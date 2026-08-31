Заказная разработка все чаще становится инструментом последовательного развития ИТ-инфраструктуры

Российский рынок заказной разработки продолжает развиваться под влиянием импортозамещения, определяющего повестку ИТ-отрасли последние несколько лет. Компаниям по-прежнему необходимо заменять зарубежные системы, адаптировать отечественные продукты и обеспечивать технологическую независимость критически важных процессов. Вместе с тем, за эти годы сформировался еще один заметный запрос: бизнес все чаще рассматривает заказную разработку не только как инструмент замены недоступного программного обеспечения, но и как способ повысить эффективность существующих процессов.

На первый план в таких проектах выходит экономика. Компании ожидают, что инвестиции в заказную разработку помогут сократить операционные и производственные затраты, снизить простои или повысить производительность. При оценке новых инициатив клиенты все чаще ориентируются на горизонт окупаемости в пределах 1-2 лет. Поэтому приоритет получают проекты с понятной экономической моделью, ограниченными сроками реализации и результатом, который можно заранее определить и впоследствии измерить.

Готовые решения при этом не всегда позволяют учесть специфику крупных организаций, где требуется глубокая адаптация под рабочие процессы, необходима интеграция множества систем и автоматизация нестандартных операций. В таких случаях заказная разработка становится не альтернативой импортозамещению, а одним из инструментов развития ИТ-ландшафта: она помогает доработать внедренные решения, связать их между собой и получить дополнительный бизнес-эффект.