыми сервисами и интеграциями. При этом вся функциональность развивалась в рамках единой архитектурной концепции. Сегодня платформа интегрирована с крупными ретейлерами, онлайн-площадками и обеспечивает работу всех основных каналов продаж.
Что ждет рынок заказной разработки в ближайшие годы
Мы видим три тенденции, которые будут определять развитие рынка заказной разработки в ближайшие годы.
1. Фокус на измеримом экономическом эффекте. Клиенты все чаще выбирают проекты, которые помогают сократить затраты, уменьшить простои и повысить операционную эффективность. Понятный бизнес-результат становится одним из основных требований к ИТ-проектам наряду с качеством и надежностью решения.
2. Развитие существующей ИТ-инфраструктуры. По мере решения первоочередных задач импортозамещения клиенты переходят к оптимизации сформированного ИТ-ландшафта. На первый план выходят унификация архитектуры, интеграция внедренных решений, устранение слабых мест и развитие недостающей функциональности. Эти задачи во многом будут определять спрос на заказную разработку в ближайшие годы.
3. Снижение трудоемкости разработки за счет искусственного интеллекта. ИИ позволяет автоматизировать часть рутинных операций и сократить время, которое команда тратит на подготовку документации, работу с кодом и тестирование. Благодаря этому специалисты могут сосредоточиться на архитектуре, интеграции и решении бизнес-задач, где по-прежнему необходима профессиональная экспертиза. Для исполнителя это означает более эффективное использование ресурсов, а для клиента — возможность сократить сроки и стоимость проекта либо реализовать больший объем задач в рамках того же бюджета.
Таким образом, заказная разработка все чаще становится инструментом последовательного развития ИТ-инфраструктуры. Она позволяет не только закрывать технологические ограничения, но и решать конкретные бизнес-задачи с понятным экономическим результатом.