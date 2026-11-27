Xiaomi создала телевизор Redmi TV A55 2027, который стоит дешевле смартфона Redmi Note 17. Новинка отличается большим экраном на 55 дюймов, частота обновления которого увеличена со стандартных для этой ценовой категории 60 Гц до очень высоких 165 Гц. Но пришлось сэкономить на оперативной памяти – здесь ее всего лишь 1,5 ГБ.

Большой и дешевый

Компания Xiaomi пополнила свою линейку умных телевизоров моделью Redmi TV A55 2027 с экраном на 55 дюймов по диагонали, пишет портал Gizmochina. Ее премьера состоялась в Китае, и пока Xiaomi не раскрывает дату ее релиза за пределами КНР, в том числе в России.

Напомним, Redmi – это самостоятельный дочерний бренд компании Xiaomi. Он отделился от нее в самом начале 2019 г., а до этого момента был лишь линейкой недорогих смартфонов, стоящей на ступеньку ниже основного бренда Mi. Сам бренд Mi Xiaomi упразднила в 2021 г.

Главная отличительная особенность Redmi TV A55 2027 – это его частота обновления, составляющая 165 Гц. С учетом его цены это очень высокий показатель – у большинства «одноклассников» он не превышает базовых 60 Гц.

В Поднебесной Redmi TV A55 2027 оценивается в 1599 юаней или примерно в 19,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 ноября 2026 г. При этом телевизор далеко не самый компактный – за эти деньги производители продают, как правило, модели на 43 дюйма, реже – на 50 дюймов, а здесь все 55 дюймов.

Xiaomi / xiaomiyoupin Xiaomi Redmi TV A55 2027

Redmi TV A55 2027 сопоставим по цене со смартфоном Redmi Note 17. В российской рознице его модификация с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ к моменту выхода материала стоила 20 тыс. руб.

Пришлось сэкономить

Чтобы удержать цену Redmi TV A55 2027 на столь низком уровне и при этом не жертвовать характеристиками главной составляющей любого телевизора – экрана – Xiaomi была вынуждена уменьшить объем оперативной памяти. В современных реалиях крошечная микросхема запросто может занимать до трети себестоимости всего устройства, как показывает практика с компьютерами и ноутбуками HP.

Объем ОЗУ в Redmi TV A55 2027 составляет лишь 1,5 ГБ, и увеличить его нельзя. Зато встроенный накопитель вмещает до 32 ГБ информации, хотя многие производители по-прежнему устанавливают в телевизоры стоимостью до 20 тыс. руб. 16-гигабайтные модули.

Что внутри

Внутри Redmi TV A55 2027 Xiaomi разместила неназванный процессор с ядрами Cortex A55. Обычно в чипах для недорогих ТВ всего четыре таких ядра, но здесь их пять, утверждает портал Gizmochina.

Для беспроводного подключения предусмотрены модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а набор проводных интерфейсов включает два входа HDMI 2.0 для подключения внешних источников изображения, например, игровой приставки и компьютера. В наличии есть два полноразмерных порта USB-A 2.0 которые используются для подключения периферии, а также вход для антенны, Ethernet для подключения к локальной сети оп проводу и оптический аудиовыход S/PDIF.

От чего больше пользы при равной цене - от телевизора или смартфона?

За звук в новинке Xiaomi отвечают всего два динамика, мощность каждого из которых в номинале составляет 10 Вт и в пике может подниматься до 12 Вт. Разработчики разместили динамики вдоль нижней грани корпуса, а не сзади, как это часто бывает в недорогих телевизорах.

Также в Redmi TV A55 2027 предусмотрено два фазоинвертора для улучшения воспроизведения низких частот, что тоже нехарактерно для недорогих смарт-ТВ.

Возможности прошивки

Новый Redmi TV A55 2027 с завода поставляется с прошивкой HyperOS 4. Xiaomi утверждает, что эта платформа в сравнении с HyperOS 3 повышает скорость воспроизведения видео на современных смарт-ТВ на 31,50%, а скорость запуска приложений – на 40,04%.

Прошивка дополнена голосовым помощником Xiao AI. Его наличие позволяет полностью отказаться от использования пульта управления и взаимодействовать с телевизором при помощи голосовых команд. Также в прошивке реализованы функции дублирования экрана, дистанционного управления воспроизведением и специальный детский режим.